Ben Affleck’s friend says the actor has ‘never been happier’ than he is now with Jennifer Lopez

Ben Affleck is volgens zijn vriend Kevin Smith ‘nooit gelukkiger geweest’ sinds hij met Jennifer Lopez trouwde.

De filmmaker was dit weekend een van de gasten op het uitbundige huwelijksfeest van het paar in Georgia en Kevin onthulde dat hij verheugd was om pure vreugde op het gezicht van zijn vriend te zien toen hij zich tijdens de ceremonie aan de popster toevertrouwde.

‘Hij is nog nooit zo gelukkig geweest. Ik heb die kerel gelukkig zien zijn, maar de pure vreugde die van zijn gezicht straalde was absoluut onvergetelijk’, vertelde hij. ET Online.

Gelukkige man: Ben Affleck is ‘nooit gelukkiger geweest’ sinds hij met Jennifer Lopez trouwde, volgens zijn vriend Kevin Smith die met ET Online sprak

Zo blij als maar kan: ‘Hij is nog nooit zo gelukkig geweest. Ik heb die kerel gelukkig zien zijn, maar de pure vreugde die van zijn gezicht straalde was absoluut onvergetelijk’, vertelde hij aan ET Online.com. Gezien met Lopez tijdens hun bruiloft in Las Vegas

Kevin voegde over de ceremonie toe: ‘Ik was blij voor hem. En ze waren blij, dat kon je zien. Ze hebben hard gewerkt om hier te komen, ze hebben het verdiend en het was zo leuk. Ze hebben er een geweldige dag voor gehad.’

Het komt nadat Kevin toegaf dat het een ’emotionele’ dag was en hij tijdens de ceremonie wat tranen vergoot.

Hij bekende: ‘Ik ben een omroeper. Ik huil de hele tijd. Ik huil om afleveringen van The Flash te kijken. Ik huil in godsnaam terwijl ik naar Degrassi kijk.

De look: Op dinsdag gaf Lopez fans een kijkje in haar trouwjurken die op maat waren gemaakt door Ralph Lauren voor zijn couturelijn

Een van haar drie jurken: dit was een halterontwerp met Swarovski-kristallen aan de voorkant

‘Maar ik brulde de hele tijd omdat het verdomd mooi was. Heel mooi.’

Het stel trouwde eerder in juli in Las Vegas voordat ze het uitbundige feest organiseerden in Ben’s eigendom in Georgia.

Gasten waren ook Ben’s drie kinderen uit zijn huwelijk met Jennifer Garner – Violet, 16, Seraphina, 13 en 10-jarige Samuel – en Jennifer’s 14-jarige tweeling Max en Emme uit haar huwelijk met Marc Anthony.

De 53-jarige bruid droeg een witte Ralph Lauren couture-jurk compleet met een lange sleep en sluier, terwijl de 50-jarige Ben een zwart-witte smoking droeg. Foto’s toonden het paar knuffelend bij een steiger aan het water bij het landhuis, met een vuurwerk vanaf een meer bij het pand.

Het huwelijk komt 20 jaar nadat het paar is verloofd en verloofd, om hun huwelijk in 2003 af te blazen.

De look: Ralph Lauren maakte haar jurken met de hand met prachtige details

De hoofdjurk: er waren stukken stof op haar 20ft-trein genaaid

Op woensdag OnsWekelijks beweerde dat de 50-jarige bruidegom emotioneel werd toen hij een toespraak hield voor zijn nieuwe vrouw, de 53-jarige JLo.

De ster en regisseur van Argo verwees naar zijn verloving in 2002 met de Marry Me-zanger en merkte op dat ze 20 jaar geleden niet om een ​​​​reden door het gangpad liepen.

De Batman-acteur zei dat ze niet de eerste keer trouwden omdat ze hun respectievelijke kinderen moesten krijgen.

Zijn maatje houdt van afwassen! Ben’s oude vriend Smith, links gezien, heeft gezegd dat Ben blij was en voegde eraan toe dat zijn huwelijkstoespraak ’emotioneel’ was; met Jason Mewes, toch?

