BEL MOONEY: Why should I let my angry sister-in-law come to my son’s wedding? 

Beste Bel,

Gepensioneerd, ik heb een slechte gezondheid vanwege een slopende aandoening die de afgelopen jaren is verergerd. Mijn behandeling omvat psychologische therapie om ontspanning en positief denken te stimuleren.

Ik heb twee jongere broers. De oudste, Simon, is getrouwd met een dominante en manipulatieve vrouw, Eva. Tien jaar geleden wilden ze geld nalaten aan hun twee kinderen in het testament van mijn vader, voor het kopen van een huis.

Mijn jongste broer was executeur. Hij gaf toe en stond hen toe de voorwaarden van het testament te wijzigen. Ik sprak met hem en hij veranderde van gedachten. De wil stond.

Dit ontketende woede en misbruik (voornamelijk bij mij) van Eve. Ze verlieten Engeland, vestigden zich in het buitenland en sneden ons af.

Nu heeft Eve mijn zoon een e-mail gestuurd om te zeggen dat ze volgend jaar graag zijn bruiloft wil bijwonen ‘tenzij er onhandigheid is’.

Zij en Simon hebben een vliegend bezoek gebracht aan mijn zoon en zijn verloofde. Hierdoor voelde ik me erg verontrust en bedreigd. Ik vertelde mijn zoon hoe ik me voelde. Toen Simon en Eva hem en zijn verloofde ontmoetten, maakte hij geen melding van de uitnodiging.

De volgende dag ontmoette Simon me voor de lunch en was vriendelijk. Mijn schoonzus was in de buurt bij de kapper, dus ik stelde voor om haar te zien. Ze was vijandig en vroeg al snel waarom ik haar tien jaar eerder had ‘verraden’. Ik reageerde op een weloverwogen manier en wilde niet dat de tijd met mijn broer verpest zou worden.

Ik merkte dat ze blij keek toen we over mijn ziekte spraken. Ze geeft niet om mijn welzijn. Ik voel of handel niet zo tegenover hen.

Ik voel me verscheurd tussen ‘aardig’ zijn en ze naar de bruiloft laten komen – waardoor ik me weer bedreigd zou voelen – of eerlijk zijn dat ik ze daar niet wil hebben.

Mijn zoon en zijn verloofde zullen zeker achter mijn keuze staan. Wat zou je adviseren?

ANGELA

Je slechte gezondheid maakt je kwetsbaar voor uitputting en stress, bovendien onthult je langere brief dat sinds Simon en Eva naar het buitenland verhuisden, je man stierf.

Daarom verdient u het grootste medeleven in dit pijnlijke familiedilemma, dat nog veel erger moet worden gemaakt omdat u de steun mist die uw man zou hebben geboden. Ik hoop dat je zoveel mogelijk tijd besteedt aan het trouw uitvoeren van je ontspanningsoefeningen.

Het is goed om te weten dat Simon hun zelfopgelegde stilzwijgen heeft verbroken om u destijds de juiste condoleances te e-mailen – zelfs als hij en Eve onbeleefd waren door u niet te vertellen dat hun zoon ging trouwen, laat staan ​​u uit te nodigen. Dit gedrag werd, neem ik aan, voornamelijk gedreven door de schoonzus met wie je nooit hebt kunnen opschieten, en die woedend op je is sinds je hun wens om het testament van je vader te wijzigen dwarsboomde.

Je ongesneden brief onthult dat je denkt dat Simon en Eva altijd boven hun stand hebben geleefd, vandaar hun gretigheid om die erfenis in handen te krijgen. Je jongere broer was overtuigd, maar toen veranderde je van gedachten – en Eva was woedend. In alle eerlijkheid moet ik suggereren dat er misschien een goede financiële reden was voor hun wens, of (zoals je denkt) misschien niet. Wat de waarheid ook mag zijn, zulke geldkwesties kunnen fataal zijn binnen families, zoals ik weet uit eerdere brieven aan deze column.

Bovendien zeg je niets over je relatie met Simon voordat hij Eve ontmoette, wat, als het strijdlustig was – zoals broers en zussen vaak zijn – je mening over zijn vrouwkeuze zou kunnen hebben beïnvloed. Conflicten in de kindertijd kunnen tot op hoge leeftijd voortduren.

Wat was de aanleiding voor dit verlangen om te gast te zijn op de bruiloft van een neef? Heeft Simon zich schuldig gevoeld over wat er is gebeurd? Na de aangename lunch moet het verschrikkelijk voor je zijn geweest om een ​​rancuneuze schoonzus onder ogen te zien – en je hebt het waarschijnlijk op je gezicht laten zien, zelfs als je probeerde het niet te doen.

