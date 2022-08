As Commonwealth Games kick off, scientists reveal whether humans will EVER run 100m under 9 seconds

Het is een van de meest langverwachte evenementen bij een atletiekcompetitie, en nu zijn de heats van de 100 meter eindelijk van start gegaan tijdens de Commonwealth Games in Birmingham.

In de mannenrace zal Jeremiah Azu uit Wales het opnemen tegen Ferdinand Omanyala uit Kenia en Ackeem Blake uit Jamaica, terwijl Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica de favoriet blijft bij de vrouwenrace.

De huidige recordhouder voor het evenement is Usain Bolt, die een verbazingwekkende 9,58 seconden klokte op de IAAF Wereldkampioenschappen 2009.

En hoewel verschillende andere atleten de race ook in minder dan 10 seconden hebben voltooid, heeft nog niemand de barrière van negen seconden doorbroken.

Dus de vraag blijft: kan een mens ooit 100 meter rennen in minder dan negen seconden?

Met de eerste ronde van het evenement op de Commonwealth Games die vandaag van start gaat, sprak MailOnline met wetenschappers om de vraag te beantwoorden – met verschillende meningen.

Zachary Saunders van Jersey neemt deel aan ronde 1 van de 100 meter voor heren in het Alexander Stadium op dag vijf van de Commonwealth Games 2022 in Birmingham

De snelste atleten op de 100 meter Usain Bolt – 9,58 seconden Tyson Gay – 9,69 seconden Yohan Blake – 9,69 seconden Asafa Powell – 9,72 seconden Justin Gatlin – 9,74 seconden Christian Coleman – 9,76 seconden Trayvon Bromell – 9,76 seconden Fred Kerley – 9,76 seconden Ferdinand Omanyala – 9,77 seconden Nesta Carter – 9,78 seconden

Vóór 1968 werd de 10-secondenmarkering algemeen beschouwd als een barrière voor de race van 100 meter.

Maar Jim Hines schokte kijkers over de hele wereld toen hij 9,95 seconden klokte op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

Sindsdien is het wereldrecord met sprongen vooruit gegaan, waarbij veel van de mannelijke topsprinters nu een race van minder dan 10 seconden op hun naam hebben staan.

Maar een sprong van Bolt’s record van 9,58 seconden in 2009 naar minder dan negen seconden is geen sinecure.

Volgens Polly McGuigan en Aki Salo, docenten Sport Biomechanica aan de Universiteit van Bath, is het belangrijkste probleem bij het behalen van een race onder de negen seconden hoeveel kracht mensen kunnen produceren en wat de vereisten zijn om dit te bereiken.

Om lange stappen met een hoge frequentie te maken, moeten atleten in een zeer korte tijd een enorme hoeveelheid kracht produceren – ongeveer 4,5 keer hun lichaamsgewicht in ongeveer 0,1 seconde.

Om dit te doen, moeten atleten een zeer stijf been behouden en het bij voetcontact in de grond versnellen, legden dr. McGuigan en professor Salo uit in een artikel voor Het gesprek.

‘Recent onderzoek heeft aangetoond dat het dit verschil in de krachten die in het begin van de standfase (net na voetcontact) worden gegenereerd, de zeer snelle sprinters onderscheidt van de minder snelle’, zeiden ze.

‘Het vermogen om een ​​stijf ledemaat in stand te houden wordt bepaald door hoe spierkracht kan worden opgewekt in de spieren van het been.

De Engelse Ali Smith neemt deel aan de T37/38 100m ronde 1 voor dames in het Alexander Stadium op dag vijf van de Commonwealth Games 2022 in Birmingham

Kunnen 'super-spike'-schoenen het antwoord zijn om de barrière van 9 seconden te doorbreken?

‘Dit is op zijn beurt een functie van de spieromvang, de soorten vezels waaruit de spieren bestaan ​​en de gecoördineerde activering van de spieren van het been om het gebruik van elastische mechanismen te optimaliseren en de kracht van de spieren te versterken.

‘Een spier met een hoog aandeel grote, snel samentrekkende spiervezels zal sneller grotere hoeveelheden kracht kunnen genereren dan een spier met een lager aandeel.’

Volgens de onderzoekers zou een combinatie van factoren nodig zijn om het punt te bereiken waarop voldoende kracht snel genoeg kan worden gegenereerd om de vereiste staplengtes en frequenties te produceren voor een race onder de negen seconden.

