Bed Bath & Beyond officials and board members reported concerns over stressed-out CFO Gustavo Arnal

Leidinggevenden van Bed Bath & Beyond zeggen bezorgd te zijn dat hun financieel directeur, Gustavo Arnal, zich ‘gestrest’ voelde door de huidige financiële crisis en zijn eigen aandelentransacties die onder de loep werden genomen.

Arnal pleegde zelfmoord nadat hij eind vorige week uit zijn wolkenkrabber in Manhattan was gesprongen.

Bestuurslid Sue Gove, die in juni als interim-ceo begon op te treden, vond dat Arnal overweldigd was, maar vreesde de CFO te vervangen terwijl het bedrijf bezig was geld in te zamelen.

Evenzo zei een voormalige CEO van Avon Products, Jan Zijderveld, die in juli met Arnal en zijn vrouw dineerde, dat het duidelijk was dat de 52-jarige onder druk stond en zei dat ook tegen hem.

‘Ik zag de stress bij hem. Hij is het soort man dat de wereld op zijn schouders draagt’, zei Zijderveld tegen de Wall Street Journal.

Arnal zou 18 uur per dag werken toen hij een plan probeerde te doorgronden om het bedrijf te herstructureren, maar hij zou overwegen om later dit jaar een pauze te nemen bij het bedrijf. Die plannen werden nooit definitief.

Tegelijkertijd werd hij ook bestookt met e-mails van investeerders en advocaten van eisers die meer details wilden over een verkoop vorige maand van een deel van zijn Bed Bath & Beyond-aandelen.

Op 31 augustus onthulde Arnal hoe het bedrijf nieuwe financiering had gekregen en informeerde hij investeerders over een belangrijk herstructureringsplan.

Twee dagen later viel Arnal van de wolkenkrabber in het centrum van Manhattan waar hij woonde. De lijkschouwer van New York oordeelde dat hij zelfmoord had gepleegd.

Volgens een rechtszaak die is aangespannen bij de federale rechtbank, heeft de meerderheidsaandeelhouder van Bed Bath and Beyond Cohen Arnal benaderd over een ‘pump and dump’-regeling waarin ze allebei zouden profiteren

Arnal stortte neer vanaf de 18e verdieping van het zogenaamde Jenga-gebouw in de wijk Tribeca in Manhattan (foto)

Arnal, gelijk, wordt beschuldigd van het verstrekken van misleidende verklaringen en weglatingen aan het publiek om de aandelenkoers van het bedrijf hoog te houden. Hij staat met zijn gezin op de foto

Na zijn dood onderzoekt het bedrijf de e-mails van Arnal. Tot nu toe zeggen ambtenaren dat ze geen enkel bewijs van fraude of wangedrag hebben gezien.

Bed Bath & Beyond, dat ongeveer 800 winkels in het hele land heeft, was al 27 jaar op een groeipad tot 2019 toen online winkelen klanten begon weg te trekken.

Na het proberen van een strategie om het bedrijf om te draaien, bleef het achter met te veel voorraad en niet genoeg contant geld.

De architect, voormalig CEO Mark Tritton, vertrok in juni samen met andere senior executives die hij meebracht.

Arnal, die in mei 2020 begon, was een van de weinige leden van Tritton’s team die op zijn tole bleef.

Tegen die tijd was de marktwaarde van Bed Bath & Beyond geslonken van een piek van $ 17 miljard in 2012 tot minder dan $ 1 miljard in 2020. De pandemie maakte het alleen maar erger met gesloten winkels en verstoring van de bevoorrading.

Plots steeg het aandeel van $ 5,77 naar $ 23,08 in iets meer dan twee weken in augustus. De handel deed denken aan de meme-aandelengekte van vorig jaar, toen uit de gratie geraakte bedrijven plotseling lievelingen werden van investeerders met een kleinere portemonnee.

