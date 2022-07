BEL MOONEY: How can I release my rage after a man tried to rape me?

Beste Bel,

Ik ben al twee jaar bezig met dit probleem en voel nog steeds een resterende woede die zo verwarrend is.

Een paar maanden voor de pandemie was ik aan het wandelen toen een man me probeerde te verkrachten. Het was op klaarlichte dag, op een plaatselijk pad, in de stad waar ik mijn hele leven heb gewoond. Een plek waar ik me altijd veilig heb gevoeld.

De dader was een man tegen wie ik elke dag hallo zou zeggen als ik mijn honden uitliet, hoewel ik hem niet persoonlijk kende. Hoewel zijn acties brutaal en gewelddadig waren, slaagde ik erin te ontsnappen zonder seksueel te worden misbruikt.

In shock en ongeloof heb ik wekenlang geen contact opgenomen met de politie.

Dit is mijn probleem: ze waren niet in staat om te vervolgen omdat de wet de mentaal kwetsbaren beschermt, zelfs als ze ongelijk hebben.

Ik begrijp dat. De case-worker kan de man niet 24/7 begeleiden. Ik begrijp dat. Niet alle mannen zullen me aanvallen. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook de logica achter elk onderdeel van het besluitvormingsproces.

En toch, zo nu en dan, zelfs als ik niet aan het betreffende incident denk, word ik vervuld van woede.

Ik voel me zo boos dat ik iets wil breken, huilen of allebei. En het ergste is, ik ben woedend om niets. Ik geef niemand de schuld – niet de aanvaller, de politie, de sociale diensten.

Ik weet dat het allemaal radertjes in een grote machine zijn, maar ik voel angst en schrik als een man die ik niet ken in de buurt staat. De geest kan vergeven, maar het lichaam vergeet niet.

Ik heb counseling geprobeerd, maar het was telefonisch tijdens de pandemie en niet bijzonder effectief. Het is moeilijk om je gehoord te voelen als je de therapeut kunt horen afwassen terwijl je praat.

Oefening helpt veel, maar die resterende woede is er nog steeds.

Wees gerust dat ik het op niemand afreageer, en ik beschadig mezelf ook niet. Ik schreeuw en huil over het algemeen en val dan een dag of wat in een depressieve malaise.

Ik wil echt dat dit stopt – om een ​​manier te vinden om het los te laten, zodat het me niet blijft bekruipen wanneer ik het het minst verwacht.

Heb je suggesties hoe ik deze woede kan loslaten? Ik sta voor alles open: fysiek, symbolisch, mystiek, alles waarvan je denkt dat het kan helpen. Ik wil het gewoon laten gaan.

MICHELLE

Deze week geeft Bel Mooney advies aan een vrouw die haar woede niet weet te plaatsen nadat een man haar probeerde te verkrachten

Dat je het nog steeds onmogelijk vindt om de blijvende gevolgen van een schokkende, beangstigende ervaring van je af te schudden, is voor mij geen verrassing.

Het klinkt alsof je worstelt met een posttraumatische stressstoornis, met als een veelvoorkomend gevolg hulpeloze woede als de gebeurtenis zich keer op keer herhaalt in je hoofd.

Meer dan 40 jaar geleden was ik het slachtoffer van een poging tot seksuele aanval in Londen door een vreemdeling, die pas wegrende toen er in de verte wat mensen opdoken. Ik herinner me dat ik elke keer huiverde als ik een man zag die op mijn aanvaller in de Underground leek, en dat bleef heel lang zo.

Maar voor jou, op een vertrouwde plek waar je je veilig voelde, zou het zoveel erger zijn geweest: een overtreding die in enkele seconden de onschuld van een vertrouwde ontmoeting in iets monsterlijks veranderde.

Gedachte van de dag We zijn allemaal gevormd en opnieuw gevormd door degenen die van ons hebben gehouden, en hoewel die liefde misschien voorbijgaat, blijven we niettemin hun werk – een werk dat ze zeer waarschijnlijk niet herkennen, en dat nooit precies is wat ze van plan waren. Van The Desert Of Love door Francois Mauriac (Franse schrijver 1885-1970)

In je originele brief staat dat de man nog steeds in de buurt woont en je hem af en toe ziet, dus je kunt niet aan je trauma ontsnappen.

Bovendien hebben al je indrukwekkende inspanningen om de complexiteit van wat er daarna gebeurde te begrijpen (details weggelaten) en te accepteren dat niemand de schuld kan krijgen, er zeker toe geleid dat je je des te kwetsbaarder voelt, omdat je de last van begrip hebt, die op zijn beurt niet aan u is verleend. Maar je krijgt het hier – en talloze mensen staan ​​zeker aan jouw kant.

