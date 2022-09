Aussie who claims he’s Charles and Camilla’s child shares the last letter he sent to the Queen

Simon Charles Dorante-Day (billedet) blev født i Portsmouth, Storbritannien, den 5. april 1966 og blev adopteret otte måneder gammel, før hans familie senere slog sig ned i Australien

En britisk-født Aussie, der tror, ​​han er kærlighedsbarnet til kong Charles III og Camilla, har udgivet det sidste brev, han sendte dronning Elizabeth II, før hun døde.

Simon Charles Dorante-Day, 56, blev adopteret som otte måneder gammel og fastholder, at hans adoptivmormor fortalte ham på sit dødsleje, at han var Charles og Camillas ‘hemmelige søn’.

Faderen til ni anser nu for at være det bedste tidspunkt at dele, hvad han skrev til Hendes Majestæt.

“Jeg har holdt indholdet af brevet fortroligt indtil nu, men med hendes bortgang synes jeg det er passende at dele min sidste korrespondance med hende,” sagde Dorante-Day. 7 Nyheder.

‘Da hun døde, var jeg skuffet over, at hun var død uden at svare på min besked. Det var min første ting – bare trist, for det vindue af muligheder er lukket.’

Faderen til ni anser nu for at være det bedste tidspunkt at dele, hvad han skrev i sit sidste brev til Hendes Majestæt Dronningen, før hun døde

Hr. Dorante-Day (i midten) er blevet viralt ved ofte at poste billeder, der sammenligner billeder af ham selv og hans børn sammen med medlemmer af den britiske kongefamilie – i dette tilfælde kongen selv (til venstre)

Inden han kontaktede dronningen i november sidste år, henvendte hr. Dorante-Day sig til Queenslands generalguvernør, dr. Jeanette Young, for at diskutere sagen og adresserede dette i selve brevet.

“Deres Majestæt, for det første håber jeg, at dette brev finder dig rask og ved godt humør, når du nærmer dig festivalsæsonen,” skrev han.

“Jeg tillader mig at kontakte dig via guvernørens kontor, men i betragtning af den position, som min familie og jeg befinder os i, føler vi, at denne handling er berettiget.”

Han hævder derefter, at der blev foretaget medicinske procedurer i hans barndom for at ændre hans udseende.

“Jeg kan bestemt forstå, og til en vis grad tilgive, handlinger, der er blevet foretaget i fortiden i forhold til min eksistens, men jeg kan ikke glemme, hvad der er sket,” skrev han.

‘Disse handlinger tror jeg blev foretaget for at skjule min sande identitet.’

Dorante-Day kontaktede Hendes Majestæt i november 2021 og mener, at nu er det ‘perfekte tidspunkt’ til at frigive det brev, han skrev (billedet). Han hævder, at der blev foretaget medicinske procedurer i hans barndom for at ændre hans udseende

“Desuden talte mine adopterede bedsteforældre Winifred og Earnest Bowlden ofte om den tid, de arbejdede for det kongelige husstand,” fortsatte Dorante-Day.

“Så ved mit sidste besøg i Storbritannien i 1998 fortalte min adopterede bedstemor Winifred mig selv, at mine fødeforældre var din søn Charles og hans kone Camilla.”

Han tilføjede, at det ville være “naivt” at tro, at dronningen ikke var klar over de fremsatte påstande, eller at hun ikke havde fulgt begivenhederne tæt.

Dorante-Day afsluttede det formelle brev med at anmode om bistand i sin sag.

“Efterfølgende vil I alle være opmærksomme på de handlinger, jeg for nylig har påbegyndt, og niveauet af opmærksomhed, dette allerede har fået,” skrev han.

‘Jeg skriver på vegne af min familie og jeg for at bede om din hjælp til at komme frem og løse dette problem og stoppe dette globale overfald.

“Må Gud give dig styrke til at komme frem.”

Da dronningen døde, fortalte hr. Dorante-Day 7News, at han var “skuffet over, at hun var død uden at svare” på beskeden

I årevis har hr. Dorante-Day talt om sit ønske om, at de kongelige skal underkaste sig en DNA-test for at bevise sin genetiske arv og har endda søgt senior juridisk rådgivning

I årevis har hr. Dorante-Day talt om sit ønske om, at de kongelige skal underkaste sig en DNA-test for at bevise hans genetiske arv og har endda søgt senior juridisk rådgivning, efter at endnu et brev skrevet til dronningen, der talte om hans situation, ikke var værdigt med et svar.

“Det er svært ikke at tage Charles, der udnævnte William som prinsen af ​​Wales, som noget andet end et spark i ansigtet,” sagde Dorante-Day tidligere til 7News.

‘Jeg vil ikke have det sådan, men det gør jeg. Jeg tror bare, det mindste Charles kan gøre er at give mig et svar – anerkend mig. Han giver William sådan en titel, hvor er mit svar? Hvor er min DNA-test? Hvis du ikke er min far, så bevis, at du ikke er det.’

Aussie bekræftede også sin forpligtelse til at anlægge sag i et forsøg på at tvinge kongen til en faderskabstest.

