Becerra in the hot seat, again, over monkeypox response

Ondanks de waarschuwingen ging Becerra dagen later naar buiten om zijn zaak te verdedigen.

“We hebben geen controle over de volksgezondheid in de 50 staten, in de territoria en in de tribale jurisdicties”, vertelde hij op 28 juli aan verslaggevers. “We vertrouwen op ons partnerschap om met hen samen te werken. Ze moeten met ons samenwerken.”

De staten, voegde hij eraan toe, “zijn uiteindelijk degenen die bepalen hoe de gezondheidszorg in hun rechtsgebieden wordt beheerd.”

Activisten en deskundigen op het gebied van de volksgezondheid die wekenlang de regering onder druk hadden gezet om haar reactie op te voeren, waren woedend. Staatsfunctionarissen vroegen zich af of ze als zondebok werden aangesteld.

En binnen het Witte Huis versterkte de aflevering de overtuiging dat de gretigheid van de minister van Volksgezondheid om de verantwoordelijkheid af te schuiven hem ongeschikt maakte om de gezondheidscrises te beheersen die de eerste termijn van president Joe Biden hebben gevormd.

‘Hij wil het niet voor anderen op zich nemen’, zei een hoge regeringsfunctionaris. “Hij is gewoon uit zijn diepte.”

De interne frustratie over de uitbraak van apenpokken heeft Becerra opnieuw in de problemen gebracht.

Er is geen kans dat Biden zijn minister van Volksgezondheid ontslaat, zeiden hoge regeringsfunctionarissen, vooral te midden van meerdere noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en slechts enkele maanden te gaan tot de midterms. Maar er wordt steeds meer gebabbeld dat Becerra binnenkort een afrit zou kunnen vinden.

Sommige medewerkers van het Witte Huis denken dat Becerra, een voormalig congreslid en procureur-generaal van Californië, aan het einde van het jaar kan aftreden om in 2024 voor de Senaat te gaan, volgens drie mensen die bekend zijn met de discussies.

Het is een idee dat Becerra’s belangrijkste HHS-woordvoerder, Sarah Lovenheim, snel verwierp.

‘Hij zou je vertellen dat hij dat vandaag, morgen of volgend jaar niet doet,’ zei ze. “Hij stelt zich niet kandidaat voor de Amerikaanse Senaat.”

In een verklaring prees Ron Klain, stafchef van het Witte Huis, Becerra als “vastbesloten om de agenda van de president uit te voeren en een ontmoedigende reeks crises aan te pakken”, eraan toevoegend dat zijn leiderschap de regering sterker heeft gemaakt.

Ashish Jha, de Covid-responscoördinator van het Witte Huis, verdedigde Becerra als een naaste partner in de strijd tegen de pandemie en apenpokken.

‘Hij is opmerkelijk goed op de hoogte van de problemen’, zei hij. “Er is geen enkele beslissing die ik kan bedenken waar HHS niet zinvol bij betrokken was.”

Het Witte Huis verwierp ook het idee dat er spanningen zijn geweest, of dat de suggestie van Becerra over staten die meer verantwoordelijkheid dragen voor de reactie op apenpokken, interne opschudding veroorzaakte.

De publieke steun maskeert echter particuliere twijfels. Volgens acht huidige en voormalige regeringsfunctionarissen en anderen die bekend zijn met de zaak, zijn er toenemende twijfels dat Becerra in staat is om de regering door een kritieke periode voor de volksgezondheid te loodsen.

Als gezondheidssecretaris houdt Becerra toezicht op een groot aantal instanties, waaronder de Food and Drug Administration en Centers for Disease Control and Prevention. Toch is hij vaak terughoudend om een ​​sterke hand te nemen bij de coördinatie van hun werk, een dynamiek die volgens functionarissen de volksgezondheidsreacties heeft belemmerd en interne geschillen in de openbaarheid heeft gebracht.

En hoewel Becerra algemeen wordt gezien als een getalenteerd politicus en spreker in het openbaar, heeft zijn politieke ervaring zich niet altijd vertaald in ingewikkelde communicatie over gezondheidsbeleid.

Tijdens dezelfde oproep waarin Becerra de verantwoordelijkheid voor de reactie op apenpokken naar de staten wilde verschuiven, wierp hij ook een schijnbaar eenvoudige vraag op of de regering de uitbraak met succes zou kunnen beheersen.

“Ik zou die vraag bijna aan jou willen terugdraaien”, daagde Becerra een verslaggever uit. “En vraag u, hoeveel vaccins denkt u dat we in dit stadium nodig hebben?”

