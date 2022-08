Biden Is Now an Uneasy Champion on Abortion. Activists Are Still Wary.

“Dit is niet per se de man waarvan ik zeker weet dat de meeste activisten in de stoel wilden zitten toen dit gebeurde”, zei Jamie L. Manson, de president van Catholics for Choice, verwijzend naar de beslissing van de rechtbank om Roe v. Wade teniet te doen. “Het is jammer, want hij heeft zoveel kracht en we hebben hem nodig om echt uit zijn comfortzone te komen.”

Vijf decennia lang heeft de heer Biden openlijk gesproken over de kracht van zijn religie, waarbij hij zichzelf afschilderde als een pleitbezorger voor arbeiders en een strijder voor sociale rechtvaardigheid. Zijn geloof had hem ook geleid in de richting van wat hij ooit een ‘middenweg’-benadering van abortus noemde – in wezen niet stemmen om abortus te beperken, maar ook niet om het te financieren.

En net als andere democraten van zijn generatie, gebruikte de heer Biden het bestaan ​​van de bescherming van Roe v. Wade om te voorkomen dat hij aandrong op wetgeving die de uitspraak in federale wetgeving zou hebben verankerd.

Nu ziet een groeiend koor van vrouwengroepen, progressieve democraten en activisten voor abortusrechten het besluit om Roe omver te werpen als een aanklacht tegen die middenweg.