“Der har været en diskussion derinde mellem en dommer og mig selv og hans advokat om Charles’ juridiske status, og om monarken er beskyttet af loven eller er hævet over loven,” forklarede Dorante-Day.

‘Og svaret på det var nej – de fortalte mig, at vi ikke kan se nogen grund til, hvorfor han er det. Og for det andet er Camilla og hendes familie bestemt ikke hævet over loven. Så det argument er allerede haft og afgjort.’

Kong Charles III og Camilla, Queen Consort, ankommer til Writer’s Square forud for en refleksionsgudstjeneste til minde om dronning Elizabeth II ved St Anne’s Cathedral den 13. september 2022

Dorante-Days sag hævder, at kong Charles og dronningen Camilla begyndte deres tætte forhold i 1965, et år før hans fødselsattest siger, at han blev født

Dorante-Day blev født i Portsmouth, Storbritannien, den 5. april 1966 og blev adopteret otte måneder gammel, før hans familie senere slog sig ned i Australien.

Begge hr. Dorante-Days adoptivbedsteforældre havde arbejdet for dronningen og prins Philip i en af ​​deres kongelige husstande, og han hævder, at hans adoptivbedstemor fortalte ham, at han var søn af Charles og Camilla.

Dorante-Days sag hævder, at kong Charles og dronning-konsort Camilla begyndte deres tætte forhold i 1965, et år før hans fødselsattest siger, at han blev født.

Han hævder, at dronningen Camilla var fraværende fra den britiske sociale scene, og at kong Charles blev sendt på en rejse til Australien ni måneder før han blev født.

Dorante-Day insisterer på, at Camilla beholdt ham, indtil han var otte måneder gammel, skjulte ham for verden med hjælp fra kongefamilien og beskyttelsesofficerer, og hævder at have fået at vide, at det var en betingelse for adoptionen, at hans navne Simon og Charles blev ikke ændret.

Men efter otte måneder blev han for stor til at skjule, og det blev arrangeret, at datteren af ​​en ansat i kongehuset – Mr. Dorante-Days adoptivbedstemor – tog ham under hendes varetægt.

Dorante-Day mener, at uoverensstemmelser i hans fødselsattest og hans navn også beviser, at han er af kongeligt blod.

Men hans tidslinje af begivenheder modsiger officielle optegnelser, der siger, at den nye konge og Camilla mødte hinanden fem år efter Dorante-Days fødsel.

Dorante-Day hævdede, at hans forskning tyder på, at Charles og Camilla først blev tætte i 1965, da de mødtes ved Winston Churchills begravelse i januar samme år.

Charles og Camilla siges dog at have mødt hinanden ved en polokamp i Windsor Great Park i 1970.

Legenden siger, at hun præsenterede sig selv med linjen: ‘Du ved, sir, min oldemor var elskerinde til din tipoldefar – så hvad med det?’ – en reference til Edward VII og hans elskerinde, Alice Keppel.

Hun giftede sig til sidst med Charles i 2005, 10 år efter sin skilsmisse fra Andrew Parker Bowles i 1995.

Dorante-Day mener, at kong Charles III og Dronning Consort Camilla er hans biologiske forældre, efter at han blev adopteret som otte måneder gammel

Dorante-Day delte i sidste uge en hyldest til sin formodede bedstemor i kølvandet på dronning Elizabeth II’s død.

Han sagde, at hans datter Meriam fortalte ham, at Hendes Majestæt var død, da han vågnede fredag.

“Som alle andre på planeten ville det være svært ikke at blive påvirket og ked af hendes bortgang,” skrev han.

“Siden jeg fandt ud af tabet af min bedstemor alias Lilibet, er jeg blevet oversvømmet med kondolencebeskeder for tabet. Tak til jer alle for jeres venlige ord, tanker og bekymring.’

Dorante-Day sagde, at monarkens død også markerede tabet af, at han ‘behageligt’ kunne komme til bunds i sin biologiske arv, efter at hun aldrig svarede på et brev, han skrev til hende.

Dorante-Day delte et billede af ham ved siden af ​​dronningen i hendes yngre år

Han lovede dog at fortsætte sine bestræbelser på at prøve at fastslå endegyldigt, at den nye suveræn og hans kone er hans sande forældre.

“Som mange af jer har givet udtryk for, sørger min familie og jeg ikke bare over tabet af Hendes Majestæt, men tabet af endnu en mulighed for at løse dette problem på en behagelig måde, på den rigtige måde,” sagde han.

“Så på trods af den mistede mulighed for personligt at høre hendes version af begivenhederne, og den store sorg, vi alle føler ved hendes bortgang, vil det på personlig og offentligt plan være business as usual.”

Hr. Dorante-Day sagde tidligere, at han føler, at dronningen nu er ‘fri’ til at gøre, hvad hun ønsker i efterlivet uden nogen dom, ‘som hun havde hele sin regeringstid’, og at hun nu er blevet ‘genforenet med sin største kærlighed og nærmeste ven’. , den afdøde hertug af Edinburgh.

Han sagde, at han ikke tror, ​​hun ville ønske, at nogen skulle være ked af hende, og i stedet ‘hun hellere vil, at vi alle fejrer og husker hende for det, hun stod for, og de ændringer, hun var i stand til at foretage under sin regeringstid’.