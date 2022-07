Beloved childhood snacks like Choco Tacos and Doritos 3Ds that have disappeared from the shelves 

Geliefde kindersnacks en fastfoodproducten uit de jaren ’90 en vroege jaren ’00 verdwijnen al jaren stilletjes uit de winkelrekken – met als meest recente de Choco Taco eerder deze week.

Fans van sommige van deze uit de handel genomen items zoals Citroenijs Gatorade of Keebler Magic Middlesondernemen actie door online petities of Facebook-pagina’s te starten waarin wordt geëist dat de snacks uit hun kindertijd worden teruggebracht.

Sommige petities hebben gewerkt, andere niet. Maar hier zijn er enkele die nooit zullen worden vergeten.

Choco Taco’s

Fans van de geliefde Klondike Chaco Taco zijn vol ongeloof nadat het bedrijf heeft aangekondigd dat het stopt met de kindertraktatie.

De Choco Taco is volgens Eater in 1983 uitgevonden door Alan Drazen in Philadelphia. Drazen wilde een ijsje maken dat uniek is voor het bedrijf waar hij werkte, Jack & Jill.

De koude traktatie die is geïnspireerd op de Mexicaanse keuken is een wafelkegel die de spot drijft met een taco-schaal gevuld met vanille-ijs met fudge-wervelingen. De hittraktatie wordt bekroond met een harde chocoladeschelp doordrenkt met pinda’s.

De Choco Taco is al bijna 40 jaar op de markt en schoot omhoog in de ijsmarkt toen Unilever – die ook eigenaar is van Klondike – Jack & Jill in 1989 kocht.

Het bedrijf wijt het besluit om de Choco Taco met pensioen te laten gaan aan de vraagverschuiving in de afgelopen twee jaar.

Doritos 3Ds

Er zijn door de jaren heen veel verschillende variaties van Doritos geweest, maar niets vergeleken met kleine opgeblazen driehoeken die Doritos 3D’s waren. De puffy chips hadden de smaken waar fans van hielden, maar met een 3D-crunch die het naar een hoger niveau tilde. Maar tegen het begin van de jaren 2000 waren de 3Ds-chips niet meer.

Squeezits

Squeezits waren sappen in flessen die reclames kinderen aanspoorden om ‘er het plezier uit te persen’. Smaken waren onder meer Berry B. Wild, Silly Billy Strawberry, Rockin’ Red Puncher, Mean Green Puncher, Smarty Arty Orange en Troppi Tropical Punch. Maar ze werden stopgezet in 2001.

Haaienbeten

De haai-vormige waren fruitsnacks die een nietje waren in de lunchbox van elke 90-er, met een verscheidenheid aan soorten, waaronder hamerhaaien, mako-haaien, tijgerhaaien en de stukken grote witte haai. De gummy snacks waren een ‘voedselwaanzin van fruitig plezier’.

Swoops

Deze Pringle-vormige plakjes chocolade werden geïntroduceerd in 2003 en werden stopgezet in 2006. Smaken waren onder meer Reese’s en Almond Joy en hun ‘Swoop, there it is!’ commercials waren iconisch.

Sprite Remix

Deze ‘geremixte’ kleurloze, cafeïnevrije frisdrank- en dranksmaakpakketten gemaakt door Coca-Cola waren een variant op de citroen-limoenklassieker. Het werd stopgezet in 2005 in de Verenigde Staten. In het voorjaar van 2015 werd de smaak Tropical Sprite Remix opnieuw geïntroduceerd onder de naam Sprite Tropical en omgedoopt tot Sprite Tropical Mix.

Dunkaroos

Dunkaroos was een iconische snack uit de jaren 90, bestaande uit een combinatie van koekjes en glazuur die in één pakket waren gestopt. De Betty Crocker-snack, voor het eerst gelanceerd in 1990, is bedoeld om voor het eten in het glazuur te worden gedompeld.

