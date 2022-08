Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple’s Studio Display

In een oogopslag Pluspunten Indrukwekkend 4K 60Hz-scherm

Fantastische verstelbare standaard

Ingebouwde USB-hub nadelen 4K niet 5K

USB-C in plaats van Thunderbolt-verbinding

Hub koppelt geen extra schermen aan een serieschakeling Ons oordeel De Alogic Clarity is een prachtig uitziend 27-inch display met ingebouwde hub en een fantastische in hoogte verstelbare, kantel- en draaistandaard. Het zal Mac-gebruikers aanspreken met zijn Apple-uiterlijk en is in sommige opzichten zelfs een superieure monitor voor Apple’s eigen Studio Display, hoewel de 4K-resolutie niet zo scherp is als het 5K-scherm van Apple.

Met het uiterlijk van een Apple-scherm, maar voor een meer betaalbare prijs, scoort de Alogic Clarity Monitor punten op esthetiek en prestaties. Verbonden met een Mac mini of Mac Studio, zou dit 27-inch scherm de glorie van de nu stopgezette grotere iMac kunnen nabootsen.

Apple verkoopt twee van zijn eigen beeldschermen en, zoals je zou verwachten, is geen van beide bijzonder betaalbaar. De high-end Pro Display XDR kost $ 4.999 en het “instapmodel” Studio Display kost $ 1.599. Lees onze Apple Studio Display-recensie.

Er zijn natuurlijk tal van niet-Apple-schermen beschikbaar. Voor $ 650, de Dell 2720Q UltraSharp 27 inch 4K USB-C-monitor is minder dan de helft van de prijs van de Apple-monitor. Het 4K-scherm (3.840 x 2.160) voldoet niet aan de 5K-resolutie van de Studio Display, maar is geschikt voor de meeste gebruikers.

Maar hoe mooi een beeldscherm ook is, een Dell- of HP-monitor ziet er nog steeds uit als een Dell- of HP-monitor, en Apple-gebruikers snakken naar Ive-achtige esthetiek op hun desktop.

Er is een nieuw scherm van Alogic dat de prijs van het Apple Studio Display aanzienlijk ondermijnt en het uiterlijk van Apple nabootst, zodat Mac-gebruikers niet de vernedering hoeven te voelen dat Dell over de achterkant van hun scherm schrijft.

De Alogic Clarity 27-inch 4K-monitor

Schermpixels en kleuren

Net als bij de Dell biedt de Alogic Clarity een 4K-scherm (3.840 x 2.160 pixels), dat meer dan een miljard kleuren kan weergeven en een verversingssnelheid van 60 Hz heeft.

5K-schermen bieden meer pixels dan 4K: 14.745.000 pixels versus 9.437.184. Dat is genoeg om een ​​4K-video te laten zien en ruimte te hebben voor andere tools. Hoe meer pixels, hoe vloeiender de lijnen en hoe scherper de afbeeldingen.

Maar je kunt veel geld besparen met één 4K of zelfs twee 4K-schermen hebben voor de prijs van een 5K-monitor.

Het 4K Ultra High Definition-scherm van de Clarity (163 pixels per inch) biedt niet de pixeldichtheid van een 5K-scherm zoals het Studio Display (218 pixels per inch), dus misschien minder aantrekkelijk voor grafische en videoprofessionals, maar het is nog steeds voorbij vier keer zo indrukwekkend als een High Definition (HD) scherm (82 pixels per inch).

Voor twee keer de prijs van de Clarity kan Apple’s Studio Display helderder worden (600 nits versus 400), maar het scherm van Alogic ondersteunt HDR (High Dynamic Range) 600-inhoud, wat betekent dat het wit van het scherm erg helder en duidelijk is en de zwarten veel dieper, wat hetzelfde effect geeft als 600 nits. Apple’s Studio Display mist HDR.

Hoewel beide schermen TFT LCD-technologie met LED-achtergrondverlichting gebruiken, gebruikt de Clarity QLED-technologie (Quantum Dot LED) die helpt bij het produceren van helderdere en levendigere kleuren dan normaal.

Clarity maakt gebruik van In-Plane Switching (IPS)-beeldschermtechnologie waarmee teams op de werkplek hetzelfde scherm kunnen bekijken vanuit hoeken tot 178 graden met minimale vermindering van de beeldkwaliteit.

Het lijdt geen twijfel dat het Studio Display een hoogwaardig scherm biedt, maar het hoogwaardige scherm van de Alogic Clarity is helder en indrukwekkend genoeg voor de meeste gebruikers.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

Ingebouwde hub met meerdere poorten

Net als de beste USB-C-schermen bieden zowel Apple’s Studio Display als de Alogic Clarity meer dan alleen een schermruimte voor uw computer.

De aan de achterkant gemonteerde hub van de Clarity bevat een USB-C upstream-poort die DisplayPort 1.4 ondersteunt, plus een upstream USB-B-poort en twee USB-A downstream-poorten, plus een DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.0-poorten.

Je sluit je Mac aan op het scherm voor de uitgebreide of gespiegelde weergavemodi via de USB-C, DisplayPort 1.4 of een van de HDMI 2.0-poorten.

