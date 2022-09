Anthony Albanese rules out republic referendum saying too soon to discuss after Queen’s death

Premier Anthony Albanese heeft de geruchten dat Australië spoedig een republiek zal worden kort na de dood van de koningin weggespoten.

Ondanks dat de premier er voorstander van is dat Australië de monarchie vervangt door een lokaal staatshoofd, zei hij dat dit niet in zijn eerste termijn zou gebeuren.

De heer Albanese zei uit ‘diep respect en bewondering’ voor de koningin dat hij geen ‘vragen over onze grondwet’ zou stellen totdat hij herkozen werd.

De premier veegde vragen weg over wanneer het juiste moment zou zijn om gesprekken te beginnen over afstand nemen van de monarch

Uren nadat hij Charles III tot koning van Australië had uitgeroepen, vertelde hij aan Sky News in het VK dat de focus voor de nabije toekomst zou moeten liggen op het vieren van haar ‘dienst aan Australië, het Gemenebest en de wereld’.

De premier zei dat ze ‘altijd uitreikte om Australiërs te troosten in tijden van nood’, zoals cyclonen, overstromingen en natuurrampen.

Voordat hij dit stevige standpunt innam, zei hij eerder op zondag dat het te vroeg was om de kwestie te bespreken en zich liever zou concentreren op het rouwen van Hare Majesteit.

‘Dit is geen tijd om over ons regeringssysteem te praten, het is nu een tijd voor ons om hulde te brengen aan het leven van koningin Elizabeth’, zei hij zondag tegen ABC’s Insiders.

‘Dat is het regeringssysteem dat we hebben, het is er een die ik als Australische premier moet respecteren.’

‘Het is duidelijk dat dit een tijd van nationale rouw is’, zei hij.

Gouverneur-generaal David Hurley en premier Anthony Albanese bij de proclamatie buiten het Parliament House op zondag

De opmerkingen komen op het moment dat koning Karel III zondag tijdens een ceremonie in het Parliament House door gouverneur-generaal David Hurley tot monarch werd uitgeroepen.

‘Hoewel de koningin 96 jaar oud was en zo’n lang leven had geleid, kwam het toch als een schok. Ik denk dat dat iets zegt over de manier waarop de koningin als een constante in ons leven werd gezien.’

De heer Albanese kondigde ook aan dat Australiërs een eenmalige feestdag zouden krijgen om te rouwen om het verlies van wijlen koningin op de nationale rouwdag op 22 september.

‘Het wordt een eenmalige nationale feestdag om mensen in staat te stellen hun respect te betuigen voor het overlijden van koningin Elizabeth’, zei hij.

De nationale feestdag valt op de dag voor de Grand Final Eve-feestdag in Victoria, wat betekent dat inwoners van de staat een vierdaags weekend krijgen.

Voormalig premier John Howard zei dat hij er geen twijfel over had dat de koningin verheugd was toen Australië tijdens het referendum van 1999 stemde om geen republiek te worden.

Howard, die premier was ten tijde van de nationale stemming, prees het plichtsbesef en respect van de koningin tijdens de campagne voor het referendum.

De federale garde marcheert zondag buiten het parlementsgebouw tijdens de proclamatie van koning Karel III

De proclamatie van koning Karel III omvatte een welkom in het land, het hijsen van de vlag tot de volledige mast en inheemse spirituele dans

‘Ik twijfel er niet aan dat ze tevreden was met het resultaat, maar ze heeft nooit geprobeerd het te beïnvloeden. Ze bleef haar werk doen, keer op keer’, zei hij.

Howard onthulde ook dat hij en de privésecretaris van de koningin drie conceptpersverklaringen hebben gedeeld over mogelijke uitkomsten van het referendum.

Terwijl Australië destijds stemde om geen republiek te worden, zei de heer Howard dat de verklaring in het geval van een ‘ja’-stem haar liefde voor Australië en de wens om het land te zien slagen zou hebben uitgedrukt.

Oppositieleider Peter Dutton zei dat elk gesprek dat Australië een republiek wordt, op een ander moment moet worden gehouden.

De heer Dutton heeft zijn mening uitgesproken dat Australië voor onbepaalde tijd een constitutionele monarchie moet blijven.

‘Op dit moment rouwen we om het verlies van een ongelooflijke wereldleider, een vrouw die duidelijk een geweldig rolmodel was voor veel vrouwen, voor veel vrouwelijke leiders over de hele wereld’, zei hij tegen ABC.

‘We hebben een koning net zo hard nodig als een koningin, want we hebben een stabiliteit in ons systeem die ons goed van pas kwam en ik geloof er niet in om dat te verstoren.’

Het duurde slechts 24 minuten voordat de Australian Republic Movement een verklaring aflegde waarin werd opgeroepen tot een republiek nadat de dood van de koningin vrijdagochtend werd aangekondigd door Buckingham Palace (foto, Sydneysiders bij NSW Proclamation Ceremony in NSW Parliament House)

Het duurde slechts 24 minuten voordat de Australian Republic Movement een verklaring aflegde waarin werd opgeroepen tot een republiek nadat de dood van de koningin vrijdagochtend werd aangekondigd door Buckingham Palace.

In een verklaring die 19 minuten voordat de heer Albanese zijn reactie op de dood van de vorst gaf, werd vrijgegeven, zei de ARM dat de koningin het recht van Australiërs om een ​​volledig onafhankelijke natie te worden had gesteund.

De verklaring citeerde Hare Majesteit die zei dat ze ‘altijd duidelijk maakte dat de toekomst van de monarchie in Australië een kwestie is voor het Australische volk en zij alleen om te beslissen’ ten tijde van het republiekreferendum van 1999.

‘Tijdens haar regeerperiode werd de Australia Act 1986 aangenomen, waardoor veel van de resterende mogelijkheden voor Britse inmenging in de Australische regering werden geëlimineerd’, aldus de verklaring.

‘Beroepen van Australische rechtbanken tegen Britse rechtbanken werden afgeschaft.’

De Nationale Dag van de Rouw zal een herdenkingsdienst omvatten die zal worden gehouden in een nog te bevestigen Anglicaanse kathedraal.

Oproepen voor een republiek werden gedaan enkele ogenblikken nadat koningin Elizabeth II op donderdag stierf (foto, demonstranten in Sydney in 1994)

De dood van de koningin heeft geleid tot hernieuwde oproepen voor Australië om een ​​republiek te worden, een kwestie die in 1999 in een referendum werd gehouden, waar Australiërs voor geen verandering stemden

Het zal zo zijn bijgewoond door het hele parlement, oud-ministers, oud-premiers, gouverneur-generaals en ambassadeurs.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen en de vlaggen in het hele land worden halfstok gehangen.

De heer Albanese zei dat hij schreef om staats- en gebiedsleiders op de hoogte te stellen van het besluit om van de nationale rouwdag een feestdag te maken.

‘Ik heb gisteren met alle premiers en eerste ministers gesproken en ik schrijf ze vanmorgen formeel, ze zullen hun brieven nu hebben ontvangen’, zei hij.

‘Ze zijn het er allemaal over eens dat het passend is dat het een eenmalige nationale feestdag is.’

De dienst zal worden gehouden dagen nadat de heer Albanese en gouverneur-generaal David Hurley zijn teruggekeerd van de staatsbegrafenis voor de koningin in Londen op 19 september.