Army vet prisoner died after being left paralyzed when staff broke his neck in Florida

Afschuwelijke beelden hebben onthuld hoe een veteraan in de gevangenis van het leger stierf nadat hij verlamd was geraakt door ondraaglijke pijn en vijf dagen in een cel werd opgesloten nadat het personeel zijn nek had gebroken.

Craig Ridley, 62, werd tegen de grond getakeld door een officier van justitie, waardoor hij verlamd op zijn bed lag. Het gevangenispersoneel liep in totaal 170 keer langs zijn cel – zijn smeekbeden negerend – voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Hij stierf langzaam en pijnlijk en bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen op 12 oktober 2017, nadat agenten in de gevangenis van Florida wekenlang volhielden dat hij de kwalen deed alsof.

Ridley werd op 8 september tegen de grond geslagen door Capt. William Jerrels nadat hij iets ‘respectloos’ had gemompeld tegen Sgt. John Nettles, die de gevangene als eerste in het gezicht sloeg.

Nadat hij was getackeld en als eerste de grond raakte, schreeuwde Ridley naar de bewakers dat ze moesten stoppen met hem te slaan. Hij vertelde hen dat hij niet kon lopen, omdat hij in foetushouding op de grond zat.

Jerrels is te horen in de clip die zegt dat Ridley ‘weigerde’ om te lopen, waarna ze hem een ​​rolstoel gaven, waar hij bijna uit viel. Ridley zegt tegen de agenten: ‘Mijn nek is gebroken.’

Ridley, uit Missouri, was keukenmedewerker bij de receptie en het medisch centrum in Lake Butler, het belangrijkste ziekenhuis voor het gevangenissysteem van Florida. Hij kreeg in 2008 een gevangenisstraf van 20 jaar voor zware mishandeling en crimineel onheil, maar hij stond bekend als een stille gevangene die graag schaken en hardlopen. Hij zou in 2025 in aanmerking zijn gekomen voor vrijlating

In een clip verkregen door de Miami HeraldRidley werd gezien terwijl hij smeekte met agenten terwijl hij zei dat zijn nek gebroken was, maar ze bleven hem negeren terwijl hij in een rolstoel neerzakte.

Ridley werd in een opsluitingscel geplaatst – en bewaakt Sgt. John Nyitray en agent Daniel Greene vertelden hem ‘je bent een klootzak… je probeert gewoon een rechtszaak te krijgen’ toen hij zei dat hij niet alleen kon lopen.

Ze plaatsten hem op het toilet in de cel, waar hij op de grond viel nadat hij op de grond was gezet nadat hij zijn evenwicht had verloren. Hij zat vast in een plas van zijn eigen bloed.

Zijn celgenoot, Moise Cherette, bonsde op de deur en vroeg om hulp – aanvankelijk tevergeefs. Ridley werd vervolgens naar dokter Jean Dure gebracht, die concludeerde dat hij in orde was. Ridley werd teruggebracht naar een cel, dit keer alleen.

Een andere gevangene beweert dat hij later een van de gevangenen die dienst had, Ridley’s gebroken nek heen en weer zag draaien in het bijzijn van bewakers en een verpleegster in het spoedeisende zorgcentrum van de gevangenis.

Na vijf dagen smeekten andere gevangenen het personeel om Ridley te helpen, maar ze liepen langs zijn cel en deden niets, volgens de beelden.

Een totaal van 11 gevangenen meldden dat Ridley geen van zijn dienbladen had aangeraakt of van zijn bed was gekomen.

Pas op 12 september 2017 realiseerde een correctiefunctionaris zich dat er iets mis was en bracht Ridley naar een ziekenhuis in Jacksonville. Hij werd geïntubeerd en kon niet communiceren toen hij slechts een maand later stierf.

