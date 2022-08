Andrew Tate: TikTok faces calls to remove ‘misogynistic’ videos of outspoken British influencer

TikTok wordt geconfronteerd met oproepen om video’s te verwijderen van een controversiële influencer en voormalige Big Brother-ster die is beschuldigd van het verspreiden van vrouwonvriendelijke ‘verkrachtingscultuur’-inhoud onder een publiek vanaf 13 jaar op het platform.

De Brits-Amerikaanse kickbokser Andrew Tate, 35, groeide op op een landgoed in Luton als zoon van een cateringassistent en een Amerikaanse schaakmeester.

Maar in de afgelopen drie maanden is de man die wordt beschreven als de ‘koning van giftige mannelijkheid’ meer op Google gezocht dan Donald Trump of Kim Kardashian. Tegenwoordig is hij naar schatting £ 24 miljoen waard, met miljoenen volgers op sociale media.

Hij heeft ook duizenden acolieten die hem navolgen in zijn £ 39-per-maand ‘Hustler’s University’ – waar zelf-beschreven experts Discord-servers gebruiken om volgers te beloven snel rijk te worden schema’s met behulp van cryptocurrency, eigendom of e-commerce.

De carrière van de voormalige Big Brother-deelnemer is verwikkeld in controverse, met beschuldigingen van vrouwenhaat, racisme en mensenhandel gedurende zijn zes jaar in de schijnwerpers.

Ondanks een succesvolle kickbokscarrière waarin hij twee internationale titels won, is de spectaculaire opkomst van Tate in verband gebracht met de toename van Britse tieners die het Chinese platform voor het delen van video’s TikTok gebruiken.

Op de duistere sociale-mediapagina’s worden beïnvloedbare jongens van slechts 13 jaar blootgesteld aan de tirades en het geraaskal van een man die ooit tegen slachtoffers van verkrachting zei dat ze ‘verantwoordelijkheid moesten dragen’ en die openlijk beschreef hoe vrouwen werden geslagen en gewurgd.

In een clip die online wordt gedeeld, waarin hij uitbeeldt hoe hij een vrouw zou aanvallen als ze hem zou beschuldigen van bedrog, zegt Tate: ‘Het is een klap met de machete, een klap in haar gezicht en grijp haar bij de nek. Hou je bek.’

Toonaangevende liefdadigheidsinstellingen voor huiselijk geweld hebben gewaarschuwd dat dergelijke inhoud extreem vrouwonvriendelijk is en het potentieel heeft om mannen te radicaliseren om de echte wereld schade toe te brengen.

Tate heeft de aandacht en controverse getrokken voor zijn bizarre opmerkingen die ‘man-vrouw interactie’ bevorderen, zoals het uit het raam gooien van de bezittingen van een vrouw en het beschrijven van een ex-vriendin als een ‘domme h**’.

Verschillende rapporten over zijn persoonlijke rijkdom zien dat zijn vermogen varieert van £ 20 tot £ 230 miljoen. In recente interviews beweerde hij dat hij zijn eerste miljoen verdiende toen hij 27 was, terwijl hij tegen de tijd dat hij 31 was £ 100 miljoen verdiende.

De influencer heeft geprofiteerd van honderden online profielen die verkeer naar zijn ‘Hustler’s University’-website leiden, die trainingen biedt over ‘ontsnappen aan de ratrace’ en het vergaren van enorme rijkdom.

Tate’s professionele kickbokscarrière begon toen hij als twintiger als tv-producent werkte. In 2005 won hij een cruiserweight-kampioenschap en in 2013 behaalde hij zijn tweede titel, het ISKA World Full-Contact Light Cruiserweight Championship.

Hij haalde opnieuw de krantenkoppen toen hij in 2016 uit het Big Brother-huis werd gezet vanwege een video waarin hij een vrouw met een riem sloeg.

Later verschenen er clips waarin te zien was dat Tate een vrouw vertelde de kneuzingen te tellen die hij naar verluidt had veroorzaakt. Zowel Tate als de vrouw in de video hebben ontkend dat er sprake is van misbruik en zeiden dat de clips een seksuele relatie met wederzijdse toestemming lieten zien.

Andere video’s laten zien dat Tate openlijk een tijd bespreekt waarin hij beweert dat hij per ongeluk de kaak van een vrouw brak in een nachtclub nadat zijn telefoon uit de hand was geslagen.

In een ander legt hij uit hoe hij door de politie werd onderzocht wegens vermeende misbruik van een vrouw, wat hij ten stelligste heeft ontkend. Het is rond deze tijd dat hij naar Roemenië is verhuisd, en legt uit dat hij ‘geen verkrachter is, maar ik hou van het idee om gewoon te kunnen doen wat ik wil – ik vind het leuk om vrij te zijn’.

Beschuldigingen gepubliceerd in de Daily Mirror beweren dat Tate en zijn broer, Tristan, miljoenen verdienden met webcamsites die zich richten op eenzame mannen die vallen voor online modellen en hun ‘nep-snikverhalen’. Het paar omschrijft de beschuldigingen als ‘een totale oplichterij’.

De duistere wereld van de Tates werd in april verder onthuld, toen hun Roemeense herenhuis door lokale autoriteiten werd overvallen na een tip van de Amerikaanse ambassade dat een 21-jarige Amerikaanse vrouw daar tegen haar wil werd vastgehouden.

