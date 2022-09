Ashton Kutcher and Mila Kunis go surfing in Santa Barbara after he revealed secret health battle

Ashton Kutcher en zijn vrouw Mila Kunis brachten het Labor Day-weekend door op het strand om af te koelen van de zinderende hittegolf in Zuid-Californië die de records van begin september verbrijzelde.

Om de hitte te verslaan, zagen de 44-jarige acteur en Black Swan-ster, 39, een knaller terwijl ze naar de oceaan renden om wat golven te vangen in de buurt van hun prachtige strandhuis aan de oceaan in Carpinteria in Santa Barbara County, op zaterdag.

De Hollywood-liefjes werden vergezeld door enkele vrienden, maar leken niet bij hun twee kinderen Wyatt, de zeven of vijf jaar oude Dimitri te zijn.

Terwijl de vader van twee op een witte surfplank reed, bewonderde Kunis zijn surfvaardigheden terwijl hij een zwart en paars wetsuit schudde.

Kutcher zag er knap uit in een zwarte zwembroek, die zijn gespierde lichaamsbouw liet zien, en een bijpassend horloge.

De laatste waarneming van het paar komt nadat hij jaren geleden zijn geheime gezondheidsstrijd onthulde

Hoewel Kutcher er in perfecte gezondheid uitzag, onthulde hij onlangs in een recente aflevering van Running Wild with Bear Grylls: The Challenge dat hij jaren eerder tijdelijk zijn zicht, gehoor en evenwichtsgevoel had verloren, waardoor hij niet meer kon lopen.

“Ik had een rare, super zeldzame vorm van vasculitis, die mijn zicht uitschakelde, het mijn gehoor uitschakelde, het sloeg uit mijn evenwicht”, zei hij in de clip van de reality-serie.

‘Het kostte me ongeveer een jaar om alles weer op te bouwen’, onthulde hij.

‘Je waardeert het pas echt als het weg is’, gaf hij toe in de clip. ‘Tot je gaat, ‘ik weet niet of ik ooit weer zal kunnen zien, ik weet niet of ik ooit weer zal kunnen horen, ik weet niet of ik’ ik zal ooit weer kunnen lopen…”‘

De aandoening omvat een ontsteking van bloedvaten, waardoor de doorgang kleiner wordt en de bloedstroom afneemt. Als de stroom te veel wordt beperkt, kunnen de organen of het weefsel worden beschadigd.

De aandoening is echter vrij zeldzaam.

Ashton merkte op dat hij ‘geluk had dat hij nog leefde’ na de opflakkering, en hij gaf toe dat zijn ernstige ziekte hem hielp om beter voor zijn lichaam en gezondheid te zorgen.

‘Voordat er een heleboel geruchten/gebabbel/wat dan ook de ronde doen,’ schreef hij, ‘ja, ik had 3 jaar geleden een zeldzame episode van vasculitis. (Auto-immuun opflakkering) Ik had direct daarna enkele problemen met horen, zien en evenwicht. Ik herstelde volledig. Alles goed. Verder gaan. Tot ziens bij de 2022 NY Marathon w/Thorn,’ schreef hij

Echter, nadat de clip was uitgebracht, ging de Two And A Half Men-ster naar Twitter om uit te leggen dat de ziekte jaren in het verleden was en dat hij nu weer helemaal normaal was.

‘Voordat er een heleboel geruchten/gebabbel/wat dan ook de ronde doen,’ schreef hij, ‘ja, ik had 3 jaar geleden een zeldzame episode van vasculitis. (Auto-immuun opflakkering) Ik had direct daarna enkele problemen met horen, zien en evenwicht. Ik herstelde volledig. Alles goed. Verder gaan. Tot ziens bij de 2022 NY Marathon w/Thorn,’ schreef hij.

Kutcher en Kunis, die elkaar voor het eerst ontmoetten op de set van That 70s Show, vierden onlangs hun zevende huwelijksverjaardag.

De No Strings Attached-acteur had eerder een relatie met Demi Moore en trouwde in 2005 met haar, terwijl zijn echtgenote van 2002 tot 2011 met Macaulay Culkin uitging.

Kutcher en zijn nu-vrouw kondigden aan dat ze twee jaar nadat ze in 2012 begonnen te daten, verloofd waren.