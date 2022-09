Amid threats and signal cuts, India’s top independent TV anchor battles on – but for how long?

“While We Watched”, een nieuwe documentaire over ervaren journalist Ravish Kumar, getuigt van de uitdagingen van onafhankelijke nieuwsverslaggeving in India vandaag. Doodsbedreigingen, signaalonderbrekingen en financiële druk horen bij zijn tv-nieuwsstation NDTV. Nu heeft een recent vijandig overnamebod de angst voor de vrijheid van de media doen hernieuwen.

Een klein meisje in roze pyjama en vrolijk gestreepte sokken nestelt zich op een bank met haar vader, een eminente tv-nieuwslezer, in hun appartement in New Delhi. Kleine Tipu wil haar vader, Ravish Kumar, een muziekvideo laten zien op zijn telefoon. Maar haar vader is niet blij met het idee.

‘Nee, zing iets voor me. Ik hou niet van deze telefoon’, zegt haar vader.

Tipu geeft echter de voorkeur aan haar entertainment op een mobiel apparaat en probeert de telefoon te pakken. Een worsteling tussen vader en dochter volgt totdat het meisje wint. Kumar geeft toe en Tipu gaat verder met het afspelen van de clip voor haar vader.

Maar niet voor lang. Het nummer wordt onderbroken door een inkomend telefoontje.

Kumar veegt over de rode knop “Weigeren”; het lied wordt hervat. Alleen om weer onderbroken te worden. De beller is volhardend.

De ondeugende glimlach op het gezichtje van kleine Tipu is nu helemaal weggevaagd. Een mengeling van verdriet, angst en berusting treedt op als ze haar hoofd op de schouder van haar vader legt. Er wordt niets gezegd en er hoeft ook niets gezegd te worden.

Tipu’s vader, een bekroonde journalist, ontvangt al jaren doodsbedreigingen van bellers. Wanneer zijn telefoon overgaat, hebben Kumars vrouw en dochter de neiging om te stoppen met wat ze aan het doen zijn en goed op te letten voordat ze beslissen of ze de laatste oproep willen volgen of negeren.

De scène in het Kumar-huishouden ontvouwt zich in de documentaire, “While We Watched”, die in première gaat op de Internationaal filmfestival van Toronto in 2022 op zondag 11 sept.

“While We Watched” gaat in première op het Toronto International Film Festival 2022. © Hand-out

De documentaire van 94 minuten volgt Kumar, een senior executive editor bij NDTV – een van de weinige overgebleven Indiase nieuwszenders die als onafhankelijk wordt beschouwd – over een periode van twee jaar van 2018 tot begin 2020.

Het resultaat is net zo aangrijpend als een Hollywood-thriller voor de redactiekamer, alleen is het echt en vormt het een vernietigende aanklacht tegen de gevaarlijke staat van de televisiejournalistiek in India en, onvermijdelijk, de staat van zijn democratie.

Kumar is een van de meest uitgesproken critici van de hindoe-nationalistische regering van de Indiase premier Narendra Modi in een land waar de meeste tv-nieuwszenders zijn veranderd in onvoorwaardelijke spreekbuis van de regering. Het was Kumar die de term ‘Godi media’ bedacht (“goddelijke” betekent “schoot” in het Hindi) en de term is nu een afkorting voor “schoothondje media”.

Hij is ook de leidende presentator op de Hindi-talige zender van NDTV, die minder internationale aandacht krijgt dan zijn Engelse tegenhanger. Maar met naar schatting 44% van de 1,3 miljard inwoners van India, geïdentificeerd als Hindi-sprekers, bereikt de nationale taal een enorm publiek – dat op zijn beurt kritiek en bedreigingen kan aantrekken.

“De meeste Hindi-tv-stations zijn extreem regeringsgezind. De zenders zijn een soort Fox News op anabolen. Ze prijzen Modi tot de maan en ze houden een hypercommunale retoriek vol met hondenfluitjes die zich richten op moslims”, legt Manisha Pande uit, een mediacriticus en uitvoerend redacteur van Newslaundry, een media-monitoringsite. “Vooral NDTV Hindi speelt een belangrijke rol bij het bevragen van de overheid.”

Dus toen eind vorige maand het nieuws bekend werd over een vijandig overnamebod van NDTV, gelanceerd door de Adani Group, geleid door Gautam Adani – de rijkste man van Azië en een Modi-bondgenoot – maakte het wereldkoppen en leidde tot paniek in journalistieke kringen.

‘Vijanden van de staat’ memes

De film begint met een kenmerkende openingszin die miljoenen NDTV-kijkers in het Hindi kennen. “Namaskar, mein Ravish Kumar‘ (Hallo, ik ben Ravish Kumar) zegt het gladgeschoren anker met peper en zout haar.

