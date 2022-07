Beauty lover spent 15 hours at a dentist in Turkey to look like Shrek’s sidekick

Een man heeft onthuld hoe hij 15 uur in de tandartsstoel in Turkije doorbracht om zijn tanden te perfectioneren, om er uiteindelijk tijdelijk uit te zien als Donkey uit Shrek.

De persoon, vermoedelijk afkomstig uit Yorkshire, is een van de vele Britten die naar het land reizen voor cosmetische ingrepen.

De nieuwe cosmetische rage, genaamd ‘Tukey Teeth’, houdt in dat je naar het buitenland reist om een ​​drastische behandeling tegen een lage prijs te krijgen.

Het is populair gemaakt door sterren als Katie Price en Love Island’s Jack Fincham, en omvat: vijlen van tanden tot pinnen en ze vervangen door kronen of fineren.

Onder de TikTok-naam beeman920 onthulde de man hoe hij naar Turkije vloog voor een nieuwe set parelwitte tanden, en liet hij zijn tijdelijke uiterlijk zien terwijl hij wachtte op meer behandeling.

Een jonge man heeft zijn tandheelkundereis gedocumenteerd op TikTok. De gebruiker beeman920 ging naar Turkije voor een cosmetische behandeling van zijn tanden

In een virale video, die 1,5 miljoen keer bekeken werd, onthulde hij zijn heldere, parelwitte tijdelijke tanden, verwijzend naar zichzelf als Donkey from Shrek

Terwijl hij het tandheelkundig werk documenteerde, poseerde de TikTok-gebruiker voor de camera met zijn tijdelijke tanden na 15 en een half uur bij de tandarts te hebben doorgebracht.

De afspraak begon om 9.00 uur en hij had de kliniek pas de volgende dag om 20 minuten voor één ‘s nachts verlaten.

In de video laat hij zijn volgelingen zijn tijdelijke tanden zien, die de zijne bedekken en die zijn afgeschoren, klaar om de kroon te plaatsen.

In de clip zei hij: ‘Ik heb acht wortelkanalen gehad, al mijn tanden zijn afgeschoren… ik weet het niet, gewoon alles.’

Hij legde uit hoe hij 15 uur in de Turkse tandarts had doorgebracht, waar hij acht wortelkanalen had gekregen en al zijn tanden had laten scheren

En ondanks zijn duidelijke uitputting, zei de TikToker dat hij vastbesloten was en dezelfde dag naar de tandarts zou terugkeren voor nog 18 extracties.

De procedure, die patiënten met een Hollywood-glimlach moet achterlaten, wordt op sociale media aangewakkerd onder de hashtag #Turkeyteeth die meer dan 100 miljoen keer is bekeken.

De meeste influencers en beroemdheden prijzen de resultaten en pronken ermee op hun Instagram-feeds – maar niet iedereen heeft zoveel geluk gehad.

Maar ‘beeman920’ was onvermurwbaar: ‘Het wordt het uiteindelijk waard!’

Hij keerde om 20 minuten voor één ‘s nachts terug naar huis en zei dat hij later die dag naar de tandarts zou terugkeren

Tot zijn terugkeer naar de tandarts kreeg hij een set tijdelijke grote, heldere parelwitte tanden, waardoor hij eruitzag als Donkey uit Shrek.

In de virale video zei hij: ‘Of het huis, voor degenen onder jullie die ouder zijn.’ Hij legde uit: ‘Ik had half gebroken tanden, ik had tanden met gaten erin, ik had vullingen, ik had al neptanden aan de voorkant.

‘Dit is iets wat ik al jaren wil’ […]. Dat is mijn keuze – het maakt me niet uit hoe ik eruit zal zien.’

Niet iedereen was echter zo positief als de TikToker en zijn video, die 1,5 miljoen views had, omdat het tot bezorgdheid leidde bij sommige TikTok-gebruikers.

Veel gebruikers uitten hun bezorgdheid en zeiden dat ze horrorverhalen hadden gehoord over Turkse tandheelkunde

Een gebruiker merkte op: ‘Pas op, ik heb horrorverhalen gehoord over het scheren van perfect gezonde tanden.’