De dochter van de gevangene, Jatoon Moss, diende een rechtszaak aan tegen de secretaris van het Department of Corrections Ricky Dixon (foto) samen met correctiebeambten en medisch personeel over de dood van haar vader

Ridley’s zus Diane Ridley Gatewood vertelde de… Miami Heraut: ‘Dit was een onmenselijke dood veroorzaakt door een verschrikkelijk gebrek aan medische behandeling. Het was een marteling.’

Ze kreeg voor het eerst te horen dat haar broer in de gevangenis was overleden aan kanker – maar ze geloofde het niet en begon zelf in openbare registers te graven.

De dochter van de gevangene, Jatoon Moss, diende een rechtszaak aan tegen de secretaris van het Department of Corrections Ricky Dixon, samen met de officieren van justitie en medisch personeel over de dood van haar vader.

Ondanks een onderzoek door het Florida Department of Law Enforcement, werd niemand aangeklaagd voor zijn dood – aangezien correctiebeambten beweerden dat ze alleen vertrouwden op het advies van medici.

Een agent werd voor 8,5 uur geschorst omdat hij in twee dagen 16 keer langs Ridely’s cel liep zonder om hulp te roepen terwijl hij niet aan het eten was, en twee anderen kregen een brief in hun dossier waarin ze Ridley ‘berispt’ wegens ongepast taalgebruik.

De sonde ontdekte dat er herhaaldelijk bewijs was van misbruik en verwaarlozing, wat leidde tot de dood van de gevangene.

Officieren bleven geloven dat Ridley zijn kwalen deed alsof en vervolgens vervalsten ze documenten waarin stond dat hij had gegeten tijdens de periode van vijf dagen dat hij verlamd was in zijn cel.

De FDLE is ook van mening dat agenten zijn handtekening hebben vervalst op documenten die hij vanwege zijn verwoestende verwondingen niet had kunnen ondertekenen.

Een lijkschouwer oordeelde ook dat zijn dood een moord was en noemde de doodsoorzaak ‘botte klap’ en een ernstig dwarslaesie.

Hij had ook verlamming van alle vier de ledematen, vermeld als ‘complicaties van quadriplegie’.

Ridley, uit Missouri, was keukenmedewerker bij de receptie en het medisch centrum in Lake Butler, het belangrijkste ziekenhuis voor het gevangenissysteem van Florida.

Hij kreeg in 2008 een gevangenisstraf van 20 jaar voor zware mishandeling en crimineel onheil, maar hij stond bekend als een stille gevangene die graag schaken en hardlopen. Hij zou in 2025 in aanmerking zijn gekomen voor vrijlating.

Een officier van justitie beschreef Ridley in een interview met FDLE als een ‘modelgevangene’ en vanwege zijn rustige persoonlijkheid kreeg hij de bijnaam ‘de president’ van zijn collega.

Hij stond er echter om bekend terug te praten met bewakers als hij vond dat hij oneerlijk werd behandeld en kleine overtredingen op zijn palmares had staan.

Ridley diende in het Amerikaanse leger en had een graad in elektronische techniek voordat hij gevangen werd genomen.

David Rembert, een assistent-professor strafrecht aan de Prairie View A&M University, zei: ‘Zijn burgerrechten zijn geschonden. Dit was opzettelijke onverschilligheid voor medische noodzaak. Als je dag in dag uit langs iemands cel loopt en ze bewegen niet, dan moet je weten dat er iets mis is.’

Hij noemde de hele beproeving ‘een geweldige dekmantel’.

De opzettelijke onverschilligheid voor de medische behoeften van gevangenen is een schending van het Acht Amendement, oordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof.

In reactie op het rapport erkende Michelle Glady, een woordvoerster van het Florida Department of Corrections, dat de staat Ridley in de steek had gelaten.

Ze vertelde Miami Herald: ‘De omstandigheden van deze zaak staan ​​op zichzelf en geven absoluut geen weerspiegeling van wat ons beleid schetst en verwacht. We hebben deze zaak grondig bekeken en erkennen de vele mislukkingen die hebben plaatsgevonden en we hebben ervan geleerd.’