America’s Got Talent: Sofia Vergara hugs members of the Mayyas group after mesmerizing dance routine

Sofia Vergara omhelsde de leden van de Mayyas, een volledig vrouwelijke Libanese dansgroep, nadat ze hadden opgetreden in de aflevering van America’s Got Talent dinsdag.

De 50-jarige rechter rende het podium op om de groep te omhelzen nadat ze voor het laatst hadden opgetreden tijdens de twee uur durende aflevering op NBC.

‘Zesendertig vrouwen dansen als één,’ zei Sofia over haar Gouden Zoemer-keuze. ‘Het is magie.’

Dansgroep: Sofia Vergara omhelsde de leden van de Mayyas, een volledig vrouwelijke Libanese dansgroep, nadat ze hadden opgetreden in de aflevering van America’s Got Talent van dinsdag

De betoverende dansact imponeerde Sofia en de andere juryleden toen ze hen allemaal een staande ovatie gaven samen met het publiek.

‘Dit is een optreden dat de wereld verandert’, zei Simon Cowell, 62. ‘Respect.’

‘Als ik kon, zou ik ze nog een Gouden Zoemer geven,’ zei Sofia.

‘Ik heb het gevoel dat je klaar bent voor Vegas’, zei Heidi Klum, 49, tegen de groep.

Op het podium: de 50-jarige rechter rende het podium op om de groep te omhelzen nadat ze voor het laatst hadden opgetreden tijdens de twee uur durende aflevering op NBC

Veel lof: ‘Zesendertig vrouwen dansen als één’, zei Sofia over haar Golden Buzzer-keuze. ‘Het is magie’

Respect geven: ‘Dit is een optreden dat de wereld verandert’, zei Simon Cowell, 62. ‘Respect’

Waardige show: ‘Ik heb het gevoel dat je klaar bent voor Vegas’, vertelde Heidi Klum, 49, aan de groep

‘Dit visueel, hoorbaar in elk opzicht is het beste moment dat ik heb gezien in de geschiedenis van AGT’, verklaarde Howie Mandel, 66.

Elf acts streden dinsdag om twee plaatsen in de finale en een kans om de hoofdprijs van $ 1 miljoen te winnen en de kans om een ​​show in Las Vegas te headlinen.

Kristen Cruz, 19, uit Crawley, Texas, die naam maakte met zingen op TikTok, werd eerste in de laatste reeks kwalificaties voor de finale. Kristen zong het Miley Cyrus-nummer Nothing Breaks Like The Heart. Het publiek gaf haar een staande ovatie toen ze klaar was.

Laatste optreden: De twee uur durende aflevering werd afgesloten met het optreden van de Mayyas

Gewaagde uitspraak: ‘Dit visueel, hoorbaar in elk opzicht is het beste moment dat ik in de geschiedenis van AGT heb gezien’, verklaarde Howie Mandel, 66,

‘Ik ben heel benieuwd wie je favoriete zanger is,’ vroeg Simon. ‘Omdat ik toen naar je stem luisterde, dacht ik een beetje, je hebt bijna een geweldige countrystem. Volgens mij heb je vanavond het verkeerde nummer gekozen.’

Heidi was het daar niet mee eens.

‘Je stem is woest,’ zei Heidi. ‘Je bent geweldig.’

Als eerste: Kristen Cruz, 19, uit Crawley, Texas, die naam maakte met zingen op TikTok, werd eerste in de laatste reeks kwalificaties voor de finale

Mervant Vera, 33, een goochelaar en rapper uit Philadelphia, ging als volgende. Hij liet gastheer Terry Crews, 53, zich bij hem op het podium voegen en een kaartspel met woorden erop schudden. Vervolgens maakte hij een freestyle rap met de woorden in de kaarten.

‘Als je dat nou echt bedacht hebt, ben je een genie,’ zei Heidi.

‘Je maakt magie zo cool,’ zei Sofia. ‘Je bent fantastisch.’

Magische act: Mervant Vera, 33, een goochelaar en rapper uit Philadelphia, ging als volgende en werd geholpen door gastheer Terry Crews

‘Jij bent de magische hiphopversie van Tony Robbins,’ zei Howie. ‘Je bent inspirerend en authentiek.’

Travis Japan, een jongensband uit Japan, voerde een origineel lied uit voor hun auditie in pakken met lovertjes. Howie zoemde toen en Heidi legde haar hoofd in haar handen.

‘Je moet sommige noten raken als je de solo’s zingt,’ zei Howie. ‘Ze waren echt weg. De notities. Het rappen was niet goed… Als Liza Minnelli naar Japan ging en een jongensband oprichtte, zou het er zo uitzien.’

Goede prestatie: Travis Japan, een jongensband uit Japan, voerde een origineel lied uit voor hun auditie in pakken met lovertjes

‘Als je deze voorstelling zou terugspoelen en het volume uit zou zetten, zou dat geweldig zijn’, zei Simon. ‘Ik hou van de choreografie. Het lied was verschrikkelijk.’

Simon zei echter dat hij nog steeds van hen hield.