De zaak loopt. De broers werden destijds vrijgelaten en ontkennen alle wandaden.

Op dat moment was zijn Twitter-account al opgeschort toen er tweets met homofobe en racistische opmerkingen op zijn profiel werden gevonden.

Op het hoogtepunt van de #MeToo-beweging in 2017 vertelde Tate zijn volgelingen dat slachtoffers van verkrachting ‘enige verantwoordelijkheid moeten dragen’, terwijl liefdadigheidsinstellingen voor de geestelijke gezondheidszorg zijn opmerkingen een jaar later afkeurden en depressie kleineren.

Zijn controversiële opvattingen hebben hem ontmoetingen en optredens opgeleverd bij rechtse figuren, met name samenzweringstheoreticus Alex Jones, Nigel Farage, Stephen Yaxley-Lennon en Donald Trump Jr.

Amelia Handy, beleidsleider bij Rape Crisis Engeland en Wales, vertelde MailOnline: ‘Het is onaanvaardbaar dat zo’n flagrante weergave van vrouwenhaat een platform krijgt.

‘Deze video’s zijn een duidelijk voorbeeld van verkrachtingscultuur, waar verkrachting en seksueel geweld tot een minimum worden beperkt en overlevenden de schuld krijgen van misdaden die tegen hen zijn gepleegd. Seksueel geweld bestaat niet in een vacuüm, het is sterk geworteld in de seksistische overtuiging dat vrouwen en meisjes minder waardevol zijn dan mannen en jongens.

‘Het is daarom diep verontrustend dat jongeren toegang hebben tot inhoud die precies dit leert en seksueel misbruik normaal maakt.

‘TikTok heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van zijn gebruikers te waarborgen: door deze video’s op hun platform toe te staan, beschermen ze de miljoenen jonge mensen die hun app gebruiken niet.’

Zainab Gulamali, beleids- en public affairs-manager bij Women’s Aid voegde toe: ‘Het maken van denigrerende opmerkingen en video’s over het misbruiken van vrouwen is even gevaarlijk als onaanvaardbaar: dit normaliseert de vrouwenhatende en seksistische houdingen die aan de basis liggen van al het geweld tegen vrouwen en meisjes.

‘We weten dat geweld tegen vrouwen en meisjes een spectrum is dat loopt van seksistische opmerkingen en ‘praat’ tot gruwelijk gewelddadige misdaden en moord.

‘Seksistische acties en taalgebruik die de ongelijkheid van vrouwen versterken, zijn te lang getolereerd. Het is van vitaal belang dat we allemaal deze diepgewortelde vrouwenhatende houdingen aanvechten, die het normaliseren dat vrouwen emotioneel worden mishandeld, gekleineerd en gecontroleerd, en ook fysiek worden geschaad.’

Ondanks de communityrichtlijnen van TikTok die vrouwonvriendelijke inhoud en shell-accounts verbieden, zijn de video’s van Tate meer dan 11,6 miljard keer bekeken.

Een onderzoek door de Observer wees uit dat Tate’s volgers actief werden aangemoedigd om zijn meest controversiële video’s wijd en zijd te verspreiden via sociale media.

Hun pogingen hebben schijnbaar gewerkt, en Tate’s online volgers groeien enorm. Bovendien zijn er nu meer dan 127.000 mensen die zich hebben aangemeld bij zijn niet-geaccrediteerde Hustler’s University van £ 39 per maand.

Maar toonaangevende liefdadigheidsinstellingen voor huiselijk geweld hebben gewaarschuwd dat de TikTok-inhoud die door Tate’s volgers online wordt verspreid, ‘extreem vrouwonvriendelijk’ is en op de lange termijn gevolgen kan hebben voor een jong publiek.

Een woordvoerster van White Ribbon, een liefdadigheidsinstelling voor huiselijk geweld, vertelde MailOnline dat schadelijk gedrag en houding ten opzichte van vrouwen en meisjes ‘geweld kunnen normaliseren’.

‘Mannen en jongens die regelmatig kijken naar en luisteren naar negatieve presentaties van mannelijkheid, kunnen deze houdingen en gedragingen beginnen aan te nemen, in de overtuiging dat ze zich gedragen als de ‘ideale man’.

‘Dit heeft te maken met gezien worden als stoer, agressief en onderdrukkende emotie. Deze eigenschappen zijn van invloed op gendernormen, wat ‘man zijn’ en ‘vrouw zijn’ is. Genderongelijkheid is een direct gevolg van traditionele en negatieve stereotypen die de rol van vrouwen en mannen in de samenleving beperken.

‘Dit zorgt niet alleen voor veel druk op mannen en jongens, wat vaak hun geestelijke gezondheid en zelfbeeld beïnvloedt, het creëert ook gevaarlijke culturen en omgevingen voor vrouwen en meisjes om in te leven.

‘Seksistische en denigrerende opmerkingen bevinden zich in hetzelfde spectrum als het beheersen van gedrag en fysiek en seksueel geweld, waardoor een omgeving ontstaat waarin mannen vrouwen gaan vermoorden.’

TikTok is benaderd om commentaar te geven.