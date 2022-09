As demand for the monkeypox vaccine stalls, outreach goes hyperlocal

Maar door de plotselinge daling van de vaccinatiegraad zijn lokale gezondheidsafdelingen en volksgezondheidsdeskundigen bezorgd dat het publiek de dreiging van apenpokken mogelijk te snel achter zich laat, waardoor niet-gevaccineerde mensen kwetsbaar worden en het virus voor onbepaalde tijd kan circuleren.

Tot dusver zijn 461.049 doses van het vaccin toegediend, volgens CDC-gegevens uit 34 staten en New York City. Dat is 14 procent van de 3,2 miljoen doses die nodig zijn om met twee injecties volledig te vaccineren, de 1,6 miljoen mensen die volgens de regering een hoog risico lopen.

De opnamen die zijn gebruikt, zijn ook zwaar gevallen voor blanke ontvangers, die 50 procent van hen hebben ontvangen, vergeleken met 13 procent voor zwarte mensen, 24 procent voor Spaanse individuen en 9 procent voor degenen in de Aziatisch-Amerikaanse en Pacific Islander-gemeenschap .

Vorige maand zeiden federale gezondheidsfunctionarissen dat het krijgen van vaccins voor grote LGBTQ-evenementen de uitbraak zou helpen indammen, omdat mannen die seks hebben met mannen de overgrote meerderheid van de gevallen uitmaken, en ook zwarte en latino-gemeenschappen bereiken die onevenredig worden getroffen. Maar de inconsistente resultaten van het proefproject laten zien hoe het landschap verschuift.

Organisatoren van evenementen ontvingen eerder deze maand genoeg vaccin om 2000 mensen de injectie te geven bij Charlotte Pride, maar 540 gevaccineerd. In Oakland werden 553 mensen gevaccineerd van de 1200 doses die waren toegewezen aan een Pride-evenement tijdens Labor Day-weekend. En in New Orleans kregen ongeveer 3.350 mensen een injectie voor en tijdens Southern Decadence, waardoor bijna evenveel doses ongebruikt bleven. Atlanta Black Pride had meer succes, met bijna 4.000 doses die werden toegediend van de 5.500 die werden toegewezen.

Lokale gezondheidsfunctionarissen zetten hun outreach voort bij kleinere evenementen, maar schrijven de lage opkomst bij de meeste grote evenementen toe aan een verscheidenheid aan uitdagingen, waaronder het weer, de tijden waarop de vaccins werden uitgedeeld en moeilijkheden om feestvierders aan het denken te zetten over een gezondheidsprobleem terwijl ze plezier hadden.

Ze zeiden ook dat de cijfers erop kunnen wijzen dat er nieuwe benaderingen nodig zijn, vergelijkbaar met wat er gebeurde met Covid-opnamen. Nadat een aanvankelijke golf van belangstelling was afgenomen, gingen gezondheidsafdelingen over van het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van zoveel mogelijk vaccins naar het houden van kleinere, meer gerichte evenementen om mensen voor te lichten over de ziekte en hen te overtuigen van de voordelen van het vaccin.

Het Witte Huis zei dat het nooit verwachtte dat alle doses die aan grote evenementen waren toegewezen, zouden worden gebruikt en dat het vaccins zal blijven distribueren tijdens komende evenementen, zoals de Folsom Street Fair in San Francisco.

Het zei ook dat het nauwer zal samenwerken met lokale functionarissen en gemeenschapsorganisatoren om erachter te komen hoe moeilijker bereikbare mensen kunnen worden bereikt. Vorige week heeft het 10.000 doses gereserveerd voor kleinere outreach-inspanningen, onderdeel van een proefprogramma dat volgens Daskalakis nu tot doel heeft “dieper in gemeenschappen” te komen en de kloof in vaccinatiegraad tussen verschillende demografieën te dichten.

Maar nu de uitbraak begint af te nemen en het aantal nieuwe gevallen nu afneemt, is ook de opname van vaccins afgenomen. Sinds een piek begin augustus, toen 86.816 doses werden toegediend in de week nadat HHS-secretaris Xavier Becerra een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid had uitgeroepen, is het aantal gebruikte doses elke week gedaald, met 31.229 toegediend in de week van 28 augustus tot 3 september.

Dat is zorgwekkend in dit stadium van de uitbraak, zei Anand Parekh, hoofd medisch adviseur bij het Bipartisan Policy Center, een denktank in Washington, DC.

“Ik had niet verwacht dat dit zo snel zou verdwijnen”, zei hij. “Zelfs als je ervan uitgaat dat dit een onderschatting is, hebben we nog een lange weg te gaan.”

Parekh maakt zich zorgen dat de schijnbare vertraging van de verspreiding van de ziekte het gevoel van urgentie bij mensen aantast. “Ik hoop alleen dat dat mensen die op het punt staan ​​zich te laten vaccineren niet overtuigt om te zeggen: ‘Nou, kijk, de gevallen gaan omlaag. Het is hoe dan ook niet erg’, zei hij.