Butterfingers BB’s

Butterfingers BB’s waren kleine klompjes van de eigenlijke Butterfinger-snoepreep. Fans noemden de hapklare ronde ballen van Butterfinger goodness ‘verslavend’.

Heinz EZ Squirt ketchup

Heinz EZ Squirt was een variëteit aan gekleurde ketchup die op de markt werd gebracht voor kinderen. Het kwam in paars, groen en rood en was verkrijgbaar van 2000 tot 2006.

Altoids Sours

Velen herinneren zich Altoids als krijtachtige, muntachtige tabletten die onder volwassenen werden doorgegeven – maar het waren de Altoids Sours die vreugde brachten aan alle leeftijden. De ongelooflijk zure, felgekleurde kristallijn ogende snoepjes deden je lippen tuiten. Ze werden in 2004 gedebiteerd en werden in 2010 stopgezet vanwege de lage verkoop.

Fruitopia

Fruitopia was een iconisch hoofdbestanddeel van de jaren ’90 en werd zelfs genoemd in een aflevering van The Simpsons. Het werd uitgevonden als een duwtje in de rug van Minute Maid om te profiteren van het succes van fruitige frisdrankalternatieven zoals Snapple, maar tegen het einde van de jaren 90 was de verkoop achtergebleven.

Wonder bal

Wonder Ball was een bal van chocolade gevuld met snoep en zelfs speelgoed en stickers. Maar deze snacks waren vastbesloten om een ​​verstikkingsgevaar voor jongere kinderen te zijn en het werd stopgezet.

Mickey’s Parade Mickey Mouse Bars

Mickey’s Parade Mickey Mouse Bars waren ijsrepen op een stokje in de vorm van het hoofd van Mickey Mouse, met de oren gedoopt in harde chocolade. Vanaf 2019 werden deze lekkernijen alleen aangeboden in de Disney Parken.

Keebler Magic Middles

Keebler Magic Middles waren zandkoekkoekjes met een zacht fudge-centrum, een koekje van het merk Magic Middles van de Keebler-elfen. Maar in het midden van de jaren 90 werden ze stopgezet, zodat ze de apparatuur waarmee ze werden vervaardigd voor een andere lijn konden gebruiken.

Citroenijs Gatorade

Deze ‘Thirst Quencher’ verdween in 2015 en overstuurde fans waren er nog steeds naar op zoek in 2016 en 2017, maar kregen van Gatorade’s officiële sociale media-accounts te horen dat hun favoriete smaak niet langer beschikbaar was.

Eggo WAF-FULLS

Eggo Waf-Fulls zijn begin jaren 2000 gemaakt door Kellogg. De wafels waren gevuld met gearomatiseerde gelei, zoals aardbei, bosbes of appelkaneel.

Yogo’s

Yogo’s waren met yoghurt bedekte fruitsnacks die voor het eerst werden geïntroduceerd door Kellogg’s in 2005. Er waren zelfs verschillende variaties, waaronder Yogos Bits en Yogos Sour Bits. Maar ondanks hun populariteit bestonden Yogo’s pas vijf jaar voordat ze werden stopgezet.

Plantenbakken PB Chips

Planters PB Crisps waren een uniek snackvoedsel uit de jaren 90 dat fans smeekten om teruggebracht te worden. De crisp was een Graham-koekje in de vorm van een pindaschil en gevuld met verrukkelijke pindakaas. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in 1992 en werd geproduceerd tot 1995 toen het stilletjes uit de schappen verdween.

Bug Pops

Nestle’s Timon & Pumbaa Bug Pops waren gebaseerd op de film The Lion King en kinderen vonden het heerlijk om te doen alsof ze beestjes en gummy wormen aten – die waren ingebed in de bevroren traktatie.

Cheetos Gedraaide Rookwolken

Deze cheesy, twisted puffs werden verkocht door PepsiCo van 2002-2012 en werden toen plotseling stopgezet.