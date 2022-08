BEL MOONEY says the first episode of Meghan’s Spotify podcast sounded warning bells from the start 

Dat de hertogin van Sussex tennissuperster Serena Williams uitnodigde om de eerste gast te zijn in haar langverwachte podcastserie Archetypes, was geen verrassing.

Het werd hoog tijd dat de deal van £ 18 miljoen met Spotify, getekend in 2020, van de grond kwam, en natuurlijk moest de eerste aflevering – getiteld The Misconception of Ambition – een knaller worden. En er was zeker het potentieel voor twee spraakmakende vrouwen om te doen zoals gefactureerd – de ‘labels onderzoeken die vrouwen proberen tegen te houden’.

Aangezien Serena een van de meest succesvolle en onbevreesde spelers in de geschiedenis van haar sport is, wilde ik haar graag horen analyseren haar ambitie en verlangen om te winnen, en om na te denken over de persoonlijke prijs van haar oogverblindende triomfen; om erachter te komen waardoor het staal oorspronkelijk in haar ruggengraat terechtkwam en om haar een aantal verwoestende backhandschoten te horen opdienen tegen mannelijke put-downs.

Maar het gebeurde niet. Dit bizarre, zoetsappige en licht misselijkmakende schmooze-festijn tussen Meghan en ‘my dear friend Serena’ (zoals we keer op keer horen) vertelt ons bijna niets over het maken van Serena Williams’ torenhoge ambitie.

Bovendien eindigt de ontmoeting met Miss Williams die hees ademhaalt: ‘Bovenal ben ik gewoon een moeder en ik vind het heerlijk om moeder te zijn.’

Oh, kom terug Martina Navratilova en leer dit zelfgenoegzame paar hoe ze kunnen stoppen met hun zinloze gezeur en hard praten over wat belangrijk is!

Dit bizarre, saccharine en licht misselijkmakende schmooze-festijn tussen Meghan en ‘mijn beste vriendin Serena’ (zoals we steeds weer horen) vertelt ons bijna niets over het maken van de torenhoge ambitie van Serena Williams

Bovendien eindigt de ontmoeting met Miss Williams die hees ademhaalt: ‘Bovenal ben ik gewoon een moeder en ik vind het heerlijk om moeder te zijn.’

Meghan Markle en Serena Williams (afgebeeld in 2014) ontmoetten elkaar voor het eerst op een Super Bowl-feest in 2010 en werden uiteindelijk goede vrienden

Laat me duidelijk zijn, Meghan’s podcastserie gaat over een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, en ik wilde onder de indruk zijn. Als ik een deel van het misbruik lees dat onlangs is uitgedeeld aan de Tory-leiderschapsmededinger Liz Truss, zie ik hoe een vrouw die ambitie toont, in de politiek of in een andere arena, de neiging heeft om als schel en/of dom te worden uitgesmeerd.

Het kan ondraaglijk zijn. Dus het idee van een podcastserie – die een kolossaal publiek zal bereiken vanwege Meghan’s roem – die de vooroordelen wegneemt en wat zij noemt ‘de dubbele moraal waarmee vrouwen worden geconfronteerd als ze ‘ambitieus’ worden genoemd’ – ja, dat sprak zeker aan.

Maar vanaf het begin begonnen de waarschuwingsbellen te rinkelen. Deze podcast is het zoveelste voorbeeld van de onontkoombare waarheid dat Groot-Brittannië en de VS twee naties zijn die door een gemeenschappelijke taal worden gescheiden. Geen enkele Britse omroep zou het bijna onbegrijpelijke gegiechel en gegiechel tussen Meghan en haar gast goedkeuren dat de luisteraar uitsluit van enig echt begrip of intimiteit.

Ik wachtte tevergeefs op gevoelige, zoekende vragen over Serena’s opvoeding en de invloed van haar legendarische vader Richard.

Werd ze aangemoedigd om te concurreren met haar zus Venus? Was de ambitie die haar van kinds af aan was ingeprent, iets dat te zwaar woog? Wat zouden haar gedachten daarover interessant zijn geweest.

Maar 11 minuten gaan voorbij voordat we een woord horen van de voormalige nummer 1 van de wereld en houder van 23 grand slam-titels. In plaats daarvan worden we getrakteerd op een lange preambule van de hertogin, die duidelijk maakt dat deze podcastserie niet alleen over vooraanstaande gasten gaat, maar ook over ‘ik ook’.

‘Ik zal praten met bekende namen, experts en culturele commentatoren… en natuurlijk…’ – hier is er een veelbetekenend gegrinnik van de voormalige actrice -‘…ik weet zelf het een en ander over die labels.’

