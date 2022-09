Awkward moment Meghan Markle is IGNORED by member of the public after trying to shake woman’s hand

Meghan Markle werd geconfronteerd met een ongemakkelijk moment toen ze volledig werd afgesnauwd door een lid van het publiek nadat ze probeerde de hand van de vrouw te schudden.

Een videoclip gedeeld op sociale media legt de ongemakkelijke interactie vast tussen de hertogin van Sussex, 41, en de naamloze vrouw – die weigerde haar hand uit te steken toen Meghan hem ging schudden, en vervolgens haar hoofd wegdraaide van de voormalige Suits-ster .

Het incident vond plaats op zaterdagmiddag in Windsor Castle nadat Meghan en prins Harry, 37, zich bij de prins en prinses van Wales voegden voor een wandeling, waarbij het viertal leden van het publiek begroette die hun respect bleken te betuigen aan wijlen koningin.

Meghan kreeg een over het algemeen warme reactie van de menigte toen ze zich een weg baande door de rij aanbiddende fans, handen schuddend en pratend met de hordes mensen die in de rij stonden om een ​​glimp op te vangen van de royals.

Eén persoon die vooraan in de menigte stond, leek echter bijzonder ongelukkig te zijn met haar aanwezigheid, en toen de voormalige Suits-ster haar naderde, keek ze weg, vermeed oogcontact en stak haar hand niet uit.

Meghan behandelde het moment als een professional en leek onaangedaan toen ze langs de dame liep en verder ging met het openbare optreden.

Daarna kon je de vrouw zien praten met een vriend, terwijl de twee giechelden over het ijzige moment.

Prins Harry en zijn vrouw van vier jaar zorgden in 2020 voor controverse, nadat ze hadden aangekondigd dat ze afstand namen van hun koninklijke plichten en de monarchie achter zich lieten om naar de Verenigde Staten te verhuizen – een stap die veel mensen in het VK ongelukkig maakte en blijkt nog steeds een bron van spanning in het land, zo blijkt uit de reactie van de vrouw zaterdag.

Het echtpaar, dat nu hun twee kinderen, Archie, drie, en Lilibet, één, opvoedt in een herenhuis van $ 14 miljoen in Los Angeles, Californië, bracht later een reeks bombshell-interviews uit – waarin Meghan beweerde dat Kate Middleton haar ooit aan het huilen maakte een bruidsmeisjesjurk en dat er ‘zorgen en gesprekken’ waren over hoe donker Archie’s huid zou zijn voordat hij werd geboren.

Nu zijn prins Harry en Meghan teruggekeerd naar het VK te midden van de dood van zijn grootmoeder, koningin Elizabeth II.

De koningin, die meer dan 70 jaar op de Britse troon regeerde, stierf afgelopen donderdag ‘vreedzaam’ in haar slaap op 96-jarige leeftijd, en haar hele familie – inclusief prins Harry en Meghan – is een verenigd front geworden in de nasleep van hun verlies.

De vernietigende reactie van de vrouw in de video ging snel viraal op internet en de kijkers waren verdeeld; terwijl sommige gebruikers van sociale media de ‘racistische’ dame uitschelden voor haar behandeling jegens de hertogin, vonden anderen dat het een indicatie was van een grote mate van wrok jegens het paar in het VK.

‘Dus dit is Meghan Markle die het Britse publiek de hand probeert te schudden. Ze wordt genegeerd, uitgelachen en vernederd,’ een Twitter-gebruiker schreef, terwijl u de video online deelt. Haar post oogstte meer dan 5.000 likes en 1.000 retweets.

‘Dit land heeft een rot racismeprobleem’, voegde ze eraan toe. ‘Absoluut weerzinwekkend gedrag.’

‘Ugh dit is afschuwelijk,’ antwoordde iemand anders. ‘Ze heeft niets verkeerd gedaan, [for f**ks sake].’

‘Het is ongelooflijk kleinzielig en gemeen,’ beaamde een ander. ‘Om niet iemand te willen erkennen die er is om je te bedanken dat je naar buiten bent gekomen om je respect te betuigen.’

Een andere gebruiker grapte echter: ‘Waarom moet het altijd worden opgevat als racisme? Absoluut niets met ras te maken. Mensen mogen haar gewoon niet.’

‘Zelfs als je iemand niet mag, waarom zou je diegene dan publiekelijk vernederen (ze kennen haar ook niet persoonlijk)? Het is pesten. Gebrek aan fatsoen,’ kaatste iemand anders terug.

Het uiterlijk werd geplaagd door meer controverse toen sommige online gebruikers een schijnbare onenigheid opmerkten tussen Meghan en koninklijke assistenten, nadat ze bloemen had verzameld van sommige toeschouwers en niet wist wat ze met de boeketten moest doen.

Toen Meghan werd benaderd door een assistent die het groeiend aantal bloemstukken van haar wilde overnemen, toonden beelden dat ze hem vertelde dat ze ze wilde blijven vasthouden.

Even later kwam echter een tweede personeelslid naar haar toe en leek haar te vertellen dat ze ze van haar moesten afnemen, en deze keer overhandigde de hertogin de bloemen.

De walkabout was de eerste keer sinds maart 2020 dat prins Harry en Meghan samen met prins William en Kate in het openbaar werden gezien, en markeerde een schijnbare ontdooiing tussen het viertal

De walkabout was de eerste keer dat prins Harry en Meghan samen met prins William en Kate in het openbaar werden gezien sinds maart 2020, en markeerde een duidelijke ontdooiing tussen de broers en hun vrouwen.

Een bron bij Kensington Palace zei dat William Harry en Meghan had uitgenodigd om enkele uren eerder met hem en Kate naar het evenement te komen, en terwijl de vriend en favoriete journalist van de Sussex Omid Scobie zei dat de uitnodiging op het ’11e uur’ was gedaan, voegde hij eraan toe dat het als olijftak tussen de families kon dienen.

Hij verklaarde: ‘Het is zonder twijfel een belangrijk moment in de geschiedenis van de relatie tussen de twee broers.’

Er is ook gemeld dat William en Harry naast de kist van de koningin zouden kunnen lopen tijdens haar begrafenis volgende week in een mogelijk koninklijk bestand.

Als dat zo is, zou dat een aanzienlijke verbetering in hun relatie betekenen – bij de begrafenis van hun grootvader, prins Philip, in april vorig jaar, werd het paar gescheiden door hun neef Peter Phillips.

Een insider vertelde The Sun: ‘We zijn zeker niet op dezelfde plek als de begrafenis van Philip toen William en Harry niet naast elkaar liepen.

‘De dingen zijn niet veranderd, maar het is niet zo intens en ze kunnen naast elkaar bestaan.’