Biden and Jill’s ‘thoughts are solidly and squarely with the Queen’

Het Witte Huis zei dat de gedachten van Joe en Jill Biden bij de Britse koninklijke familie zijn toen perssecretaris Karine Jean-Pierre tijdens haar persconferentie op donderdag hoorde van de dood van koningin Elizabeth.

‘Onze harten gaan uit naar de mensen van het Verenigd Koninkrijk, naar de koningin en naar haar familie’, zei Jean-Pierre.

Verslaggevers schreeuwden het nieuws van de dood van de vorst terwijl Jean-Pierre de vraag van een andere journalist beantwoordde. Ze beëindigde haar briefing na korte opmerkingen over The Queen.

Biden zou donderdagmiddag spreken over covid-vaccins. Het Witte Huis annuleerde zijn opmerkingen. Jean-Pierre zou niet zeggen of Biden naar Londen zou gaan voor de begrafenis van de monarch of de Britse ambassade in Washington zou bezoeken.

Buckingham Palace maakte om 13.30 uur bekend dat ‘de koningin vanmiddag vredig is overleden in Balmoral. De King en The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.’

Hogere leden van de koninklijke familie waren eerder op de dag in Balmoral aangekomen.

Eerder donderdag gaf de president een briefing over de toestand van de koningin en bracht hij zijn gedachten en gebeden over aan de nieuwe Britse premier Liz Truss.

‘De president is ingelicht en zal de hele dag op de hoogte worden gehouden van het verontrustende nieuws uit het Verenigd Koninkrijk over de gezondheid van koningin Elizabeth’, zei Jean-Pierre bovenaan haar persconferentie.

De woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, zei dat de gedachten van de president ‘en de first lady’ solide en oprecht zijn bij de koningin van vandaag en haar familie.

Biden sprak donderdagochtend tijdens een telefoongesprek met bondgenoten over de situatie in Oekraïne met Truss over The Queen.

‘De president heeft vanmorgen tijdens een eerder geplande videoconferentie het vertrouwen van de premier overgebracht dat hij en dr. Biden aan de koningin, haar familie en de mensen van het Verenigd Koninkrijk denken’, zei Jean-Pierre.

De president en de koningin spraken elkaar voor het laatst in juni 2021, toen de Bidens in Groot-Brittannië waren voor een G7-top.

Biden heeft warm over de koningin gesproken en prees haar ‘onbaatzuchtige toewijding en dienstbaarheid’ aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk ter gelegenheid van haar platina-jubileum.

Hij zei ook dat ze hem aan zijn moeder deed denken – een groot compliment van de president, die dol was op zijn moeder.

Biden en de koningin hebben veel gemeen: een lange geschiedenis van dienstbetoon aan hun land (Biden’s bijna 50 jaar in het openbare leven, de koningin meer dan 70 op de troon), toewijding aan hun geloof (hij is katholiek, zij is hoofd van de Church of England), en hun liefde voor hun families.

De president had drie ontmoetingen met de vorst, die allemaal op Britse bodem plaatsvonden.

De koningin ontmoette 13 Amerikaanse presidenten, stuk voor stuk sinds Harry Truman, met uitzondering van Lyndon Johnson. Haar ontmoetingen met de Amerikaanse leiders zijn een symbool geweest voor de ‘speciale relatie’ die bestaat tussen de VS en het VK.

De belangrijkste ontmoeting tussen Biden en The Queen vond plaats in juni 2021 toen Joe en Jill Biden in het Verenigd Koninkrijk waren voor een G7-bijeenkomst georganiseerd door de toenmalige premier Boris Johnson.

De koningin ontving de Bidens voor een privéthee in Windsor Palace aan het einde van de G7-bijeenkomst.

Ze begroette de Bidens op de binnenplaats van Windsor met een erewacht. De viering bestond uit een beperkte parade over het terrein vanwege de COVID-pandemie.

