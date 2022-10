Australia weather: Melbourne, Sydney Brisbane rain bomb chaos as residents urged to evacuate homes

Grote delen van Australië zullen worden getroffen door een hevige stortbui, aangezien inwoners van Victoria worden aangespoord om hun huizen te evacueren terwijl het water blijft stijgen.

Meer dan 200 woningen in Rochester, in het centrum van Victoria, zullen naar verwachting overstromen wanneer de gezwollen Campaspe-rivier vroeg op vrijdagochtend piekt.

Inwoners van Rochester hebben te horen gekregen dat ze onmiddellijk moeten evacueren, omdat overstromingen die al meer dan tien jaar niet zijn gezien, hun huizen dreigen te overspoelen.

Voorspellers hebben voorspeld dat de Goulburn-rivier donderdagmiddag zijn hoogtepunt zal bereiken, omdat de stad te kampen heeft met de ergste overstroming sinds de jaren zeventig.

Bewoners in Lake Eildon hebben te horen gekregen dat ze moeten verhuizen uit laaggelegen gebieden, omdat wegen, bruggen en huizen in Bendigo worden afgesloten door overstromingen.

Het Bureau of Meteorology zei dat het Seymour donderdag nauwlettend in de gaten zou houden, aangezien het rivierpeil naar verwachting het hoogste niveau van zeven meter van de stad zal overschrijden.

Seymour is afgesneden van de grote snelweg, en bewoners die van plan zijn hun huizen te evacueren, worden verzocht zo snel mogelijk te vertrekken.

Meer dan 200 eigendommen in Rochester in het centrum van Victoria zullen naar verwachting overstromen wanneer de gezwollen Campaspe-rivier vroeg op vrijdagochtend piekt (foto, een auto in Bendigo)

Auto’s die overstromingen oversteken in Heathcote in het centrum van Victoria terwijl een enorm weersysteem de staat teistert

Er blijft angst voor Rochester, een stad ongeveer 180 km ten noorden van Melbourne, aangezien de gezwollen Campaspe-rivier naar verwachting vrijdagochtend vroeg zijn hoogtepunt bereikt.

Meer dan 300 huizen zullen worden overspoeld met overstromingen terwijl de lokale bevolking duizenden zandzakken klaarmaakt om zich voor te bereiden op de hevige regenbui.

In Echuca is aan bewoners verteld dat ze hun water moeten koken voordat ze het drinken nadat regenwater de wateropslagtanks van de stad heeft vervuild.

Het plaatselijke stadion is omgebouwd tot een evacuatieschuilplaats voor bewoners in nabijgelegen gemeenschappen, zoals Rochester, die hun huizen moeten verlaten.

Ondertussen is in NSW honderden mensen verteld om Forbes in centraal westelijk NSW te evacueren voordat grote overstromingen het gebied treffen, waarbij de SES mensen aanspoort om de stad donderdag vóór 20.00 uur te verlaten.

Bewoners in het noordwesten van Victoria werden ‘s nachts verpletterd door de regen, waarbij inwoners van Kilmore zich naar verluidt een weg baanden door ongezuiverd rioolwater dat zogenaamd op ondergelopen straten spuwde.

Werknemers van de staatsnooddienst in de regio van Loddon Malley hebben meer dan 200 oproepen om hulp gedaan, en het ergste moet nog komen.

Een Goulburn Valley Water-woordvoerder Steve Nash ontkende dat de bruine modder die uit de rioolbuizen spoot, ongezuiverd riool was.

Er blijft angst voor Rochester, een stad ongeveer 180 km ten noorden van Melbourne, aangezien de gezwollen Campaspe-rivier naar verwachting vrijdagochtend vroeg zijn hoogtepunt bereikt (afgebeeld, overstroomde scènes in Bendigo)

Bewoners in Rochester, Victoria, hebben gewerkt om zandzakken te vullen terwijl ze zich schrap zetten voor overstromingen

‘Wat er is gebeurd, is dat we een stormvloed van regenwater in ons rioolstelsel hebben gehad. We hadden vanmorgen een melding van het publiek dat er ongezuiverd rioolwater uit een aantal mangaten in een gebied in Kilmore kwam’, vertelde hij net voor de middag aan Neil Mitchell van 3AW.

‘We hebben het geïnspecteerd en er wordt regenwater weggepompt… uit de inspectie ter plaatse blijkt dat er op de gemelde locatie regenwater naar buiten komt.’

De heer Nash verzekerde de Kilmore-gemeenschap dat er geen gezondheidsproblemen waren met betrekking tot de kwijting. ‘Het is gewoon regenwater dat eruit pompt’, zei hij.

In Melbourne blijft het water stijgen en worden parken in het grootstedelijk gebied veranderd in rivieren.

Stadswerkers is gevraagd om thuis te blijven, en sommige basisscholen melden overstromingswater aan hun poorten.

Studenten van St Kevin’s College zijn overgestapt op leren op afstand uit angst dat de Yarra-rivier, die door het hart van Melbourne’s CBD stroomt, zal overstromen.

De Heyington-campus van de school, naast de Yarra in Toorak, heeft eerder te maken gehad met overstromingen in 2005 en 2009.

Er zijn rapporten naar voren gekomen dat The Alfred Hospital is getroffen door overstromingswater, dat de kelder van het ziekenhuis is binnengestroomd.

Dit satellietbeeld toont de wolkenband die zich uitstrekt over 5.000 kilometer van de tropische Indische Oceaan tot continentaal Australië

Yumi’s eigenaar wiegt de natte kat nadat hij hem uit het overstromingswater heeft gehaald

Victoria’s commissaris voor noodgevallen, Andrew Crisp, heeft gewaarschuwd dat het overstromingsrisico van de staat niet zal eindigen na vandaag, of zelfs na dit weekend.