Ik vind het een afschuwelijk beeld dat je met een psychotherapeut of counselor aan de telefoon praat terwijl hij of zij hun bord afwast. Goede therapeuten hebben ervoor gezorgd dat Zoom-vergaderingen goed werken, maar naar mijn mening (en in normale tijden) moeten sessies face-to-face zijn, waarbij uitdrukkingen en lichaamstaal kunnen worden waargenomen. Ik zou je willen aansporen om het opnieuw te proberen, met optimisme, in één-op-één sessies. Misschien vindt u de website welldoing.org nuttig.

U vraagt ​​mij om suggesties. Schreeuwen en huilen verhogen de stress, dus probeer in plaats daarvan ‘vierkant’ ademen: adem in tot vier tellen, houd vier tellen vast, adem uit tot vier tellen, houd vier tellen stil en begin opnieuw.

Dit proces kan echt werken om je te kalmeren, vooral als het minimaal tien keer wordt uitgevoerd.

Wanneer de woede daalt, zet dan mooie muziek op (Chopin Nocturnes bijvoorbeeld, of meditatieve new age-geluiden), adem diep in en, ogen dicht, houd je armen gestrekt, handpalmen naar boven.

Probeer een heel andere plek te vinden om de honden uit te laten, zelfs als het een korte rit is – en praat met die honden, want schreeuwen zal hen van streek maken.

Meld je aan bij DailyOM.com en bekijk de e-mails elke dag — samen met mij.

Waarom gaat mijn kerel niet naar een dokter?

Beste Bel,

Help alstublieft, want ik maak me zorgen over een moedervlek op de rug van mijn partner.

Ik heb hem gesmeekt en gesmeekt om het na te laten kijken, maar dat wil hij niet. Wat ik niet kan begrijpen, is dat hij vorig jaar een precancereuze moedervlek uit zijn neus heeft laten verwijderen, en hij was in orde met deze procedure.

Hij is net verhuisd naar een mooie flat, had het over met pensioen gaan, maar lijkt nu gelukkig te blijven werken (op 68-jarige leeftijd) als bezorger van een apotheek. Hij kon dus vrij gemakkelijk de apotheker vragen om het voor hem uit te zoeken.

Ik ben zo bezorgd over zijn zonnebaden, maar hij zegt dat ik me druk maak. Publiceer alstublieft mijn brief Bel, aangezien hij uw column elke week leest, en ik weet echt niet wat ik anders moet doen. Ik maak me zo’n zorgen om hem.

ELAINE

Afgelopen woensdag gebeurde er iets ongewoons. Om 9.30 uur zette ik mijn man af bij het ziekenhuis voor een dermatologische afspraak om een ​​kleine schurftige (waar gekraste) knobbel aan één kant van zijn hoofdhuid te onderzoeken.

Het ding zit hem al meer dan een jaar dwars en het blijkt dat het een basaalcelcarcinoom is (een van de meest voorkomende huidkankers), niet-kwaadaardig, godzijdank, dus nu zal hij wachten op de afspraak om het te verwijderen. Ik gebruikte het woord ‘ongebruikelijk’ omdat hij liever een berg stammen hakt dan voor zijn eigen gezondheid zorgt.

Geboren en getogen (tot zijn negende) in Kenia, heeft hij huidkanker in zijn familie en heeft hij enkele jaren geleden een moedervlek laten verwijderen. Maar hij stelde het maken van een afspraak met onze huisarts steeds uit, en deed dat uiteindelijk omdat ik wat zachtaardig pestte.

Klinkt dit bekend? Waarom stellen zovelen van ons (en ikzelf ook) het acteren uit als iets vaag verontrustend is? Het is natuurlijk waar dat sinds Covid ons leven schudde en zoveel schade aanrichtte aan zowel de nationale psyche als de economie, het steeds moeilijker is geworden om een ​​huisarts te zien.

We hebben een crisis in de NHS – een crisis waarover ik heb geschreven, maar ik zie geen tekenen dat deze serieus wordt genomen door mensen die nog steeds de sentimentele leugen napraten dat onze gezondheidszorg de beste ter wereld is.

Dus als ik op deze pagina voorstel dat mensen als eerste aanspreekpunt contact opnemen met hun huisarts, weten ze hoe frustrerend dit kan zijn.

Maar als we allemaal opgeven, welke verandering kunnen we dan bereiken? Je moet volhouden – en om een ​​receptioniste te vertellen dat er risico op huidkanker bestaat, moet je op zijn minst een telefoongesprek en een verwijzing krijgen.