Met behulp van USB-C of USB-B kan hij niet alleen voor het scherm op uw computer worden aangesloten, maar tegelijkertijd ook een laptop opladen met maximaal 90 W.

De totale stroomvoorziening van de monitor is 180W, dus je kunt de volledige 90W gebruiken op een laptop en de rest voor andere apparaten via de USB-poorten.

Hierdoor heb je geen aparte voeding voor je laptop nodig. U kunt slechts één kabel aansluiten om een ​​extern beeldscherm te krijgen en zelfs een 16-inch laptop volledig opgeladen te houden.

Apple’s Studio Display biedt iets meer kracht, maar niets significant beter. De connectiviteitshub lijkt schaarser, met één upstream 96W PD Thunderbolt 3-poort om op de computer aan te sluiten en drie 10Gbps USB-C-poorten voor het aansluiten van randapparatuur en opslagapparaten.

De twee USB-A-poorten van de Clarity kunnen worden gebruikt om USB-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of webcam op de computer aan te sluiten. Het is duidelijk dat de computer alleen aangesloten apparaten kan zien als deze zijn aangesloten op de USB-C- of USB-B-poort.

Als de computer is aangesloten op de USB-C-poort op het scherm, werken de USB-A-poorten op een nogal zwakke USB 2.0 (480 MBps) snelheid omdat het videoverkeer de USB-C-kabel deelt met de USB-gegevens – dit is waar de De hogere bandbreedte van 40 Gbps Thunderbolt 3-verbinding en snelle USB-C-poorten van Studio Display winnen het gemakkelijk. USB 2.0 is voldoende voor de meeste randapparatuur (toetsenborden, muizen en webcam, enz.), maar niet voor snelle opslagapparaten zoals externe harde schijven en USB-flashstations.

Als de computer echter is aangesloten op de USB-B-poort van het beeldscherm, werken de USB-A-poorten op 5 Gbps USB 3.0-snelheid.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

De Clarity-monitor wordt geleverd met drie kabels: USB-C naar USB-C, HDMI naar HDMI en USB-A naar USB-B. Om je Mac op het scherm aan te sluiten en optimaal gebruik te maken van de USB-A-poorten van de hub, heb je daarom een ​​extra USB-C naar USB-B-kabel nodig, die niet wordt meegeleverd maar niet duur is.

De Apple Studio Display wordt geleverd met één Thunderbolt-kabel van 1 m.

Hoewel de hub van het Apple-display er minder vol uitziet dan die van de Clarity, is het gebruik van Thunderbolt en 10 Gbps USB-C flexibeler dan de hub van de Clarity. Dit omvat twee HDMI en één DisplayPort, maar er kan er slechts één tegelijk worden gebruikt.

Ondanks de meerdere beeldschermaansluitingen kun je, voorlopig, andere beeldschermen niet doorlussen naar de Clarity-hub. Alogic zegt dat daisy-chaining-functionaliteit “opgenomen is in de toekomstige upgrade-roadmap”, wat logisch zou zijn gezien het twee HDMI-poorten heeft.

De beste opstelling voor de Clarity-monitor is ten opzichte van USB-B (waarvoor een extra kabel nodig is), waardoor de USB-C- en USB-A-poorten vrij blijven voor 5 Gbps-verbindingen.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

Ontwerp en uiterlijk

Alogic richt zich op Mac-gebruikers en volgt de gestroomlijnde ontwerpkenmerken van Apple. Het Clarity-scherm zal niet misstaan ​​naast een Mac, of het nu een Mac mini, Mac Studio of MacBook is.

Hij is twee centimeter dieper dan de slanke Apple-monitor, maar dankzij de ouderwetse, iMac-achtige gebogen achterkant merk je niets van de voorkant. Ook is hij hoger door zijn handige verstelbare hoogte.

De Clarity is 56,5 cm hoog (22,2 inch), 62,4 cm (24,5 inch) breed en 22 cm (8,7 inch) diep. Hij weegt 7,5 kg.

De Studio Display is 47,8 cm hoog (18,8 inch), 62,3 cm (24,5 inch) breed en 16,8 cm (6,6 inch) diep. Hij weegt 6,3 kg.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

Een gebied waar Alogic Apple gemakkelijk verslaat, is de uitstekende standaard, die in hoogte verstelbaar is (tot 150 mm), plus kan kantelen, draaien en draaien in staande en liggende stand. Slim, een zwaartekrachtsensor detecteert de rotatie en past het beeld aan de oriëntatie aan.

Apple’s Studio Display kan eenvoudigweg niet draaien naar een portretoriëntatie, hoewel de kanteling iets beter is dan de Clarity: 30° tot Alogic’s 25° kantelpotentieel.

Het Clarity-scherm heeft ook een geweldige zijwaartse beweging.

Ter vergelijking: als je de hoogte van het Apple Studio Display wilt aanpassen, moet je een flinke $ 400 / £ 400 investeren voor de extra kantel- en in hoogte verstelbare standaard, die 105 mm kan worden aangepast.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

Zonder, ahum, de Studio Display-prijs te verhogen tot $ 1.999 / £ 1.899, scoort wat je van Apple krijgt niet goed op ergonomische punten. Ik moest mijn 27 inch iMac optillen voor een gezonder beeld – met behulp van Satechi’s aluminium monitorstandaard-en de Studio Display is eigenlijk lager dan de iMac.