Emergency Management Commissioner Andrew Crisp vertelde 3AW’s Neil Mitchell ‘we zitten hier een tijdje in’, terwijl de staat een ‘campagnevloedgebeurtenis’ meemaakt.

‘Er is nog een lage ontwikkeling, dus we zullen waarschijnlijk aanstaande woensdag/donderdag dat weer zien,’ zei hij tegen Mitchell.

‘Het bureau zegt dat we deze cyclus de komende zes tot acht weken zullen blijven zien.’

De heer Crisp drong er bij Victorianen op aan om zo mogelijk vandaag niet te rijden.

‘Als je vandaag niet op de weg hoeft, ga dan alsjeblieft niet de weg op, want het gaat niet alleen om de overstromingen, het gaat ook om de bomen.’

Ten westen van Melbourne, in Point Cook, sprongen hulpverleners in een kajak om te proberen een kat te redden die onder een brug was gestrand.

Op dramatische beelden van de lokale nieuwsdienst Wyndham TV is te zien hoe ‘Yumi’ de kat zwemt voor zijn leven nadat hij uiteindelijk werd weggevaagd door het overstromingswater.

De eigenaar slaagde erin de kat in veiligheid te brengen toen hij door het vloedwater werd meegesleurd.

Yumi de kat zwemt in veiligheid nadat hij is gevangen in overstromingswater net ten westen van Melbourne

Brandweerlieden gebruikten een kajak om Yumi van onder een brug te redden

Wegen in de buitenwijken van Melbourne in het noorden zijn overstroomd, wat chaos veroorzaakt in die gebieden.

Belangrijke snelwegen, waaronder de Calder en Midland, zijn afgesloten en de komende dagen worden meer wegafsluitingen verwacht.

Slechte omstandigheden maken het rijden op grote wegen zoals de Hume Freeway, Northern Highway, Midland Highway en Calder Highway verraderlijk, vooral in de noordelijke gebieden rond Seymour, Bendigo en Echuca.

Satellietbeelden leggen een enorme wolkenband vast die zich 5.000 kilometer uitstrekt van de tropische Indische Oceaan tot continentaal Australië – met verschillende staten die getroffen zullen worden, waaronder de belangrijkste Victoria en Tasmanië, plus het zuiden van New South Wales.

Bendigo, met meer dan 120.000 inwoners, is geteisterd door regen, waarbij 65,6 mm op één dag werd opgenomen, vergeleken met ongeveer 40 mm in Melbourne.

Een woordvoerster van het Bureau of Meteorology zei donderdag dat sommige steden in het noorden van Victoria tegen het einde van donderdag tot 80 mm regen per dag kunnen verwachten.

In Mildura, in het noorden van Victoria op de grens met New South Wales, zijn woonboten naar het midden van de Murray River verplaatst in de hoop dat ze niet vergaan door het stijgende water.

Kantoormedewerkers in Melbourne hebben te horen gekregen dat ze vanuit huis moeten werken uit angst dat de Yarra River zou kunnen overstromen

Satellietbeelden hebben een enorme wolkenband vastgelegd die zich uitstrekt over 5.000 kilometer van de tropische Indische Oceaan tot aan het zuidoosten van Australië

Ondertussen is er zandzakken aan de gang in de stad Rochester, in het centrum van Victoria, die naar verwachting in wezen ‘gehalveerd’ zal worden als de nabijgelegen Campapse-rivier overstroomt. Er wordt gevreesd dat maar liefst 700 huizen onder water kunnen komen te staan.

Donderdag waarschuwde de SES dat de piek van het water in de stad naar verwachting pas zaterdag zal toeslaan.

De autoriteiten vertelden woensdagavond een bijeenkomst van ongeveer 200 mensen in Rochester dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de stad te maken krijgt met een overstroming van één op de vijftig jaar, maar in een minder waarschijnlijk scenario zou het een overstroming van één op de 200 jaar kunnen hebben. .

De lokale bevolking is verteld dat het water tot 115 meter boven zeeniveau kan stijgen.

Mackay Street in de stad heeft naar verluidt al overstromingen gezien, waarbij de Campaspe-rivier naar verwachting buiten zijn oevers zal treden.

Bewoners en bedrijven van Rochester hebben onvermoeibaar gewerkt om zandzakken te vullen terwijl het natte weer aanhoudt.

De stad werd verwoest door een nieuwe overstroming in 2011 – de ergste ooit voor het gebied.

Patiënten moesten worden geëvacueerd uit het plaatselijke ziekenhuis omdat de rivier de Campaspe recordhoogten bereikte.

Tasmanië zal de meeste regen in het land zien door het naderende weersysteem. De nooddienst van de staat hernieuwt de oproep aan Tasmaniërs, met name die in het noorden en noordwesten, om voorbereid te zijn op hevige regenval, schadelijke wind en mogelijke overstromingen

Voorspellers hebben gewaarschuwd dat een grote wolkenband over het zuidoosten van Australië wordt gesleept, waardoor enorme hoeveelheden tropisch vocht over Victoria stromen.

Dat vocht zal een periode van hevige regen aanwakkeren die Victoria tot vrijdagochtend zal laten weken.

De buien zijn al begonnen toe te nemen in sommige centrale en westelijke delen van de staat, met Melbourne op woensdag tegen de middag met 8 mm.

Het zal de rest van de dag erger worden, met wind en regen die toenemen naarmate een koufront over de westelijke districten van de staat trekt.

Het koufront breidt zich donderdag verder naar het oosten uit, waarbij centrale, noordelijke en noordoostelijke delen van de staat worden getroffen door slecht weer.