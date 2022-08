Anthony Albanese launches defence review as China moves warships on Taiwan

Anthony Albanese heeft een herziening van de Australische verdedigingsmacht gelanceerd uit angst dat er oorlog op de loer ligt naarmate de spanningen over Taiwan escaleren.

De evaluatie, geleid door voormalig defensiechef Sir Angus Houston en ex-minister van Defensie van Labour, Stephen Smith, zal de regering adviseren over hoe zich voor te bereiden op mogelijke conflicten in het komende decennium vanaf 2023.

Het komt nadat China 21 militaire vliegtuigen naar de luchtverdedigingszone van Taiwan stuurde nadat de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, in de hoofdstad Taipei was aangekomen voor een congresbezoek dat Peking woedend heeft gemaakt.

Demonstranten houden borden vast tijdens een bijeenkomst ter ondersteuning van het bezoek van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan

Anthony Albanese (rechts, vandaag) heeft een evaluatie gelanceerd van de Australische verdedigingsmacht

China – dat gelooft dat Taiwan deel uitmaakt van zijn grondgebied en geen onafhankelijke natie – heeft een torpedobootjager en een fregat naar internationale wateren gestuurd ten oosten van het zelfbesturende eiland dat Peking heeft gezworen zo nodig met geweld terug te winnen.

Peking heeft geïmproviseerde militaire oefeningen gepland, wat de vrees heeft gewekt voor het eerste afvuren van raketten in de Straat van Taiwan sinds 1995, de laatste keer dat er grote bezorgdheid was over de mogelijkheid van een totale oorlog.

Australië imiteert de Amerikaanse benadering van ‘strategische ambiguïteit’ en is niet vastbesloten om Taiwan te verdedigen als China aanvalt, maar moet worden voorbereid op een conflict dat zich kan uitstrekken over Azië en zelfs tot in de Stille Oceaan.

De Australische defensie-evaluatie, die Labour vóór de verkiezingen aankondigde, zal in maart worden gerapporteerd en zal de meest uitgebreide in 35 jaar zijn.

De taakomschrijving voor de beoordeling zegt dat de wereld wordt geconfronteerd met een grotere kans op oorlog.

‘De wereld ondergaat een belangrijke strategische herschikking. Militaire modernisering, technologische ontwrichting en het risico van staat-tegen-staatconflicten compliceren de strategische omstandigheden van Australië’, aldus het document.

Sir Angus zei woensdag tijdens een persconferentie dat Australië wordt geconfronteerd met de slechtste strategische omgeving die hij ooit heeft gezien.

Afgebeeld: HMAS Rankin voert helikoptertransfers uit in Cockburn Sound, West-Australië tijdens de training vorig jaar

‘Het is duidelijk dat onze omstandigheden de afgelopen tijd drastisch zijn veranderd. Een landoorlog in Europa, allerlei problemen in Noordoost-Azië, met name rond Taiwan, de Oost-Chinese Zee, problemen in Zuidoost-Azië en problemen aan de Himalaya-grens en Noord-India. Er gebeurt dus veel’, zei hij.

‘We hebben ook disruptieve technologieën die een rol gaan spelen. Het is een snel veranderende omgeving en het is absoluut noodzakelijk dat we de huidige strategische omstandigheden herzien, die ik de slechtste vind die ik ooit heb gezien in mijn carrière en leven, en wat we eraan moeten doen in termen van duidelijk de krachtstructuur, houding, en het vermogen van de Australian Defence Force.’

De beoordeling zal een analyse bieden van waar en hoe defensiemiddelen en -personeel het best gepositioneerd zijn om Australië en zijn nationale belangen te beschermen.

Ook wordt gekeken welke apparatuur er nog meer moet worden aangeschaft.

Minister van Defensie Richard Marles zei dat de evaluatie ook zal bekijken hoe de capaciteiten van Australië ‘beter kunnen worden geïntegreerd en opereren’ met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere belangrijke partners.

