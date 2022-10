Ascot Champions Day tips: Baaeed set to bow out a legend in thrilling finale

Zaterdag is het Champions Day op de renbaan van Ascot, met VIJF groepsraces, waaronder de Sprint Stakes, Queen Elizabeth Stakes en de grote Champion Stakes.

Bij de laatste zal Baaeed, met een score van 135, zijn laatste racekansen winnen, voor Adayar, Bay Bridge, My Prospero en meer groten op de middellange afstand.

GETTY Het is de dag van de Britse kampioenen in Ascot, een dag die Baaeed goed kent en goed hanteert na het winnen van de Queen Elizabeth II Stakes in 2021

Tips en previews van Champions Day

Samen met de Fillies & Mares Stakes is er één Groep 2 die de aftrap geeft in Berkshire en dat is de Long Distance Cup en Klasse 2 Balmoral handicap om de dag af te sluiten.

1.25: Long Distance Cup (Groep 2), Eldar Eldarov 7/2 & Coltrane telkens 7/1

Gestreden over 2m zijn er een paar grote namen bij betrokken, waaronder de zachte grondminnende Alan King-getrainde Trueshan, die in dit vroege stadium de grote favoriet is.

Slechts marginaal voor Waterville, getraind door Aidan O’Brien, die eruitziet als een veelbelovende driejarige die vorige week werd uitgesloten van de Cesarewitch.

Het water zal waarschijnlijk komen voor Trueshan, die opnieuw zal worden bereden door Hollie Doyle, die dit seizoen, slechts enkele dagen na haar 26e verjaardag, zal proberen haar reeks groepsoverwinningen uit te breiden.

GETTY DONCASTER, ENGELAND – 11 SEPTEMBER: David Probert rijdt op Coltrane (R) verslaat Hollie Doyle op Trueshan (L) om de Coral Doncaster Cup Stakes te winnen op Doncaster Racecourse op 11 september 2022 in Doncaster, Engeland. (Foto door Eddie Keogh/Getty Images)

Maar Eldar Eldarov, de veelbelovende driejarige van KHK Racing, komt in deze strijd na een enorme overwinning in Groep 1 door Haskoy met twee lengtes te verslaan in de St Leger vorige maand.

Wanneer de afstand tot minimaal 1m6f is verhoogd, heeft het Dubawi-veulen beide keren en in stijl gewonnen, en die groepsoverwinning geeft een groot teken van zijn potentieel – maar zal de 7lb stijgen tegen Coltrane, Quickthorn en Trueshan?

Voor 7/2 en alles daaromheen lijkt het de moeite waard en Coltrane op 7’s is momenteel ook opmerkelijk hoog voor de door Andrew Balding getrainde ruin die dit seizoen is verbeterd en ook Trueshan versloeg de vorige keer in de Doncaster Cup.

2.00: Sprint Stakes (Groep 1), Kinross 6/1

GETTY/Paardenfoto’s Kinross met Frankie Dettori wint goed in de Prix de la Foret in Longchamps op Arc day

Frankie Dettori zou een geweldige dag kunnen hebben op Champions Day in Ascot, hij zal niet alleen Inspiral rijden in de Queen Elizabeth II Stakes, maar zal waarschijnlijk nog een keer de knipoog naar Kinross krijgen.

De vijfjarige heeft er nu drie gewonnen in verschillende omstandigheden en lijkt zijn potentieel te blijven overtreffen.

De 51-jarige heeft hem de laatste vijf keer gereden, waaronder in Longchamp, de laatste keer dat hij Malavath met twee lengtes versloeg op Arc Day.

De paarse, witte en gele zijden waren in het oog springend over 2f uit, aangezien Kinross nog steeds sterk bezig was met Dettori in evenwicht en zodra hij werd gevraagd, ging hij foutloos en die winnende afstand had meer kunnen zijn.

2.40: Merrieveulens en merries (Groep 1), Emily Upjohn 4/1 & Lilac Road 16/1

GETTY Ryan Moore op dinsdag, rechts, eindigde net voor Emily Upjohn onder Frankie Dettori in de Oaks in Epsom in juni

Ze heeft het potentieel om hier te winnen, maar was ongelukkig en te enthousiast in haar laatste twee races.

