Australian vets reveal which dog is breed is best for you and your lifestyle

Twee van de beste dierenartsen van Australië hebben onthuld wat de beste manier is om de perfecte hond te kiezen die bij uw huis en levensstijl past – en welke rassen u het beste kunt vermijden, afhankelijk van uw omstandigheden.

Dr. Lisa Chimes, een dierenarts voor spoedeisende hulp en intensive care in het Small Animal Specialist Hospital in Sydney, zei dat het nemen van een hond geen beslissing is die lichtvaardig moet worden genomen en dat er veel factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden voordat er een hond wordt gekozen.

‘Als hondenbezitter kan ik je vertellen dat honden veel tijd en geld kosten. Ze zullen dagelijks – zo niet twee keer per dag – wandelingen, eten, speeltijd, verzorging en uitstapjes naar de dierenarts nodig hebben,’ waarschuwde ze.

Dr. Lisa Chimes (foto), uit Sydney, heeft onthuld hoe je het perfecte hondenras kunt kiezen dat bij je levensstijl past en waar je rekening mee moet houden voordat je een hond adopteert

‘Honden kunnen in de loop van hun leven tot $ 30.000 kosten om een ​​huisdier te voeren en te verzorgen – en dit is exclusief onvoorziene spoedeisende veterinaire behandelingen.’

Dr. Lisa, die velen misschien herkennen van het tv-programma Bondi Vet, waarschuwde dat een hond nooit ‘impulsief’ mag worden gekozen.

‘Het is een recept voor een ramp en het is vaak de reden waarom zoveel honden in asielen belanden’, zei ze.

Dr. Tim Montgomery zei dat hoewel sommige rassen geschikt zijn voor bepaalde situaties, het belangrijk is om te onthouden dat je honden niet moet profileren of generaliseren op basis van hun ras.

‘Overweeg of je binnenkort gaat reizen of een baby krijgt. Als dat zo is, moet je geen hond nemen.’

Dr. Tim Montgomery, regionaal klinisch directeur van Sydney Animal Hospitals, zei dat hoewel sommige rassen geschikt zijn voor bepaalde situaties, het belangrijk is om te onthouden dat je honden niet moet profileren of generaliseren op basis van hun ras.

‘We lopen soms in de val om dingen te zeggen als ‘Duitse herders zijn loyaal’ of ‘Golden Retrievers zijn vriendelijk’.

In werkelijkheid zijn honden allemaal individuen, net als wij.

‘Iemand zal het ras vaak kiezen op basis van honden die ze als kind kenden, maar het kan zijn dat je favoriete ras niet perfect bij je past als volwassene.’

Hieronder spraken Dr. Lisa en Dr. Tim met FEMAIL om hun beste suggesties te doen voor mensen die een hond in hun gezin willen verwelkomen.

ALS U IN EEN KLEIN HUIS OF APPARTEMENT WOONT

Zowel Dr. Tim als Dr. Lisa raadden aan om een ​​windhond te redden als je ondanks hun grootte niet veel leefruimte hebt.

‘Terwijl ze met honden racen, is dit ras eigenlijk nogal lui en heeft het niet veel ruimte nodig, zolang ze maar dagelijks beweging krijgen’, zei Dr. Lisa.

Dr. Tim zei dat windhonden de ‘ultieme bankaardappel’ zijn die ‘vrij comfortabel 18 uur per dag kunnen slapen’, ook al zijn ze het op één na snelste landzoogdier ter wereld.

‘Veel kleine honden hebben aanzienlijk meer ruimte nodig dan hun grotere neven, en eigenaren van sommige grote hondenrassen, zoals bullmastiffs, zullen je vertellen dat deze honden het grootste deel van hun tijd luieren,’ zei hij.

