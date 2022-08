Backyard dog breeder reveals the HUGE profits he makes from selling Cavoodle pups

Een hondenfokker in de achtertuin pronkt met zijn rijkdom nadat hij honden online heeft verkocht voor enorme winsten, terwijl dierenrechtenorganisaties aandringen op een verbod op de praktijk en Aussies oproepen om in plaats daarvan een hond uit een asiel te adopteren.

De fokker, genaamd Anthony, heeft films waarin hij letterlijk duizenden dollars in biljetten van $ 50 verspreidt over een bed, voordat hij zichzelf in merkkleding laat zien, terwijl hij anderen aanmoedigt om een ​​hondenfokkerij te beginnen.

Hij beweert genoeg geld te verdienen met de verkoop van Cavoodle-puppy’s om een ​​levensstijl van $ 20.000 per maand te voeden, waaronder luxe auto’s, flitsende overzeese vakanties en chique diners in dure restaurants.

‘Dit is jouw teken om te beginnen met het fokken van honden’, schrijft de fokker in de achtertuin in een post waarin hij pronkt met zijn rijkdom aan volgers op sociale media.

Eigenaren van hondenfokkerijen in de achtertuin pronken openlijk met hun rijkdom online – met dierenrechtenorganisaties die zich zorgen maken over hun praktijken

Een ‘fokker’ van Cavoodle genaamd Anthony heeft een reeks foto’s en afbeeldingen op zijn privépagina’s op sociale media geplaatst waarin hij opschept over het geld dat hij heeft verdiend met het verkopen van puppy’s

Hij beweert genoeg te verdienen met de verkoop van het populaire hondenras (foto) om een ​​levensstijl van $ 20.000 per maand te voeden

Anthony (foto) beweert genoeg geld te verdienen met de verkoop van Cavoodle-puppy’s om een ​​levensstijl van $ 20.000 per maand te voeden

De ‘fokker’ heeft in andere video’s opgeschept over zijn sneakercollectie en luxe auto’s

WAT IS EEN ACHTERTUIN HONDENKWEKER? Een achtertuinfokker is een amateur- en niet-erkende dierenfokker wiens fokken als ondermaats wordt beschouwd, met weinig of misplaatste inspanningen voor ethisch, selectief fokken. In tegenstelling tot puppymolens en andere dierenfokkerijen, fokken fokkers in de achtertuin op kleine schaal, meestal thuis met hun eigen huisdieren (vandaar de ‘achtertuin’-beschrijving), en kunnen ze worden gemotiveerd door geldelijke winst.

Zijn profiel staat vol met opmerkingen van afwijkende leden van het publiek, met velen die de mantra ‘niet kopen’ delen, terwijl anderen zijn gedrag ‘onethisch’ noemden.

‘Doe dit alleen als je echt om de puppy’s geeft, en je gaat het veilig doen. Het is niet alleen een gemakkelijke manier om geld te verdienen’, reageerde een persoon op zijn brutale video’s.

‘Je moet mensen niet aanmoedigen om dit te doen. Het is een verschrikkelijk beroep’, merkte een ander op, voordat de man antwoordde dat zijn werk ‘niet onethisch’ was.

‘Als het goed wordt gedaan, is het niet onethisch. Het is natuurlijk voor de honden,’ zei hij.

Anderen klaagden over overvolle ponden, die recordaantallen melden met honden en katten die na de pandemie weer worden ingeleverd.

‘Hoe kun je winst maken met het fokken van honden als er zoveel honden gered moeten worden? Jij bent het probleem en houdt niet van honden’, schreef een vrouw.

‘En daarom zijn er zoveel honden in het asiel’, merkte een andere vrouw op.

De man antwoordde op een van zijn critici, in een poging om zich af te scheiden van ‘achtertuinfokkers’ en zei dat zijn honden een beter leven hadden dan hij – ondanks openlijk opscheppen over zijn inkomen op verschillende posten.