‘De zang was vandaag een beetje slecht,’ zei Sofia. ‘Ik denk niet dat vanavond jouw avond was.’

Max Ostler, 18, uit Sydney, Australië, die zei dat hij als jong kind naar AGT keek, zei dat hij klaar was om zijn dansroutine uit te voeren voordat hij het podium betrad. Hij danste op Ed Sheeran’s Castle On The Hill.

Solodanser: Max Ostler, 18, uit Sydney, Australië, danste op Ed Sheeran’s Castle On The Hill

Simon, Heidi en Sofia gaven hem een ​​staande ovatie.

‘Het was prachtig,’ zei Heidi.

‘Er is iets aan jou waardoor mensen van je gaan houden,’ zei Sofia.

Ik vond het geweldig: ‘Er is iets aan jou waardoor mensen van je gaan houden’, zei Sofia

‘Ik zeg je wat Sofia is, het is zijn talent en lef,’ zei Simon. ‘De choreografie was ongelooflijk.’

‘Wat er vanavond ook gebeurt, ik denk dat Ed Sheeran je moet bellen en dat je het live op het podium met hem moet doen,’ zei Howie.

Wild card comedian Jordan Conley, 29, zei dat hij zo opgewonden was toen ze hem terugbelden om in de show te zijn. Jordan begon zijn act door in het publiek te zitten.

‘Je bent gewoon lief,’ zei Howie. ‘Je bent sympathiek en je bent relatable en dat is alles wat je nodig hebt.’

Wild card: Wild card comedian Jordan Conley, 29, zei dat hij zo opgewonden was toen ze hem terugbelden om in de show te zijn

‘Ik vind je heel grappig,’ zei Heidi.

Kristy Sellars, uit Ballarat, Australië, verbaasde de jury met haar theatrale paaldansact. Ze spinde en bewoog van paal naar paal. Simon keek verbluft toen ze klaar was.

‘Ik vond het geweldig,’ zei Heidi.

Paalroutine: Kristy Sellars, uit Ballarat, Australië, verbaasde de jury met haar theatrale paaldansact

‘Dit was ongelooflijk,’ zei Simon. ‘Een van de meest verbluffend briljante, creatieve acts die we in de liveshow hebben gezien.’

‘Als een volwassen man die vele uren naar paaldansen heeft gekeken, eindelijk een paaldanseres die ik met het hele gezin kan laten zien,’ zei Howie.

Vanuit Palma de Mallorca, Spanje, deed Blade 2 Blade hun gevaarlijke meswerpactie. Geblinddoekt gooiden ze vlammende messen naar elkaar.

Gevaarlijke daad: Blade 2 Blade deed hun gevaarlijke mesgooiende act

‘Ik hou echt van deze act omdat ik er tegelijkertijd een hekel aan heb’, zei Sofia.

‘Het is alsof je naar een horrorfilm kijkt, je zou het niet leuk moeten vinden, maar je doet het toch’, zei Simon. ‘Dit was een Vegas-act. Geen vraag.’

Urbancrew, een danscrew uit de Filipijnen, flipte en danste unisono met hoelahoep op het podium. Ze vlogen ook door de lucht terwijl ze door de hoepels sprongen.

‘Hierdoor voelde ik me geweldig,’ zei Simon. ‘Dat noem ik een tien.’

Dansploeg: Urbancrew, een dansploeg uit de Filipijnen, draaide en danste in koor met hoelahoep op het podium

‘Dat was de spannendste en meest vermakelijke act van de avond,’ zei Howie.

‘Je bent er vanavond helemaal uit geweest,’ zei Sofia.

Zangeres Aubrey Burchell uit Pittsburgh, die bij een Target-winkel werkt, speelde Love Bites. Ze verblufte in een jurk met één schouder. Alle juryleden gaven haar een staande ovatie toen ze klaar was.

Staande ovatie: Zangeres Aubrey Burchell uit Pittsburgh, die in een Target-winkel werkt, Love Bites uitvoerde en een staande ovatie kreeg van de juryleden

‘Ik hield van het lied,’ zei Heidi. ‘Ik denk dat je carrière als zanger nog maar net begint.’

‘Je klonk geweldig,’ zei Sofia.

‘Ik vind je heel cool en heel interessant,’ zei Simon. ‘Je hebt het geweldig gedaan.’

Yo Yo-concurrent Shu Takada uit Yokohama, Japan, ging als volgende. Hij flipte en danste op het podium terwijl hij zijn jojo’s ronddraaide.

Uniek talent: Yo Yo-concurrent Shu Takada uit Yokohama, Japan, flipte en danste op het podium terwijl hij zijn jojo’s draaide

‘Ik kijk naar mijn achtjarige zoon Eric en hij heeft je net twee duimen omhoog gegeven,’ zei Simon. ‘Van de familie Cowell willen we je vier duimen omhoog geven omdat je een echte wereldkampioen bent.’

‘Je maakt jojo’s zeker cool,’ zei Sofia.

‘Een pluim voor het aantal uren dat je in je kamer hebt doorgebracht om met je jojo te spelen,’ zei Howie.

America’s Got Talent keert woensdag terug op NBC met een resultatenaflevering.