Een andere persoon zei: ‘Ik werk bij een tandartspraktijk in Canada, we zouden nooit 8 wortelkanalen op één patiënt op één dag doen. Die temps zijn verschrikkelijk!’

Een derde zei: ‘8 wortelkanalen op één dag. Ze hebben ze niet goed gedaan. Eén wortelkanaalbehandeling duurt UUR.’

En een vierde plaatste: ‘Neeee!! Heb je niet overal in de media iets gezien over bodge it tandheelkunde in Turkije! Ik hoop echt dat je niet een ander geval bent!’

Terwijl anderen medelevend waren en hun bezorgdheid uitten over de behandeling die hij had gekregen.

Andere TikTok-gebruikers waren ongerust en sceptisch over de behandeling die hij had gekregen, waarbij één gebruiker beweerde dat Engelse tandartsen hem na de procedure niet zouden willen behandelen

Een gebruiker schreef: ‘Ik kan niet geloven dat mensen nog steeds deze destructieve behandeling ondergaan, ook Britse tandartsen zijn erg terughoudend in het geven van nazorg!!’

Een ander merkte op: ‘Ze hebben in geen geval 8 goede wortelkanalen op één dag gedaan. Dit is een horrorverhaal dat wacht om te gebeuren.’

Een derde zei: ‘Wees alsjeblieft voorzichtig. Ik ben een tandheelkundig verpleegkundige en ik heb heel veel patiënten zien binnenkomen met mislukt werk dat in het buitenland is gedaan x’

En een vierde postte: ‘Er komen nu geen Engelse tandartsen bij je in de buurt… elk probleem en je moet terugvliegen… mijn vriend heeft het meegemaakt!’

Jack Fincham van Love Island was een van de eersten die zijn verhaal over de Turkse tanden deelde nadat hij de behandeling had gekregen voordat hij in 2018 op de ITV-realityshow verscheen. Afgebeeld: voor en na

Een nieuwe BBC-documentaire heeft gekeken naar de gevolgen en vroeg of de risico’s echt opwegen tegen de besparingen op een goedkopere behandeling, waarbij Britse tandartsen waarschuwen dat de complicaties patiënten met enorme medische rekeningen kunnen achterlaten om slordig werk te repareren.

Een aantal tandartsen die namens de BBC werden ondervraagd, zeiden dat een deel van het herstelwerk werd geleverd door de NHS.

Ondertussen heeft een privékliniek patiënten aangespoord om er zeker van te zijn dat ze weten wat ze krijgen nadat ze zijn benaderd door klanten aan wie veneers waren verkocht, maar die de veel agressievere optie van kronen hadden gekregen.

De Harley Street Smile Clinic in Londen zei dat ze waren overspoeld door jonge mensen die leden aan ernstige infecties, intense langdurige pijn, geïnfecteerd tandvlees of rottende tanden als gevolg van de procedure.

In één geval onthulde Tiktok-gebruiker Lisa Martyn hoe haar ervaring in een nachtmerrie veranderde nadat ze naar Turkije was gereisd voor de cosmetische behandeling en 3.500 euro (£ 2.960) betaalde voor wat ze dacht dat fineer was, maar eigenlijk een set kronen was.

Ze vertelde de BBC: ‘Ik werd gedupeerd in de droom van een volledige set perfecte tanden waar ik nooit problemen mee zou hebben, maar ik werd schromelijk misleid over wat ik had gedaan – ze werden aan mij verkocht als fineren, niet als een volledige set van kronen.

