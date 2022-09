Apple’s Far Out event keynote: A minute-by-minute preview of every announcement

Apple houdt morgen (7 september) een speciaal evenement en nadat ze door de prullenbakken van Apple Park Macworld’s crackteam van onderzoekers zijn gegaan, hebben ze het script voor de keynote-presentatie in handen gekregen. Van de wachtmuziek wanneer je inlogt op de stream tot het aantal keren dat Tim Cook ‘magisch’ zal zeggen bij het samenvatten van de iPhone 14 Pro, we zijn klaar om alle geheimen van Cupertino te verklappen.

Oké… dat is niet helemaal waar. We hebben het script niet echt, en zelfs als we dat wel hadden, zouden we het plichtsgetrouw terugsturen in de hoop een bezoek van de politie te vermijden. Maar we denken zeker te weten wat erin zit, en we zijn blij om nu onze minuut-tot-minuut evenement preview aan je te onthullen.

de voorrondes

9:57 uur PT: Muziek begint op de stream. Geen enkele journalist ouder dan 25 heeft van het nummer of de artiest gehoord.

10:01: De stream begint met het tonen van video vanuit het auditorium. Na al die tijd zonder (volledig) live evenement, is de sfeer elektrisch.

10:02: Honderden journalisten die vanuit huis toekijken, maken gemene opmerkingen over het overdreven enthousiaste publiek en wensen tegelijkertijd dat ze waren uitgenodigd.

10:03: De lichten gaan uit, en Tim Cook betreedt het podium. Hij wenst iedereen een goedemorgen en schept op dat Apple vandaag een groot aantal producten heeft om mee te pronken. Maar voor dat…

10:04: …hij besluit over diensten te praten. We horen over de Emmy Award-nominaties gegeven aan verschillende tv+-shows, met name ‘Severance’, en krijg een preview te zien van Seizoen 3 van “The Morning Show”. Is dat Jon Hamm? En waar is de nieuwe iPhone?

Apple Watch-serie 8

10:05: Hij is er nog niet. In plaats daarvan geeft Cook het podium aan Jeff Williams: Zijn Apple Watch tijd!

10:06: De Apple Watch-serie 8 wordt onthuld in een vooraf opgenomen video. Het lijkt veel op de Series 7. Het radicale platte herontwerp heeft duidelijk nog een jaar op de plank gelegen.

10:08: Williams vertelt anekdotes van verschillende Apple Watch-bezitters wiens levens werden gered dit jaar door hun smartwatches. “We zijn verheugd om onze producten te verbeteren en zelfs levens te redden”, zegt hij.

10:10: Nette overgang naar gezondheid en fitnesswaarvan Williams zegt dat het de belangrijkste focus was voor de Series 8, met slaap volgen, lichaamsbeweging en hartgezondheid alle belangrijke elementen. Het is niet duidelijk in welk opzicht het verschilt van de Series 7 in dit opzicht, maar Apple verkoopt het goed.

10:11: Harde details: de Series 8 heeft een bloedsuiker sensor! Sommige experts hadden ook bloeddrukmetingen verwacht, maar daar werd voorlopig niets over gezegd.

10:13: Op naar specificaties. De S8 systeem-in-pakket krijgt een kleine zachte hype. Williams zegt dat dit de “snelste en meest efficiënte smartwatch op de markt is.”

10:14: Meer praktisch voegt Williams eraan toe dat de Series 8 “de” beste batterijduur van elke Apple Watch.” Dit komt deels door de S8-chip en deels door een iets grotere batterijcel. Dit klinkt goed, maar iedereen die een Series 2 bezat, is meteen sceptisch.

10:17: We kijken naar kleuren nu, wat waarschijnlijk betekent dat de presentatie bijna klaar is. Er is een nieuwe iriserende paarse afwerkingdie Apple noemt heelal. Ah, de met sterren bezaaide uitnodiging is nu logisch.

10:18: Prijzen beginnen bij $ 399, en de Series 8 gaat volgende week in de uitverkoop met pre-order vanaf vrijdag.

10:20: Williams kondigt ook een nieuwe . aan Apple Watch SE met een always-on display en besteedt bijna geen tijd aan het bespreken ervan. Maar het begint nu bij $ 269 – ze zijn erin geslaagd om een ​​beetje van de prijs af te kloppen.

10:22: Williams is vrij en Cook keert terug om samen te vatten.

iPhone 14

10:23: Nu komen we ergens: het is iPhone-tijd! We krijgen een snelle vooraf opgenomen video van wat lijkt op de iPhone 14, hoewel het moeilijk is om het verschil met vorig jaar te zien. Hoewel-is dat een? nieuwe oranje kleur?

