Arsenal: Kieran Tierney insists they can get in the Champions League AND win a trophy

Dit interview was oorspronkelijk gepland voor 7 april, maar ze zeggen dat als je God aan het lachen wilt maken, je hem je plannen moet vertellen.

Kieran Tierney had ook grootse plannen. Hij wilde Arsenal helpen om bij de eerste vier in de Premier League te eindigen. Hij wilde Schotland meenemen naar het WK 2022 in Qatar. Maar aan de vooravond van onze oorspronkelijke ontmoeting leidde wat pijn in de linkerknie van Tierney tot een scan die leidde tot een operatie die leidde tot drie maanden aan de zijlijn.

Het was een moeilijke tijd voor deze sympathieke 25-jarige. Gelukkig is hij nu fit en vrij van ongemakken. Hij zal vanavond in de selectie zitten voor de seizoensopeningsreis naar Crystal Palace, maar eerst is hij hier om Sportsmail-columnist Chris Sutton te ontmoeten in het St Michael’s Manor Hotel in St. Albans voor een langverwachte babbel. Verslaggever Kieran Gill luisterde mee.

Sportsmail-columnist Chris Sutton ging zitten met Kieran Tierney voor een langverwachte chat

CHRIS SUTTON: Hoe gaat het met de knie, Kieran?

KIERAN TIERNEY: Ik ben klaar. Ik ben klaar om te gaan. Ik ging in de zomer naar een trainingskamp in Marbella en werkte daar 10 dagen om fit te worden, ik en de bewegingswetenschappers en fysio’s en een paar anderen. Op een trieste manier weet ik nu de weg rond een blessure. Maar makkelijker wordt het er zeker niet op.

SUTTON: Ik had zo’n medelijden met je. Je knie klikt tijdens de training en opeens maandenlang niet meer gevoetbald. Ik wil je meenemen naar de tijd dat je op Deadline Day in 2019 van Celtic naar Arsenal verhuisde. Woog de vergoeding van £ 25 miljoen in je hoofd?

TIERNEY: Kan zijn. Maar ik was er ook trots op en werd de duurste Schotse speler ooit.

Toen hem werd gevraagd hoe zijn knie was, zei Tierney dat hij zich goed voelde en dat hij er klaar voor was

SUTTON: Arsenal zat je een tijdje achterna, nietwaar?

TIERNEY: Eerst toen Arsène Wenger de leiding had. Ik was pas 18 jaar oud, speelde misschien 35 wedstrijden voor Celtic en een paar keer in de Europa League. Maar ik was nog een jongen. Ik was niet klaar. Je ziet sommige spelers vroeg bewegen en dat lukt niet.

SUTTON: Hoe moeilijk was die beslissing om uiteindelijk Celtic te verlaten? Je was er al vanaf je zevende. Je hebt gewonnen, wat, drie Trebles? Vier?

TIERNEY: Drie.

SUTTON: Alleen de drie! Jullie familie is allemaal Celtic fans. Je bent een Keltische fan. Hoe moeilijk was dat?

TIERNEY: Gemakkelijk de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen vanwege hoeveel het aan mijn hart trok. Mijn familie ging graag naar Keltische spelen en zag hun zoon, broer, neef, neef spelen en ik voelde me slecht om dat van hen weg te nemen.

Tierney zei dat Arsenal voor het eerst een zet voor hem deed toen hij 18 was en Wenger de leiding had

SUTTON: Je was daarboven een ongelooflijk populaire speler, maar zoals je weet, is er een klein deel van de supporters die meedogenloos zijn als je vertrekt. Was dat een zorg voor u en uw gezin?

TIERNEY: We hadden de reactie gezien die Brendan Rodgers had gekregen (toen hij Celtic verliet voor Leicester), dus het was best eng. Maar het is een heel kleine minderheid.

Veel mensen stuurden me een bericht met de woorden: ‘Het allerbeste’, ‘We zijn zo trots op je’, ‘Ga daarheen en sla het kapot’. Ik kijk nog steeds terug en zie dat als mijn beste dagen – om voor je jongensclub te spelen. Ik leefde de droom.

SUTTON: Dus het is Deadline Day, 2019, Sky Sports News heeft de hele dag over je toekomst gesproken totdat Arsenal je eindelijk heeft en je in een privévliegtuig naar Londen zit…

Tierney zei dat het verlaten van Celtic het moeilijkste was wat hij moest doen, omdat het aan zijn hart trok

TIERNEY: Het was easyJet! De Arsenal-fans volgden mijn vlucht!

