Apple Card: Everything you need to know about Apple’s credit card

Blandt de tv-shows, magasiner og spiltjenester, der blev afsløret ved Apples “Show time”-begivenhed, var en overraskende indtræden i en kategori, der ikke kunne være længere uden for Apples styrehus: et kreditkort. Kaldt Apple Card, det er ikke et traditionelt plastikkreditkort, der giver dig point på ting, du køber. Det er snarere en helt ny måde at handle online og offline på. Her er alt, hvad du behøver at vide om det.

Hvad er Apple-kortet?

Apple Card er et Apple-mærket kreditkort fra MasterCard. I modsætning til det nuværende Barclaycard Visa med Apple Rewards, som er et partnerkort, ejes og drives Apple-kortet af Apple.

Hvornår vil det være tilgængeligt?

Apple Card er nu tilgængeligt for alle amerikanske iPhone-brugere.

Hvordan ansøger jeg om Apple-kortet?

Programmer var oprindeligt kun tilgængelige via Wallet-appen på din iPhone. I november 2020 tilføjede Apple muligheden for at ansøge på nettet.

Du skal være 18 år eller ældre og amerikansk statsborger eller lovligt bosiddende for at ansøge.

Wallet.apple.com-webstedet har instruktioner til, hvordan du tilmelder dig, inklusive en video.

1. Åbn Wallet-appen på din iPhone.

2. Tryk på knappen (+) øverst til højre.

3. Vælg Apple Card.

4. Udfyld dine oplysninger: navn, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.

5. Du vil blive præsenteret for en skærm, der viser din kreditgrænse og rentesats. Tryk på Accepter.

Gå til for at ansøge på din iPad Indstillinger > Tegnebog og Apple Pay.

Det er nemt at tilmelde sig Apple Card. Det kræver blot en iPhone, der kan bruge Apple Pay.

Hvis du tidligere har ansøgt om et Apple-kort og fik afslag, er der et nyt program, du kan prøve, som, når det er afsluttet, giver dig mulighed for at ansøge igen. Lær mere.

Så jeg skal have en iPhone?

På en måde. Apple vil have dig til at bruge dette med din iPhone, kortoplysningerne gemmes i Wallet-appen. Men du kan ansøge om Apple Card på nettet og bruge det, hvor du vil.

Fungerer min gamle iPhone?

Sandsynligvis. Enhver iPhone, der understøtter Apple Pay og Wallet-appen, fungerer, så medmindre du har en iPhone 5s, er du god.

Apple-kortet kan bruges overalt, men de bedste fordele er, når køb foretages med Apple Pay.

Hvad med iPad’en?

Du kan ikke downloade Wallet-appen på iPad, og den har ikke NFC, så du kan ikke bruge den i butikker. Du kan dog få adgang til dine Apple-kortoplysninger inde i Wallet og Apple Pay fanen inde i Indstillinger app, og ansøg også derfra.

Kan jeg få et fysisk kort, eller er det kun virtuelt?

Apple tilbyder også et laser-ætset titanium-kort til de tidspunkter, hvor Apple Pay ikke er tilgængelig. På ægte Apple-manér er kortet minimalt og smukt, uden numre, udløbsdato eller CVV-kode, der gør det til.

Du finder disse oplysninger i Wallet-appen.

Hvad hvis jeg mister mit Apple-kort?

Apple leverer en knap i Wallet-appen, så du kan fryse dit kort og bestille et nyt.

Hvilken bank udsteder kortet?

Apple har indgået et samarbejde med Goldman Sachs. Bemærk, at dette er bankens første forbrugerkreditkort.

Hvor hurtigt bliver jeg godkendt?

Apple siger, at godkendelse tager minutter, så hele processen tager sandsynligvis lige så lang tid, som den ville, når man ansøger om et butikskort.

Din saldo og forfaldsdato er i centrum, når du starter fanen Apple Card i Wallet-appen.

Hvornår kan jeg begynde at bruge mit Apple-kort?

Da alle dine kortoplysninger er gemt på din telefon, vil du kunne begynde at bruge dit nye kort, så snart du er godkendt.

Hvordan foretager jeg indkøb?

Ligesom du ville med ethvert andet kort. Når du køber noget i en butik, der accepterer Apple Pay, vil du være i stand til at holde din telefon i nærheden af ​​den kontaktløse læser eller dobbeltklikke på hjem- eller tænd/sluk-knappen (afhængigt af din iPhone-model) for hurtigt at få betalingsskærmen frem og autentificere vha. Touch ID eller Face ID.

Kan jeg bruge Apple-kortet med mit Apple Watch?

Selvfølgelig. Da det er et almindeligt kreditkort, vil det fungere på samme måde som ethvert andet kort.

Kan jeg planlægge betalinger for ting som tilbagevendende regninger og forsyningsselskaber?