De voorzitter van het Huis van de Verenigde Staten, Nancy Pelosi, werd begroet door de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu (links) toen ze de afgelopen uren in de hoofdstad Taipei uit het vliegtuig stapte voor een korte reis

Het Taiwanese ministerie van Defensie plaatste beelden van Chinese vliegtuigen die zijn verdedigingszone schenden

De J-20 stealth-straaljager van de vijfde generatie van Peking behoort tot de meest geavanceerde ter wereld (foto van de vliegshow van september 2021). Naar verluidt zijn ze vanavond naar Taiwan gestuurd

Ondertussen leken in China foto’s die op het Chinese sociale netwerk Weibo waren gepost, tanks te tonen die zich verzamelden aan de kust van Fujian, het dichtstbijzijnde punt op het vasteland van China naar het eiland.

In bizarre taferelen stonden strandgangers te kijken terwijl tientallen tanks over het zand rolden.

Er waren ook kolommen met gepantserde voertuigen te zien die door de nabijgelegen stad Xiamen reden, en een video die eerder deze week op staatsmediasites werd geplaatst, toonde Chinese militaire hardware en drong er bij troepen op aan ‘klaar te zijn om op commando te vechten, alle inkomende vijanden te begraven’.

China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en heeft door herhaalde waarschuwingen aangegeven dat een bezoek van de Amerikaanse voorzitter van de Tweede Kamer een grote belediging is.

Het Taiwanese ministerie van Defensie heeft deze kaart van de manoeuvres van de Chinese vliegtuigen gepubliceerd

Het Amerikaanse militaire C-40C-vliegtuig van mevrouw Pelosi nam gisteren een indirecte route naar Taiwan vanuit Maleisië in een kennelijke poging om te voorkomen dat het werd onderschept door Chinese vliegtuigen voordat het om 22.30 uur lokale tijd landde.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peking zei: ‘Deze bewegingen zijn, net als spelen met vuur, extreem gevaarlijk. Zij die met vuur spelen, zullen erdoor omkomen.’

Nathan Ruser, een onderzoeker aan het Australian Strategic Policy Institute, zei dat China’s haastig aangekondigde militaire oefeningen, die tot zondag zouden duren, ‘ondubbelzinnig escalerend’ waren en ‘de meest provocerende acties van China in decennia’. [which] zou in aanmerking komen voor de VN-definitie van staatsagressie.’

Het ministerie van Defensie van Taipei zei dat de ‘Chinese manoeuvres bedoeld zijn om onze burgers psychologisch te intimideren’ [but] we houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben onze voorbereidingen versterkt’.

‘We hebben vertrouwen en het vermogen om onze veiligheid te beschermen’, voegde het eraan toe.

Omringd: China plant van 4-7 augustus live-vuur militaire oefeningen rond Taiwan, kondigde het Xinjua News Agency aan

Het bezoek van mevrouw Pelosi komt voort uit de angst dat China zich voorbereidt om Taiwan binnen te vallen om het eiland te ‘herenigen’ met het vasteland.

De VS onderhoudt geen formele diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar beschouwt de eilandstaat als een bolwerk tegen de Chinese dominantie in Azië.

In een verklaring die kort na haar landing werd vrijgegeven, zei mevrouw Pelosi dat het bezoek was om ‘Amerika’s niet aflatende inzet voor het ondersteunen van de levendige democratie van Taiwan te eren’.

De 82-jarige spreker zei dat de reis naar Azië, met stops in Singapore, Zuid-Korea en Japan, ‘gefocust was op wederzijdse veiligheid, economisch partnerschap en democratisch bestuur’ in plaats van het veranderen van het Amerikaanse beleid.

Spreker Nancy Pelosi’s Air Force-vliegtuig – met zijn kenmerkende blauwe en witte kleuren en Amerikaanse vlag op de staart – landde om 22.45 uur lokale tijd in Taipei

Ze zei: ‘Amerika’s solidariteit met de 23 miljoen inwoners van Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit, nu de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie’.

In een artikel voor de Washington Post, dat na haar aankomst online ging, escaleerde mevrouw Pelosi haar retoriek en zei dat de democratie van Taiwan ‘onder bedreiging’ stond.

Ze schreef dat het Amerikaanse ministerie van Defensie had geconcludeerd dat de toename van de militaire activiteit door de Chinezen betekende dat ze ‘waarschijnlijk’ van plan waren om geweld te gebruiken om het eiland in te nemen.

