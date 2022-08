Asra and Amaal Alsehli Saudi sisters mystery in Sydney linked to Rotana and Tala Farea in New York

De beelden zijn beklemmend. Twee paar zussen, zij aan zij, verstijfd in de tijd met de dode ogen van een pasfoto.

Dit zijn de enige bekende foto’s van vier jonge Saoedische vrouwen die in een tragedie samengebonden zijn nadat ze hun huizen waren ontvlucht voor een beter leven en fundamentele vrijheden.

Die dromen eindigden in twee afzonderlijke dubbeldoodmysteries in huiveringwekkend vergelijkbare omstandigheden, een halve wereld apart in de VS en Australië.

Tala, 16, (links) en Rotana Farea, 23, (rechts) waren op 1 september 2018 in New York City aangekomen en hadden hun creditcards opgebruikt tijdens hun verblijf in luxe hotels

Asra Abdullah Alsehli, 24, (links) en haar zus Amaal, 23, (rechts) werden dood aangetroffen in het zuidwesten van Sydney

In juni werden de rottende overblijfselen van de zussen Amaal, 23, en Asra Abdullah Alsehli, 24, gevonden in hun eenheid in het binnenland van Sydney, vijf jaar nadat ze Saoedi-Arabië hadden verlaten en asiel hadden aangevraagd in Australië.

Er waren geen tekenen van inbraak, geen duidelijke tekenen van letsel en de doodsoorzaak blijft onbepaald, een slepende onopgeloste puzzel voor de politie.

Degenen die het paar rond hun flatgebouw in Canterbury zagen, beschreven hen als ‘als twee kleine mussen … ergens bang voor’.

De gruwelijke zaak heeft nu geleid tot vergelijkingen met de tragedie met dubbele dood in 2018 van de onafscheidelijke Saoedische zussen Rotana en Tala Farea, 16.000 km verderop in New York City.

Hun lichamen werden bizar aan elkaar vastgemaakt toen ze aanspoelden aan de waterkant van de Hudson River in de stad nadat ze hun thuisland ontvluchtten voor een nieuw leven.

Net als Amaal en Asra was er oorspronkelijk geen verklaring voor hun dood.

De Farea-zussen werden op 24 oktober 2018 aan elkaar vastgebonden gevonden aan de oever van de Hudson River, zonder tekenen van kwaad opzet en geen bewijs dat ze van een hoog punt waren gesprongen

Tala (16) en Rotana Farea (23) zijn twee jaar eerder uit Saudi-Arabië naar de VS vertrokken, op de vlucht voor vermeende gewelddadige familieleden om in een opvangcentrum in Virginia te gaan wonen terwijl ze asiel aanvroegen.

Ze verhuisden twee maanden voor hun dood naar New York en leefden het hoge leven in luxe vijfsterrenhotels zoals het Hilton, Hyatt en de Knickerbocker.

Daar leefden ze van roomservice – aten altijd twee maaltijden per dag samen – en deden af ​​en toe boodschappen totdat ze hun creditcard opgebruikten en het geld op was.

Ze werden voor het laatst gezien terwijl ze aan het bidden waren in het Riverside Park van de stad om 7 uur ‘s ochtends, nadat ze erachter kwamen dat hun asielverzoek was mislukt en ze moesten vluchten naar Saoedi-Arabië.

Het lijkt de laatste druppel te zijn gebleken. Het paar gebruikte ducttape om zich aan elkaar te binden… en stortte zich als één in de moordende stromingen van de Hudson.

Op 24 oktober 2018 werden hun ontbindende lijken – nog steeds aan elkaar gebonden – gevonden op de rotsen van de Upper West Side in Manhattan.

Hun dood verbijsterde de internationale gemeenschap – hoewel, in tegenstelling tot de dubbele tragedie van Amaal en Asra, werd vastgesteld dat het zelfmoord was – na een onderzoek van drie maanden.

‘De tape bond ze niet stevig aan elkaar,’ zei de New Yorkse recherchechef Dermot Shea. ‘Meer om ze bij elkaar te houden.

‘Ze zouden zichzelf liever kwaad doen en zelfmoord plegen dan terug te keren naar Saoedi-Arabië.’

Tala en Rotana Farea werden gezien terwijl ze aan het bidden waren in een park op 158th Street in New York, een paar kilometer stroomopwaarts van waar hun lichamen werden gevonden op 24 oktober 2018

Een getuige vertelde de politie over de angstaanjagende slotscène van de zusters die stilletjes aan het bidden waren voor hun tragische einde.

‘Hij beschreef ze als alleen, met z’n tweeën,’ zei Shea. ‘Ze zaten 10 meter uit elkaar, maar hij geloofde dat ze samen waren.

‘Ze zaten met hun hoofd in hun handen, hun hoofd omlaag en maakten luide geluiden die hij omschreef als bidden.’

Rechercheurs ontdekten beschuldigingen dat het paar was misbruikt door hun Saoedische moeder, vader en broer voordat ze ontsnapten in de hoop op een nieuw leven in New York.

‘Dit wordt op dit moment niet door ons bevestigd, maar er zijn meldingen van misbruik die onder onze aandacht zijn gebracht’, voegde Shea eraan toe.

‘Dit is in een ander rechtsgebied, en dit is enige tijd in het verleden.’

Een drie maanden durend onderzoek concludeerde dat de doden een tragische dubbele zelfmoord waren. Het paar verdronk zonder andere verwondingen, maar ook geen teken van een duik in het water.