Da du har et standardnummer, udløbsdato og CVV i Wallet-appen, skal du blot indtaste disse oplysninger på betalingssiden for den regning, du vil tilføje.

Kan jeg lade andre bruge mit Apple-kort?

Med udgivelsen af ​​iOS 14.6 aktiverede Apple en funktion, der lader voksne par dele et kort. I juli 2021 vil en ny Apple Card Family-funktion være tilgængelig, som giver Apple Card-ejere mulighed for at tillade andre personer på deres Family Sharing-konto at bruge kortet til at foretage køb. Lær mere.

Har Apple Card særlige købsplaner eller bonusser?

Under sit økonomiske indtjeningsopkald i fjerde kvartal 2019 afslørede Apples administrerende direktør Tim Cook et særligt program for nye iPhone-købere. Ved at bruge Apple-kortet kan du få en særlig 24-måneders afdragsordning uden renter eller gebyrer. Og da det er et Apple-køb, får du 3 procent kontant tilbage. Under opkaldet annoncerede Apple dog ikke, hvornår denne plan vil være tilgængelig.

I juni 2020 udvidede Apple sin finansiering på nul procent for Apple Card-brugere til alle produkter undtagen Apple Watch. Uanset hvilket Apple-produkt du køber, kan du få spredt dine betalinger over seks eller 12 måneder, afhængigt af dit køb. De månedlige rater ligner de tilbud, der tilbydes med Barclaycard Financing Visa, men hvor de er relateret til prisen, er Apple Card-finansieringen baseret på produktlinjen. Lær mere.

Er der et belønningsprogram?

Jep! Den primære belønning er en daglige cash-back-program, som Apple kalder Daily Cash. I stedet for et kompliceret pointsystem, betaler det dig simpelthen kontant tilbage for hvert køb, du foretager.

Apple Card-belønninger opgøres hver dag og leveres via et kontantkort.

Fordi Apple-kortet er et MasterCard, har det også mange af de andre fordele, der er fælles for MasterCards. Dette inkluderer gratis beskyttelse mod svindel og identitetstyveri, to-dages forsendelse fra fysiske butikker gennem ShopRunner, rejsebestillingstjenester og mere. For en komplet liste, se denne MasterCard-side.

Hvad er den daglige kontantbelønningssats?

Apple-kortet giver dig 3 procent tilbage på Apple Store-køb og Apple Music-downloads og 2 procent tilbage på alle andre køb, der er foretaget med Apple Pay. Når du bruger det fysiske Apple-kort, får du dog kun 1 procent tilbage.

Apple tilbyder også 3 procent tilbage for nogle tredjepartsvirksomheder, herunder:

Duane Reade

Exxon og Mobil tankstationer

Nike

T Mobil

Uber

Uber spiser

Walgreens

Panera brød

Er der en grænse for, hvor mange daglige kontanter jeg kan få?

Nej, Apple sætter ikke et loft over, hvor mange daglige kontanter du kan tjene, men det beløb, du tjener, er baseret på, hvor meget du bruger, og det er der en grænse for.

Derfor hedder det Daily Cash. I stedet for at vente en måned eller et år på at få en belønningscheck, vil alt, hvad du har optjent, automatisk blive indsat i din tegnebog i form af et Apple Pay Cash-kort. Derfra vil du være i stand til at overføre det til din bankkonto, sende penge til en ven eller bare bruge det til at købe noget i enhver butik, der accepterer Apple Pay.

Kan jeg sætte mine daglige kontanter ind på en opsparingskonto?

Du kan. Apple arbejder sammen med Goldman Sachs for at give Apple Card-brugere mulighed for at åbne en højafkast-opsparingskonto. Når kontoen er åben, kan du vælge at få dine daglige kontanter til at gå direkte ind på den konto, som kan knyttes til din bankkonto. Lær mere.

Hvad hvis jeg skal returnere noget, som jeg allerede har modtaget en belønning for?

Hvis du returnerer et produkt, vil Apple debitere dit kort det beløb, der blev modtaget i Daily Cash ud over den kredit, der blev udstedt.

Hvor kan jeg se en registrering af mine transaktioner?

Alt, hvad du behøver at se, vil være rigtigt inde i Wallet-appen, herunder betalingsforfaldsdato, transaktions- og betalingshistorik og forbrugsanalysatorer. Apple vil også farvekode forbrugskategorier, så det er “let at se tendenser i dit forbrug. … Ser du en masse orange? Det er ting som frokost og kaffe. Grøn? Det må være de der billetter til Miami.”

Apple har et websted på card.apple.com, hvor du kan se dine månedlige opgørelser og administrere betalinger, men du kan ikke se individuelle transaktionshistorik.

Kan jeg eksportere mine transaktionsdata til brug i en finansapp?