SUTTON: Ik hoop dat Arsenal in ieder geval voor extra beenruimte voor je gezorgd heeft. Was dat een gekke dag?

TIERNEY: Het was een telefoontje. Het ene moment was ik thuis en zei tegen mijn moeder: ‘Ik blijf. Er gebeurt niets.’ Twee uur later krijg ik een telefoontje: ‘Je moet inpakken. Je gaat verhuizen.’ Ik had geen tijd om na te denken.

SUTTON: Was je er helemaal zeker van dat je het zou verpletteren in de Premier League of een beetje bang terwijl je op die vlucht zat?

TIERNEY: Ik was zenuwachtig. In de Premier League zijn er al deze supersterren en je ziet jezelf nooit als een van hen. Maar zodra ik hier aankwam, wilde ik hard werken om mezelf te bewijzen.

Tierney dankt Brendan Rodgers voor het onderwijzen van tactieken toen hij bij Celtic was

De manager en het bestuur mochten me omdat ze het geld betaalden. Maar het team dacht misschien: ‘Wie is deze man uit Schotland die we hebben getekend?’ Ik wilde mezelf bewijzen aan mijn nieuwe teamgenoten.

SUTTON: Je noemde Brendan Rodgers. Hoe groot was hij voor jou bij Celtic?

TIERNEY: Als je jonger bent, weet je niets van tactiek, maar hij leerde me over voetbal. Ik denk niet dat ik de speler zou zijn die een zet zou krijgen zonder hem. Hij heeft mij gevormd.

SUTTON: Dat ga je hem persoonlijk vertellen als Arsenal volgende week tegen Leicester speelt!

Tierney had heimwee toen hij voor het eerst naar Londen verhuisde. Covid-19 hielp niet omdat het hem ervan weerhield zijn familie te zien.

Arsenal heeft hem daar doorheen geholpen en nu voelt St. Albans, de stad in Hertfordshire dicht bij het trainingsveld van de club, als een tweede thuis.

Tierney (op de foto met manager Mikel Arteta) zei dat hij heimwee had toen hij aankwam

Toch is er een onbreekbare band tussen deze Schot en zijn vaderland. Vraag Tierney naar zijn drie favoriete voetballers en hij zal een drietal Keltische grootheden noemen: Scott Brown, Henrik Larsson en Bobo Balde.

SUTTON: Waar ben ik?

TIERNEY: Je bent vierde!

SUTTON: (lacht) Ik misgun je niet dat Bobo daar is. Voor iedereen die Bobo niet kent, hij stond bekend om het willekeurig slaan van mensen in de tunnel in Celtic Park.

Hij was een briljante artiest, 100 kilo gescheurde massa. Celtic had een paar woeste trainers. Bobo was een van hen en jij bent een andere van wat ik hoor.

TIERNEY: Zelfs Steve Clarke, de manager van Schotland, heeft me gezegd: ‘Je hoeft niet elke dag voor 100 procent te trainen!’ Maar ik doe.

Scott Brown, Henrik Larsson en Bobo Balde (foto links) waren de Keltische idolen van Tierney

Het is wat ik nodig heb om me klaar te voelen. Als ik de komende week drie wedstrijden heb, denk je misschien: ‘Ik doe deze sessie rustig aan.’ Maar zodra het competitief wordt, wil ik winnen.

SUTTON: Dat is niet erg! Kijk, ik ken je. Je bent een nuchtere jongen die toevallig een briljante linksback is. Vond je het vreemd toen je viraal ging op sociale media omdat je je schoenen meenam naar een wedstrijd in een draagtas van Tesco?

TIERNEY: Ik weet niet zeker of het in Schotland te veel zou zijn geweest! Maar het is hier niet de norm. Tesco’s is pal naast mijn flat! Dat is een van de drie plaatsen waar ik naartoe ging toen ik naar Arsenal verhuisde. Ik zou van het oefenterrein naar Tesco’s naar mijn flat gaan!

SUTTON: Ik heb gehoord dat u zich niet veel in Londen waagde na uw verhuizing.

TIERNEY: Drukke steden ingaan interesseert me niet. Ik ben een beetje een kluizenaar! Toen ik voor het eerst verhuisde, als ik twee dagen vrij had, zou ik naar huis rijden naar Schotland. Maar nu ben ik hier gelukkig. Ik ben goed geregeld.

Tierney (rechts) zal samen met zijn teamgenoten te zien zijn in Arsenal’s Alles of niets serie

Vraag iemand bij Arsenal naar Tierney en ze zullen steevast zeggen: ‘Een aardige jongen.’ Een uur in zijn gezelschap bevestigt dat, en dat zal ongetwijfeld terug komen in de Amazon Prime-documentaire van de club.