En daarmee duikt de documentaire er meteen in, geholpen door een audiotrack van Kumar’s scripts, een van de beste in Hindi-talige tv. “Als je regering je als communist bestempelt en achter je aan komt, wordt het tijd dat je je realiseert dat je je rechten verliest”, zegt het anker tegen de camera voordat het beeld verandert in opnamen van journalisten, activisten, dichters en advocaten die worden gearresteerd in nog een ander hardhandig optreden tegen dissidenten.

Sinds Modi in 2014 aan de macht kwam, heeft het Indiase maatschappelijk middenveld te maken gehad met voortdurende hardhandig optreden. Mensenrechtenverdedigers, journalisten, academici en schrijvers riskeren arrestaties en langdurige detenties op grond van repressieve opruiing en terrorismewetten.

Terwijl internationale mensenrechten- en mediagroepen veroordelingen en kritische berichtgeving uiten, houden de meeste Indiase tv-stations zich gewoon aan de lijn van de regering. Kumar kan echter de achtervolging inzetten met zijn meesterlijke scripting.

Hij wijst op de ondoorzichtigheid rond de arrestaties en zegt: “De Godi-media heeft deze mensen al bestempeld als ‘anti-onderdanen’. Binnenkort,’ informeert hij zijn kijkers, ‘zullen jullie telefoons overspoeld worden met memes over hoe deze mensen ‘vijanden van de staat’ zijn. Je problemen zullen nu overschaduwd worden door dergelijke propaganda, zodat kritiek de kop kan worden ingedrukt en er een klimaat van angst heerst.”

De andere tv-stations leuren ondertussen een mengeling van angst en walging. ‘Nu wees stil! Wees nu stil!” schreeuwt Arnab Goswami, anker op de regeringsgezinde Republiek TV, schreeuwend over zijn zes gasten, allemaal gereduceerd tot kleine vierkantjes op een druk scherm. ‘Iemand zal je een anti-nationaliteit noemen. En ik benoem je vanavond als anti-nationaal’, laat de presentatrice een studentenactivist weten.

Arnab Goswami van Republis TV organiseert een tv-debat. © Screengrab ‘Terwijl we keken’

Vertrouwen opbouwen, persoonlijke momenten vastleggen

De labeling wordt vaak gevolgd door targeting, een reeks die wordt overgenomen door overijverige “verdedigers” van Hindutva, of hindoe-nationalisme. India’s regerende Bharatiya Janata Party (BJP) heeft “een leger van miljoenen trollen ontwikkeld dat ‘yoddha’s” (krijgers) door Modi. “Het is hun taak om sociale-mediasites te gebruiken om journalisten op de BJP-hitlijst aan te vallen”, merkt de in Parijs gevestigde NGO . op Verslaggevers zonder grenzen.

“While We Watched” geeft een indringend kijkje in hoe het alomtegenwoordige gevaar zich afspeelt in het Kumar-huishouden.

Op een feestje in hun huis in New Delhi wordt het stel gevraagd hoe ze met de bedreigingen omgaan. “We proberen er thuis niet over te praten”, zegt Kumars vrouw, hoogleraar geschiedenis aan een universiteit in Delhi. “Maar later ontdekten we dat onze dochter midden in de nacht in paniek wakker zou worden, doodsbang, zich levendig voorstellend dat haar vader iets ergs zou overkomen. Ze heeft deze angst geïnternaliseerd. Dus daar moesten we het mee doen”, besluit ze stoïcijns.

Van zijn kant had de filmmaker te maken met de delicate zaak van het vastleggen van de intieme momenten van het privéleven van een prominente tv-persoonlijkheid. “Toegang is nooit gemakkelijk, het vertrouwen moet over een lange periode worden opgebouwd”, zei Shukla in een telefonisch interview met FRANCE 24 vanuit Toronto, dagen voor de filmpremière.

“Ik heb bijna twee jaar bij Ravish en zijn familie doorgebracht. Ik was in staat om langzaam vertrouwen op te bouwen, vooral met Tipu – het kost tijd”, legt Shukla uit. “Het is een beetje raar om getuige te zijn van extreem persoonlijke momenten tussen Ravish en zijn dochter, bijvoorbeeld. We zijn daar aan het opnemen met een driekoppige crew – het gaat ook om het opbouwen van een vergelijking met mensen buiten de camera om.”

‘Stuur de belastingpolitie’

Sommige van de meest nagelbijtende momenten worden echter niet thuis vastgelegd, maar in de NDTV-kantoren, waar het drama een gedetailleerd beeld geeft van hoe de democratie sterft in de duisternis van een toonaangevende mediaorganisatie die wordt verstikt door politieke druk.

In 2017 deed het Central Bureau of Investigation (CBI) – het Indiase equivalent van de FBI – een inval in de huizen van de oprichters van NDTV, de voormalige journalisten Pranoy en Radhika Roy, met een lening van meerdere miljoenen dollars. De mediaorganisatie heeft documenten vrijgegeven waaruit blijkt dat de lening was terugbetaald en beweerde “gezamenlijke intimidatie” op basis van “valse beschuldigingen”.

