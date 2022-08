Beyonce and Jay-Z look in deep conversation while soaking up the sun on megayacht in Croatia

Beyonce en Jay-Z keken maandag in een diep gesprek terwijl ze op vakantie waren voor de kust van Kroatië.

De 40-jarige zangeres en haar 52-jarige echtgenoot zagen een maaltijd zitten op het bovendek van het megajacht Faith terwijl ze aan boord van het schilderachtige uitzicht op de oceaan genoten.

Het gelukkige stel, dat al bijna twintig jaar een romantische relatie heeft, werd vergezeld door hun drie jonge kinderen, Blue Ivy, 10 en de tweeling Rumi en Sir, vijf.

Gesprek: Beyonce en Jay-Z keken maandag in een diep gesprek tijdens een vakantie voor de kust van Kroatië aan boord van het luxe jacht Faith

Het geliefde paar zat tegenover elkaar terwijl hun oudste dochter Blue Ivy, 10, aan dek werd vergezeld.

Om ervoor te zorgen dat aan hun behoeften werd voldaan, werden ze bediend door verschillende bemanningsleden aan boord van de enorme kruiser terwijl ze genoten van een maaltijd.

Later op de dag werd Beyonce gezien terwijl ze wat tijd alleen genoot terwijl ze op een van de luxe ligbedden van het schip zat en een gouden poncho droeg.

De Single Ladies-ster hield haar prachtige goudbruine haar samengebonden in een hoge paardenstaart en droeg een zonnebril.

En ontspan: later op de dag werd Beyonce gezien terwijl ze wat tijd alleen genoot terwijl ze op een van de luxe ligbedden van het schip zat terwijl ze genoot van het zonnebaden

Zeg kaas! De sensatie van Destiny’s Child zorgde ervoor dat ze enkele memorabele momenten van de reis vastlegde terwijl ze enkele foto’s nam met haar camera

Ondertussen werd ook gezien dat miljardair Jay-Z enige tijd alleen doorbracht terwijl hij bezig leek met zijn mobiele telefoon terwijl hij een geheel witte look had.

Ook de lijfwacht van het stel, Julius de Boer, was aan dek en zorgde ervoor dat het gezinsuitje vlekkeloos verliep.

Achterover leunen voor de zonnige middag, namen de kindermeisjes van het paar een hands-on benadering met de tweeling Rumi en Sir, vijf, terwijl ze genoten van een leuke tijd aan boord van het scheepszwembad terwijl trotse moeder Beyonce toekeek.

Koppeltijd: het geliefde paar werd vergezeld door hun oudste dochter Blue Ivy, 10 tijdens hun maaltijd

Downtime: het poppictogram maakte zich klaar voor een dagje luieren rond het zwembad

Plezier in de zon: de tweeling zag er in topvorm uit terwijl hun kindermeisjes over hen doken

Speeltijd: achterover leunen voor de zonnige middag, namen de kindermeisjes van het paar de handen ineen met de tweeling Rumi en meneer, vijf terwijl ze genoten van een leuke tijd aan boord van het scheepszwembad terwijl trotse moeder Beyonce toekeek

Hun reis komt nadat 50 Cent onlangs vertelde over de tijd dat Beyonce binnenkwam, ‘klaar’ om haar man te verdedigen nadat de twee rapiconen met elkaar begonnen te praten in Las Vegas.

Tijdens een optreden in The Breakfast Club onthulde 50 dat Beyonce van een vensterbank ‘sprong’ nadat de voormalige rivalen begonnen te chatten.

50 Cent beweerde dat hij alleen maar de hitmaker van Empire State Of Mind begroette toen Beyonce erbij betrokken raakte.

Zwemles: een van de tweeling droeg een set armbanden terwijl ze genoten van een duik in het zwembad met een van de kindermeisjes

Hij zei: ‘ik had zoiets van “Oh s**t!” Ik wist niet echt wat ik moest doen. Het was een van die situaties waarin je dacht: “Wauw!”… Als je dit tegen Jay zegt, zal hij je aankijken en zeggen: “Nee, dat is gebeurd.”‘

‘Ze sprong naar beneden. Ze was als op een vensterbank. Het was in Vegas… Ze sprong naar beneden… en ik dacht: “Wacht, wat ben je aan het doen?” Dat zijn de dingen van mij en Jay-Z, dit heeft niets met jou te maken, meid.’

‘Ik praat met Jay,’ verduidelijkte hij. ‘Zodra ik met Jay praatte, sprong ze naar beneden en kwam naar me toe en ik zei ‘oh s**t’. Kijk hiernaar.’

