Aziatisch-Amerikaanse kiezers kwamen in 2020 bijeen voor democraten. Zullen ze dat weer doen?

Aziatisch-Amerikaanse kiezers vormden in 2020 ongeveer 4 procent van het nationale electoraat, uit onderzoeken die aantoonden dat ze met een marge van ongeveer twee tegen één op de heer Biden boven de heer Trump stemden. Dat was genoeg om de overwinning voor de Democraten veilig te stellen in een nauw verdeelde staat als Georgië.

Toch behielden de Republikeinen steun in meer rechtse delen van de gemeenschap, vooral onder oudere en meer religieuze kiezers; in Zuid-Californië hielpen Vietnamees-Amerikaanse kiezers bij het kiezen van twee Koreaans-Amerikaanse Republikeinse vrouwen die de Democratische Partij brandmerkten als een voertuig voor socialisme.

De heer Biden worstelde in het begin om een ​​hechtere band te smeden met Aziatisch-Amerikaanse politieke leiders, en botste met wetgevers over de bijna afwezigheid van Aziatische Amerikanen vanaf vroege benoemingen tot zijn regering. Particuliere frustraties explodeerden in een schadelijk publiek spektakel toen senator Tammy Duckworth uit Illinois, een democraat van Thaise afkomst, dreigde met een blokkade van de genomineerden van de heer Biden totdat de regering beloofde meer Aziatische Amerikanen op belangrijke posities te plaatsen.

Vertegenwoordiger Judy Chu uit Californië, het hoofd van de Congressional Asian Pacific American Caucus, zei dat wetgevers “ernstig teleurgesteld” waren tijdens de overgang, maar dat de president overtuigende verzekeringen had gegeven dat hij de invloed van de Aziatisch-Amerikaanse stemming erkende.

Na de schietpartij in het kuuroord reisde de heer Biden naar Georgië om Aziatisch-Amerikaanse leiders te ontmoeten. Hij werd vergezeld door vice-president Kamala Harris, zelf de dochter van een Indiaas-Amerikaanse immigrant. Weken later keerde de heer Biden terug voor een betoging ter gelegenheid van zijn 100ste dag in functie.