‘Nee, er zijn honden in ponden vanwege fokkers in de achtertuin. Als we het op de professionele manier doen die wij doen, zullen de honden een beter leven leiden dan ik’, beweerde hij.

De bedrijfspagina bevat geen van zijn ongegeneerde gedrag, in plaats daarvan probeert hij zichzelf te presenteren als een legitieme operatie.

Het wordt beschreven als de verkoop van ‘exclusieve high-end Cavoodles’ en wordt ’24/7 bediend’.

In Sydney verkopen Cavoodle-puppy’s voor maximaal $ 6.000 per stuk.

Het ras, dat een kruising is tussen Poedels en Cavalier King Charles Spaniels, is enorm populair geworden omdat de honden hypoallergeen zijn (geen vacht verliezen), schattig zijn en een over het algemeen vriendelijke houding hebben.

De man beweert tot $ 19.000 per maand uit te geven aan zijn hoogvliegende levensstijl als gevolg van de verkoop van Cavoodles en het plaatsen van afbeeldingen van zijn bankrekening

Op video’s is te zien hoe Anthony opschept over zijn rijkdom, eet in weelderige restaurants en designermerken koopt

Dierenwelzijnsorganisaties maken zich zorgen over het toenemende aantal Australiërs die dure honden fokken, meestal poedelkruisingen, en deze via Instagram verkopen, zonder enige manier om toezicht te houden op de behandeling van de honden en de praktijken van fokkers.

Ze zeggen dat de trend tijdens de pandemie omhoogschoot en riepen op tot een verbod op ‘achtertuinfokkerij’ in NSW.

Emma Hurst, parlementslid voor de Animal Justice Party in de NSW Legislative Council, vertelde Daily Mail Australia dat een onderzoek van haar kantoor had uitgewezen dat dit soort pagina’s meer dan $ 50.000 zou kunnen verdienen met een enkel nest.

‘Het fokken van dieren kan een zeer lucratieve onderneming zijn, wat problematisch is als er geen echte wetgeving is om dieren die worden gebruikt voor de fokkerij te beschermen’, zei mevrouw Hurts.

‘Achtertuinfokkers zijn fokkers die niet bekwaam of gekwalificeerd zijn, en die het risico lopen erfelijke gebreken in dieren te fokken waardoor het dier zijn hele leven moet lijden.

‘Zolang puppy’s houden en fokken in de achtertuin legaal blijven in NSW, is dit een systeem dat gemakkelijk zal worden uitgebuit en schade toebrengt aan zowel honden als leden van het publiek.

‘Er is geen goed systeem om het welzijn van honden in fokinrichtingen te waarborgen, wat betekent dat duizenden honden worden gebruikt voor winst.’

Ze zei dat de ‘fokker’ die pronkt met zijn rijkdom als gevolg van zijn Cavoodle-bedrijf, laat zien hoe gemakkelijk iedereen geld kan verdienen aan puppy-ondernemingen.

‘Hoewel de video’s op deze TikTok-pagina geen dieren in nood laten zien, laat het account zien hoe gemakkelijk het voor iedereen is om een ​​fokbedrijf op te zetten met als einddoel winst te maken met dieren’, vertelde mevrouw Hurst aan Daily Mail Australia.

‘Het echte risico ontstaat wanneer winst zwaarder weegt dan dierenbescherming’

‘Het publiek zal nooit onbetrouwbare fokken in de achtertuin of de intensieve bio-fokkerij van honden accepteren – beide moeten in NSW worden verboden, zodat honden kunnen worden beschermd tegen uitbuiting.’

Dierenrechtenorganisaties hebben de groeiende trend van niet-erkende en niet-gereguleerde fokkers die online verschijnen, een halt toegeroepen, die tijdens de pandemie omhoogschoot

Anthony’s pagina zegt dat hij ‘exclusieve high-end Cavoodles’ fokt en ’24/7′ opereert

Voiceless, een non-profit liefdadigheidsinstelling voor dierenbescherming, zei dat praktijken zoals ‘puppyboerderijen’ in de achtertuin leidden tot duizenden extra huisdieren in opvangcentra.