Slechts één keer gezien sinds de Oaks in juni, waar ze bij de start struikelde en op de een of andere manier sterke vooruitgang boekte om de laatste stad uit te dagen en pas dinsdag met een nek verloor.

Toen trok ze hier in juli te hard en toen hem werd gevraagd om meer rond de 3f te produceren, was er niets anders te bieden, aangezien Pyledriver met 25 liter van haar wegliep.

Ze zou ook in de Irish Oaks rennen om op zijn minst wat verzoening te krijgen voor het ongelukkige struikelen in Epsom, maar was uiteindelijk een non-runner vanwege reisproblemen.

Ze is nog steeds terecht de grote favoriet, maar met een aantal taaie rivalen suggereert de weddenschap dat het om die redenen vrij open is.

Eternal Pearl heeft nu de winnaarsmentaliteit en spreekt enorm aan omdat ze wordt getraind door Charlie Appleby en wordt gereden door William Buick in de Godolphin-kleuren – die allemaal in een geweldige vorm zijn geweest.

De Champion jockey is al haar runs aan boord geweest en het merrieveulen zal zeker vooruitgang boeken na het winnen van haar tweede groepsrun.

Deze stap in rang en tegen dit soort rivalen zal haar pushen en het zal interessant zijn om te zien of dat haar aanspoort tot meer succes.

Maar aangezien het in dit stadium een ​​vraagteken blijft, geeft Emily Upjohn een groot punt op de favoriet in de hoop dat het eindelijk haar zin kan krijgen.

En elke kans op een enorme 16/1 komt van Lilac Road van William Haggas, die in augustus slechts een voorsprong had op Sweet Lady in Longchamp en op een respectabele korte afstand van Arc-winnaar Alpinista in York.

3.20: Koningin Elizabeth II (groep 1), inspirerende 10/11

GETTY Inspiral gaat foutloos om The Coronation Stakes te winnen op dag vier van Royal Ascot 2022

Vind het hier geweldig en kan Dettori nog een grote overwinning bezorgen voor de overvolle Ascot-hallen.

Inspiral keerde terug van een pauze van 252 dagen om de Coronation Stakes op Royal Ascot in juni te winnen met meer dan vier lengtes op een afstand die gemakkelijk meer had kunnen zijn.

Die overwinning was zo indrukwekkend dat ze op Newmarket 1/7 van de favoriet afging, maar verloor van Prosperous Voyage, maar ze is nog een jong merrieveulen en zal hopelijk niet zo snel gaan als bij de start op de Rowley-baan.

Ze keerde terug naar het winnen van manieren onder Dettori in Deauville in de Groep 1 Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois in augustus en zal een van de best ondersteunde paarden op de dag zijn.

4.00: Champion Stakes (Groep 1), Baaeed 1/4

getty ASCOT, ENGELAND – 14 JUNI: Baaeed gereden door Jim Crowley leidt Real World gereden door Daniel Tudhope op weg naar het winnen van The Queen Anne Stakes tijdens Royal Ascot 2022 op Ascot Racecourse op 14 juni 2022 in Ascot, Engeland. (Foto door Alex Livesey/Getty Images)

Momenteel het op een na best beoordeelde paard ter wereld, het best beoordeelde paard in Europa en het lijkt erop dat het voor de achtste keer in zijn carrière een odd-on prijs zal rechtvaardigen.

Met tien runs en tien overwinningen is er geen houden meer aan deze Groep 1-machine die critici antwoordde over zijn blijvende vermogen bij het winnen in stijl toen hij in augustus werd verhoogd tot 1m2f in York.

Met een rating van 128 liep Baaeed zes en een halve lengte uit de buurt van Mishriff en zal zijn ongeslagen carrière zeker voortzetten om een ​​cool prijzengeld van £ 737.230 te winnen tijdens zijn laatste race ooit.

Dit zal er een zijn die de geschiedenisboeken ingaat, aangezien Baaeed met pensioen wacht, het veulen van Sea The Stars, die nooit een voet verkeerd zet en dol is op winnen en zich kan neerleggen met meer dan £ 3,5 miljoen aan winst.