Er wordt aangenomen dat ze zachtjes samen in de krachtige stroom van de rivier zijn gelopen voordat deze hen wegvaagde in hun laatste dodelijke omhelzing.

Hun lichamen werden 5 km stroomafwaarts gevonden van waar ze voor het laatst waren gezien.

‘De dood van de Farea-zussen was het gevolg van zelfmoord, waarbij de jonge vrouwen zich vastbonden voordat ze afdaalden in de Hudson River’, zei de New Yorkse medisch onderzoeker Barbara Sampson in januari 2019.

De tragedie weerspiegelt het trieste einde van Amaal, 23, en Asra, 24, in Sydney – hoewel de omstandigheden van hun dood misschien niet hetzelfde zijn.

Net als de Farea’s waren de Alsehli’s onafscheidelijk en teruggetrokken en smeekten ze om asiel en werden ze samen dood aangetroffen in mysterieuze omstandigheden.

De politie gelooft dat de twee jonge vrouwen, gevonden in aparte bedden, mogelijk een maand dood waren in hun afdeling in Canterbury voordat agenten de grimmige ontdekking deden.

Onderzoekers geloven dat de vrouwen in mei stierven, rond de tijd dat ze stopten met het betalen van hun huur van $ 500 per week.

Rechercheurs zeggen open te staan ​​voor ‘alle onderzoekslijnen’.

Toen ze in Sydney aankwamen, namen Asra en Amaal Alsehli contact op met een vluchtelingenorganisatie. Afgebeeld: hun flatgebouw in Canterbury, waar ze in juni dood werden gevonden

ONOPGELOSTE MYSTERIES VAN SYDNEY’S SAUDI ZUSTERS – Misschien als tiener uit Saoedi-Arabië gevlucht. – Had toegang tot geld en reed in een BMW. – Beiden hadden Australische bedrijfsnamen, maar de politie kan niet bevestigen wat ze voor werk deden. – Heb een AVO ingediend en daarna ingetrokken. – BMW heeft een sleutel gehad. – Drie welzijnscontroles van de politie. – Gestopt met het betalen van huur. – Lichamen gevonden een maand nadat ze stierven. – Doodsoorzaak onbekend.

De lijkschouwer heeft de lichamen van de zussen niet vrijgegeven aan hun familie, hoewel het duidelijk is dat ze in Sydney begraven kunnen worden.

De politie moet moord of zelfmoord nog uitsluiten terwijl het onderzoek voortduurt, gehinderd door de familie die de vrijgave van de enige twee beschikbare foto’s van de vrouwen blokkeert.

De lijkschouwer verwierp uiteindelijk de wensen van de familie en gaf vorige week de pasfoto’s vrij, waardoor de gezichten van de dode vrouwen voor het eerst in het openbaar werden onthuld.

Acht weken na de gruwelijke ontdekking wordt de zaak nog steeds geplaagd door mysteries en inconsistenties.

Beide vrouwen registreerden ABN’s in 2018 voor eenmanszaak op een Wetherill Park-adres, in het westen van Sydney, maar de politie kan nog steeds niet bevestigen wat ze voor werk hebben gedaan.

Ze reden ook in een zwarte BMW-coupé die normaal meer dan $ 38.000 kost, en woonden in een modern appartement met twee slaapkamers en $ 490 per week.

De auto van de zussen werd eind 2021 ook ingetoetst, maar het is niet bekend of het toeval was of dat de schade aan hun eigendommen kwade opzet had.

De vrouwen gingen regelmatig naar het plaatselijke tankstation voor koffie en energiedrankjes, terwijl arbeiders hen als ‘vrolijk’ beschreven – maar ze merkten op dat het paar alleen zou reageren op vragen en nooit een gesprek begonnen.

Een zwarte BMW-coupé bedekt met stof werd de dag nadat de lichamen van de vrouwen waren gevonden uit de garage van het flatgebouw verwijderd

Er waren ook drie welzijnscontroles uitgevoerd door de politie in de maanden voordat de meisjes uiteindelijk werden ontdekt in aparte bedden van hun unit op de eerste verdieping terwijl de post zich voor hun deur opstapelde.

Asra vroeg in 2019 een aanhoudingsbevel tegen een 28-jarige man aan, maar trok de aanvraag later in.

Hoofddetective-inspecteur Claudia Allcroft hield vol dat er ‘niets was om te suggereren’ dat hun familie betrokken was bij hun dood.

Daily Mail Australia onthulde maandag dat het paar had gemeld dat ze een ‘verdachte’ man op de loer hadden zien liggen tussen twee auto’s, voor de deur van hun huis, in de maanden voorafgaand aan hun dood.

Maar na onderzoek werd niet bevestigd of de figuur verdacht was – of dat de jonge vrouwen mogelijk naar schaduwen sprongen.

Van de vrouwen was niet bekend dat ze deel uitmaakten van dissidente Saoedische netwerken.

De mysterieuze sterfgevallen hebben voor veel ophef gezorgd op sociale media, waarbij veel inwoners van het Midden-Oosten zich afvroegen waarom de zussen de behoefte voelden om te ontsnappen aan het Saoedische koninkrijk.

Een man zei dat de vrouwen zichzelf aan gevaar blootstelden toen ze hun thuisland verlieten: ‘Verlaat Saoedi-Arabië niet op zoek naar vrijheid. Je zult het niet vinden.’