Zowel Dr. Tim als Dr. Lisa raadden aan om een ​​Greyhound te redden als je ondanks hun grotere formaat niet veel leefruimte hebt, omdat ze ‘de ultieme bankaardappel’ zijn

ALS JE JONGE KINDEREN HEBT

‘Zolang de kinderen niet te jong zijn en instructies kunnen begrijpen, denk ik dat dit een goed moment is om een ​​puppy te nemen’, zei dokter Lisa.

‘Honden die met kinderen opgroeien, voelen zich meestal meer op hun gemak bij hen en vice versa. Er is een lange lijst met rassen die geschikt zijn voor jonge kinderen, vooral als je de hond van een puppy hebt.’

Dr. Tim zei dat honden en kinderen een ‘perfecte storm’ zijn die net zo ‘wild en onvoorspelbaar’ kan zijn als elkaar, dus het is belangrijk om te kiezen voor rassen met een rustig karakter.

‘Kies niet per se de puppy die het eerst naar je toe komt – zoek degene die wat rustiger en geduldiger is in het wachten op je knuffels,’ zei hij.

Dr. Lisa zei dat er een uitgebreide lijst is met rassen die geschikt zijn voor jonge kinderen, vooral als je de hond van een puppy hebt

Top vijf hondenrassen voor jonge gezinnen en kinderen Cavalier King Charles Spaniël De Cavalier King Charles Spaniel is een geweldig familiehuisdier; een zachtaardige, rustige hond, die graag gekamd en geborsteld wordt. Dit ras is echter minder enthousiast over spelletjes, zoals touwtrekken en ruig spelen. King Charles-spaniëls passen goed bij een meer stedelijke levensstijl en een gevoelig kind Golden retriever De golden retriever is een van de meest bekende honden vanwege hun zachte, zorgzame karakter. Ze kunnen een middag rond het huis luieren of een wandeling maken door de bush. Labrador retriever De Labrador retriever is een betrouwbaar familiehuisdier. Dit ras heeft een onverzadigbare honger naar spel en spel en is zeer geschikt voor een actieve levensstijl in de buitenlucht en een kind dat graag rent, ballen gooit en frisbee speelt. Wees echter gewaarschuwd, je moet kijken hoeveel ze eten. Reddingshonden/mutts Laat zorgen over hun verleden je er niet van weerhouden om honden te laten opvangen. Veel reddingshonden, die wachten op hun eeuwige thuis, zijn zachtaardig, liefdevol en dankbaar dat ze worden gevonden door een geweldig gezin met kinderen, en sommige zijn zelfs al zindelijk. De meeste opvangcentra organiseren ‘meet-and-greet’-tijden, waar u en uw kind kunnen communiceren met toekomstige huisdieren, zodat u de juiste pasvorm voor uw gezin kunt vinden, Brak Deze charmeurs behoren tot de beste honden voor kinderen en de beste hondenrassen voor gezinnen omdat ze van nature liefdevol zijn, graag spelen en gekke persoonlijkheden hebben. Als je een hond wilt die bij mensen wil zijn, dan is dit een geweldig ras voor je gezin. Geef beagles echter door als je huis overdag altijd leeg is. Bron: Reader’s Digest

ALS JE FYSIEKE ACTIEF ZONDER KINDEREN BENT

‘Werkrassen zoals Kelpies, Border Collies en Australian Shepherds zijn geweldig voor actieve mensen. Ze hebben veel oefening en training nodig om ervoor te zorgen dat ze gelukkig en bloeiend zijn’, zei Dr. Lisa.

Dr. Tim zei dat veel raszuivere honden last kunnen hebben van gewrichtsproblemen, dus het is belangrijk om selectief te zijn als je een trainingsmaatje kiest en waarschuwt voor kortsnuitige of kortsnuitige honden zoals Engelse Bulldogs, Mopsen en Franse Bulldogs, aangezien hun gezichtsvorm betekent dat ze meestal worstelen met veel lichamelijke activiteit.

‘Onthoud ook dat een actieve levensstijl een paar extra verwondingen met zich meebrengt, wat een van de vele redenen is waarom alle hondenbezitters een huisdierenverzekering zouden moeten hebben’, voegde hij eraan toe.