Het is gemakkelijk om je gevoelens te begrijpen. Maar je broer zal altijd het gevoel hebben dat hij zijn vrouw moet bijstaan, want dat is (ten goede of ten kwade) wat het huwelijk doet. Veel mannen die dit lezen zullen het gevoel kennen dat ze gevangen zitten in het kruisvuur tussen hun vrouw en een ander familielid. Niet makkelijk. Simon ziet het toekomstige huwelijk van uw zoon misschien als een stap in de richting van verzoening – zelfs als hij zich er ongemakkelijk van bewust is dat het recente gedrag van zijn vrouw de vriendelijke sfeer van uw lunch heeft verpest.

Sommige mensen zullen elkaar altijd tegenwerken. Je relatie met je schoonzus klinkt vanaf het begin als een non-starter. Je bent net zo kritisch en verontwaardigd over haar als zij over jou. Daar valt mee te leven, nietwaar?

Je zegt dat het duidelijk is dat ze niets om je welzijn geeft, maar je leest misschien te veel in haar gezichtsuitdrukking. Wie weet? Wat wel duidelijk is, is dat jij de enige persoon bent die het probleem kan oplossen.

De keuze die je presenteert is tussen ‘aardig’ zijn en eerlijk zijn. Ik zou kiezen voor verzoening. Het is altijd beter.

Op de bruiloft word je omringd door ondersteunende familie – en in de toekomst, als je ouder wordt, zul je ernaar verlangen dat Simon in je leven is, net zoals hij je misschien nodig heeft.

De affaire van mijn man bedreigt mijn gezondheid

Beste Bel,

Meer dan twee jaar geleden verliet mijn man me voor een 21-jarige. We waren allebei 28 (samen sinds 18), twee jaar getrouwd met een kind van drie.

Binnen twee weken na vertrek had hij twijfels en binnen zes weken vroeg hij om terug te komen. Het was allemaal een complete wervelwind. Het kostte me drie maanden om ermee in te stemmen dat hij kon terugkeren. Het was moeilijk, maar we hebben eraan gewerkt en hebben nu nog een kind.

Ik geloof dat ik leed aan een postnatale depressie en dat ik voor onze crisis op een verschrikkelijke manier was. Misschien was het ook de wake-up call die ik nodig had.

Hoewel hij vooral de schuld heeft, kan ik zien waarom alles is gebeurd en heb ik mijn aandeel in de relatiebreuk begrepen. We hebben allebei apart begeleiding gehad.

Destijds ontdekten we dat hij was blootgesteld aan chlamydia (die niet werd doorgegeven). Vanwege de hoge emotie heb ik dit niet verwerkt. Hij was volkomen eerlijk. Maar nu is mijn uitstrijkje HPV-positief teruggekomen (infectie met humaan papillomavirus) met borderline celveranderingen.

We waren allebei maagd toen we elkaar ontmoetten, dus ik weet dat de affaire de oorzaak is. Er is een risico dat ik nu baarmoederhalskanker krijg. Het bracht veel emoties naar boven waarvan ik dacht dat ik ermee om was gegaan. Ik ben boos en verdrietig.

Mijn man is ongelooflijk behulpzaam en ik weet dat dit hem ook van binnen moet doden. Mijn familie, zijn familie en mijn vrienden moedigden me allemaal aan om hem niet terug te nemen, dus ik kan niet met ze praten.

Er is een ongelooflijk hoog slagingspercentage van de behandeling, dus ik ben positief, maar geïrriteerd dat ik hier nooit aan had mogen worden blootgesteld.

We waren vooruit gegaan en dit heeft me behoorlijk teruggezet. Ik heb een neutrale kijk nodig.

ALANA

Deze brief kwam een ​​tijdje geleden en ik hoop dat je erin geslaagd bent om die pijnlijke gezondheidsslag te verwerken met de moed en vastberadenheid die je twee jaar geleden aan de dag legde.

Het feit dat u zich zo scherp en meevoelend bewust was van de gevoelens van uw man, zegt veel over de kracht van uw liefde en het buitengewone niveau van vergeving dat u wist te bereiken, voordat dit onaangename resultaat u opnieuw op de proef stelde.

Uw e-mail vertoont een ongebruikelijk niveau van begrip – dat wil zeggen, wanneer u nadenkt over het feit dat de affaire mogelijk is veroorzaakt (zelfs als slechts gedeeltelijk) door uw postnatale depressie. Ik bewonder je wijsheid en vrijgevigheid meer dan ik kan zeggen.