Het CBI zei dat de inval geen verband hield met de redactionele berichtgeving van NDTV. Maar media-experts merkten een patroon van staatstargeting op dat een afspiegeling was van de persbeperkingen in Rusland en Turkije. “Stel legale valstrikken op, onder verwijzing naar antiterroristische wetgeving. Stuur de belastingpolitie om eindeloze inspecties uit te voeren bij een recalcitrante omroeporganisatie of hun zakenrelaties, waarbij wordt ontkend dat politieke opvattingen iets met het onderzoek te maken hebben. Dood ze niet, maar vermink ze gewoon’, verklaarde Rusland-expert Jill Dougherty maandelijks in de VS De Atlantische Oceaan.

“While We Watched” legt de constante druk op de redactie vast in een verhaal dat zich ontvouwt als een psychologische thriller. Terwijl Kumar een uiteenzetting geeft over een Hindutva supporter die toegeeft een moslimman te hebben gelyncht, bijvoorbeeld, heeft de zender plotseling een probleem met het uitzendsignaal.

De volgende minuten in de redactiekamer worden in rekening gebracht. Terwijl de technici klauteren, belooft de CEO van het bedrijf een gedetailleerde analyse van wat er gebeurde na een ontmoeting met de distributieafdeling. Ze spoort Kumar aan om het verhaal te blijven vertellen.

Maar dat wordt steeds moeilijker, wat blijkt uit het aantal ‘cake-bijeenkomsten’ op de redactie.

Trauma van ‘cake-cutting scenes’

Terwijl de financiële druk begint te knellen, verlaat Kumar constant zijn glazen hut om samen met collega’s een taart te snijden voor weer een vertrekkende stafmedewerker.

Het was de rode draad, bekent Shukla, die hem ervan overtuigde een documentaire te maken over de NDTV-sterjournalist.

In 2018 nam de documentairemaker contact op met Kumar om te vragen of hij een dag of twee kon filmen bij de NDTV-kantoren.

“Op de allereerste dag was ik getuige van een taart-cutting scene. Ik voelde het trauma in de lucht. Het was een zware spanning, een verlangen naar het verleden. Ik realiseerde me dat hier iets is. Dat gevoel streefde ik na in de film’, zei Shukla.

Met belastinginvallen, dalende advertentie-inkomsten en banken die weigeren leningen te verstrekken, wordt de financiële situatie van NDTV met de dag kwetsbaarder. Maar toen de Adani Group vorige maand een corporate raid lanceerde om NDTV over te nemen, deed het alarmbellen rinkelen in journalistieke kringen.

‘Optuigen van democratie’

De Adani Group staat onder intensief toezicht van de media, vooral in Australië, waar het grote mijnbouwbelangen heeft. Terwijl het hoofd van de groep, Gautam Adani, elke ongepaste relatie met Modi ontkent, financiële journalisten hebben opgemerkt hoe het fortuin van de twee mannen tegelijk is gestegen.

NDTV is er tot nu toe in geslaagd de overdracht van aandelen vanwege de Adani Group te blokkeren door gebruik te maken van een tijdelijke reguleringsclausule. Maar bedrijfsjuristen zeggen: het is slechts een kwestie van tijd – waarschijnlijk tegen het einde van het jaar – voordat de zakenman en Modi bondgenoot India’s vlaggenschip nieuwsstation overnemen van zijn journalisten.

Het overnamebod, amper twee jaar voor de kritieke algemene verkiezingen van 2024 in India, heeft geleid tot de vrees voor een gezamenlijke strategie om het mediadiscours te domineren ten gunste van Modi’s BJP.

Hoewel Pande, de mediacriticus, voorzichtig opmerkt dat het te vroeg is om te zeggen wat een overname van Adani zou kunnen betekenen voor de onafhankelijkheid en redactionele integriteit van NDTV, is ze niet optimistisch over een miljardair zakenman die weer een ander Indiaas mediabedrijf overneemt.

“Als grote bedrijven in de nieuwsmedia komen, is dat niet omdat ze van journalistiek houden”, merkte ze op.

Het vooruitzicht dat NDTV zijn redactionele onafhankelijkheid verliest, zou volgens Pandey een nadelig effect hebben op de staat van de democratie in India. “Democratie houdt niet op bij het houden van verkiezingen”, merkte de hoofdredacteur van Newslaundry op. “Er zijn geloofwaardige media nodig om kiezers een keuze te laten maken. Als je die informatie manipuleert, is het in zekere zin manipulatie van de democratie.”

Toen het nieuws over de vijandige overname bekend werd, duurde het niet lang voordat sommige Indiase media onbevestigde berichten over Kumars ontslag begonnen te publiceren.

De ervaren journalist ontkende de berichten echter snel. In een ironische tweet die op 24 augustus werd gepost, merkte Kumar op: “Geachte mensen, het gepraat over mijn ontslag is een gerucht, net als het gerucht over premier Narendra Modi die ermee instemt me een interview te geven.”