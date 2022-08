Anne Heche dood: Ellen DeGeneres reageert nadat ze hersendood is verklaard

Ellen DeGeneres plaatste een oprecht bericht aan haar ex-vriendin Anne Heche net voordat bekend werd dat de actrice op 53-jarige leeftijd is overleden.

Het bericht van de voormalige talkshowhost kwam net voordat vrijdagochtend werd bevestigd dat Heche wettelijk dood was verklaard, hoewel haar hart blijft kloppen zodat het kan worden geoogst voor donatie.

‘Dit is een trieste dag’, zei DeGeneres, 64, die van 1997 tot 2000 met Heche uitging. ‘Ik stuur Anne’s kinderen, familie en vrienden al mijn liefde.’

Zoals ze waren: Ellen DeGeneres plaatste een oprecht bericht aan haar ex-vriendin Anne Heche net voordat bekend werd dat de actrice op 53-jarige leeftijd is overleden

‘Dit is een trieste dag’: DeGeneres, die van 1997 tot 2000 met Heche uitging. ‘Ik stuur Anne’s kinderen, familie en vrienden al mijn liefde’

DeGeneres en Heche waren serieus genoeg dat ze in 1999 verklaarden dat als Vermont het homohuwelijk zou legaliseren in een veel gepubliceerde zaak, ze in het huwelijksbootje zouden stappen.

Heche’s team maakte donderdag bekend dat ze de verwondingen die ze opliep bij haar vurige auto-ongeluk op 5 augustus, toen ze onder invloed van cocaïne met 90 km/u een huis binnenreed, ‘niet verwachtte te overleven’.

Heche’s ex James Tupper, met wie ze een langdurige en bittere voogdijstrijd had gevoerd over hun zoon Atlas, 13, zette hun verschillen opzij en schreef eenvoudig: ‘hou voor altijd van je’, met een emoji met een gebroken hart.

Selma Blair schreef een oprechte Instagram-eerbetoon aan Blair en deelde: ‘Sinds ik naar Hollywood kwam, heb ik zoveel lieve mensen ontmoet die van oudsher van Anne hielden. En doorgaan. Ik kreeg altijd te horen hoeveel ik van haar zou houden en ze bleef een lichtpuntje om te bewonderen.’

Hun verschillen opzij zetten: Heche’s ex James Tupper, met wie ze een langdurige en bittere voogdijstrijd had gestreden over hun zoon Atlas, 13, schreef eenvoudig: ‘hou voor altijd van je’

Throwback naar 1997: DeGeneres en Heche waren serieus genoeg dat ze in 1999 verklaarden dat als Vermont het homohuwelijk zou legaliseren, ze in het huwelijksbootje zouden stappen

Liefdevolle woorden: Beroemdheden variërend van Cruel Intentions-actrice Selma Blair tot Gina Schock van The Go-Gos tweette eerbetoon aan Heche

Blair vervolgde: ‘Ze is duidelijk een van de grote actrices van onze tijd en deze tragedie is angstaanjagend. Ze was opmerkelijk. En misschien heel ingewikkeld, maar ze leek als een gek te vechten om het beste te doen voor iedereen van wie ze hield. Moge haar nagedachtenis een zegen zijn. Liefde en steun aan iedereen die @anneheche kende en liefhad. Troost voor haar jongens. Liefde.’

Nadat Heche deze vrijdag dood werd verklaard, tweette Gina Schock van The Go-Gos: ‘Niet zeker wat er in de wereld aan de hand is, maar 53 jaar jong nemen we afscheid van @anneheche Moge jij, je familie, vrienden en fans vrede vinden in deze moeilijke tijd.’

Politiebronnen vertelden: TMZ deze week dat hun voorlopige bloedonderzoeken, met behulp van bloed afgenomen terwijl Heche in het ziekenhuis lag, cocaïne in haar systeem aantoonden.

De testen brachten ook fentanyl aan het licht, maar omdat ziekenhuizen fentanyl ook gebruiken voor pijnstilling, is het momenteel onduidelijk of het tijdens het ongeval in haar bloedbaan zat.

Throwback: nadat haar team had aangekondigd dat ze het waarschijnlijk niet zou overleven, uitte Ed Helms, haar co-ster in de film Cedar Rapids uit 2011 (foto), zijn verdriet op Twitter

Heche crashte eerst in een garage, snelde toen weg van de plaats delict en stormde halsoverkop het huis van Lynne Mishele met twee verdiepingen in, die ernstig genoeg verwondingen opliep dat de politie een onderzoek naar een misdrijf opende.

Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en bracht dagen in coma door voordat ze hersendood werd verklaard, hoewel ze nog steeds in leven blijft voor orgaandonatie.

De actrice wendde zich tot drugs en alcohol om het hoofd te bieden aan de psychologische effecten van haar traumatische jeugd, waarin ze seksueel werd misbruikt door haar stiekem homoseksuele vader die later stierf aan aids.

Wat een cast: Isiah Whitlock Jr., die met Heche verscheen in Cedar Rapids (foto), schreef dat ze ‘een van de aardigste en meest getalenteerde acteurs was waarmee ik ooit heb gewerkt’

Nadat haar team had aangekondigd dat ze het waarschijnlijk niet zou overleven, uitte Ed Helms, haar co-ster in de film Cedar Rapids uit 2011, zijn verdriet op Twitter.