Mevrouw Pelosi bekritiseerde China’s ‘slechte reputatie op het gebied van mensenrechten en minachting voor de rechtsstaat’, die verder ging als ‘President Xi Jinping zijn greep op de macht verstevigt’.

In een telefoongesprek met president Xi vorige week legde de heer Biden uit dat hij mevrouw Pelosi niet in bedwang kon houden omdat het Congres een onafhankelijke tak van de regering is.

Haar bevel geven niet te gaan zou ook zijn gezien als bezwijken onder Chinese druk.

De spreker is een fervent criticus van China geweest gedurende haar drie decennia in het Congres en 30 jaar geleden ontvouwde ze een spandoek op het Tiananmen-plein in Peking ter nagedachtenis aan degenen die zijn gedood bij het bloedige harde optreden in 1989 tegen pro-democratische demonstranten. Mevrouw Pelosi was ook een groot voorstander van de vrijheidsprotesten van 2019 in Hong Kong.

Ze zou vandaag de president van Taiwan ontmoeten en het parlement van het land bezoeken tijdens de reis, die niet officieel was aangekondigd en minstens een dag zal duren.

Er werden barricades opgeworpen buiten het Grand Hyatt Hotel in Taipei, waar mevrouw Pelosi naar verwachting onder verhoogde veiligheid zou blijven.

Het bezoek toonde ‘rotsvaste’ steun van Washington, zei Taiwan. Maar er waren wat protesten tegen haar aanwezigheid. De woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, zei dat de reis ‘ernstige gevolgen’ zou hebben voor Amerika. Tijdens zijn telefoongesprek met de heer Biden waarschuwde president Xi hem voor ‘met vuur spelen’ boven Taiwan.

Naast de spanningen waarschuwde de Russische woordvoerder Dmitry Peskov dat het bezoek van mevrouw Pelosi ‘de situatie in de regio zou verergeren’ en dat het zijn oude communistische bondgenoot China volledig zou steunen.

Verwacht wordt dat het Amerikaanse leger tijdens het bezoek zijn bewegingen in de regio zal vergroten.

Het Witte Huis verdedigde het recht van mevrouw Pelosi om naar Taiwan te gaan, zelfs toen de regering van president Biden erop wees dat de spreker haar eigen beslissingen neemt, een andere tak van de regering leidt en dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in het één-China-beleid van de Verenigde Staten.

De regering waarschuwde Peking ook om de spreker geen kwaad te doen.

Acht Amerikaanse F-15 straaljagers en vijf tankvliegtuigen zijn opgestegen vanaf een Amerikaanse basis in Okinawa om bescherming te bieden voor Pelosi’s vlucht, meldde NHK.

Taiwan gaf Pelosi een warm welkom. Het hoogste gebouw van het eiland, TAIPEI 101, werd verlicht met een welkomstboodschap voor Spreker Pelosi en supporters hielden welkomstborden omhoog bij het hotel waar ze naar verluidt zal verblijven.

Haar bezoek, dat om veiligheidsredenen nooit publiekelijk is aangekondigd, maakt deel uit van een bredere reis die ze maakt naar Singapore, Maleisië, Zuid-Korea en Japan.

‘Onze besprekingen met het Taiwanese leiderschap zullen gericht zijn op het opnieuw bevestigen van onze steun aan onze partner en op het bevorderen van onze gedeelde belangen, waaronder het bevorderen van een vrije en open Indo-Pacific-regio. Amerika’s solidariteit met de 23 miljoen inwoners van Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit, nu de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie’, zei Pelosi.

En ze bevestigde het één-China-beleid van Amerika.

‘Ons bezoek is een van de vele congresdelegaties aan Taiwan – en het is op geen enkele manier in tegenspraak met het al lang bestaande beleid van de Verenigde Staten, geleid door de Taiwan Relations Act van 1979, de Joint Communiqués tussen de VS en China en de Six Assurances. De Verenigde Staten blijven zich verzetten tegen unilaterale pogingen om de status-quo te veranderen’, merkte ze op.