Anne Heche’s ex-husband Coleman Laffoon posts teary-eyed tribute to late actress

De voormalige echtgenoot van actrice Anne Heche plaatste een hartverscheurend eerbetoon aan de ster de dag nadat werd aangekondigd dat ze hersendood was na het auto-ongeluk van 5 augustus, waardoor ze hersenletsel en longschade opliep.

Als in Californië hersendood wordt verklaard, wordt aangenomen dat de persoon is overleden, hoewel Heche in leven bleef om haar organen te behouden, terwijl de autoriteiten probeerden mensen te vinden die ze konden gebruiken.

Op zondagmiddag werd Heche van de beademing gehaald nadat gezondheidsfunctionarissen meer dan een week geschikte orgaanontvangers hadden gevonden nadat ze een half uur in haar vurige auto had gezeten terwijl 59 brandweerlieden haar probeerden te redden.

Ze was 53 jaar oud.

In het weekend hebben chirurgen meerdere organen verwijderd, vertelden niet nader genoemde bronnen TMZ op zondag, hoewel ze niet onthulden welke of hoeveel.

Heche wordt overleefd door haar zonen Homer en Atlas.

Homer’s vader en Heche’s ex-man, Coleman ‘Coley’ Laffoon, plaatsten zaterdag een emotioneel eerbetoon aan de actrice.

In de video, die op zijn Instagram is geplaatst, zegt Laffoon: ‘Na het overlijden van Anne wilde ik een paar dingen zeggen: ten eerste: ik hou van haar en ik mis haar, en dat zal ik altijd doen. Twee, Homer is in orde.’

‘Hij rouwt natuurlijk, en het is zwaar, het is echt zwaar, dat kan iedereen zich voorstellen,’ vervolgde Laffoon. ‘Maar hij is omringd door familie en het komt goed met hem.

‘Dus voor al die mensen die inchecken, bedankt voor het inchecken, het tonen van je hart, het aanbieden van gebeden en alles.

‘Het is zo mooi. Dank je.

Anne Heche’s echtgenoot Coley Laffoon werd vrijdag gezien toen hij zijn huis in Beverly Hills verliet

Laffoon plaatste ook deze foto waarop Heche te zien is met de zoon van het stel, Homer, die in maart 2002 werd geboren

In 2000 verliet Heche Ellen DeGeneres voor cameraman Coley Laffoon, het stel trouwde in september 2001

De vader van Heche’s andere zoon, James Tupper, plaatste zaterdag een foto van zijn overleden partner op Instagram met het bijschrift: ‘Love you forever’

Hij vervolgde: ‘Het is moeilijk voor mij, het is moeilijk voor mij, het is moeilijk voor mijn familie, het is heel moeilijk voor Homer, maar we hebben elkaar en we hebben veel steun en het komt goed.’

Laffoon voegde eraan toe dat hij gelooft dat ‘Anne vrij is van pijn en geniet van haar ervaring, wat er ook volgt op haar reis.

‘Ze kwam warm binnen en ze had veel te zeggen en ze was dapper en onverschrokken, hield heel veel van en was nooit bang om ons te laten weten wat ze denkt en waar ze in geloofde,’ merkte hij op.

‘Het ging allemaal om liefde, dus tot ziens, Anne.

‘Ik hou van je, bedankt voor de goede tijden, het waren er zoveel.

‘En in de tussentijd heb ik onze zoon gekregen, en het komt goed met hem.’

Vervolgens plaatste Laffoon een foto waarop Heche te zien is met de zoon van het stel kort na zijn geboorte in 2002.

Hij schreef in het bijschrift: ‘Het is belangrijk om de echte liefde in de beste tijden te onthouden. Bedankt Anneke. Vrede op je reis.’

Onder de duizenden die op de foto reageerden, was actrice Selma Blair.

Blair schreef: ‘Deze starlight-vrouw. Ze deed geweldige dingen voor lijdende mensen in haar leven. Ze houdt van die jongens. En liefde is wat er nu is. Veel steun van ons. Gecondoleerd.’

De vader van Heche’s andere zoon, James Tupper, plaatste zaterdag een foto van zijn overleden partner op Instagram met het bijschrift: ‘Ik hou voor altijd van je.’

Anne Heche, 53, zou zondag van de beademing worden gehaald nadat gezondheidsfunctionarissen geschikte orgaanontvangers hadden gevonden

Heche was meer dan een week aan de beademing gebleven, nadat ze met haar blauwe Mini Cooper in een huis in Los Angeles was gecrasht en ernstig anoxisch hersenletsel en longschade had opgelopen door het inademen van rook. Ze is hier afgebeeld terwijl ze op een brancard wordt gedragen

Autoriteiten zeggen dat Heche eerst in een garage crashte, vervolgens wegreed van de plaats delict en 90 mph het huis van Lynne Mishele in reed met twee verdiepingen, die ernstig genoeg verwondingen opliep dat de politie een onderzoek naar misdrijf opende.

Op angstaanjagende video is te zien hoe de actrice vlak voor het ongeluk met hoge snelheid een drukke weg inrijdt.