Een clip van dat programma ging deze week over sociale media omdat Mikel Arteta tijdens een trainingssessie You’ll Never Walk Alone over luidsprekers liet knallen. Het was bedoeld om de spelers voor te bereiden op hun trip naar Liverpool Anfield in het weekend.

SUTTON: Ik kan me voorstellen dat je dat leuk vond, aangezien het net zo goed een Keltisch lied is als een volkslied van Liverpool.

TIERNEY: Ik heb een geweldige training gehad! Ik weet zeker dat ik toen zei: ‘We zingen het beter!’

SUTTON: Sommige mensen hebben voor dat idee de piemel uit Arteta gehaald. Maar het toont aandacht voor detail, nietwaar?

TIERNEY: Je moet dingen proberen. Als het werkt, geweldig. Als dat niet zo is, is dat niet daardoor. We zullen er alles aan doen om voorbereid te zijn.

Tierney zegt dat hij van competitie houdt en houdt vol dat hij blij is dat Oleksandr Zinchenko zich bij Arsenal heeft aangesloten

SUTTON: Arteta speelde voor Rangers. Bespreek je dat wel eens?

TIERNEY: Altijd. Hij was vorig seizoen aan het hameren omdat ze in de laatste zestien van de Europa League stonden, toen de kwartfinales en toen de halve finales.

Na de finale (die Rangers verloor van Eintracht Frankfurt) zei hij geen woord! Hij is de baas, dus ik kan niet te veel tegen hem zeggen! Geen zorgen, de stilte was oorverdovend!

SUTTON: Oleksandr Zinchenko is binnengekomen, nog een linksback, hoewel hij op het middenveld kan spelen. Heeft Arteta daar iets met je over gehad?

TIERNEY: Nee, maar het verbaast me niet want dat heb ik nog nooit gehad. Bij een club als Arsenal heb je competitie nodig. Voor waar we heen willen, heb je voor elke positie minimaal twee spelers nodig. Hij is een geweldige ondertekening.

SUTTON: Omarm je de concurrentie?

TIERNEY: Echt, ik hou ervan. Ik vind het heerlijk om er tegenin te gaan. Ik kom terug van een blessure. Ik weet dat ik terug moet werken. Maar ik ben klaar.

Tierney gaf ook toe dat hij en Mikel Arteta grappen maakten over Celtic vs Rangers zoals ze vroeger voor de twee clubs speelden (Tierney voor Celtic en Arteta voor Rangers – hierboven afgebeeld)

SUTTON: Hebben we elkaar voor het eerst ontmoet op een PFA Scotland Awards-avond? Vroeger won je alles. Er waren honderden mensen en jij was waarschijnlijk de enige nuchtere. Je zorgt voor jezelf.

TIERNEY: Ik doe alles wat ik kan. Ik heb nu zelfs een kok!

SUTTON: Johnny McCallum, een van de chef-koks van de club. Ik had gehoord dat jullie samenwonen. Mijn dochter, Sophia, heeft een broodje kaas voor me gemaakt voor deze reis. Je hebt een chef-kok en ik heb mijn 10-jarige kookkunsten voor mij!

TIERNEY: Ik zou steeds weer dezelfde maaltijd koken. Kip en pasta, en misschien een Pot Noodle om het te doorbreken! Koken was mijn grote ondergang.

SUTTON: Handig om een ​​kamergenoot als Johnny te hebben dan, om je gelijk te houden. Maar als geheelonthouder is dat een opoffering die je maakt voor je voetbal.

TIERNEY: Mensen kijken me misschien aan en denken: ‘Hij is weer geblesseerd, hij is onprofessioneel.’ Maar ik doe er alles aan om voor mezelf te zorgen.

SUTTON: Hoe zou een perfect seizoen er voor jou persoonlijk uitzien?

TIERNEY: Persoonlijk fit blijven, spelletjes spelen, vorm vinden. Gezamenlijk in de Champions League komen en een trofee winnen.

De aankopen waren geweldig, zoals Gabriel Jesus uit Manchester City. Het eerste wat ik tegen hem zei was: ‘Ik haatte het om tegen je te spelen!’.

Dus ik zeg dat hij nu in ons team zit. Er is een gevoel in het kamp, ​​een andere honger, een ander verlangen.

Zelfs de 6-0 overwinning op Sevilla van zaterdag. Het is een oefenwedstrijd voor het seizoen, maar je kunt alleen verslaan wat voor je ligt. We hebben dit seizoen genoeg om optimistisch te zijn.