Werkende rassen zoals Kelpies, Border Collies en Australian Shepherds zijn geweldig voor actieve mensen, maar vereisen veel oefening en training om ervoor te zorgen dat ze gelukkig en bloeiend zijn

ALS JE EEN GEPENSIONEERDE BENT

Top tien meest populaire hondenrassen in Australië 1. Cavoodle 2. Labrador retriever 3. Windhond 4. Bordercollie 5. Golden retriever 6. Goldendoodle 7. Labradoodle 8. Duitse herder 9. Engelse Staffordshire Bull Terrier 10. Franse Bulldog

Dr. Tim zei dat hij veel oudere stellen in zijn spreekkamer heeft gezien die het rustiger aan willen doen, maar een kleine, energieke hond hebben aangenomen die veel beweging nodig heeft.

‘Van wat ik heb gezien in dierenartsenklinieken, kiezen gepensioneerden er vaak voor om kleine honden zoals Jack Russells te nemen die ze zien passen in hun nieuwe levensfase,’ zei Dr. Tim.

‘In werkelijkheid leiden kleine terriers zoals Jack Russells een snel leven en willen ze veel stimulatie, wat betekent dat ze misschien niet zo goed bij elkaar passen.

‘Zoals ik al eerder zei, overweeg een reddingswindhond!’

ALS JE NOG NOOIT EEN HOND HEEFT GEHAD

Dr. Lisa zei dat elk ras kan werken voor beginnende hondenbezitters, zolang ze zich kunnen inzetten voor de tijd, het geld en de emoties om een ​​pup in huis te halen en ervoor zorgen dat ze investeren in een goede hondentrainer.

‘Veel beginnende hondenbezitters grijpen naar een klassiek ras, zoals Duitse herders, zonder zich te realiseren hoeveel werk er vaak nodig is om ze te trainen en gestimuleerd te houden,’ voegde Dr Tim eraan toe.

Hij raadde mensen aan om met een dierenarts te praten voordat ze hun raskeuze maken, zodat ze kunnen adviseren over wat het beste bij hun levensstijl past.

ALS JE EEN LEGE NESTER BENT OF TIENERKINDEREN HEBT

Ouders met oudere kinderen die op zoek zijn naar een hond voor het gezin, moeten er rekening mee houden hoe voorbereid hun tieners zullen zijn om voor het nieuwe huisdier te zorgen, zei dr. Tim.

‘Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik in een spreekkamer met ouders spreek die nooit echt van plan waren de enige verzorger van hun hond te zijn, maar de plicht is op hen gevallen nu hun tienerkinderen zijn verhuisd of te sociaal zijn. actief om voor het huisdier van de familie te zorgen,’ zei hij.

‘Denk vooruit – zorg je graag voor je hond als je kinderen het huis uit gaan?’

Dr. Tim zei dat beginnende hondenbezitters de fout kunnen maken om te kiezen voor een ras dat veel training en stimulatie vereist, zoals Duitse herders

ALS JE OP ZOEK NAAR EEN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE HOND

Dr. Lisa zei dat alle honden aandacht, milieuverrijking en regelmatige training nodig hebben en zowel zij als Dr. Tim raadden aan om een ​​kat te nemen als je op zoek bent naar een huisdier dat onafhankelijker is.

‘Heb je een kat overwogen? Afgezien van de grappen zijn katten zelfvoorzienende, zelfreinigende huisdieren die van je zullen houden en je zullen steunen, terwijl ze zich ook op hun gemak voelen in hun eigen gezelschap,’ zei Dr. Tim.

‘Ik wil ook nog een plug geven voor de redding van Greyhounds – heb je geraden dat ze mijn favoriet zijn? Er zijn er veel die een huis nodig hebben en ze vragen niet veel meer dan een bank en een knuffel om gelukkig te zijn.’