‘We steunen een verantwoorde voogdij over gezelschapsdieren die in alle behoeften van de dieren voorziet en we moedigen het adopteren van niet-winkelende dieren aan’, vertelde een woordvoerster aan Daily Mail Australia.

‘We zijn tegen het commercieel fokken van katten en honden in ‘puppyfarm’-situaties, tegen het fokken van gezelschapsdieren voor dierenwinkels en zijn we bezorgd over de toenemende vraag van Australiërs om honden online te kopen, grotendeels gedreven door de COVID-pandemie.

‘Dit zijn onnodige praktijken wanneer honderdduizenden ongewenste katten en honden een huis nodig hebben.’

Daily Mail Australia heeft de hondenfokker benaderd voor commentaar.

ONDERBARE KWEEKPRAKTIJKEN VAN ACHTERTUIN KWEKER Dierenwelzijnsorganisaties zeggen dat fokkers in de achtertuin waarschijnlijk een van de volgende kenmerken vertonen: Onwetendheid over selectieve fokdoelen en -technieken, en gebrek aan bekendheid met de rasstandaard van het type dier dat wordt gefokt. Exclusieve focus op de rasstandaard met weinig genetische screening of coëfficiënt van inteeltberekeningen. Het fokken van een werkend ras voor uiterlijk in plaats van werkvermogen. Dit is een kritiek die ook wordt geuit op ‘gerenommeerde’ fokkers die fokken voor de showring – in sommige gevallen zijn er verschillende werk- en showsoorten ontstaan. Gebrek aan adequate veterinaire zorg en onderhoud. Overmatig fokken van individuele vrouwtjes, ten koste van hun gezondheid. Verkoop van dieren met genetische aandoeningen of onbekende ziekten voordat ze duidelijk worden voor kopers. Gebrek aan screening van potentiële eigenaren of het verstrekken van geschikte informatie om te voorkomen dat kopers een dier kopen dat mogelijk ongeschikt is voor hen of hun levensstijl.

Cavoodles zijn de populairste pup van Australië

DOOR TARA COSOLETO VOOR AAP

Talloze cavoodles leven in het hele land, met het hondenras dat de populairste pup van Australië wordt genoemd.

In het nieuwe Pet Pulse-rapport van Petbarn werd gekeken naar de rassen van meer dan 750.000 puppy’s om te bepalen welke het populairst was.

Het ontdekte dat cavoodles, een kruising tussen een poedel en een Cavalier King Charles-spaniël, de beste keuze was voor Australiërs tussen 2016 en 2021.

Labradoodles en groedels haalden ook de top 20, met nog eens vijf poedelkruisingen in de top 100.

‘Alle gegevens bevestigen dat het echt is, want het is absoluut de indruk die ik heb gehad als praktiserend dierenarts’, vertelde Michael Yazbeck van Greencross Vets aan AAP.

‘Het ligt voor de hand dat het hele schattige honden zijn. Veel mensen zijn op zoek naar iets met die puppy-look en een over het algemeen vriendelijke uitstraling.’

Met meer mensen die hun honden binnen hielden tijdens de pandemie, zei Dr. Yazbeck dat ‘oodle’-rassen een meer allergie- en gezinsvriendelijke optie bleken te zijn.

Mensen begonnen pas eind jaren tachtig met het fokken van oodles, maar het Pet Pulse-rapport ontdekte dat ze nu verantwoordelijk zijn voor een op de vijf hondengeboorten in Australië.

Dat zal naar verwachting niet snel veranderen, volgens dr. Yazbeck.

‘Het is als een kruising tussen ontwerpers. Je hebt een groep honden, maar zo’n variatie in kleur, grootte en uiterlijk die mensen echt aanspreekt’, zei hij.