Meer van Bel Mooney voor de Daily Mail…

Maar zelfs 20 jaar geleden zou je hebben gemerkt dat bepaalde mensen niet bereid waren om contact op te nemen met hun huisarts over knagende problemen. (Anderen zijn de ‘bezorgde’ mensen die altijd het slechtste zullen denken). Ik vermoed dat je partner een van die mensen is die niet bereid is te handelen door een vreemde mengeling van luiheid en angst. Je denkt/hoopt dat het ‘ding’ vanzelf overgaat.

Sommigen van ons (ik!) zijn ook bang om ophef te maken – ook al weten we dat we het volste recht hebben om naar onze kleine zorgen te luisteren.

U noemt de gewoonte van uw partner om te zonnebaden. Het laat alleen maar zien dat het inderdaad moeilijk kan zijn om een ​​oude hond nieuwe trucjes te leren! We moeten ons allemaal bewust zijn van hoe gevaarlijk de zon kan zijn.

Als hij moet zonnen, koop hem dan wat factor 50 en een hoed. Hij weet dat je je zorgen maakt, dus wat kun je nog meer doen? Ik hoop dat jullie allebei lezers zijn van de uitstekende dinsdag-gezondheidspagina’s van de Mail, die advies bevatten over dit en vele andere zaken.

Geen deskundige (en een gereformeerde zonaanbidder), ik spreek uit openbare informatie, ruime ervaring en gezond verstand. Dus nu is het tijd voor mij om rechtstreeks met je partner te praten:

‘Luister, mijn vriend, ik hoop dat je zoals gewoonlijk leest! U denkt misschien dat u geen problemen heeft en verwondert u zich soms over de problemen die in deze column aan de orde komen. Maar zie je, je hebt twee problemen. . . een vervelende moedervlek die gevaarlijk kan zijn en een gewoonte om niet te luisteren naar de vrouw die er echt om geeft. Je moet weten dat we allemaal één lichaam en één leven hebben en het aan onszelf en degenen die van ons houden zijn verplicht om voorzichtig te zijn, vooral als we ouder worden.

‘Als je om Elaines gevoelens geeft (en dat moet je ook doen, aangezien ze zo lief klinkt), stop dan met zo dom en koppig te zijn en laat die moedervlek zo snel mogelijk nakijken. Doe het gewoon, oké?’

En tenslotte…Een glorieuze, koninklijke dag in de zon

Het was echt een hartverwarmende gebeurtenis, om zoveel redenen.

De zon scheen op Cirencester, Gloucestershire, voor een parade van The Royal Wessex Yeomanry, het gepantserde reservaat van het land.

Het was de uitreiking van de Queen’s Platinum Jubilee-medaille. Reservesoldaten voltooien hun opleiding in hun vrije tijd. De medailles werden uitgereikt door de graaf van Wessex, terwijl lokale hoogwaardigheidsbekleders en de vrienden en families van de soldaten toekeken.

Dat is het in een notendop. . . maar het voelde als zoveel meer voor mij. We waren daar omdat mijn schoonzoon de parade leidde, gezeten op een prachtig zwart Household Cavalry-ros, dus het was net zo speciaal voor onze familie als voor alle anderen die trots toekeken. En ik zag het allemaal als een drievoudig feest.

Neem contact op met Bel Bel beantwoordt wekelijks vragen van lezers over emotionele en relatieproblemen. Schrijf naar Bel Mooney, Daily Mail, 2 Derry Street, London W8 5TT, of e-mail bel.mooney@dailymail.co.uk. Namen worden gewijzigd om identiteiten te beschermen. Bel leest alle brieven, maar vindt het jammer dat ze geen persoonlijke correspondentie kan aangaan.

Ten eerste ondersteunt de Royal Wessex Yeomanry de reguliere gepantserde regimenten van het Britse leger door volledig opgeleide tankbemanningen te leveren bij operaties over de hele wereld. Maar het reservaat biedt ons allemaal zoveel meer hulp, van het ondersteunen van de politie na een terroristische aanslag tot gespecialiseerde capaciteiten zoals bomopruimings- en inlichtingenexperts. Ze doen er echt toe en dat moeten we beseffen.

Dan was er de aanwezigheid van Prins Edward. Kunnen we ooit echt weten hoeveel werk er wordt gedaan door leden van de koninklijke familie? Edward duikt broeierig in een volledig gekleed uniform op om de honneurs waar te nemen. Als hij namens de koningin ‘een dikke merci’ zegt, betekent dat iets en de royalistische patriot in mij voelt zich dankbaar.

Dit is de eerste keer sinds 1952 dat een soeverein ooit een medaille heeft uitgereikt als dank voor essentiële diensten aan koningin en land. Leden van de strijdkrachten, personeel van de hulpdiensten, gevangenisdienst, politie-ondersteuners, houders van het Victoria Cross en George Cross en leden van het Koninklijk Huis komen allemaal in aanmerking.

Een kleine band speelde en het was geweldig.