‘Een combinatie van genetica en training zou de billen-, dij- en kuitspieren moeten produceren die een beetje sterker en sneller zijn dan de huidige beste sprinters’, legden ze uit.

De experts van de Universiteit van Bath suggereren dat het record op een gegeven moment zal beginnen te stabiliseren en dat het steeds moeilijker zal worden om de vorige recordhouder te ontlopen.

Ze blijven echter optimistisch over het doorbreken van de barrière van negen seconden.

‘Het is veilig om te zeggen dat iemand de barrière van negen seconden zal doorbreken – niet noodzakelijk in ons leven, maar het zal op een dag gebeuren’, concludeerden ze.

Niet iedereen is echter zo positief.

In een gesprek met MailOnline zei dr. Sam Allen, hoofddocent biomechanica aan de Loughborough University, dat hij betwijfelt of de 100 meter ooit in minder dan negen seconden zal worden afgelegd.

‘Op basis van de huidige voortgang zou ik nee zeggen’, zei hij.

‘Hoewel alles natuurlijk kan en waarschijnlijk zal gebeuren in de volheid van de tijd, is er geen verklaring voor momenteel onbekende factoren die de doelpalen volledig verschuiven.’

Dr. Allen is van mening dat technologische vooruitgang de kansen kan vergroten om de barrière van negen seconden te doorbreken.

‘Ongetwijfeld zouden schoenen en baanoppervlakken de sprinttijden kunnen verbeteren, maar hoeveel zal afhangen van de mate waarin de bestuursorganen de innovatie op dit gebied beperken’, zei hij.

‘Ze hebben schijnbaar al sprintspikes van prototypes verbannen omdat het leek alsof ze de prestaties te veel verbeterden.’

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio konden atleten met een ‘superschoen’ wereldrecords verbreken dankzij hun koolstofvezelplaten en ‘air pod’-matrassen.

Maar sportchefs stonden onder enorme druk om het hightech schoeisel te verbieden voordat de uitgestelde games zelfs maar begonnen.

De controversiële kwestie – die al jaren broeit – werd in Tokio voor het voetlicht gebracht, met alle ogen op Nike’s Air Zoom Maxfly gericht.

Karsten Warholm, winnaar van de gouden medaille op de 400 meter horden, lanceerde een tirade tegen Nike’s ‘bull****’ spike-technologie na het winnen van een van de ‘grootste Olympische races aller tijden’.

Hij verbrak zijn eigen wereldrecord door goud te claimen terwijl hij de £ 170 ($ 236) Puma EvoSpeed ​​Future Faster+ spikes droeg, ontworpen met het Mercedes F1-team.

Maar Rai Benjamin uit de VS, die de Nike Maxfly-spikes van £ 165 ($ 229) droeg, kwam op een zeer goede tweede plaats en versloeg ook het vorige wereldrecord van 46,70 seconden dat Warholm vorig jaar in Oslo had neergezet.

Een studie gepubliceerd door de Universiteit van Massachusetts onderzocht nieuwe innovaties in de atletiek, waaronder lichtgewicht, veerkrachtig en meegevend schuim tussen de middenzool, gewijzigde geometrie en verhoogde longitudinale buigstijfheid in schoenen.

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio konden atleten met een ‘superschoen’ wereldrecords verbreken dankzij hun koolstofvezelplaten en ‘air pod’-matrassen

Ze wilden een manier vinden om het voordeel van de nieuwe technologie te kwantificeren, maar vonden dat er te veel verstorende factoren in aanmerking moesten worden genomen.

Het team suggereerde dat het nodig zou zijn om te wachten tot meerdere bedrijven de technologie aanbieden en om deze zo wijdverbreid te gebruiken dat je de resultaten in competitie kunt volgen.

‘Uiteindelijk moeten we misschien gewoon vertrouwen op een onbevooroordeelde vergelijking van baanprestaties voor en na de introductie van superspikes, of, op individueel niveau, veranderingen in de training of racetijden van een atleet’, schreven de auteurs.

‘Over een aantal jaren kunnen we prestatieanalyses verwachten van de historische ontwikkeling van jaarlijkse top 20- en top 50-prestaties, vergelijkbaar met die welke nu voor marathonsuperschoenen worden gepubliceerd.

‘Het is verleidelijk om een ​​nieuw wereldrecord toe te schrijven aan schoeneninnovatie, maar de langetermijnprestaties van bijvoorbeeld Sydney McLaughlin en Karsten Warholm kunnen niet worden genegeerd’, aldus de auteurs.