Fra den 21. januar 2020 kan du ifølge en rapport fra TechCrunch. Hvis du har Apple Card, kan du eksportere dine månedlige transaktioner til et regneark, som du kan downloade til din computer og importere til en finansapp som Mint, Clarity Money. Frokostpenge eller YNAB.

Hvis du har et Apple-kort, kan du se, hvordan du eksporterer dataene. Eksportfunktionen vil dog ikke være tilgængelig, før du har samlet nok data til at oprette en månedlig opgørelse. Så hvis du ikke kan se denne funktion, så tjek tilbage på et senere tidspunkt.

Åbn Wallet-appen på din iPhone. Tryk på Apple kort. Tryk på Kortsaldo. Tryk på en månedsopgørelse. Tryk på Eksporter transaktioner. Du vil derefter være i stand til at bruge funktionen Del til at gemme regnearket.

Ifølge TechCrunch arbejder Apple på direkte support til finansieringsapps, så dataimporten skal klares indtil videre.

Er der nogen årlige gebyrer?

Nix.

Er der nogen forsinkelsesgebyrer?

Også nej.

Hvad med udenlandske transaktionsgebyrer?

Igen, nej. Apple siger, at der overhovedet ikke er nogen gebyrer for Apple-kortet, selvom du ved et uheld overskrider din forbrugsgrænse.

Apples smarte forbrugsanalysator fortæller dig, hvor mange renter du skylder baseret på din betaling.

Hvad er renterne?

Apple pralede med, at deres renter er blandt de laveste i branchen, men de er ikke ligefrem venlige. På Apple Card-webstedet siger Apple, at de variable ÅOP varierer fra 12,99 til 23,99 procent pr. 2. august 2019. Det er lidt lavere end de oprindeligt annoncerede satser på 13,24 til 24,24 procent.

Kan jeg få kontantforskud?

Du kan ikke bruge dit Apple-kort til kontantforskud.

Hvornår forfalder min regning?

I stedet for en fleksibel forfaldsdato foretager Apple alle kortbetalinger, der skal betales den sidste dag i måneden, uanset hvornår du har ansøgt. Enkelt sagt betyder det, at en ny opgørelse begynder den 1. i hver måned og din regning er mindst 28 dage efter afslutningen af ​​hver faktureringsperiode, afhængigt af hvordan mange dage er i måneden.

Hvordan betaler jeg min regning, hvis jeg ikke har adgang til min iPhone?

Gå til card.apple.com og log ind med dit Apple-id for at se din betaling af din saldo, justere betalinger eller se dine tidligere månedlige opgørelser.

Da der ikke er nogen forsinkelsesgebyrer, er det ikke klart, hvordan Apple vil anvende renteændringer på din regning. Kreditkort er forpligtet til at tilbyde mindst 21 dage mellem, hvornår din regning ankommer, og den forfalder, men da der formentlig ikke vil være nogen papirudtog med Apple-kortet, må vi vente på at se de endelige vilkår og betingelser.

Hvordan foretager jeg en betaling?

Du foretager betalinger i Wallet-appen ved hjælp af en betalingsknap.

Kan jeg foretage mere end én betaling om måneden?

Ja, ud over standard månedlige betalinger, vil Apple også lade dig opsætte “ugentlige eller to ugentlige betalinger, så de matcher, når du får betalt.”

Hvordan kan jeg se min rente og bøder?

Før du indsender din betaling, viser Apple et smart betalingsforslagshjul, der fortæller dig, hvor meget renter der vil påløbe, baseret på hvor meget du betaler.

Er Barclaycard Visa med Apple Rewards væk?

For nye kunder, ja. Apple afslutter dette særlig promovering med Barclaycard, selvom virksomheden stadig gør det fremme finansieringen af ​​Apple-produkter gennem et almindeligt Barclaycard Finansieringsvisum. Og hvis du allerede har et Barclaycard Visa med Apple Rewards, kan du stadig optjene point og indløse dem til Apple-belønninger.

Vil Apple se alle mine transaktioner?

Apple siger, at transaktionshistorik og forbrugsoversigter alle genereres på din iPhone, så Apple vil ikke være i stand til at se nogen af ​​dine kortdata.

Hvad med Goldman Sachs?

Da det er dem, der låner dig penge og sikrer hver transaktion, vil Goldman Sachs have en registrering af hvert køb og hver betaling, du foretager med dit Apple-kort.

Vil Goldman Sachs sælge mine data?

Apple siger, at Goldman Sachs har accepteret at “aldrig dele eller sælge dine data til tredjeparter til markedsføring eller reklame.”

Apple gør det nemt at se dine transaktioner og forbrug i Wallet-appen.

Apple har bagt Apple Card-support lige ind i Beskeder via Business Chat. I stedet for at ringe til en automatiseret tjeneste, sender du blot en sms, og en person vil svare 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.