Lawrence Gostin, hoogleraar volksgezondheid aan de Universiteit van Georgetown, beschouwde zichzelf aanvankelijk als een groot voorstander van Becerra. “Ik dacht dat hij een geweldige secretaris zou kunnen zijn, ondanks dat hij geen achtergrond op het gebied van volksgezondheid heeft”, zei Gostin, die de regering informeel heeft geadviseerd. “Maar hij heeft echt niet de moed en urgentie getoond die ik graag had gezien.”

Lovenheim betwistte fel de klachten over Becerra en karakteriseerde hem als een sterke leider op het gebied van Covid en apenpokken die zijn critici ongelijk heeft bewezen over een opeenvolging van urgente kwesties, van het huisvesten van minderjarige migranten aan de zuidelijke grens tot de beslissing van het Hooggerechtshof over abortus.

“Anonieme bronnen zeiden dat hij de overgeërfde niet-begeleide minderjarige crisis niet beheerde; hij vond een manier om elk kind te beschermen. Anonieme bronnen zeiden dat hij Covid niet aanpakte; hij sloot de verschillen in vaccinatiegraad en stelde gratis voldoende hulpmiddelen ter beschikking, “zei ze. “Anonieme bronnen zeiden dat hij niet klaar was om reproductieve rechten te beschermen; hij kondigde een plan aan binnen enkele dagen na de Dobbs beslissing waaraan hij vooraf had gewerkt.”

Becerra heeft de gezondheidsafdeling voorgezeten tijdens een historisch moeilijk traject, zeiden zijn verdedigers binnen en buiten de regering. En hij heeft gediend als een enthousiaste teamspeler, ook al zijn zijn eigen prioriteiten overschaduwd door overlappende crises.

Inderdaad, toen Becerra aanvankelijk instemde om HHS te leiden, drongen sommige van zijn adviseurs er bij hem op aan de rol niet te aanvaarden, zeiden twee mensen die bekend waren met de zaak. Sindsdien hebben ze met frustratie toegekeken hoe hij op verschillende fronten de schuld kreeg en dit toeschreef aan zijn status als buitenstaander van de hechte Biden-wereld.

Andere aanhangers voerden aan dat de tegenstanders van Becerra zijn uitstel aan ondergeschikten verkeerd interpreteren als passiviteit. Integendeel, ze zeiden dat het werd gemotiveerd door de wens om ervoor te zorgen dat er een brede inbreng is in de hele afdeling – en een gebrek aan bezorgdheid over wie uiteindelijk de eer krijgt. Ze merken op dat Becerra lof heeft gekregen in andere delen van de administratie omdat hij zich op meer vertrouwd terrein stortte voor de advocaat en de oude politicus, zoals abortusrechten en inspanningen om de Affordable Care Act te versterken.

“Hij richt zich, zoals ik denk dat goede managers en goede leiders doen, op het verheffen van de mensen om hem heen”, zegt Cristóbal Alex, een voormalig plaatsvervangend kabinetssecretaris in het Witte Huis die nauw samenwerkte met Becerra. “Wat hij doet is een andere stoel pakken en die naar de tafel trekken, zodat ook belangrijke stemmen worden gehoord die er anders niet zouden zijn.”

Maar het huidige onderzoek naar zijn managementstijl is niet nieuw. Hij werd ongeveer een jaar geleden achtervolgd door soortgelijke kritiek, toen de administratie probeerde te navigeren door de uitrol van de eerste Covid-boosterschoten. De inspanning werd snel beladen, aangezien de CDC en de FDA streden over wie de vaccins moest krijgen en op welke tijdlijn.

Ambtenaren in het Witte Huis gaven Becerra persoonlijk de schuld van het niet snel oplossen van het conflict – en wezen erop als een voorbeeld van zijn bredere onwil om betrokken te raken bij de inhoud van volksgezondheidskwesties.

“HHS runnen is het binnenlandse equivalent van het runnen van het Pentagon”, zei een persoon die bekend is met de dynamiek. “Maar hij kent het gebouw niet, hij kent de uitvoerende macht niet en hij kent het onderwerp niet.”

Eerder dit jaar, toen Becerra zijn eenjarige leeftijd naderde, hielpen assistenten gesignaleerde plannen voor een herstart gericht op het maken van hem een ​​meer zichtbare leider op de pandemie. Maar beduidend weinig is veranderd. Een poging om Becerra een vast onderdeel van de Covid-briefings van het Witte Huis te maken, duurde slechts een paar weken, ingehaald door wat volgens de assistenten een combinatie was van zijn veeleisende schema en de noodzaak voor de topwetenschappers van de afdeling om diepgaande vragen te beantwoorden.

Hoewel Becerra consequent aanwezig is gebleven bij Covid-bijeenkomsten op hoog niveau in het Witte Huis, “is hij een waarnemer”, zei een hoge regeringsfunctionaris. “Het Witte Huis regelt alles hierover.”

