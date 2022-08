Biden Is on a Roll That Any President Would Relish. Is It a Turning Point?

Maar wetgeving en andere beleidsvooruitgang pakken misschien niet één grote politieke aansprakelijkheid aan. Met zijn 79 jaar is hij de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, en uit peilingen blijkt dat velen vinden dat hij zich daarom niet herkiesbaar moet stellen. Tweederde van de Democraten in een recent onderzoek van de New York Times/Siena College zei dat ze in 2024 een andere kandidaat wilden; leeftijd was de belangrijkste reden, genoemd door 33 procent.

Wat staat er in de klimaat- en belastingwet van de democraten? Kaart 1 van 6 Autoindustrie. Momenteel kunnen belastingbetalers tot $ 7.500 aan belastingverminderingen krijgen voor de aankoop van een elektrisch voertuig, maar er is een limiet voor het aantal auto’s van elke fabrikant dat in aanmerking komt. Het nieuwe wetsvoorstel zou deze limiet opheffen en het belastingkrediet verlengen tot 2032; gebruikte auto’s zouden ook in aanmerking komen voor een krediet van maximaal $ 4.000. Energie industrie. Het wetsvoorstel zou miljarden dollars aan kortingen opleveren voor Amerikanen die energiezuinige en elektrische apparaten kopen, evenals belastingverminderingen voor bedrijven die nieuwe bronnen van emissievrije elektriciteit bouwen, zoals windturbines en zonnepanelen. Het pakket reserveert ook $ 60 miljard om de productie van schone energie in de Verenigde Staten aan te moedigen. Het wetsvoorstel vereist ook dat bedrijven vanaf 2024 een financiële boete betalen per ton voor methaanemissies die de federale limieten overschrijden. Gemeenschappen met een laag inkomen. Het wetsvoorstel zou meer dan $ 60 miljard investeren om gemeenschappen met een laag inkomen en gekleurde gemeenschappen te ondersteunen die onevenredig worden belast door de effecten van klimaatverandering. Dit omvat subsidies voor emissievrije technologie en voertuigen, evenals geld om de negatieve effecten van snelwegen, busdepots en andere transportfaciliteiten te verzachten. Fossiele brandstoffen industrie. Het wetsvoorstel zou de federale regering verplichten om meer openbare gronden en wateren te veilen voor olieboringen en belastingkredieten uit te breiden voor kolen- en gasverbrandingsinstallaties die afhankelijk zijn van koolstofafvangtechnologie. Deze bepalingen behoren tot de bepalingen die werden toegevoegd om de steun te krijgen van senator Joe Manchin III, democraat van West Virginia. West Virginia. Het wetsvoorstel zou ook grote voordelen opleveren voor de staat van de heer Manchin, de op een na grootste steenkoolproducent van het land, waardoor een federaal trustfonds permanent wordt om mijnwerkers met zwarte longziekte te ondersteunen en nieuwe prikkels biedt voor bedrijven om wind- en zonneparken te bouwen in gebieden waar kolenmijnen of kolencentrales zijn onlangs gesloten.

Congres-democraten maken zich natuurlijk meer zorgen over de tussentijdse verkiezingen, omdat ze achterblijven in hun poging om hun krappe meerderheid in het Huis vast te houden. Tenzij de overwinningsreeks de lage goedkeuringsclassificaties van de president kan verbeteren, zal het voor hen in november weinig verschil maken.

“Ik vermoed dat het zal helpen bij het motiveren van democratische activisten en bij het inzamelen van geld”, zei Sara Fagen, politiek directeur van het Witte Huis voor president George W. Bush. ‘Die twee dingen zullen van belang zijn in nauwe races, maar de goedkeuring van de baan van de president zou ongeveer zeven punten moeten verbeteren om de naald op het huis te zetten. Met de inflatie waar het nu is, zie ik het niet.”

Inderdaad, inflatie blijft het grote stinkdier in de rozentuin voor meneer Biden, en verzuurt het publiek terwijl de prijzen voor voedsel, huisvesting en andere benodigdheden in het hoogste tempo in vier decennia stijgen. Maar het Witte Huis hoopt dat het publiek dat zal afwegen tegen de stroom van successen van de afgelopen weken, waaronder een verrassend robuust banenrapport; dalende gasprijzen; een drone-aanval waarbij Ayman al-Zawahri, de leider van Al Qaida, omkwam; de goedkeuring van een verdrag waarbij Finland en Zweden tot de NAVO worden toegelaten; en goedkeuring van belangrijke wetgeving om te investeren in de binnenlandse halfgeleiderindustrie en medische zorg uit te breiden‌ aan militaire veteranen die worden blootgesteld aan giftige brandputten.



Het wetsvoorstel dat zondag door de Senaat is aangenomen, is zelf een samenvoeging van meerdere prioriteiten, waarvan elk typisch een belangrijke wetgevende overwinning zou zijn, en waarvan er verschillende jarenlang aan de Democraten waren ontgaan: de grootste Amerikaanse investering in de geschiedenis in klimaat- en energie-initiatieven om de opwarming van de aarde te bestrijden, de kosten van geneesmiddelen op recept voor oudere Amerikanen te beteugelen, de uitbreiding van de subsidies voor de gezondheidszorg en een belasting van minimaal 15 procent voor bedrijven die weinig of niets hebben betaald.

Democraten, die defensief waren over stijgende prijzen, hebben geprobeerd deze conglomeraat van beleidsmaatregelen om te dopen tot de Inflation Reduction Act, ook al was dat nauwelijks het oorspronkelijke doel en het is onwaarschijnlijk dat het op korte termijn een groot effect op de inflatie zal hebben. Democraten beweren dat het verlagen van de medicijnkosten en het betaalbaarder maken van de gezondheidszorg andere prijsstijgingen zal compenseren en in die zin Amerikanen zal helpen hun chequeboekjes in evenwicht te houden.