American girlfriend left confused by first trip to the UK

Een man heeft onthuld hoe zijn Amerikaanse vriendin verbijsterd was tijdens haar eerste bezoek aan het VK, een brievenbus aanzag voor een ‘brandkraan’ en dacht dat cricket badminton was.

Ben Reid, 21, uit Hammersmith, Londen, nam Savannah McCray, 21, mee naar Engeland in mei 2022 en legde veel van de blunders van zijn vriendin vast op camera.

De clip laat ook zien hoe de toerist, die uit Los Angeles komt, vol ontzag wordt achtergelaten door de Big Ben en opgewonden tegen haar vriend zegt dat ze de toeristische hotspot van Peter Pan herkende.

Savannah gaf ook toe dat ze bijna werd aangereden door auto’s omdat ze de verkeerde kant op bleef kijken terwijl ze de straat overstak en ook verbijsterd bleef als ze hoorde dat mensen het ‘jubileum’ vierden.

De TikToker bekende dat ze het gesprek met ‘intellectueel geavanceerde’ Britse kinderen van de basisschoolleeftijd niet kon bijhouden – ze noemden ze ‘Mini Einsteins’.

Maar ze zei dat het kijken naar Love Island haar heeft geholpen om meer woorden te leren.

Ondanks de culturele verwarring kijkt Savannah uit naar toekomstige bezoeken aan het vaderland van haar vriend, en zegt ze te hopen ‘een beetje slimmer’ terug te keren naar de VS.

Ben, die in 2011 naar Los Angeles verhuisde, nam Savannah anderhalve week mee naar het Verenigd Koninkrijk om familie te bezoeken, en liet haar Londen, Bristol, Gloucestershire en Oxford zien.

Ze bezocht veel toeristische bezienswaardigheden, zoals de London Eye, en stond ook versteld als ze hoorde dat mensen het ‘jubileum’ vierden

Savannah zei: ‘Ik was voor deze reis nog nooit buiten de VS geweest. Ik had altijd al een passie voor reizen gehad, maar heb er nooit iets mee gedaan.

‘Toen ik jonger was, was ik gefascineerd door Londen en Engeland in het algemeen. Ik was super enthousiast toen we de kans kregen om naar buiten te gaan.

‘Ik was duidelijk in de war toen ik langskwam – het was een grote cultuurschok. Ik werd meerdere keren bijna aangereden door auto’s die de weg overstaken, omdat ik de verkeerde kant op bleef kijken.

‘Het viel me op dat ze in Londen markeringen op de weg hebben die je eraan herinneren hoe je moet kijken als je oversteekt. Dat heeft me erg geholpen.

Het paar ging zelfs samen naar een voetbalwedstrijd tijdens Savannah’s anderhalve week durende bezoek aan het VK

‘Ik had geen idee wat die brievenbussen waren. Brandkraan was mijn eerste gok omdat ze er precies zo uitzagen als onze brandkranen – maar dan een grotere versie.

‘Ik begreep duidelijk niet wat een brievenbus was en klonk uiteindelijk als een idioot.

‘Ik dacht dat cricket badminton was toen ik het zag spelen. Geen van beide sporten is erg groot in de VS – ik dacht het te vergelijken met softbal.

‘Toen ik Big Ben zag, deed het me gewoon denken aan de Disney-film Peter Pan. Als kind keek ik er graag naar en zo begon mijn fascinatie voor Londen.

Ben liet Savannah rond Londen, Bristol, Gloucestershire en Oxford zien tijdens haar bezoek van een week

Ze dacht dat cricket badminton was toen ze zag dat het op een veld werd gespeeld, aangezien geen van beide sporten erg groot is in de VS

Softbal: ze dacht het te vergelijken met softbal, omdat dat spel in de VS groot is en het er ongeveer hetzelfde uitziet

‘Dus toen ik het in het echt zag, was dat mijn eerste instinct en ik begon te flippen. En ze hadden het net met verse verf geverfd, dus het was de perfecte timing.

‘Toen ik klaar was, was het Jubeljaar aan de gang. Ik had geen idee wat dat was. In de VS hebben we geen koningen of koninginnen, dus het was geweldig om het paleis te zien. Dat was ook behoorlijk surrealistisch.’

Ben is sinds begin 2021 aan het daten met Savannah nadat hij haar online had ontmoet.

Ben zei: ‘Savannah verhuisde in januari 2021 naar Los Angeles en ze had me op TikTok gezien en volgde me op Instagram.