Ook de coördinatieproblemen zijn blijven bestaan. Een CDC-plan om vorige week nieuwe, meer ontspannen Covid-richtlijnen uit te rollen, werd abrupt stopgezet nadat topgezondheidsfunctionarissen bij andere instanties, waaronder de FDA en National Institutes of Health, bezwaren hadden geuit tegen een deel van de inhoud, zeiden twee overheidsfunctionarissen die bekend waren met de zaak. Die zorgen leidden tot een vlaag van herschrijvingen op het laatste moment.

Voor Becerra bood de plotselinge verspreiding van apenpokken in mei en juni een nieuwe kans om te resetten. De uitbraak was zorgwekkend, maar niet dodelijk, en werd aanvankelijk als beheersbaar beschouwd.

Maar binnen enkele weken raakten functionarissen van het Witte Huis bezorgd over het verloop van de uitbraak, drie mensen bekend met de zaak gezegd.

De tests werden langzaam uitgerold, vergezeld van logge testcriteria die waren ontwikkeld door de CDC, en de federale overheid had moeite om het stijgende aantal gevallen bij te houden.

En ondanks de aanvankelijke pogingen om meer vaccins te verkrijgen, bewoog Becerra’s afdeling te langzaam om ervoor te zorgen dat miljoenen meer doses die het al in bezit had, snel konden worden voorbereid voor distributie. Er wordt nog steeds gezocht naar alternatieve fabrikanten.

Bijna drie maanden na het eerste geval van apenpokken in de VS, zijn er nu bijna 11.000 gemelde gevallen en klimmen. Gezondheidsexperts vrezen dat het venster voor het beperken van de verspreiding van de ziekte snel sluit, waardoor de regering wordt blootgesteld aan toenemende kritiek dat ze de ernst van een uitbraak die homo- en biseksuele mannen in overweldigende mate heeft getroffen, niet heeft erkend.

De situatie heeft de positie van Becerra onder de assistenten die privé hebben gelucht, verder aangetast. Het is slechts het laatste voorbeeld van de aarzeling van de minister van Volksgezondheid om in beleidskwesties te springen en zijn gezondheidsinstanties ertoe aan te zetten sneller te handelen.

Op 2 augustus, vijf dagen nadat Becerra had voorgesteld dat staten meer verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor de crisis, benoemde Biden noodhulpveteraan Robert Fenton om de apenpokkenbestrijding vanuit het Witte Huis te leiden.

HHS verdedigde haar vroege reactie op apenpokken als een snelle poging om de uitbraak te begrijpen en te bestrijden, en wees op vroege beslissingen medio mei om tienduizenden vaccindoses te bestellen zodra de eerste Amerikaanse gevallen werden bevestigd. De afdeling ging de komende weken door met het opvoeren van het testen en de levering van vaccins, terwijl Becerra en andere bureauhoofden een strategie uitstippelden voor de komende weken.

“Bij elke stap hebben we onze reactie versneld om het virus voor te blijven”, zei een HHS-functionaris.

Er zijn echter tekenen dat Becerra de laatste tijd een nieuw gevoel van urgentie heeft gekregen. Vooral gestoken door kritiek dat HHS had gefaald om voldoende vaccindoses te krijgen om de uitbraak te onderdrukken, ging Becerra op zoek naar alternatieve manieren om het bestaande aanbod van de overheid uit te breiden.

Gezondheidsfunctionarissen kwamen uiteindelijk op een strategie om doses in kleinere hoeveelheden onder de huid toe te dienen – een techniek die het aantal beschikbare doses zou kunnen vervijfvoudigen, maar werd ondersteund door beperkte gegevens en waarvoor alleen autorisaties nodig waren in het kader van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.

Becerra, die zich aanvankelijk had verzet tegen het idee om apenpokken tot een noodsituatie voor de volksgezondheid te verklaren, veranderde snel zijn standpunt en werkte de volgende dagen om het Witte Huis te overtuigen het plan te ondertekenen, zeiden twee mensen die bekend waren met de zaak.

Het succes van het plan zal grotendeels afhangen van het vermogen van de gezondheidsafdeling om de training over de nieuwe techniek voor zorgverleners te coördineren en het publiek te verkopen op basis van de verdiensten van de aanpak.

Maar voor sommigen wakkerde de druk de hoop aan dat Becerra heeft erkend dat zijn succes bovenop de gezondheidsafdeling zou worden bepaald door zijn vermogen om gezag erover te doen gelden.

“Het was geen gemakkelijke rit”, zei een oude bondgenoot van Becerra. ‘Maar hij is de secretaris. Dus op een gegeven moment houdt de bok daar op.”

Christopher Cadelago heeft bijgedragen aan dit rapport.