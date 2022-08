Bella Thorne packs on the PDA with a mystery man after shock split from fiancé Benjamin Mascolo

Bella Thorne werd zaterdag gespot op de PDA met een knappe mysterieuze man in Mykonos, Griekenland.

De actrice, 21, genoot van de man voordat het paar een hartstochtelijke kus deelde terwijl ze van de zon genoten op een weelderig jacht.

Het komt slechts twee maanden nadat haar verloofde Benjamin Mascolo aankondigde dat het paar in der minne uit elkaar was gegaan na een relatie van drie jaar, in een lange verklaring op het sociale mediaplatform.

Nieuwe romantiek? Bella Thorne werd zaterdag gespot op de PDA met een knappe mysterieuze man in Mykonos, Griekenland

Bella pronkte met haar ongelooflijke figuur in een zwart zwempak, gecombineerd met een witte broek en sportschoenen.

De voormalige Disney Channel-ster werd make-upvrij onder een paar stijlvolle tinten, terwijl ze haar kastanjebruine lokken recht in model bracht voordat ze een duik in de zee nam.

Haar nieuwe man sneed een casual figuur in een wit t-shirt, zwarte korte broek en sportschoenen, terwijl hij accessoires droeg met een baseballpet.

Ze werden vergezeld door verschillende vrienden op het luxe uitje en leken geliefd toen ze samen op het bovendek lagen.

Verliefd: de 21-jarige actrice sliep met de man voordat het paar een hartstochtelijke kus deelde terwijl ze van de zon genoten op een weelderig jacht

Gelukkigere tijden: het komt nadat haar Benjamin had aangekondigd dat het paar in der minne uit elkaar was gegaan na een relatie van drie jaar, in een lange verklaring op het sociale mediaplatform

Zonder haar een naam te geven of haar te taggen, kondigde B3N-frontman Benjamin, 28, donderdag schokkend het einde aan van zijn driejarige romance met Bella.

Hij begon: ‘Iets meer dan drie jaar geleden stak ik wegen over met de meest verbazingwekkende mens. Die dag veranderde mijn leven voor altijd, en ik ben diep dankbaar voor elk moment dat we sindsdien samen hebben gedeeld.’

‘Het is echt een vernederende ervaring geweest om met haar aan mijn zijde te groeien. Door deze persoon heb ik geleerd wat onvoorwaardelijke liefde betekent, iets waar alleen mijn ouders me mee gezegend hebben toen ik opgroeide en waar ik me in mijn volwassen leven niet volledig voor kon openstellen en accepteren voordat ik haar ontmoette.

Wauw! Bella pronkte met haar ongelooflijke figuur in een zwart badpak, gecombineerd met een witte broek en sportschoenen

Schoonheid: de voormalige Disney Channel-ster werd make-upvrij onder een paar stijlvolle tinten, terwijl ze haar kastanjebruine lokken recht in model bracht voordat ze een duik in de zee nam

Gezellig: ze werden vergezeld door verschillende vrienden tijdens het luxe uitje en leken geliefd toen ze samen op het bovendek lagen

Ingetogen: haar nieuwe man sneed een casual figuur in een wit t-shirt, zwarte korte broek en sportschoenen, terwijl hij accessoires droeg met een baseballpet

Leuk: het paar ging vervolgens samen zwemmen om af te koelen na het zonnebaden

‘Ik herinner me een van de eerste dingen die ze me vertelde toen we begonnen te daten, iets dat zo eenvoudig maar diepgaand was dat het de binnenkant van mijn hersenen en ziel opnieuw bedraadde.

‘Je bent zo prachtig.’ Nee, dat ben ik niet – zei ik. ‘Als je mijn complimenten niet laat landen, zal het nooit werken tussen ons.’

‘Dus ik liet het landen, denkend dat ik het voor haar deed, maar wat voor ‘haar’ was, was eigenlijk voor ‘ons’ en werd ook fundamenteel voor ‘mij’: voor het eerst begon ik te geloven dat ik echt iets waard was .

Verbluffend: Bella zette een zeer langbenige weergave op terwijl ze zich uitkleedde tot alleen haar zwempak

Ziet er goed uit: de ster wordt brutaal weergegeven terwijl hij in de zon afdroogt

Stralend: ze verscheen in een goed humeur na haar recente scheiding van haar verloofde Benjamin

‘Door haar ogen heb ik geleerd van mezelf te houden, me mooi te voelen, me geaccepteerd te voelen door mezelf te accepteren, met mijn talloze gebreken en onvolkomenheden.

‘Ik zal nooit volledig in woorden kunnen uitdrukken wat het betekent om door iemand gered te worden, en het is iets dat ik met heel mijn hart weet dat elk levend wezen op een bepaald punt in zijn reis zal ervaren. Redding.’