Nog schokkender is dat de twee Apple-standaards niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, dus je kunt later niet besluiten om gewoon de extra in hoogte verstelbare standaard te kopen als de standaard standaard geen comfortabele hoogte voor je bereikt. Je hebt een door Apple gecertificeerde technicus nodig om de standaards te verwisselen.

De Clarity-standaard is daarentegen eenvoudig in elkaar te klikken op het scherm, zonder dat er schroeven nodig zijn.

Beide monitoren kunnen aan een VESA-arm worden bevestigd. Apple vereist dat je er een koopt ten koste van de standaardstandaard.

Er is geen aan/uit-schakelaar op de Studio Display waar alles via de Mac wordt bediend, terwijl de Clarity kan worden in- en uitgeschakeld en de instellingen en het luidsprekervolume kunnen worden aangepast met knoppen onder het scherm, waardoor het een betere keuze is voor Windows-pc’s, wat belangrijk zijn in een omgeving met meerdere platforms.

Audio en video

Het Apple Studio Display is voorzien van een 12-megapixel webcam, hoewel er klachten zijn over verminderde kwaliteit. Hoewel Clarity geen ingebouwde webcam heeft, kun je een superieure aansluiten via een van de USB-poorten. Alogic heeft er zelfs een, de 1080p HD Iris USB Webcam A09, die zowel een USB-A- als een USB-C-aansluiting heeft. Gebruikt met het Clarity-scherm, zult u waarschijnlijk de USB-A-verbinding gebruiken, tenzij u uw laptop op het scherm aansluit via de DisplayPort/HDI-verbindingen.

Apple heeft ook ingebouwde microfoons om spraak- en videogesprekken te ondersteunen.

Audio is merkbaar superieur op het Studio Display, dat is voorzien van een systeem met zes luidsprekers met force-cancelling woofers, breed stereogeluid en ondersteuning voor Spatial Audio voor Dolby Atmos-inhoud. Apple erkent echter dat het een software-update nodig heeft om verschillende problemen op te lossen.

Alogic heeft zijn Clarity-display uitgerust met twee 5W-luidsprekers. De ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt om externe luidsprekers aan te sluiten.

Alogic Clarity 27-inch 4K Monitor review: an affordable alternative to Apple's Studio Display

Maak je eigen 27-inch iMac

Apple besloot te stoppen met zijn klassieke 27-inch iMac, waardoor alleen de 24-inch iMac een alles-in-één desktop bleef. Als de 24-inch iMac net een te klein scherm voor je is, moet je een schermloze Mac-desktop en een extern beeldscherm kopen.

Apple zou liever hebben dat je een Mac mini of Mac Studio en een van zijn super Studio Display-schermen koopt, maar aan deze optie hangt een flink prijskaartje.

De Mac mini begint bij $ 699 / £ 699 en het 27-inch Studio Display vanaf $ 1.599 / £ 1.499. Als je de hoogte van het Studio Display wilt aanpassen, kost dat nog eens $ 400/£ 400, hoewel dat ook niet mogelijk was met de iMac, tenzij je een monitorstandaard gebruikt.

Dus vandaag kost het minimaal 2.298 dollar om wat ooit een iMac van 1.799 dollar was, met een harde schijf van 256 GB, opnieuw te maken.

De specificaties van Apples for Apples lijken behoorlijk op elkaar. De 27-inch iMac werd geleverd met een 5K Retina-display met een resolutie van 5120 x 2880, net als het Studio Display.

Het gebruik van een Mac mini van 256 GB en de Alogic Clarity zou in vergelijking slechts $ 1.498 kosten – een besparing van $ 800 voor het verlies van de extra pixels van het 5K-scherm.

Prijs

Voor een kwalitatief 27-inch scherm is Alogic’s Clarity scherp geprijsd voor $ 799,99, £ 700, CA $ 799,99 of AU $ 899.

Het is moeilijk om niet te slikken als je dat vergelijkt met dat van Apple $ 1.599, £ 1.499, € 1,999 en € 2.499,- prijskaartjes voor zijn Studio Display.

Als je het equivalent van een 27-inch iMac wilt, kun je een geweldige combinatie van een M1 Mac mini en Clarity-scherm bouwen vanaf $ 1.500 (8 GB RAM en 256 GB SSD) of beter $ 2.100 (16 GB RAM en 1 TB SSD). Of upgrade naar een veel beter M1 Max Mac Studio en Clarity-scherm vanaf $ 3.000 (32 GB RAM en 1 TB SSD).

Zoals hierboven beschreven, zou om hetzelfde te doen met Apple’s Studio Display $ 800 aan de hele installatie worden toegevoegd, en we raden je nog steeds aan om rekening te houden met de extra $ 400 kosten van de in hoogte verstelbare standaard.

Lees voor onze samenvatting van de beste beeldschermen voor Macs: Beste Mac-monitoren en -beeldschermen.