Ashley Cain reveals he wanted to ‘find out who he was’ on Celebrity SAS

Ashley Cain heeft onthuld dat hij wilde ‘vinden wie hij was’ tijdens zijn ‘zware en uitdagende’ ervaring op Celebrity SAS: Who Dares Wins – na de dood van zijn dochter Azaylia.

De ex-voetballer, 31, is van mening dat om ‘trauma’s te bestrijden’ je ‘uit je comfortzone moet stappen’, dus toen de kans zich voordeed om de show te doen, greep hij die ‘met beide handen aan’.

Ashley’s dochter Azaylia – die hij deelde met ex-partner Safiyya Vorajee – stierf in april 2021 in de leeftijd van acht maanden aan leukemie.

Brave: Ashley Cain heeft onthuld dat hij wilde ‘vinden wie hij was’ tijdens zijn ‘zware en uitdagende’ ervaring op Celebrity SAS: Who Dares Wins – na de dood van zijn dochter Azaylia

Sprekend over waarom hij de uitdaging aanging, zei hij: ‘Nou, het was heel dicht bij het overlijden van mijn dochter. Het verlies van mijn dochter was de moeilijkste ervaring van mijn leven.

‘Ik denk dat om trauma te bestrijden, je uit je comfortzone moet stappen en zien wie je werkelijk bent. Er is geen betere manier om dat te doen dan op SAS Who Dares Wins, dus toen de kans zich voordeed, greep ik die met beide handen aan.

‘Ik wilde er echt achter komen wie ik was, dus ik wilde kijken of ik mijn geld op mijn mond kon leggen.’

Hij vervolgde: ‘Ik zei dat ik sterk zou zijn voor mijn dochter, en ik zou blijven vechten voor mijn dochter, ik wilde dat zo snel mogelijk in praktijk brengen.’

Tragisch: Ashley’s dochter Azaylia – die hij deelde met ex-partner Safiyya Vorajee – stierf in april 2021 in de leeftijd van acht maanden aan leukemie

Ashley voegde eraan toe dat hij niet wilde dat iemand sympathie voor hem voelde in de show vanwege wat er met zijn dochter was gebeurd en dat hij geen speciale behandeling kreeg.

De voormalige sportster legde uit: ‘Het was een geweldige ervaring en weet je wat? Ik wilde niet dat iemand sympathie voor me had vanwege wat er met mijn dochter is gebeurd, want dat is ons leven.

‘Wat er ook met je gebeurt in het leven, het kan niemand wat schelen. Niemand geeft een fuck om je excuses. Niemand geeft een fuck om je problemen. En daar was het goed voor, want ik ging daar naar binnen en kreeg geen speciale behandeling, ik kreeg geen sympathie.

‘Ik had te maken met mijn problemen en ik moest door de pijn heen duwen en doen wat ik moest doen. En ik denk dat het goed voor me was. Het was een zeer vernederende ervaring. Maar het was ook een heel zware en uitdagende ervaring.’

Kracht: de ex-voetballer, 31, gelooft dat je om ‘trauma’s te bestrijden’ ‘uit je comfortzone moet stappen’, dus toen de kans zich voordeed om de show te doen, nam hij die ‘met beide handen aan’

Het komt nadat Ashley vorige week onthulde dat zijn ‘pijn mijn kracht is’ toen ze vertelde hoe hij het meest contact maakt met zijn dochter als hij ‘pijn’ heeft, en toegaf dat hij ‘elke dag huilde’ sinds haar tragische dood.

Tijdens een optreden op woensdag Good Morning Britain vertelde Ashley hoe de dood van Azaylia hem heeft aangespoord tijdens zijn zeer slopende fondsenwervende uitdagingen.

Ashley liep onlangs vijf marathons in vijf dagen om geld in te zamelen voor The Azaylia Foundation – die kinderen met ernstige ziekten helpt toegang te krijgen tot behandeling die niet direct beschikbaar is op de NHS.

En te midden van deze uitdagingen begon Ashely zijn kracht te vinden in de liefde van zijn dochter, die hij liefkozend zijn ‘superkracht’ noemde.

Nog steeds dichtbij: hoewel de voormalige Ex On The Beach-ster niet langer bij Azaylia’s moeder Safiyya Vorajee, 34 is (samen met hun dochter afgebeeld)

Hij zei tegen gastheren Kate Garraway en Robert Rinder: ‘Ik voel elke dag pijn, ik huil elke dag, ik rouw elke dag, maar als ik huil, zijn dat de mooiste momenten in mijn leven, want dat is de enige keer dat ik me voel. liefde in deze wereld.

‘Ik loop tegen mijn problemen aan, ik gebruik pijn als kracht.

‘Als ik deze uitdagingen doe, doe ik ze op echt moeilijke, moeilijke gelegenheden zoals Azaylia’s verjaardag, zoals haar verjaardag, want als ik pijn heb, is dat de tijd dat ik het beste contact maak met mijn dochter en de tijd dat ik mezelf naar hoger en hoger kan duwen niveaus, en mijn dochter is mijn superkracht.

‘Ik weiger de aanwezigheid van mijn dochter op deze aarde en haar heengaan tevergeefs te laten zijn, want ze was absoluut ongelooflijk, en ze toonde me de betekenis van kracht en moed.’

Diepbedroefd: eerder deze maand deelden Ashley en Safiyya emotionele eerbetuigingen aan hun overleden dochter Azaylia op haar tweede ‘hemelse’ verjaardag

Terwijl hij bleef rouwen om haar verlies, zei Ashley over Azaylia: ‘Ik geloof dat mijn dochter op me neerkijkt. Ik geloof dat ze het beste zicht op haar vader heeft en nu is mijn kans om haar de wereld rond te nemen, met niets anders dan papa-kracht en dat is wat ik heb gedaan.’

Ashley sprak ook over de betekenis van zijn baard en deelde de ontroerende reden waarom hij weigerde hem af te scheren.

Hij legde uit: ‘Iedereen vraagt ​​me naar de baard, het is een veel voorkomende vraag. Toen we in het ziekenhuis waren, konden we niet naar buiten, dus ik kon niet geknipt worden. Uiteindelijk heb ik deze baard laten groeien.

Zo verdrietig: rouwende vader Ashley deelde schattige kiekjes met zijn kleine meisje en zei ‘I Love You ❤️ I Long For You’ in een oprechte post

‘Toen mijn dochter ouder werd, begon ze het vast te pakken, ze hield het vast en wreef er met haar voeten doorheen.

‘Omdat ik haar hier niet meer bij me heb, wilde ik mijn baard houden omdat ze deze haren op mijn gezicht altijd aanraakte en ik knip het niet af, ik vorm het niet, ik laat het achter.’

En hoewel de voormalige Ex On The Beach-ster niet langer bij Azaylia’s moeder Safiyya Vorajee, 34 is, onthulde Asley dat ze altijd verbonden zouden zijn vanwege hun dochter.

De ster zei: ‘Ik en Safiyya hebben samen een strijd meegemaakt, een oorlog, en die ervaring heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Safiyya gaf me het grootste geschenk dat een vader in Azaylia kon hopen, wensen of dromen.

‘Dus we zijn voor de rest van ons leven verbonden. Ik zal voor haar zorgen en zij voor mij en hopelijk kunnen we samen voor Azaylia’s nalatenschap zorgen.’

Celebrity SAS: Who Dares Wins is terug op Channel 4 op zondag 4 september om 21.00 uur