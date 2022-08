As Rebekah Vardy still insists ‘justice let me down’, JAN MOIR examines the WAG’s TV grilling 

Lemmingen razen zonder nadenken van kliffen en konijnen worden regelmatig gevangen in de koplampen van onheil. Maar als de definitie van onbewerkte dierendomheid niet Rebekah Vardy is in een televisie-interview, haar maanachtige gezicht straalt van parelmoerachtige idiotie terwijl ze volhardt in haar beweringen van onschuld, wat dan wel?

‘Ik zal dat zeggen tot ik blauw in het gezicht ben: ik heb het niet gedaan,’ zei ze, in een ongelukkige metafoorkeuze.

Minder dan een week nadat mevrouw Vardy de lasterzaak van het Hooggerechtshof van £ 3 miljoen verloor die ze had aangespannen tegen collega Wag Coleen Rooney, geeft ze niet op.

Gisteren ging ze tekeer, op televisieschermen en over krantenpagina’s, niet alleen om te protesteren tegen haar schuldeloosheid in tranen en dramatische gesprekken, maar ook om erop te staan ​​dat de rechter een ezel is en de wet een ezel – wat ons allemaal genoeg heeft gegeven om ezel voorbij.

Op Rebekah Vardy: Coleen And Me (TalkTV) werd ze licht geroosterd door een sympathieke maar stevige Kate McCann en antwoordde ze op de droevige tonen van de boeteling. ‘Ik voel me in de steek gelaten door veel mensen, veel dingen. Maar het belangrijkste is dat ik me in de steek gelaten voel door het rechtssysteem’, zei ze, zonder tijd te verspillen door zichzelf voor te stellen als de benadeelde partij en het echte slachtoffer.

Het was bijna net zo moeilijk te slikken als haar nieuwe beweringen dat ze door deze zelfopgelegde beproeving nu lijdt aan een posttraumatische stressstoornis – wat erg handig.

De vrouw van Leicester City-spits Jamie Vardy onthulde ook dat ze twee keer in het ziekenhuis was opgenomen vanwege stress vanwege de druk die dit proces met zich meebracht. Verdient ze onze sympathie hiervoor?

Misschien zou ik er een paar uitgedroogde klompjes medeleven uit kunnen halen, ware het niet dat de wraakzuchtige Rebekka dit alles over zichzelf heeft gebracht.

En dat ze zelfs in de diepte van haar lijden snel anderen de schuld geeft, in plaats van haar eigen verantwoordelijkheid toe te geven.

‘Ik denk dat we een rechter hadden die de zaak niet begreep en niet naar alles keek’, zei ze. Elders was Coleen ‘wreed en onaardig’, terwijl het juridische team van Rooney pestkoppen waren die potentiële getuigen ‘aanvielen’.

Op Rebekah Vardy: Coleen And Me (TalkTV) werd ze licht geroosterd door een sympathieke maar stevige Kate McCann en antwoordde ze in de droevige tonen van de boeteling

Zelfs de berichtgeving in de pers over het proces was vrouwonvriendelijk. ‘Vrouwen mogen zich niet verdedigen of zich netjes kleden’, beweerde ze bedroefd.

Gedurende het programma van een uur droeg mevrouw Vardy een uitdrukking van verbijsterde pijn, beige lippenstift en een sneeuwwit Chanel-achtig jasje over een bleke blouse. Het effect was engelachtig bedoeld: de sfeer was zo puur als de gedreven slush.

‘Ik heb niets verkeerd gedaan,’ piepte ze, het instinct voor tragedie tonend dat een thema van haar leven is geweest; er gebeuren slechte dingen, het is nooit haar schuld, kijk hoe ze pijn doet.

‘Het was de bedoeling dat ik een doelwit zou zijn’, zei ze, en ze voegde er later aan toe: ‘Ik lijd behoorlijk aan angst.’ Maar wie van ons niet?

Om eerlijk te zijn, niet veel mensen zouden ontsnappen aan het gevoel een klein beetje gestrest te zijn nadat ze een ijdele en dure poging hadden ondernomen om hun naam te zuiveren, om het te zien eindigen in zo’n belachelijke schande.

Rechter mevrouw Steyn (‘Ze wist niet wat ze aan het doen was’) deed afgelopen vrijdag haar vonnis en beschreef Vardy als inconsistent, ongeloofwaardig en niet geloofwaardig, voordat ze tegen haar oordeelde.

Ze oordeelde dat het ‘waarschijnlijk’ was dat Vardy’s voormalige agent, Caroline Watt, ‘de directe daad’ ondernam om informatie door te geven aan de krant The Sun. Watt verscheen niet in de rechtbank om te getuigen en beweerde zelf psychische problemen te hebben. McCann stelde een moordende vraag en vroeg zich af of Vardy dacht dat Watt zich slecht voelde of verantwoordelijk was voor gebeurtenissen. ‘Het is geen gesprek dat we hebben gehad. Het is geen gesprek waar ik met haar over zou willen praten, puur omdat ik me zo bewust ben van haar mentale welzijn en weet je, hoe, hoe het haar ook heeft beïnvloed,’ snoof ze.

‘Dus je voelt je niet in de steek gelaten door haar?’ vroeg McCann. Nou, kom op, dat kun je me niet vragen,’ zei Vardy glimlachend.

Eerlijk gezegd vond ik dat verachtelijk; een adembenemend uitstrijkje door weglating. En typerend voor de morele ontduiking en het ontbreken van waarheid of goede uitleg die Vardy in de rechtszaal aan de dag legde.