‘Het nieuws van Anne Heche van vandaag is zo hartverscheurend. Een echt epische, levendige geest en een diepgaand talent’, schreef hij. Het sturen van enorme liefde en steun aan haar familie.’

Rosanna Arquette twitterde donderdagavond: ‘Ik ben erg overstuur en verdrietig dat Anne Heche niet verwacht te leven. En ja, ze zou zijn gearresteerd voor rijden onder invloed en levens in gevaar brengen. Ze is nog steeds een groot kunstenaar en worstelde met verslaving is het verschrikkelijk verdrietig voor haar kinderen en voor haar vrienden.’

Realtime: Rosanna Arquette tweette donderdag: ‘Ik ben erg overstuur en verdrietig dat Anne Heche naar verwachting niet zal leven’, en nadat Heche dood was verklaard, schreef ze: ‘Rust in vrede nu Anne’

Zij aan zij: haar optreden in Proof on Broadway in 2000 kreeg bijzondere lof van haar co-ster Stephen Kunken en van Guardians Of The Galaxy-regisseur James Gunn

Op sociale media stroomden deze vrijdag huldebetuigingen binnen nadat de actrice dood werd verklaard, onder meer van Rosanna die eenvoudig tweette: ‘Rust in vrede nu Anne.’

Guardians Of The Galaxy-regisseur James Gunn voegde zijn stem toe aan het koor op Twitter: ‘Eerlijk gezegd, ik denk dat de beste acteerprestatie die ik ooit in mijn leven heb gezien, Anne Heche was in PROOF op Broadway.’

Heche’s co-ster in Proof, Stephen Kunken, had de avond ervoor getweet: ‘Enkele jaren geleden was ik de eigenzinnige aanbidder van Anne Heche in PROOF op Broadway. Ze was zo maf en absoluut fantastisch als ik ooit had kunnen dromen.’

Hij prees haar als ‘Een immens talent waar ik graag tegenover speelde en nog belangrijker, een echt fatsoenlijk mens en vriend. Het nieuws is gewoon oneindig treurig.’

‘Dansen met heel je hart’: Carrie Ann Inaba, die een van de juryleden was van Dancing With The Stars toen Anne in 2020 meedeed aan de show, deelde ook haar herinneringen

Isiah Whitlock Jr., die met Heche verscheen in Cedar Rapids, schreef: ‘RIP Anne Heche. Mijn hart breekt. Een van de aardigste en meest getalenteerde acteurs waarmee ik ooit heb gewerkt. God zegene je. Je zult enorm gemist worden.’

Carrie Ann Inaba, die een van de juryleden was bij Dancing With The Stars toen Anne in 2020 meedeed aan de show, deelde ook haar herinneringen.

‘Rust in vrede. @Anne Heche Moge je ziel in vrede zijn. We zullen je mooie, unieke en vrijgevochten energie missen’, schreef ze op Twitter. ‘Daarin zal ik je optreden op @officialdwts altijd herinneren [rainbow] kostuum, dansen met heel je hart. bedankt dat je jezelf bent.’

Levi Meaden, de ex van Ariel Winter, die de zoon van Anne speelde in een serie genaamd Aftermath, schreef: ‘Ik voel me niet goed terwijl ik dit schrijf. God weet dat ze haar strijd in het leven had, maar het bracht haar ertoe zichzelf te gedragen zoals ze deed, leidde haar tot de vrouw die ik ontmoette. Ze vertelde me dat ik de enige was die me tegenhield, en dat ik mijn eigen held moest zijn.’

‘Ze is een icoon’: Ariel Winter’s ex Levi Meaden, die de zoon van Anne speelde in een serie genaamd Aftermath, schreef: ‘Ik voel me niet goed terwijl ik dit schrijf’

‘Het was een eer’: Priyanka Chopra, die samen met Heche op Quantico speelde, schreef: ‘Mijn hart gaat uit naar Anne Heche’s kinderen, familie, vrienden en iedereen die rouwt’

Hij herinnerde zich: ‘Ze gaf me zoveel advies. Ze leerde me hoe ik mezelf moest gedragen in deze branche. Ze is een icoon. Ze was een enorm talent. Ze was een heleboel dingen, maar het allerbelangrijkste was dat ze geliefd was.’

Meaden vervolgde: ‘Ik ben er kapot van, en ik weet dat vele, vele andere mensen dat ook zijn. Ik heb zoveel ervaringen gelezen die vergelijkbaar zijn met de mijne en die impact is een bewijs van wie ze is. Anne leek veel te weten over wat het is om mens te zijn, en de meedogenloze moed die nodig is om dat volledig te omarmen.’

Hij schreef dat Anne ‘wist dat kwetsbaarheid kracht bevat en dat niemand haar die zou laten beroven. Ik hoop dat ze rust heeft. Mijn hart gaat uit naar iedereen die van haar hield, maar vooral haar familie. Ik zal je missen Anne, bedankt voor alles.’

Priyanka Chopra, die samen met Heche op Quantico speelde, schreef: ‘Mijn hart gaat uit naar Anne Heche’s kinderen, familie, vrienden en iedereen die rouwt. Het was een eer je gekend te hebben en aan je zijde te werken. Je was een lief mens en een ongelooflijke actrice. Je zult altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Rust in kracht, Anne.’