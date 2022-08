As the Premier League celebrates its 30-year anniversary, who makes its all-time Dream Team?

Wat is je Premier League XI aller tijden? Dat is de vraag die we stelden aan onze columnist Chris Sutton, voetbalredacteur Ian Ladyman en voetbalverslaggever Matt Barlow terwijl we 30 jaar van de beste competitie ter wereld vieren.

Sportpost‘s drietal experts kwamen samen om hun selecties uit te leggen – en enkele controversiële afwezigen – terwijl Kieran Gill floot.

DE KEEPER

KIERAN GILL: We zullen beginnen met de keepers, heren, en het is een full house – drie Peter Schmeichels. Ergens op dit moment rolt er een traan over Petr Cech’s wang.

IAN LADYMAN: Schmeichel was niet alleen een geweldige keeper, maar ook een vernieuwer. Ik weet niet zeker of iemand zoveel naar de Premier League heeft gebracht als hij.

Peter Schmeichel won vijf titels in 292 Premier League-wedstrijden voor Manchester United

CHRIS SUTTON: Daar kan ik niet tegen op. Schmeichel transformeerde het keepen. Je ging er één op één doorheen en elke keeper gleed eruit, dus je zou denken: ‘Ok, ik zal het over hem heen drinken.’

Maar Schmeichel zou rechtop staan, als een ijshockeykeeper. Hij speelde een enorme rol in de dominantie van Manchester United in de jaren negentig, maar mag ik weten dat ik twee keer tegen hem heb gescoord?

MATTE BARLOW: Ik ben niet zo’n statistiekman, maar het is grappig dat Schmeichel niet eens in de top 10 staat voor keepers met schone lakens. Cech staat eerste met 202, David Seaman is vierde met 141, terwijl Schmeichel elfde is met 128. Maar dat United-team was zo dominant met hem in het doel.

LADYMAN: Schmeichel hield waarschijnlijk niet al te veel clean sheets bij Manchester City of Aston Villa.

BARLOW: Nee. Hij scoorde wel voor Villa in de Premier League!

DE VERDEDIGING

KIEUW: Rechtsback, alsjeblieft.

BARLOW: Ik wilde een moderne speler kiezen, dus ging ik met Kyle Walker. Ik ben opgegroeid met het kijken naar Roland Nilsson, die een van de beste rechtsbacks was die ik op Sheffield Wednesday heb gezien. Maar ik koos voor Walker.

Kyle Walker heeft meer dan 300 Premier League-optredens op zijn naam staan ​​bij Tottenham en Man City

LADYMAN: Je bent er op de een of andere manier in geslaagd om twee Sheffield-referenties in je rechtsback-selectie te persen, wat buitengewoon is – een die daar speelde en een die daar is geboren!

Als je aan rechtsbacks denkt, zet je bijna standaard Gary Neville in. Gezien zijn betrouwbaarheid voor een ongelooflijk succesvolle United-kant aan de rechterkant, is hij een must voor mij.

SUTTON: Lee Dixon? Cesar Azpilicueta? Trent Alexander-Arnold? Pablo Zabaleta? Micah Richards is een Sportpost columnist, dus we moeten hem waarschijnlijk vermelden of hij zal ons sms’en. Walker is een geweldige schreeuw, Matt. Maar Neville was super betrouwbaar als de rechtsback van United.

KIEUW: Centrale verdedigers. Jullie hebben allemaal Rio Ferdinand gekozen, maar wie werkt samen met hem?

LADYMAN: Ga door Chris, jij eerst, aangezien je tegen Ferdinand speelde.

SUTTON: Hij kan zich waarschijnlijk niet herinneren dat hij tegen mij heeft gespeeld. Ik vond deze selectie vrij rechttoe rechtaan, al was ik een groot bewonderaar van Tony Adams. Ik heb Ferdinand gekozen, omdat hij gewoon briljant was, en John Terry.

Centrale verdediger Rio Ferdinand was een zeldzame unanieme keuze voor de drie experts

BARLOW: Kun je die twee samen spelen, gezien hun geschiedenis?

SUTTON: Dat is een goed punt, ze praten misschien niet met elkaar. Snel voortbewegend, als Terry iets ontbrak, miste hij tempo, maar hoe vaak werd hij in zijn pracht betrapt? Bijna nooit. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om Terry weg te laten.

LADYMAN: Nou dat deed ik! Ik ging in de eerste plaats voor Ferdinand. Hij maakte geen fouten. Hij was een leider en kon de bal gebruiken als niet alle centrale verdedigers daartoe werden aangemoedigd.