10:24: Cook geeft het podium op voor Kaiann Drance, Apple’s VP van iPhone-productmarketing, om de nieuwe iPhone diepgaand te bespreken. En ja, er staat een groot bord achter haar met de tekst ‘iPhone 14’. (Als je geld had op “iPhone 13s”, heb je pech.) Ze zegt dat het de “strak plat ontwerp waar iPhone-gebruikers dol op zijn” in vijf nieuwe kleuren. Afgezien van de sinaasappel zien ze er allemaal ongeveer hetzelfde uit als vorig jaar. De sinaasappel heet “Zonsondergang.”

10:26: Drance zegt dat Apple heeft geluisterd naar feedback die gebruikers wilden… groter scherm voor een betaalbare prijsdus het lijkt erop dat de berichten over de dood van de iPhone mini niet overdreven waren.

10:27: We zien de nieuwe niet-Pro-iPhone met groot scherm en… yep, het heet de iPhone 14 Plus. Dat is zeker niet verwarrend.

10:28: Ze pushen dit echt groot scherm-kleine prijs ding. Over de hele wereld exploderen Android-fans van woede.

10:29: Drance geeft toe dat de iPhone 14 en 14 Plus de dezelfde A15-processor als de iPhones van vorig jaar, terwijl ze opscheppen dat het krachtiger is dan alles wat je op een Android kunt vinden. En dankzij meer geheugen, zegt ze, kunnen we “10 tot 15 procent snellere prestaties verwachten dan met de iPhone 13.” Niemand is overtuigd.

10:32: Aan de positieve kant, Apple heeft het camerasysteem verbeterd in de iPhone 14. Drance zegt dat het de beste camera ooit in een budgetsmartphone. Ja, ze zei ‘budget’.

10:34: We zien een vooraf opgenomen video van coole jonge mensen die foto’s van elkaar maken met de iPhone 14. Niemand onder de 23 herkent de muziek.

10:36: Drance zegt dat de iPhone 14 de . is meest milieuvriendelijke iPhone in de geschiedenis van Apple, terwijl we de olifant in de kamer negeren dat mensen ertoe brengen om elk jaar nieuwe telefoons te kopen, milieuschadelijk is.

10:37: En dat was het dan voor de iPhone 14. Tim Cook keert terug naar het podium om samen te vatten wat we hebben gehoord en om binnenkort beschikbaarheid te beloven. De iPhone 14 begint bij $ 799. Gaan we nu de 14 Pro zien?

10:38: Nee! In plaats daarvan kondigt Cook Apple’s nieuwe iPhone+ abonnementsservice. Dit is alleen beschikbaar (vanaf $ 35 per maand), of met de volledige Apple One Premier-servicebundel vanaf $ 55 per maand.

iPhone 14 Pro

10:40: Wacht even, Drance is terug. Het moet tijd worden voor de iPhone 14 Pro.

10:41: Dat is het! Nog een vooraf opgenomen video … en de balk (geen inkeping, geen gaatje en pil) is officieel. Het ziet er raar mooi uit.

10:42: Vergeet dat, het heet niet de bar. Dans noemt het “de capsule” en beweert dat dit de meest meeslepende scherm Apple heeft er ooit een iPhone in gestopt. Weet je wat meer meeslepend zou zijn? Een scherm zonder enige belemmering.

10:44: Het is een altijd-aan-display! Net als op de Apple Watch. Niemand weet zeker of dit een goed idee is of niet totdat ze de levensduur van de batterij kunnen testen.

10.46: De nieuwe “Galaxy” iriserende paarse afwerking we zagen op de Apple Watch Series 8 ziet er ongelooflijk uit op de 14 Pro.

10:49: Drance vertelt over de dunne randen en negeert de enorme cameramodule. Nog een olifant in de kamer, die erg druk wordt.

10:50: Over de camera gesproken… nou, dat is wat we nu doen. Zoals verwacht krijgen we een 48 MP groothoeklens aan de achterzijde. Wat fijn is?

10:51: Er is een nieuwe astrofotografie modus. Apple noemt het Stermodus. Het is ontworpen voor weinig licht en kan automatisch worden geactiveerd als de iPhone de maan en/of sterren detecteert. Nog een galactisch referentiepunt. Mooi hoor.

10:52: Nog een vooraf opgenomen video met de foto’s die je kunt maken als je een iPhone 14 Pro hebt en een stel vrienden die model zijn.

10.54: Apple kondigt de A16-processor, zegt dat het de snelste smartphone-chip ter wereld is en dat het de dingen over de A15 eerder volledig ondermijnt. Dit ding is manier sneller dan nodig is.

10:56: We krijgen nu een lange discussie over hoe goed de A16 is virtuele en augmented reality ondanks dat dit iets is dat slechts een kleine minderheid van de mensen daadwerkelijk doet.

10:59: De iPhone 14 Pro gaat lang mee twee dagen tussen oplaadbeurten, beweert Drance. Meer scepsis, totdat ze onthult dat dit mogelijk wordt gemaakt door een nieuwe MagSafe-batterijaccessoire.