Ze vervolgt: ‘Ik hoop dat mijn eigen ervaring andere vrouwen zal helpen zich open te stellen… om de waarheid te onthullen dat niemand van ons alleen op deze wereld is en dat de toekomst iets is dat we samen kunnen schrijven.’

Harry en Meghan houden hun zoon Archie vast tijdens een bezoek aan Kaapstad in Zuid-Afrika op 25 september 2019

Meghan Markle heeft verklaard dat ze ‘mezelf zal zijn en praten en ongefilterd zal zijn’ in haar nieuwe Spotify-podcast

‘Ik was zo moe!’ Meghan Markle zegt dat ze ‘rondwaggelde’ tijdens zwangerschappen – terwijl ze Serena Williams prees omdat ze er ‘sexy’ uitzag terwijl ze in verwachting was van haar nieuwe Archetypes-podcast Meghan Markle heeft onthuld dat ze ‘zo moe’ was tijdens haar zwangerschappen – terwijl ze Serena Williams prees omdat ze er ‘sexy’ uitzag terwijl ze in verwachting was op haar nieuwe Archetypes-podcast. In de eerste aflevering van de podcast, getiteld ‘The Misconception of Ambition with Serena Williams’, sprak de hertogin van Sussex met de tennislegende, die een van haar goede vrienden is, over de dubbele moraal waarmee vrouwen worden geconfronteerd als ze als ‘ambitieus’ worden bestempeld. In één clip sprak Serena over hoe ze ‘het heerlijk vond om zwanger te zijn’, waarbij Meghan haar prees omdat ze naakt op de cover van Vanity Fair poseerde met ‘die buikketting’. De koninklijke moeder van twee vervolgde: ‘Vergeet het maar. Ja. Ja. Het is net als alles. Je hebt zwangerschap er zo sexy uit laten zien. Ik waggelde gewoon rond. Ik was gewoon moe. Vreselijk moe. O mijn God.’ Meghan verwelkomde haar eerste zoon Archie Harrison in mei 2019, terwijl haar dochter Lilibet vorig jaar juni werd geboren. Ondertussen had Serena in 2017 haar dochter Olympia. Toen ze de discussie over zwangerschap begon, zei Serena: ‘Ik had zoiets van, oh, ik vind dit geweldig. Het niets, niets is oh, ik ben zo blij. Zoals, ik was letterlijk.’ Meghan verwees verder naar de cover van Vanity Fair uit 2017 van de atleet, waarin Serena naakt poseerde met een sieraad over haar lichaam gedrapeerd. Ze zei: ‘O, met de buikketting.’ Serena voegde toe: ‘Een van… Die vrouwen.’ En nadat de hertogin ‘vergeet het maar’ zei, voegde Serena eraan toe: ‘Ik was de irritante. Je stond onder veel stress.’ Meghan was het daarmee eens en zei: ‘Ja, het is waar.’

Werkelijk? Er zou een heilige voor nodig zijn om niet te spotten, want een zeer rijke vrouw die met een andere zeer rijke vrouw praat, zal niet veel doen om de toekomst te schrijven van een alleenstaande moeder die worstelt om haar kind op korte termijn in het centrum van Los Angeles op te voeden.

Laten we die babyshower niet vergeten, toen een zwangere Meghan in februari 2019 naar New York City vloog voor het schitterende evenement georganiseerd door Serena Williams, die naar verluidt de rekening betaalde.

Het werd gehouden in het $ 75.000-per-nacht penthouse van het Mark Hotel in de Upper East Side van Manhattan.

Geloven deze verwende vrouwen echt dat hun ‘live experience’ enige relevantie heeft voor het leven van gewone vrouwen?

In plaats van het podcast-interview (ze noemt het een ‘chat’) met Serena serieus te nemen, gebruikt Meghan het als een middel om haar oude grieven te uiten – het soort roddels, krantenkoppen die de Spotify-executives doen zuchten van opluchting dat hun investering in de hertogin heeft opgeleverd.

Neem bijvoorbeeld Meghan’s bewering dat ze nooit het gevoel had gekregen dat ‘ambitie iets negatiefs was’ totdat ‘ik met mijn huidige echtgenoot begon te daten’. Toen ze haar Manolo Blahniks eenmaal stevig binnen de paleisdeur had staan, realiseerde ze zich dat ‘ambitie volgens sommigen een verschrikkelijke, verschrikkelijke zaak is’. Nou, ze heeft duidelijk geen seconde nagedacht over wat ‘ambitie’ zou kunnen betekenen voor de koninklijke familie.