Wat Terry betreft, hij zat oorspronkelijk in mijn team, daarna heb ik hem geruild voor Virgil van Dijk. Van Dijk kan alles wat Terry kon en waarschijnlijk een beetje meer met zijn overlijden. Maar het was hecht tussen die twee als Ferdinands partner.

BARLOW: Je hebt keuze te over als centrale verdediger – we kunnen tientallen kanshebbers noemen – maar ik ging ook voor Ferdinand en Van Dijk. Terry was briljant.

Als Chelsea managers doorliep, kwamen ze binnen, keken naar Terry op training en dachten: ‘We kunnen beter.’ Een of twee probeerden hem weg te laten, maar hij werd uiteindelijk altijd weer in het team gebracht. Chelsea was niet hetzelfde zonder hem. Tegen wie heb je het meest een hekel gehad om tegen te spelen, Chris?

SUTTON: Tony Adams. Als spits wordt je verteld dat je centraal achterin moet werken, maar hij werkte vroeger bij ons. We moeten ook Martin Keown noemen. Als we dat niet doen, komt hij voor ons allemaal.

Ashley Cole won twee Premier League-titels met Arsenal en één met Chelsea

KIEUW: Linksback. Drie Ashley Coles?

LADYMAN: Cole was de enige overgebleven Premier League-verdediger die een match was voor Cristiano Ronaldo. Patrice Evra was ook geweldig, maar Cole was op zijn hoogtepunt bijna onverslaanbaar voor Chelsea.

SUTTON: Daar valt moeilijk over te twisten. Kieran, je droeg waarschijnlijk nog luiers, maar Denis Irwin was een geweldige rechtsbenige linksback in de Premier League, dus hij verdient een eervolle vermelding.

BARLOW: Stuart Pearce? Hij was een ander soort linksback.

SUTTON: Goede schreeuw. Hij joeg tegenstanders in de tunnel angst aan met zijn korte broek strak opgetrokken en die massieve dijen zichtbaar en bonzend op zijn borst. Arme, oude Ruel Fox in Norwich – ik benijdde hem niet om het op te nemen tegen Psycho.

HET TWEE-MAN MIDDENVELD

KIEUW: Chris, je hebt gekozen voor een bakstenen muur van Roy Keane en Patrick Vieira.

Chris Sutton koos Patrick Vieira ondanks dat zijn neus gebroken was door de Arsenal-legende

SUTTON:Je zou kunnen vragen: heb je er twee nodig als ze zo goed zijn? Ik had Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, N’Golo Kante of een paar anderen kunnen kiezen, maar ik had graag naast Keane en Vieira gestaan. Ook al was Vieira de enige speler die mijn neus brak.

BARLOW: Hoe?

SUTTON: Blackburn tegen Arsenal, 1998. Hij gaf me een elleboogstoot voor een corner. Ik weet niet wat hij beweerde, maar het was zeker niet per ongeluk. Toen probeerde ik vergelding te nemen door hem een ​​paar minuten later op twee voeten te zetten en werd weggestuurd.

LADYMAN: Je zou tenminste je neus kunnen laten opruimen…

KIEUW: Ian en Matt, jullie hebben allebei Keane genoemd, maar niet Vieira.

Roy Keane won acht Premier League-titels bij Manchester United

BARLOW: Ik ging met Kevin De Bruyne mee. Ik hield van Keane’s vuur, en De Bruyne brengt de gloed. Hij is een symbool geweest van deze moderne kant van Manchester City. Ik hou ervan om naar hem te kijken en hij zou een baan in die diepere positie kunnen doen met zijn overlijden.

LADYMAN: Keane is de beste die ik heb gezien in mijn 20-tal jaren van het behandelen van voetbal. Net als bij Terry, had ik nog een last-minute verandering van gedachten met Vieira. Hij zat in mijn team, maar toen zat hij op de bank voor Yaya Toure.

Mensen herinneren zich Toure misschien van zijn latere jaren bij City, toen hij onder een wolk vertrok en een paar dwaze dingen zei.

Maar de Touré die in 2010 naar City kwam, was van fundamenteel belang voor hun opkomst. Hij sluipt voor Vieira binnen.

SUTTON: Zo besluiteloos!

LADYMAN: Strakke gesprekken, Chris. Managers mogen van gedachten veranderen. Het is pas definitief als het teamblad is ingeleverd.

SUTTON: Ik heb Lincoln kort gemanaged, dus misschien was dat mijn probleem – ik ben nooit van gedachten veranderd!

DE VOORWAARTS

KIEUW: Chris, je ging voor Thierry Henry aan de rechterkant, Kevin De Bruyne in het midden en Ryan Giggs aan de linkerkant.