Vanaf 12 september 21.894 mensen in de VS hebben apenpokken opgelopen, meer dan enig ander land in de wereldwijde uitbraak. De ziekte kan griepachtige symptomen en een pijnlijke uitslag veroorzaken. Tot nu toe is de verspreiding van de variant in de VS niet zo virulent gebleken als een soort die endemisch is in delen van Afrika. Tot dusver zijn twee Amerikaanse patiënten met apenpokken overleden, één in Texas en één in Californië, hoewel het niet duidelijk is of apenpokken in beide gevallen de doodsoorzaak was.

Lokale volksgezondheidsfunctionarissen zeiden dat ze de gerichte campagne van de regering steunen, maar ze vragen zich af waar het geld vandaan zal komen om het uit te breiden. Het Witte Huis heeft het Congres om $ 4,5 miljard gevraagd voor de reactie op apenpokken in de VS en in het buitenland, maar de Republikeinse senatoren hebben bezwaar gemaakt tegen het prijskaartje.

Dientengevolge schrapen sommige lokale gezondheidsafdelingen Covid-hulpdollars om outreach te organiseren bij gemeenschapsevenementen.

“Het is een harde, lange slog. Het is veel gemakkelijker om te zeggen: ‘We hebben een groot vaccinatiecentrum geopend in de Superdome, kom allemaal.’ Logistiek is het supereenvoudig om dat te doen, in plaats van: oké, we zullen om de dag op verschillende kleine plekjes zijn”, zegt Jennifer Avegno, directeur van de gezondheidsafdeling van New Orleans. “Maar als je je geld ergens in steekt, denk ik dat dit goed besteed geld is.”

‘Een beetje aanraken en gaan’

New Orleans leerde zijn lesje in februari 2020, toen Mardi Gras het eerste Covid-superspreader-evenement van de staat werd. Gezondheidsfunctionarissen van de stad wilden niet dat Southern Decadence, een meerdaags evenement tijdens het Labor Day-weekend dat bekend staat als de ‘Gay Mardi Gras’, een herhaling zou zijn van apenpokken.

In juni begonnen lokale functionarissen samen te werken met hun staatsgenoten om het evenement op de radar van de CDC te zetten. Op 8 juli vroegen ze om extra vaccins om voor en tijdens Decadence te gebruiken. Maar het duurde tot ongeveer twee weken voor het evenement dat ze hoorden dat de doses eraan kwamen, zei Avegno.

“We hadden een soort doemscenario van: ‘Hoe gaan we het weinige dat we hebben gebruiken?’ We waren echt gaan pushen, pushen, pushen, maar we waren erg bezorgd dat we geen extra’s zouden hebben om te geven op grote evenementen,” zei Avegno. “Het was een beetje aanraken en gaan.”

Uiteindelijk kreeg New Orleans 1.200 injectieflacons van het vaccin toegediend, wat overeenkomt met maximaal 6.000 doses.

De week voor Decadence sloot de stad twee blokken in de Franse wijk om een ​​straatfeest “Vaxxtravaganza” te organiseren met steltenlopers en een DJ. Tussen die en andere gebeurtenissen in New Orleans en in heel Louisiana voor het Labor Day-weekend, gebruikten gezondheidsfunctionarissen hun toewijzing om ongeveer 2500 mensen te vaccineren. En bij Decadence zelf – in de regen – gaf de stad vijf dagen lang 850 mensen schoten. “Ik had graag 1200 flesjes uitgedeeld”, zei Avegno. “Maar ik denk dat we het zo goed mogelijk hebben gedaan.”

Gezondheidsfunctionarissen in andere steden liepen tegen vergelijkbare uitdagingen aan. In Oakland vochten ze tegen recordhitte terwijl ze tijdens het Labor Day-weekend vaccins toedienden bij Pride. En vorige maand kwamen ze in Charlotte in de problemen om mensen die kwamen feesten te overtuigen om het vaccin te nemen.

“Veel mensen waren niet zo geïnteresseerd in vaccinatie tijdens de viering, omdat ze wilden gaan drinken, ze wilden het vieren”, zegt Raynard Washington, directeur volksgezondheid in Mecklenburg County.

Bij Charlotte Pride in augustus kwamen gezondheidsfunctionarissen in de problemen om mensen die naar het evenement kwamen te overtuigen om het apenpokkenvaccin te nemen. | Nell Redmond/AP Foto

Lokale gezondheidsfunctionarissen zeiden dat ze elk evenement bekijken waarbij ze iemand een vaccin tot een succes konden maken. Maar ze erkennen ook dat afnemende interesse in de shots betekent dat ze meer energie moeten steken in het bereiken van mensen via kleinere, community-based evenementen – net zoals ze deden met Covid-shots.