De meerderheid van de lezers zal het waarschijnlijk met uw familie en vrienden eens zijn over zijn gedrag en het onvergeeflijk vinden. Tegenwoordig vind ik mensen sneller dan ooit om een ​​oordeel te vellen. Maar ik ben het ermee eens dat er altijd een grens zal zijn aan vergeving, hoe wenselijk (in abstracte zin) het ook lijkt.

Degenen die houden van degene tegen wie gezondigd is, zijn meestal bang dat de zondaar zijn/haar egoïstische, wrede en destructieve gedrag zal herhalen.

Daarom waren ze, om jullie te beschermen, allemaal zo tegen verzoening. Dat begrijp ik, ook al ben ik het er niet helemaal mee eens.

De aanwezigheid van kinderen verschuift altijd het argument. Sinds uw man een verschrikkelijke crisis in uw huwelijk heeft veroorzaakt, heeft u nog een kind gekregen, dus u en hij moeten serieus hebben gepraat.

Je vertelt me ​​(in je originele brief) dat jullie allebei ‘op een goede plek’ waren tot deze nieuwe bom, en dat is des te meer reden om je gekweld te voelen dat je weer bent herinnerd aan de fysieke realiteit van ontrouw.

Sommige mensen (en ik ben er een) weten dat een huwelijk ontrouw kan overleven, zelfs als het nooit vergeten kan worden. Maar voor veel anderen is de gedachte dat een partner seks heeft met iemand anders ondraaglijk.

Er zijn geen regels, geen normen. Daarom is het oneigenlijk voor buitenstaanders om advies te geven (‘Kick hem out!’ – ‘Neem haar niet terug!’), ja, zelfs als daarom wordt gevraagd.

Je vroeg me om ‘neutrale’ woorden in plaats van advies. Dus ik wil alleen maar zeggen dat ik hoop dat jij en je nog steeds geliefde echtgenoot relatietherapie proberen en dat je al je reserves aan kracht gebruikt om je een weg te banen door deze vreselijke, verontrustende situatie en verder te gaan (met hem gekastijd, hoop ik) in een toekomst vol familieliefde en plezier.

En tot slot… Het is niet makkelijk om van je naaste te houden

Reacties van lezers zijn erg belangrijk voor mij, dus laten we tot de conclusie komen: sommigen van jullie waren boos over de reactie van vorige week op ‘Jennifer’, die twee keer is verhuisd vanwege slechte buren en weer lijdt.

Mijn critici vonden me onsympathiek, hoewel ze allemaal schreven vanuit het standpunt dat ze problemen hadden met slechte buren. Dat is volkomen begrijpelijk – en (zoals ik al zei) ik realiseer me dat egoïstische buren een probleem zijn in gemeenschappen.

Misschien had ik het bij het verkeerde eind door aan het begin van mijn antwoord te suggereren dat de schrijver ‘ernstige hulp van professionals nodig heeft’, maar dit was niet bedoeld als kritiek, maar als een pijnlijke waarheid.

Als ze voortdurend zo oprecht ziek, ongelukkig en boos is op haar buren, welk advies kan ze dan geven? Gewone lezers zullen weten dat ik geen hard persoon ben, maar de ervaring heeft me geleerd dat zeggen: ‘O, arme jij’ zelden helpt — zelfs als het gemakkelijk is.

Jaren geleden kreeg ik een brief van een dame die zich ellendig en eenzaam voelde in haar dorp. Omdat ik de naam kende, heb ik eeuwenlang onderzoek gedaan naar activiteiten die overal beschikbaar waren, zelfs in de mate dat ik lokale bussen opzocht. Dit alles heb ik op de vriendelijkst denkbare toon afgedrukt.

Mijn beloning was een beledigende tirade omdat ik durfde te suggereren dat ze proactief kon zijn. Ze zei dat ik haar ‘slechter dan ooit’ had laten voelen. Het was een les voor mij (toen nog vrij groen) dat sommige mensen inderdaad ‘de zaden van ongeluk diep van binnen dragen’.

Een lezer deed de constructieve suggestie dat de dame beter zou kunnen verhuizen naar een beschutte gemeenschap. Dat was de setting voor de tweede brief van vorige week (de oudere man die graag vrouwen aanraakte) en een lezer berispte me omdat ik te aardig was voor de man!

Er kwam lof voor mijn ‘slechte buren’-antwoord (‘een masterclass … inzichtelijk en humaan’) van iemand die de taak heeft politierekruten te beoordelen. Hij legt uit dat deze problemen vaak politietijd kosten en hoewel de situatie van ‘oudere persoon/vreselijke familie naast de deur’ helaas vaak voorkomt, kan het moeilijk zijn om vast te stellen wie de schuldige is, of ‘wie veroordeelt wie’.