Je zou meer bewondering hebben voor deze beide vrouwen als ze hun eigen verantwoordelijkheden zouden aanvaarden in plaats van vage psychologische problemen de schuld te geven van hun wederzijdse hachelijke situatie. Het bewijst op zijn minst een vreselijke slechte dienst aan degenen wier leven echt onbekwaam en geruïneerd is door geestelijke gezondheidsproblemen. In het slechtste geval is het een vertoon van humbug en hybris in dit voortdurende, zielige circus van gekwetste gevoelens en mif.

Toen het proces tegen Wagatha Christie begon, werd het door het grootste deel van het publiek als amusement gezien. Zeker, het was niet zonder zijn elementen van hilariteit. In de populaire cultuur worden de echtgenotes van voetballers geparodieerd als vrouwen met meer geld dan verstand; de verwende partners van goed presterende sporters die in Dubai pauzeren van het bruinen van hun implantaten voor een klein plekje om te winkelen of om kinderen te produceren, voordat ze investeren in een aantal onwaarschijnlijke tandheelkundige fineren.

Het is niet altijd correct, maar Rebekah en Coleen leken in die karikatuur te spelen, twee rijke vrouwen die het in de High Court uitvechten over – nou, wat? Niets wezenlijkers dan wie verhalen lekte naar tabloidkranten. Mevrouw Rooney zette een val om de dader te ontmaskeren die details over haar privéleven onthulde – en de rest is geen geschiedenis, maar een moraliteitsverhaal van onze tijd dat binnenkort in een documentaire en een film zal worden verwerkt.

Vardy kocht de zaak om haar naam te zuiveren. Vanaf de TalkTV-set, die in de bar van een hotelsuite leek te staan ​​– of ergens in een damestoilet van Wag – bleef mevrouw Vardy de indruk wekken van een vrouw die nog steeds denkt dat ze het kan; dat geloven in haar eigen onschuld op de een of andere manier genoeg zal zijn om anderen ervan te overtuigen dat zij de onschuldige partij is.

Ook na haar ‘beproeving’ lijkt het nog steeds niet te zijn doorgedrongen dat een zaak voor een Britse rechtbank brengen een bloedserieuze aangelegenheid is. Rebekah lijkt nog steeds te geloven dat ze meedoet aan een of andere talentenjacht voor beroemdheden, of een uithoudingsshow zoals de I’m A Celebrity waaraan ze ooit heeft deelgenomen; een spektakel waar geld, persoonlijkheid en slimheid de zaken op haar pad zullen beïnvloeden.

Wat verwachtte ze? Elke actie heeft een consequentie en door dit voor de rechter te brengen heeft ze zich blootgesteld aan de geuite mening van anderen, hoe hatelijk ze ook zijn. Het is een afschuwelijk maar onontkoombaar facet van de moderne wereld

Opmerkelijk genoeg lijkt ze nog steeds te denken dat ze gewonnen heeft, ook al heeft ze enorm verloren. Hoeveel geld, vroeg McCann zich af.

‘De juridische kosten worden privé afgehandeld. Er mag geen leedvermaak zijn,’ zei mevrouw Vardy ambtshalve, vanuit het greppeldiepe gat dat ze blijft graven. En natuurlijk klaagt eiseres naar aanleiding van de zaak dat mensen gemeen tegen haar doen op sociale media. Ook dat ze doodsbedreigingen heeft gekregen en dat misbruikers op straat beledigingen mompelen.

Wat verwachtte ze? Elke actie heeft een consequentie en door dit voor de rechter te brengen heeft ze zich blootgesteld aan de geuite mening van anderen, hoe hatelijk ze ook zijn. Het is een afschuwelijk maar onontkoombaar facet van de moderne wereld.

Als ze had gewonnen, kunnen we alleen maar aannemen dat het mevrouw Rooney zou zijn die het misbruik zou ondergaan.

Toen mevrouw Steyn haar vonnis uitsprak, had je kunnen hopen dat dit het einde was van de Wagatha Christie-affaire. Nu lijkt het duidelijk dat dit voor Rebekah Vardy nog maar het begin is

Toen mevrouw Steyn haar vonnis uitsprak, had je kunnen hopen dat dit het einde was van de Wagatha Christie-affaire. Nu lijkt het duidelijk dat dit voor Rebekah Vardy nog maar het begin is. De open wond van haar lijden en de lopende zweren van haar slachtofferschap blijven de grens vervagen tussen haar waanvoorstelling en wat de rest van ons denkt.

Maakt het uiteindelijk iets uit? Misschien heeft ze besloten dat ze zo ver is gegaan, dat ze nu niet meer terug kan – en misschien heeft ze gelijk.

Televisieaanbiedingen stromen binnen, en als ze als een panto-personage moet worden geschilderd, waarom zou je haar dan niet omarmen? ‘Ik werd uitgemaakt voor de slechterik, en helaas nam ik het karakter van de schurk aan’, zei ze gisteravond.

Sinds ze een Wag is geworden, heeft de stoere Vardy geld verdiend met haar online bestaan. Waarom nu stoppen? Door de verhalen te verkopen, door deze zaak te brengen, door te verliezen en door te beschuldigen, heeft ze haar eigen reputatie vernield en haar ziel verkocht. Ga bij uw televisietoestellen staan ​​om te zien hoe zij de opbrengst investeert.