“We komen nu in de fase waarin we er echt voor moeten zorgen dat mensen die het meeste risico lopen, het vaccin krijgen”, zegt Stockton Mayer, een arts op de afdeling infectieziekten bij UI Health in Chicago.

Mark Del Beccaro, assistent plaatsvervangend hoofd van Covid-test- en immunisatieprogramma’s in King County, waar Seattle is, zei dat hoewel grootschalige evenementen vroeg in een vaccinatiecampagne nuttig zijn, kleinere evenementen nodig zijn om de leemten op te vullen. Seattle heeft slechts ongeveer de helft van de 20.000 mensen gevaccineerd waarvan het aanvankelijk had vastgesteld dat ze het grootste risico liepen om apenpokken op te lopen, zei hij, en de belangstelling voor het vaccin neemt af.

“Ik denk dat als je de twee combineert” [strategies], ja, u kunt helpen bij het aanpakken van gelijkheidskwesties. Als je de ballen allemaal in één veld gooit, is het niet zo goed’, zei Del Beccaro. “En als je dat zou doen, zou ik zeggen dat de kleinere groep, een die zich richt op gekleurde gemeenschappen, waarschijnlijk waardevoller is dan de grote.”

‘Het hardst slaan’

Begin augustus ontvouwde de uitbraak van apenpokken in Georgië zich in een alarmerend patroon: 82 procent van de bekende gevallen was bij zwarte mannen, ondanks het feit dat er 31 zwarte personen waren. procent van de bevolking van de staat.

Toen Atlanta Black Pride tijdens het Labor Day-weekend naderde, namen lokale gezondheidsfunctionarissen contact op met A Vision 4 Hope, een in Atlanta gevestigde organisatie die al jaren gezondheidszorg outreach en testen doet in de Black LGBTQ-gemeenschap in het gebied.

“We zaten in de gemeenschap die het hardst werd getroffen, en we hadden ingebouwde relaties”, zegt Jeffery Roman, programmadirecteur van de groep.

A Vision 4 Hope ontving vaccins van de staat en diende vijf dagen lang injecties toe aan mensen op parkeerplaatsen, lokale bars en huisfeesten. “We zouden komen opdagen en de mensen stonden al in de rij”, zei Roman. “Letterlijk elke nacht gingen we naar 4 uur”

Uiteindelijk was de vaccinatiecampagne bij Atlanta Black Pride een succes, waarbij meer dan 70 procent van de toegewezen doses werd gebruikt.

Het Witte Huis hoopt dat dezelfde soort relaties zullen helpen de barrières voor vaccinatie te overwinnen die nog steeds bestaan ​​tussen gekleurde gemeenschappen. Half augustus was van de ongeveer 6.000 gevallen van apenpokken waarvoor de CDC gegevens over ras en etniciteit had, bijna 35 procent van de gevallen bij blanke personen, 33 procent bij Latijns-Amerikaanse personen en bijna 28 procent bij zwarte personen.

In het nieuwe proefprogramma kunnen staten en lokale gezondheidsafdelingen die meer dan 50 procent van de vaccins hebben gebruikt die naar hen zijn verzonden een aanvraag indienen om maar liefst 100 injectieflacons of tot 500 doses voor “kleinere gelijkheidsinterventies om populaties te bereiken die baat kunnen hebben bij de preventie van apenpokken”, zei Daskalakis.

Hij beschreef een “gelijkheidsinterventie” als “wat in jouw staat, provincie of stad werkt om mensen te bereiken die we misschien niet bereiken, vooral mensen van kleur en leden van de LGBTQI+-bevolking.”

Op 6 september kondigde HHS ook aan dat het het aantal wekelijkse verzendingen en leveringslocaties waar de apenpokkenvaccins en -behandelingen vanuit de nationale voorraad naartoe konden worden verzonden, zou verhogen.

Dat zal de toegang tot vaccins op kleinere locaties helpen verbreden, zei Claire Hannan, uitvoerend directeur van de Association of Immunization Managers.

Ze zei dat de stilte in het aantal vaccinaties niet noodzakelijkerwijs een permanente daling van de vraag weerspiegelt. Het kan zijn dat sommige lokale gezondheidsafdelingen nu pas overschakelen van een vaccinatiestrategie na blootstelling naar vaccinatie vóór blootstelling, en dat, in tegenstelling tot de Covid-19-vaccins, medische zorgverleners niet verplicht zijn om de doses apenpokken aan gezondheidsfunctionarissen van de overheid te melden vaccin dat ze hebben gegeven, zei ze.

Hoe de vraag naar het apenpokkenvaccin er op lange termijn uit zal zien, is moeilijk te zeggen, zei ze. “Ik denk niet dat iemand op dit moment een duidelijk beeld heeft van wat het betekent.”