11:01: Satellietverbinding staat aan! Zoals het gerucht gaat, is dit alleen beschikbaar voor noodgevallen – of u nu zelf om hulp vraagt ​​of ongevallen met anderen meldt – maar dit krijgt een plichtsgetrouwe kreet van het publiek. En dat is onze derde ruimtereferentie van de avond.

11:03: En Cook is terug, samenvattend. De 14 Pro begint bij $ 1.099en de 14 Pro Max voor $ 1.199. En… er is een nieuwe opslagoptie van 2 TB, alleen voor de Pro Max! Voor $ 1.999 betwijfelen we echter of veel mensen het kunnen betalen. Wat is het volgende?

AirPods Pro

11:04: Manager audiotechniek Susmita Dutta komt op het podium. Dat betekent een van twee dingen: HomePod of AirPods.

11:05: Tijd voor een video en… Yes! Het is het nieuwe AirPods Pro. En ze zien er totaal anders uit. Er zijn helemaal geen stengels. Dit zal even wennen zijn, hoewel er een precedent voor is, zoals Apple’s eigen Beats Studio Buds.

11:07: Dutta legt uit dat de nieuwe AirPods Pro ook een opnieuw ontworpen behuizingdie biedt sneller opladen en omvat een spreker voor Zoek mijn. De zaak is nog steeds gebaseerd op Bliksem, voor zover we kunnen zien. Wanneer gaat de USB-C-omschakeling plaatsvinden?

11:10: Ze zullen steunen Bluetooth 5.2. Dat is een enorme oproep, en Dutta bevestigt dat dit betekent dat ze nu ondersteuning bieden Audio zonder verlies in combinatie met Apple’s nieuwe Pro Audio-codec. Ruisonderdrukking zou ook beter moeten zijn, deels dankzij dit en deels dankzij de nieuwe H2-chip.

11:13: In triviaal, maar leuk nieuws is er: een nieuwe kleur. De AirPods Pro zijn nu beschikbaar in beide wit en zwart. Het wordt tijd, maar waar zijn alle AirPods Max-kleuren? Trouwens, waar is Galaxy Purple?

Nog een ding

11:15: Kok komt terug. Het is vast nog te vroeg om af te ronden.

11:16: Uh-oh… hij ZEI DE MAGISCHE WOORDEN. Zijn Nog een ding tijd! Het publiek wordt in één woord gek.

11:17: Williams wordt welkom geheten op het podium en geeft Cook een ietwat ongemakkelijke high five als ze langskomen. Schrik, jongens. Absoluut ineenkrimpen.

11:18: Alles is vergeven als de lichten dimmen en een video begint. Het is de derde Apple Watch van de avond! Dit moet het geruchtmakende Apple Watch Pro-model zijn.

11:20: Deze Apple Watch (we hebben nog geen naam gehoord) is groter dan elk vorig model, met een 50 mm scherm. (De huidige maten zijn 41 mm en 45 mm.) Mensen over de hele wereld stappen uit linialen en proberen uit te vinden of dat te groot is voor hun polsen. Spoiler: hij is waarschijnlijk te groot voor je pols.

11:22: Niet alleen groter, maar ook harder. Williams zegt het scherm en robuuste metalen behuizing zijn meer kras-, breuk- en slagvast dan die van een eerdere Apple Watch. In feite is het moeilijker dan elke andere smartwatch die momenteel op de markt is, zegt hij. Dat is een grote bewering. Schoten gelost!

11:24 We zien een video van de nieuwe Apple Watch in actie: wandelen, zwemmen, fietsen, marathonlopen, bergbeklimmen. Dankzij het grotere scherm kunnen watchOS-apps veel meer gezondheids- en fitnessinformatie weergeven, waaronder een exclusieve lichaamstemperatuur sensor evenals de Series 8 sensoren.

11.26: Williams zegt dat het grotere lichaam a . betekent grotere batterij. Dit horloge is officieel beoordeeld met: batterijduur van twee dagen, hij zegt. Was er maar een andere Apple Watch met een batterijduur van twee dagen.

11:27: En de satelliet noodoproepen zijn ook beschikbaar op deze nieuwe Apple Watch. Dat is hier eigenlijk logischer, op een apparaat dat speciaal is ontworpen voor off-piste activiteiten, dan op de iPhone 14 Pro. Ver weg!

11:29: Het is het moment van de waarheid. Het apparaat heet… Apple Watch Pro. Het zal “dit najaar” in de uitverkoop gaan. En het begint bij $ 899. Au.

Afsluiten

11:31: Cook is weer weg, en opsommen aankondigingen van de ochtend. Hij lijkt opgelucht dat er niets is misgegaan.

11:33: En dat is jouw lot. Geen VR-headset, geen iPads, maar een behoorlijke reeks producten. Alles bij elkaar iets meer dan anderhalf uur. De dingen gingen langzamer omdat er zoveel live was. Tot volgende maand voor het Mac-evenement!