Benjamin voegde eraan toe: ‘Alleen God weet hoeveel harten ik heb gebroken en hoeveel mensen ik egoïstisch heb gekwetst door mijn ego te volgen, van alle dingen die ik beter had kunnen en moeten doen, en daarvoor neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor al mijn zonden en fouten – maar ik weet nu dat het allemaal deel uitmaakte van een groter plan dat me leidde naar waar ik nu ben.

‘Ik ben nu klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven en heb het volste vertrouwen in wat bedoeld is, ik kies bovenal voor de weg van de waarheid.

Bella heeft de breuk niet online besproken, ze deelde donderdag wel een Instastory van zichzelf in bed en klaagde: ‘Ik word altijd alleen wakker.’

‘Ik heb mezelf beloofd dat ik de pijn en het ongemak zal omarmen die gepaard gaan met zo’n scheiding van de vrouw van wie ik het meest hou en altijd zal houden, wetende dat deze gevoelens die we ten koste van alles proberen te vermijden, in feite de katalysator zijn voor het baren van een betere wereld .

‘Pijn zal mijn leermeester zijn, net zoals liefde was en zal zijn wanneer het bedoeld is.

Hij concludeerde: ‘Verliefd worden is het mooiste geschenk dat we in het leven kunnen ervaren, en ons verhaal is een van de vele die elke dag eindigt en ruimte laat voor nieuwe mooie verbintenissen en beloften tussen mensen.

‘Relaties worden geboren en sterven, net als mensen, het is de natuurlijke cyclus van het leven en ik accepteer het volledig. Dit is geenszins een mislukking aan beide kanten, omdat geen enkele echte verbinding ‘verspild’ of ‘nutteloos’ is, aangezien ‘goed’ en ‘slecht’ slechts een persoonlijke agenda zijn die de menselijke geest op dingen, mensen en gevoelens etiketteert op basis van onze ego en identiteit, en niet het woord van God.

Over: zonder haar een naam te geven of haar te taggen, kondigde B3N-frontman Benjamin, 28, het einde aan van zijn driejarige romance met Bella op donderdag

Minnelijk: hij drong erop aan dat het uiteenvallen ‘geenszins een mislukking is aan beide kanten’

‘Het was de bedoeling, en het was mooi. Ik wens alleen het beste voor deze persoon en zal er altijd voor haar zijn. Ik houd van je.’

En hoewel Bella de relatiebreuk niet online aankaartte, deelde ze donderdag wel een Instastory van zichzelf in bed waarin ze klaagde: ‘Ik word altijd alleen wakker.’

Het gesplitste nieuws kwam 15 maanden nadat Bella en de voormalige Benji & Fede-rocker hun verloving aankondigden, maar de aanstaande bruid en bruidegom leken hoofden te krijgen tijdens het bespreken van hun trouwplannen in januari.

Ze kwamen overeen om twee ceremonies te houden – één in Italië en één in Amerika – en ook de songkeuze voor hun eerste dans, Biffy Clyro’s 2016-nummer Re-arrange.

Gelukkigere tijden: het gesplitste nieuws kwam 15 maanden nadat Bella en de voormalige Benji & Fede-rocker hun verloving aankondigden

Maar toen de regisseur-rapper In You vertelde… Harper’s Bazaar Arabië dat ze bruidsjurken wilde dragen die waren ontworpen door Vera Wang en YSL, stond de muzikant erop dat ze Versace zou dragen voor de Italiaanse bruiloft.

Op de vraag of ze op hun recepties zouden optreden, had het gespannen paar ongemakkelijk tegenovergestelde ideeën.

‘Absoluut niet,’ zei Bella.

Benjamin onderbrak: ‘Ze doet het absoluut omdat ik haar ga dwingen.’

Thorne antwoordde: ‘Ik weet het niet, het gebeurt niet. Ik denk dat de bruiloft alleen al erg stressvol zal zijn. Ik hoef niet echt prestaties en een grote, zware jurk toe te voegen… het klinkt als te veel.’

Benjamin keek in de camera en zei: ‘Maak je geen zorgen, het gaat gebeuren. Ik zal er voor zorgen.’

Maar op 8 mei was de zangeres-gitarist nog steeds aan het glunderen over de winnaar van de PornHub Vision Award en wenste haar: ‘Happy Mother’s Day to the future momma of our kids!’

Vorig jaar speelde het voormalige koppel in Elisa Amoruso’s slecht beoordeelde romance Time Is Up en het is onduidelijk hoe de splitsing van invloed zal zijn op het vervolg Game of Love, dat ze op 10 februari inpakten.

Bella had een beroemde 19 maanden durende relatie met rapper Mod Sun toen ze Benjamin voor het eerst ontmoette tijdens het Coachella Valley Music and Arts Festival in 2019.