FaceTime: Ondertussen werd ook gezien dat miljardair Jay-Z enige tijd alleen doorbracht terwijl hij bezig leek met zijn mobiele telefoon

Oorzaak: de rapper droeg een geheel witte look op de dag

‘Je hebt geluk dat Solange er niet was,’ merkte gastheer Charlamagne tha God op, terwijl hij de beruchte confrontatie van Solange met Jay-Z in de lift ter sprake bracht.

‘Als Solange erbij was, had ik opnieuw moeten opstarten’, zei 50. ‘Solange, ze sprong in die lift alsof het niets was. Met een of andere gangster-s*** aan de gang. Jay kon toch niets doen?’

‘Ze kwam naar buiten alsof ze er klaar voor was’, voegde 50 eraan toe toen hem werd gevraagd of Beyoncé iets had gezegd. ‘Alsof er iets zou gebeuren. En ik heb zoiets van, “yo, whoa, whoa, whoa.”

‘Ze gooit me nu weg, omdat ik niet precies weet hoe ik nu moet reageren. Je bent nog steeds Beyoncé, je weet dat ze alle sexy dingen naar zich toe bracht met die energie die eraf sprong’, zei hij.

Papa’s meisje: Jay-Z brengt wat quality time door met Blue Ivy aan boord van het schip

Bescherming: Julius de Boer, de lijfwacht van het stel, was ook aan dek en zorgde ervoor dat het uitje van het gezin vlekkeloos verliep

Aangrijpend: de hitmaker keek diep in gedachten toen hij wat tijd vrij nam tijdens de familievakantie

Terug naar binnen: de Crazy In Love-zanger verliet het bovendek van de enorme boot om naar binnen te gaan

‘Ik zie al deze shit, en ze gaat, wat is deze gangster? En ik heb zoiets van, wacht wat is er gebeurd? Ik hou van Jay, hij gaat,’ zei hij voordat hij in lachen uitbarstte. ‘Nee, hij zal het je vertellen.’

50 Cent beweerde dat hij gewoon ‘wat is er’ tegen Jay zei toen Beyonce hen benaderde.

‘Alsof ze mijn energie voelt opkomen omdat we dingen over elkaar zeggen. Het is competitief van aard, dat is het,’ zei hij, voordat hij eraan toevoegde: ‘We willen elkaar niets aandoen.’

Het is niet de eerste keer dat 50 Cent dit specifieke verhaal deelt.

Personeel: er werd goed voor de behoeften van het paar gezorgd, aangezien er die dag verschillende bedienend personeel aan boord was?

Documenten: Jay-Z en Julius leken betrapt toen ze aan boord wat papierwerk doornamen

‘Een keer [Beyoncé] sprong van een richel en kwam aanrennen omdat ze dacht dat ik en Jay problemen hadden’, zei hij tijdens een interview op Vermogen 105,1 terug in 2014.

‘En ik heb zoiets van, “What the f**k? Is ze echt zo op me gesprongen en op me afgerend?” We waren bij de Cosmopolitan. Ze sprong eruit en zei: “Wat?! Die Bonnie en Clyde echt! Probeer je dit of wat, jongen?! Ik ben hier!” Ze viel me uit. Ik kijk en Jay begint te lachen. Hij zegt: “Yo, je weet wat het is.” Ik zei: “Oh shit! Wat zijn jullie verdomme aan de hand, man?’ Bey sprong van dat gewricht af als: ‘Wat?! Wassup?!'”

kosmopolitisch meldde destijds dat 50 alleen maar probeerde Jay voor te stellen aan zijn vriend, bokser Floyd Mayweather, en geen problemen met hem had.

‘Ze sprong naar beneden’: 50 Cent vertelt over de keer dat hij werd geconfronteerd met niemand minder dan Beyonce nadat hij begon te praten met haar man Jay-Z

Ondertussen bracht Beyonce onlangs haar nieuwste album Renaissance uit. Het is haar zevende studioalbum, haar eerste sinds haar hit uit 2016, Lemonade. Het is ook de eerste van een trilogiereeks albums.

Renaissance debuteerde op de eerste plaats in de Billboard 200-albumlijst en markeerde de best verkochte week van een vrouwelijke artiest dit jaar en de tweede best verkochte van het jaar. Renaissance verkocht 332.000 equivalente albumeenheden in de week tot 4 augustus, meldde Billboard, daarbij verwijzend naar statistieken van Luminate.

Het album krijgt ook lovende recensies, want het heeft 92 procent op Metascore op recensie-aggregator Metacritic na 24 recensies van het album.

Herinnering: ‘Ik praat met Jay,’ verduidelijkte hij. ‘Zodra ik met Jay praatte, sprong ze naar beneden en kwam naar me toe en ik zei ‘oh s**t’. Kijk hiernaar’