‘Misleidende millennials tekenen voor een leven lang onnodige en pijnlijke behandelingen’ Experts van de Harley Street Smile Clinic in Londen zeggen dat ze overspoeld zijn met jonge mensen die herstelwerk zoeken na deelname aan tandheelkundig toerisme. in een alarmerende blogpostzegt de kliniek dat misleidende millennials zich verplichten tot ‘een leven lang onnodige, dure en pijnlijke behandelingen’. Het voegt eraan toe: ‘Onze kliniek is de afgelopen jaren overspoeld met jonge mensen die zijn misleid door goedkope cosmetische tandheelkundige centra in Turkije. ‘Omdat onze klanten met de harde realiteit van een leven lang tandheelkundig werk zijn achtergelaten, wat veel meer kost dan de kosten van het laten doen van fineren in het VK, hebben onze klanten vaak geen idee welk werk ze daadwerkelijk hebben gedaan, of wat er bij komt kijken om het probleem op te lossen .’ Dr. Maurice Johannes, hoofdtandarts bij Harley Street Smile Clinic, voegde toe: ‘Ik kan niet genoeg benadrukken dat mensen 100% duidelijk moeten zijn over waar ze precies voor tekenen als ze naar het buitenland gaan voor cosmetische tandheelkundige behandelingen. ‘Hoewel patiënten de indruk hebben dat ze veneers hebben, worden er in werkelijkheid kronen geplaatst, wat een veel agressievere tandverkleining betekent.’ Bron: The Harley Street Smile Clinic

‘Niemand ging zitten en vertelde me de risico’s of dat er andere opties waren. Ik dacht dat als ze de nieuwe tanden in mijn mond zouden zetten, dat het dan zou zijn – er nooit meer problemen zouden zijn.

‘Maar sindsdien heb ik niet alleen elke dag verlammende pijn, maar het heeft me ook duizenden gekost. Het is de grootste fout van mijn leven.’

Lisa vloog vorig jaar naar Turkije in de veronderstelling dat ze 26 veneers zou krijgen in een poging de ‘Hollywood-glimlach’ te krijgen voor de bruiloft van haar zoon, maar ze kreeg in werkelijkheid kronen – een veel ingrijpender procedure.

Maar maanden na haar behandeling bleef de 48-jarige achter met vreselijke pijn nadat ze een abces had ontwikkeld dat de helft van haar gezicht bijna verlamde en lijdt aan zenuwgevoeligheid.

Uit een onderzoek voor de BBC bleek dat honderden tandartsen in het VK patiënten hadden behandeld die aan complicaties leden nadat ze in het buitenland hadden gewerkt.

Dr. MJ Rowland-Warmann, directeur van een tandheelkundige kliniek in Liverpool, vertelde de omroep: ‘Als ik 20 kronen zou doen op een 21-jarige om de kleur te verbeteren, zou mijn licentie worden ingetrokken, ik zou worden geslagen uit.’

Ze zei dat haar kliniek één tot drie telefoontjes per dag krijgt van mensen met problemen met hun gebit nadat ze naar het buitenland zijn gegaan, maar dat haar kliniek ze niet kan behandelen.

‘Sommigen kunnen niet flossen omdat hun kronen aan elkaar plakken of ze hebben pijn omdat ze bloedend tandvlees hebben.

‘Maar het is makkelijker voor ons om die patiënt niet aan te nemen. Op het moment dat u die patiënt erft en enig werk doet, beginnen de problemen pas echt en wordt de Britse tandarts aansprakelijk. Een risico dat we niet kunnen nemen.

‘Hierdoor bevinden patiënten zich in zeer kwetsbare posities die proberen om hulp te zoeken en het wordt erg duur om de schade te herstellen.’

Dr. Maurice Johanne, hoofdtandarts bij Harley Street Smile Clinic, drong er bij mensen op aan voorzichtig te zijn met welke behandeling ze kregen.

Hij zei: ‘Ik kan niet genoeg benadrukken dat mensen 100 procent duidelijk moeten zijn over waar ze precies voor tekenen als ze naar het buitenland gaan voor cosmetische tandheelkundige behandelingen.

‘Hoewel patiënten de indruk hebben dat ze veneers hebben, worden er in werkelijkheid kronen geplaatst, wat een veel agressievere tandverkleining betekent.’

De in Londen gevestigde tandheelkundige kliniek zei dat het is ‘overspoeld’ met jonge mensen die hun mislukte onderzoek willen laten corrigeren.