Maar de aandelen vielen terug naar de aarde nadat Cohen, de miljardair mede-oprichter van de online retailer voor huisdierenproducten Chewy Inc. die in maart een belang van bijna 10% in Bed Bath & Beyond kocht, al zijn aandelen had verkocht.

Het viel samen met een Arnal die ook zijn aandelen in augustus verkocht voor een bedrag van ongeveer $ 1,4 miljoen, net toen de aandelenkoers boven $ 20 steeg.

Tijdlijn laat zien wanneer de drie belangrijkste investeerders aandelen in Bed Bath and Beyond kochten – en wanneer ze verkochten om tientallen miljoenen te verdienen

De aandelen van Bed Bath and Beyond daalden vandaag met 15,12 procent tot iets meer dan $ 7 per aandeel, nadat het bedrijf had aangekondigd dat het ongeveer $ 250 miljoen aan kosten zou besparen door 150 winkels te sluiten en 20 procent van het personeel te ontslaan

De koers van het aandeel kwijnt nu weg rond de $8.

Woensdag daalden de aandelen van het bedrijf in de middaghandel ruim 17%. Aandelen hebben de afgelopen 52 weken bijna 70% van hun waarde verloren.

Arnol zei dat de verkoop van zijn aandelen was gemaakt automatisch volgens een vooraf afgesproken plan dat hij in april 2022 had opgesteld, waarbij als het bedrijf een bepaald streefcijfer zou halen, de voorraad wordt verkocht.

De voormalige CFO zou collega’s hebben verteld hoe hij gestrest raakte door de hoeveelheid aandacht die zijn aandelenverkoop genereerde, waarbij sommige media het verkeerd interpreteerden.

Toen werd hij het onderwerp van een rechtszaak die was aangespannen door een investeerder in Washington DC die beweerde dat Arnal en Cohen hadden samengespannen om de aandelenkoers van het bedrijf te verhogen, ondanks dat er geen bewijs in de rechtszaak werd aangeboden. Noch Arnal noch Cohen had gereageerd op de beschuldigingen.

Gustavo Arnal, 52, heeft naar verluidt geen woord tegen zijn vrouw gezegd in hun appartement in New York City voordat hij vrijdag van de 18e verdieping van het beroemde ‘Jenga’-gebouw in de wijk Tribeca in New York City sprong

Tijdens een telefonische vergadering vorige week schetste Arnal plannen om 20% van het personeel van de bedrijven en de toeleveringsketen te schrappen, samen met de sluiting van een vijfde van de winkels van het bedrijf.

Hij zei ook dat hij een financiering had uitgewerkt die het bedrijf 500 miljoen dollar aan extra liquiditeit zou verschaffen.

Bed Bath & Beyond, opgericht in 1971, genoot al jaren van zijn status als een grootwinkelbedrijf dat een uitgebreide selectie lakens, handdoeken en gadgets aanbood die ongeëvenaard waren door warenhuisrivalen.

Het was een van de eersten die shoppers kennis liet maken met veel van de hedendaagse huishoudelijke artikelen, zoals de airfryer of het koffiezetapparaat voor eenmalig gebruik, en de kortingsbonnen van 15% tot 20% waren alomtegenwoordig.

Maar de afgelopen tien jaar worstelde Bed Bath & Beyond met zwakke verkopen, grotendeels vanwege het rommelige assortiment en de achterblijvende online strategie die het moeilijk maakten om te concurreren met bedrijven als Target en Walmart, die beide hun thuisafdelingen hebben opgeknapt met lakens en beddengoed van hogere kwaliteit.

Ondertussen hebben online spelers zoals Wayfair klanten gelokt met betaalbare en trendy meubels en woonaccessoires.

Tijdens het cruciale kerstinkopenseizoen van vorig jaar misten de winkels veel van hun 200 bestverkochte artikelen, waaronder keukenapparatuur en persoonlijke elektronica, met een omzet van $ 100 miljoen, zei het bedrijf begin dit jaar.

De retailer verdreef Tritton in juni na twee opeenvolgende kwartalen van rampzalige verkopen.