Het kostte 59 brandweerlieden meer dan een uur om het brandende huis te blussen – en een half uur om Heche uit de vurige auto te halen, die bij de crash explodeerde.

Een klein flesje wodka werd afgebeeld in de auto van Heche, maar voorlopige bloedonderzoeken die werden uitgevoerd nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen, vonden geen alcohol in haar systeem.

De actrice wendde zich tot drugs en alcohol om het hoofd te bieden aan de psychologische effecten van haar traumatische jeugd, waarin ze seksueel werd misbruikt door haar stiekem homoseksuele vader, die later stierf aan aids.

Donderdag kondigde het team van Heche aan dat ze de verwondingen die ze bij de crash had opgelopen ‘niet zou overleven’, en de volgende dag bracht haar familie een verklaring uit waarin stond dat ze nu als dood werd beschouwd

‘Vandaag verloren we een helder licht, een vriendelijke en meest vreugdevolle ziel, een liefhebbende moeder en een trouwe vriend.

‘Anne zal diep worden gemist, maar ze leeft voort door haar prachtige zonen, haar iconische oeuvre en haar gepassioneerde belangenbehartiging.

‘Haar moed om altijd in haar waarheid te staan ​​en haar boodschap van liefde en acceptatie te verspreiden, zal een blijvende impact hebben.’

Een klein flesje wodka werd afgebeeld in de auto van Heche, maar voorlopige bloedonderzoeken die werden uitgevoerd nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen, vonden geen alcohol in haar systeem. Het toonde echter wel aan dat ze cocaïne en fentanyl in haar systeem had op het moment dat het bloed werd afgenomen in het ziekenhuis

Autoriteiten zeggen dat Heche op 5 augustus een huis van twee verdiepingen in Mar Vista binnenstormde met 90 mph

De impact van de crash veroorzaakte een grote brand, die 59 brandweerlieden per uur nodig had om te blussen

Volgens de brandweer van Los Angeles veroorzaakte de crash ‘structurele compromissen en een uitbarsting van hevig vuur’. Heche’s Mini Clubman is hier te zien in de nasleep

In de nasleep kondigde de politie van Los Angeles aan dat het het onderzoek naar het misdrijf naar de crash stopzette.

‘Vanaf vandaag zullen er geen verdere onderzoeksinspanningen worden gedaan in deze zaak’, zei de LAPD in een verklaring.

‘Alle informatie of records die autoriteiten hebben aangevraagd voorafgaand aan deze gang van zaken, zullen nog steeds worden verzameld als ze aankomen als een kwestie van formaliteiten en worden opgenomen in het totale geval. Wanneer een persoon die verdacht wordt van een misdrijf overlijdt, komen wij niet ter overweging.’

Ze legden uit om Mensendit betekent ‘er zullen in deze zaak geen verdere onderzoeksinspanningen worden gedaan’, maar ‘alle informatie of bescheiden die voorafgaand aan deze gang van zaken zijn opgevraagd, zullen nog steeds worden verzameld zodra ze binnenkomen als een kwestie van formaliteiten.’

Op een video van een buurman van de nasleep van de crash is te zien dat er rook uit het huis van Mar Vista komt terwijl brandweerlieden het vuur blijven bestrijden

Het huis werd uiteindelijk als onleefbaar beschouwd, waardoor Lynne Mishele zonder haar bezittingen achterbleef

Gelukkig was Mishele in een apart deel van het huis met haar honden toen het ongeluk die ochtend plaatsvond

Het huis waar Heche op 5 augustus in crashte, is eigendom van Jennifer Durand, maar werd verhuurd door Lynne Mishele.

Gelukkig was Mishele in een ander deel van het huis toen de crash plaatsvond en ontsnapte ze ongedeerd, samen met haar twee honden Bree en Rueban en haar huisdierenschildpad Marley.

Maar de crash heeft het huis onleefbaar gemaakt omdat het de structurele integriteit van het gebouw in gevaar bracht en Mishele werd gedwongen het huis direct na de crash te verlaten.

Naast het verlies van het huis, verloor Mishele ook ‘haar hele leven aan bezittingen, aandenkens, alle apparatuur voor haar bedrijf, inclusief haar laptop en iPad, al haar kleding en basisbenodigdheden’, volgens een GoFundMe die voor haar was opgezet.

‘Met hulp van de brandweer kon ze een paar beschadigde sentimentele bezittingen uit het wrak halen. Al het andere is weg.’

Mishele werd gefotografeerd terwijl ze vol ongeloof toekeek terwijl haar levenswerk in een vuurbal uitbarstte nadat de actrice er in razend tempo doorheen scheurde.

Ze werd buiten op het trottoir gezien met haar handen in haar zakken en zag er verbluft uit terwijl de brandweerlieden de enorme brand bestreden, die een uur duurde om te blussen.

Maar in een videoverklaring op Instagram uitte Mishele haar verdriet voor Heche en haar familie.

‘Het nieuws van het overlijden van Anne Heche is verwoestend’, zei ze in de video.

‘Haar familie en haar vrienden en vooral haar kinderen hebben echt een groot verlies geleden en mijn hart gaat voor hen uit.

‘Deze hele situatie is tragisch en er zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor. Ik stuur liefde naar alle betrokkenen.’