Ze zei dat ze geen idee had ‘wat die brievenbussen waren’, en onthulde dat ‘brandkraan’ haar eerste gok was

Verwarring: ze zei dat de rode brievenbussen ‘er precies zo uitzagen als onze brandkranen’, maar een grotere versie

‘Ik veegde een van haar verhalen omhoog en zei ‘Hallo’, en we ontmoetten elkaar in een café. Vanaf dat moment bleven we rondhangen en waren we onafscheidelijk.

‘Als ik in de buurt van Savannah’s familie ben, proberen ze een Engels accent na te bootsen en beginnen ze ‘Proost’ te zeggen.

‘Ik wist [bringing Savannah to the UK] zou vanaf het begin een humoristische ervaring zijn.

‘Toen ze in het VK landde, rolden de tranen over haar wangen toen ze uit het vliegtuigraam keek en uitriep dat alle gebouwen eruit zagen alsof ze uit Harry Potter waren.

‘Om getuige te zijn van haar ervaring met alle culturele verschillen was een hele nieuwe ervaring voor mij, omdat ik kon genieten van alles waarmee ik opgroeide, door een nieuwe lens met haar opwinding.

‘Een paar opmerkingen die ik maakte waren ‘Meen je dat!?’ en ‘Je kunt op geen enkele manier niet zeggen wat dat is’. Mijn algemene reactie gedurende de hele reis was echter opwinding.’

Ben, die nu in de VS woont, is sinds begin 2021 aan het daten met Savannah nadat hij haar online had ontmoet

Savannah landde in het VK en had tranen over haar gezicht terwijl ze uit het vliegtuigraam keek en uitriep dat alle gebouwen eruit zagen alsof ze uit Harry Potter waren

Tijdens haar bezoek aan Groot-Brittannië had Savannah moeite om het gesprek bij te houden, omdat ze zich moest aanpassen aan de woorden die door inheemse Britten werden gebruikt.

Savannah zei: ‘Ik begreep niet veel van de woorden die werden gebruikt toen ik daar was. Zoals ‘vuilnis’ in plaats van ‘vuilnis’ en ‘bak’ in plaats van ‘prullenbak’.

‘Toen ik tijd doorbracht met een paar van Bens familievrienden, ontmoette ik een 10-jarige en een 12-jarige. Ik had het gevoel dat ik tegen mini-Einsteins aan het praten was.

‘Ik verstond de helft van de woorden die ze gebruikten niet. Ze klonken gewoon zo intellectueel geavanceerd, en ik glimlachte en knikte de hele tijd.

‘Ik hoop dat het op mij begint af te werken en dat ik een beetje slimmer terugkom naar de VS. Ik hou ervan in het VK, het is mooi, de mensen zijn lief en ik hou van de accenten.

‘We kijken samen naar Love Island en dat heeft me geholpen. Ik heb hier en daar wat woorden geleerd.

‘Ze noemen elkaar vaak ‘babes’. Ze zeggen vaak ‘bater’, dat zeggen we hier niet. En ze zullen zeggen ‘Kunnen we even praten?’, terwijl Amerikanen gewoon zeggen: ‘Kan ik even met je praten?”

Commentatoren waren verbijsterd door Savannah’s gebrek aan kennis over de Britse cultuur, hoewel sommigen de grappige kant van haar verwarring zagen

Toen de video van Savannah’s hilarische blunders werd geüpload naar TikTok, kreeg deze meer dan een miljoen views en honderden reacties van verbijsterde kijkers.

Savannah zei: ‘De meeste mensen vonden de video hilarisch.

‘Een heleboel opmerkingen kwamen van mensen die zeiden: ‘Hoe weet ze dat niet?’ en Ben vertellen hoe verknald het was.

‘Er zijn veel opmerkingen gemaakt over het Amerikaanse onderwijssysteem. Ik heb het gevoel dat mensen buiten de VS meer weten over de VS dan andersom.

‘Het onderwijssysteem in de UK is zeker een stuk beter.’

Een gebruiker schreef: ‘Amerikaans onderwijs op zijn best’, terwijl een ander schreef: ‘Ik woonde vroeger in Arkansas met mijn ex, dit was vrijwel elk bezoek aan Groot-Brittannië, dus ik begrijp het.’

Een andere commentator zei: ‘Ze ziet er gelukkig uit, dus dat is alles wat telt.’

Een gebruiker merkte op: ‘Ik hou van deze culturele eigenaardigheden. Verschil maakt ons tot wat we zijn.’