SUTTON: Het beste gezicht in de Premier League was vroeger Giggs die langs die linkervleugel rende en De Bruyne is een artiest. David Beckham was een briljante rechtszijdige speler met zijn passen en voorzetten en bewustzijn.

Maar Henry is waarschijnlijk de beste Premier League-speler aller tijden, zeker de beste Europese importeur. Hij had het allemaal: goals en assists en dat je ne sais quoi dat hem tot een bedreiging voor verdedigers maakte. Je moet hem ergens binnen krijgen, dus hij bemant mijn rechterkant.

Thierry Henry is de op één na hoogste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Premier League

LADYMAN: Van rechts naar links ben ik naar Mohamed Salah, Paul Scholes en Henry gegaan. Je hebt Salah over het hoofd gezien, Chris, maar ik zou zeggen dat het Liverpool-team van Jurgen Klopp het beste Liverpool-team is dat er ooit is geweest.

BARLOW: Je weet toch dat Graeme Souness is Sportpostnieuwe columnist?

SUTTON: Mag ik erbij zijn als je die mening met Graeme bepleit, alsjeblieft, Ian?

LADYMAN: Ik denk dat dat een kort gesprek wordt! Maar wat Liverpool doet is buitengewoon en Salah is hun belangrijkste buitengewone man.

Scholes doet mee omdat hij alles had – hij was slim, creatief, competitief, no-nonsense, een harde werker en een geweldige professional. En je zei het allemaal over Henry, Chris.

BARLOW: Ik ben naar Salah, Dennis Bergkamp en Henry gegaan. Bergkamp, ​​want toen ik in 1998 naar Londen verhuisde, was hij degene die meteen tot mijn verbeelding sprak.

Ik zou graag naar Highbury gaan om een ​​genie aan het werk te zien. Als je jezelf afvraagt ​​naar welke voetballers je het meest hebt gekeken, zou je kunnen zeggen Gianfranco Zola, of Eden Hazard, of Gareth Bale, die een van de beste ter wereld was voordat hij Tottenham verliet. Maar Salah-Bergkamp-Henry zal me prima bevallen.

Mo Salah was een essentieel onderdeel van Liverpool dat hun eerste Premier League-titel won

DE AANSLUITER

KIEUW: Last but not least, de spits. Chris en Matt, jullie zijn voor Alan Shearer gegaan, maar Ian, jullie hebben Cristiano Ronaldo genoemd.

SUTTON: Oh kom op!

LADYMAN: Shearer deed mee. Maar toen werd ik midden in de nacht in het koude zweet wakker en herinnerde ik me die vent met vijf Ballons d’Or in zijn kledingkast.

SUTTON: Hoeveel won hij er echter in de Premier League?

BARLOW: Michael Owen won er een in de Premier League!

LADYMAN: We zullen proberen niet te blijven hangen over de vraag of Ronaldo’s gedrag op dit moment zijn Manchester United-erfenis zal verzuren. Je moet denken aan de Ronaldo waar ik zes jaar lang elke week naar keek en daarom kun je hem niet buiten je team laten.

Hij moet binnen zijn. Dus mijn excuses aan Shearer, maar hij kan naast Vieira en Terry op de bank gaan zitten. Misschien krijgen ze de laatste vijf minuten van mij.

Alan Shearer is de enige speler die 100 Premier League-goals scoorde voor twee verschillende clubs

KIEUW: Chris, je hebt eerder gezegd dat Shearer in jouw ogen de beste spits van de Premier League is, en natuurlijk was hij de andere helft van de beroemde SAS.

SUTTON: Dat was zijn beste seizoen — 34 doelpunten voor Blackburn in 1994-95. Ik zal proberen niet te veel eer op te eisen voor het helpen van hem dat te bereiken! Shearer was een doelpuntenmachine. Niemand kan hem aanraken, dus je kunt hem niet weglaten, zelfs niet voor Ronaldo.

LADYMAN: Nou, dat kan, want dat heb ik.

KIEUW: Een paar andere kanshebbers zijn Sergio Aguero, Didier Drogba, Eric Cantona, Wayne Rooney en Harry Kane, die het record van 260 doelpunten van Shearer nog konden verbreken. Misschien zullen we deze lijst over vijf jaar opnieuw doen om te zien of iemand nieuwe functies heeft.

BARLOW: Als je naar doelpunten kijkt, heb je Andy Cole op 187, Rooney op 208, maar helemaal bovenaan staat Shearer in zijn eentje, dus net als jij Chris, hij maakt mijn team compleet.