Het verleden is terug: de ster en regisseur van Argo verwezen naar zijn verloving in 2002 met de zanger in zijn huwelijkstoespraak, waarbij hij opmerkte dat ze 20 jaar geleden niet om een ​​​​reden door het gangpad liepen. Gezien in 2003

Lopez heeft Max en Emme, 14, met ex-man Marc Anthony en Affleck heeft Violet, 16, Seraphina, 13, en Sam, 10, met zijn ex-vrouw Jennifer Garner.

Een bron vertelde de site: ‘Ben hield een gepassioneerde toespraak waarin hij zijn liefde voor Jennifer en haar kinderen betuigde en zei dat de kinderen de zegen en het geschenk zijn dat is gebeurd omdat ze niet eerder zijn getrouwd en dat is het bewijs dat alles gebeurt met een reden. ‘

Ben en Jen verloofden zich twintig jaar geleden, maar in 2003 hebben ze hun huwelijk afgeblazen.

De kinderen: De Batman-acteur zei dat ze de eerste keer trouwden omdat ze hun respectievelijke kinderen nodig hadden; links JLo met Max en Emme, rechts Ben’s ex Jennifer Garner met Violet, Seraphina en Samuel

Stiefmoeder eerder: Dit is niet de eerste keer dat Lopez de rol van stiefmoeder speelt. Toen ze met Anthony trouwde, werd ze stiefmoeder van zijn kinderen Ariana, 28, en Chase, wiens moeder Debbie Rosado is; en Cristian, 21, en Ryan, 19, wiens moeder Dayanara Torres is. Gezien in 2005

De kinderen waren een groot deel van de weekendbruiloft van het paar.

Een bron vertelde People: ‘Jennifer vond het heerlijk om alle kinderen daar te hebben. Ze hield van de locatie. Het voelde allemaal heel bijzonder. Het was een droom voor haar.’

Nu zal ze stop-mama zijn voor zijn drie kinderen.

Het is niet de eerste keer dat Lopez de rol van stiefmoeder speelt.

Toen ze met Anthony trouwde, werd ze stiefmoeder van zijn kinderen Ariana, 28, en Chase, wiens moeder Debbie Rosado is; en Cristian, 21, en Ryan, 19, wiens moeder Dayanara Torres is.

De nieuwe heer en mevrouw Affleck wonen in een huurwoning in Beverly Hills totdat de verbouwing van Lopez’ oude landhuis in Bel Air, Californië is voltooid.

Het is niet bekend of alle kinderen naar dezelfde school zullen gaan omdat ze bijna allemaal tieners zijn, met uitzondering van Samuel.

De bruiloft was spectaculair met een ‘oud Hollywood-thema’, onthulde DailyMail afgelopen weekend.

Ze kennen elkaar al meer dan 20 jaar: ze waren samen in 2002 en kwamen weer bij elkaar in 2021. Gezien in februari

Stylist Courtney Victor voegde toe: ‘Ze leken allemaal zo’n gelukkige en hechte familie-eenheid. Ze is absoluut foutloos. Het is ongelooflijk hoe mooi ze is.’

En de in Bronx geboren schoonheid vindt het heerlijk om mevrouw Affleck te zijn.

‘Ze zegt steeds ‘mijn man’ en dat is heel schattig’, zegt de insider.

Dinsdag gaf Lopez fans een kijkje in haar trouwjurken die op maat gemaakt waren door Ralph Lauren voor zijn couturelijn.

Ze droeg in totaal drie jurken, die ze deelde met OnTheJLo.

Er was er een met een hoge hals en een lange sleep, een andere met een sleutelgat aan de voorkant en een derde met parelsnoeren die langs haar lichaam waren gedrapeerd. De jurken kosten naar schatting ongeveer $ 1 miljoen per stuk.

Het weekendhuwelijk vond plaats nadat het paar in juli in Las Vegas trouwde. Ze droeg ook een witte jurk voor die bruiloft en haar kinderen waren aanwezig.