Daarna vergeleek president Biden HM met zijn overleden moeder, Catherine Eugenia Finnegan Biden, bij de familie bekend als Jean.

‘Ik denk niet dat ze beledigd zou zijn, maar ze deed me denken aan mijn moeder, het uiterlijk van haar en gewoon de vrijgevigheid’, zei de president tegen verslaggevers na het bezoek.

Jean Biden was een vrome katholieke moeder van vier kinderen die de toekomstige president in Pennsylvania opvoedde en hem hielp het stotteren van zijn jeugd te overwinnen. Ze stierf in 2010, op 92-jarige leeftijd, maar wordt nog steeds vaak geciteerd door de president in zijn politieke toespraken.

Ze had naar verluidt een ‘formidabele’ invloed op het leven van de president. Ze vergezelde hem op het campagnepad toen hij verkiezing voor de Senaat zocht en steunde hem nadat zijn eerste vrouw en dochter omkwamen bij een auto-ongeluk.

Koningin Elizabeth heeft ook vier kinderen en staat bekend om haar geloof.

De president zei ook dat de koningin hem tijdens hun thee vroeg naar de wereldleiders de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping. Hij zei dat ze ook vroeg hoe het leven in het Witte Huis was.

‘We zouden het Witte Huis op de binnenplaats kunnen plaatsen,’ zei hij tegen haar, verwijzend naar Windsor Castle.

Tijdens hun bijeenkomst in juni voegden de Bidens zich bij de koningin op het podium in de vierhoek, en een erewacht, bestaande uit de Grenadierwachten van het eerste bataljon van het Queen’s Company, bracht een koninklijke groet.

De commandant van de erewacht, majoor James Taylor, vergezelde Biden, samen met generaal-majoor Christopher Ghika, bij een inspectie van de erewacht.

De dag was zo helder dat de president op een gegeven moment zijn kenmerkende pilotenzonnebril opzette.

Tijdens de vergadering leek president Biden, die bekend staat om zijn gevoelige gevoel, zijn hand uit te steken alsof hij de koningin zijn arm wilde aanbieden om haar van het podium te begeleiden.

Maar hij leek zich op het laatste moment terug te trekken. Het is een schending van het protocol om de koningin aan te raken, hoewel de president een hand dicht bij haar rug hield toen ze van het podium liepen.

De Bidens hadden de koningin ook een dag eerder ontmoet toen ze een receptie bijwoonde voor G7-leiders in Cornwall.

Bij dat evenement sprak het eerste stel met The Queen in een receptielijn. De bijeenkomst zag er joviaal uit met zowel leden van het eerste paar als de vorst die breed naar elkaar glimlachten. De koningin was ook klaar voor een sociaal afstandelijke foto met de wereldleiders.

Biden had volgens het Witte Huis eerder een ontmoeting met de koningin in 1982.

De president heeft gesproken over zijn administratie voor de koningin. In juni prees hij ter ere van haar 70 jaar op de troon haar ‘onbaatzuchtige toewijding en dienstbaarheid’ aan het volk van het Verenigd Koninkrijk.

Het eerste koppel plaatste een videoboodschap ter ere van haar platina jubileum op hun sociale mediakanalen.

‘Gefeliciteerd met uw platina jubileum’, zei president Biden in het bericht. ‘Al 70 jaar inspireer je mensen met je onbaatzuchtige toewijding en dienstbaarheid aan de mensen in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Tijdens uw regeerperiode is de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sterker en hechter geworden dan ooit.’

Jill Biden voegde toe: ‘Door de jaren heen hebben de vreugde die uw bezoeken aan de Verenigde Staten de Amerikanen hebben gebracht en uw solidariteit met het Amerikaanse volk in tijden van tragedie, de vriendschap en de diepe band tussen onze landen verdiept. En Joe en ik waren zo ontroerd door de vrijgevigheid en het welkom dat u ons toonde toen we u vorig jaar in Windsor Castle bezochten, tijdens ons eerste buitenlandse bezoek als president en first lady.’