Hoe kon ze zelfs maar beginnen te begrijpen hoe de levenslange dienst van de koningin aan de natie het woord ‘ambitie’ tot een gênante irrelevantie maakt?

Het meest ondraaglijke moment – ook het meest trieste – is Harry’s walk-on-rol. Aangezien de podcast niet zou plaatsvinden als Meghan niet met de kleinzoon van de koningin was getrouwd, moet hij zijn hoofd om de deur steken – ja, die dollars moeten worden verdiend!

‘Kijk eens wie er net binnenkwam’, zegt Meghan. ‘Wil je hallo komen zeggen?’ Zij en Serena nemen spottende, nep-Britse accenten in het refrein ‘Hallo!’ Dan zegt onze Harry – die als jonge prins en soldaat zo natuurlijk, zo dapper en zo verfrissend, oneerbiedig plezier was – eigenlijk tegen Serena: ‘Ik vind het leuk wat je met je haar hebt gedaan, dat is een goede vibe.’ Oh jee.

Wat een gemiste kans was dit. In plaats van een onthullende discussie tussen intelligente en eigenwijze vrouwen over waarom meisjes ‘hun hand minder opsteken in de klas naarmate ze ouder worden’ en ‘vrouwen stereotyperen als te emotioneel’ – wat beide waar is – kregen we gegiechel en wederzijdse ego’s strelen bij elke gelegenheid.

Als Serena de interessante observatie maakt dat mannelijke tennissterren altijd met uitbarstingen op de baan wegkomen, springt Meghan in: ‘Mmmm… de dubbele standaard. En kijk, er gebeurt iets in het archetyperen dat echt mensonterend is. En daar denk ik aan vanuit mijn persoonlijke standpunt van daar in de doos te zijn met, je weet wel, je moeder en je zus. En, zoals je zien winnen. En tegelijkertijd, kijkend naar de druk… Ik vind het ook traumatiserend om terug te gaan naar dat moment waarop ik vind dat je zo oneerlijk bent behandeld en het zo oneerlijk is gemeld.’

Waar heeft ze het in hemelsnaam over – behalve over zichzelf… alweer. Om eerlijk te zijn, probeert Serena met een lange en interessante anekdote over hoe haar dochter Olympia uit haar kinderstoel viel en haar pols brak, hoe schuldig ze zich voelde de leiding te hebben gehad en het te laten gebeuren, hoe ze nauwelijks had geslapen maar ging de volgende ochtend vroeg tennissen en won de wedstrijd.

Super goed! Maar dan slaat Meghan haar eigen gelijkspel neer met een horror-onthulling over een koninklijke reis naar Zuid-Afrika in 2019. In een notendop, zij en Harry hadden een openbare verloving, baby Archie was in hun accommodatie, er brak brand uit in de kinderkamer waar hij zou hebben geslapen als hij niet ergens anders was geweest met de toegewijde Nanny – en ‘iedereen is in tranen’.

‘En wat moeten we doen?’ vraagt ​​Meghan. ‘Ga naar buiten en doe nog een officiële opdracht. Ik zei: “Dit slaat nergens op.”‘ Nou, het zou volkomen logisch zijn voor elke publieke figuur die weet dat de show door moet gaan – en onthoud dat Archie volkomen in orde was.

Zelfbewustzijn ontbreekt volledig in deze grotendeels anodyne chat tussen twee vrouwen die eenvoudige gevoelens en banale meningen uiten alsof ze heilige schriften zijn. Wat we echter in schoppen kregen, was de overweldigende zelfingenomenheid van zijn echte onderwerp, de hertogin van Sussex.

Trouwens, het is jammer dat niemand Meghan heeft verteld dat ze ‘archetype’ (wat een heel typisch voorbeeld van een persoon of ding betekent) met ‘stereotype’ (wat een populair, vereenvoudigd beeld of algemene verwachting betekent), dus laat me verplichten .

Koningin Elizabeth II is bijvoorbeeld een archetype van gedisciplineerde, vastberaden plicht, en dat is de reden waarom het grootste deel van de wereld haar zo hoog in het vaandel heeft staan.

Terwijl Meghan het waardige onderwerp ambitie losliet en meer dan de helft van haar podcast besteedde aan het gutsen over hoe het voelde om zwanger te zijn, wat het betekent om een ​​’moeder’ te zijn en hoe ‘dapper’ en ‘moeilijk’ het nemen van levensbeslissingen kan zijn voor wij meisjes die altijd het slachtoffer zijn … dat is een perfecte illustratie in mijn boek over stereotypering, hertogin.

En dat is de grootste misvatting – of verraad – van allemaal.