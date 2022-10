All you need to know for Qatar 2022: England kick-off times, weather, beer rules

De 2022 Qatar World Cup nadert snel met het paradepaardje-toernooi dat volgende maand centraal staat.

Engeland zal het in de groepsfase opnemen tegen de VS, Iran en Wales, terwijl Spanje en Duitsland in de winter een aantal verrukkelijke banden te wachten staan.

Het WK van Qatar komt eraan deze winter

Hier is alles wat je moet weten over het toernooi…

Het toernooi gaat van start op zondag 20 november met in de openingswedstrijd gastland Qatar tegenover Ecuador.

Engeland v Iran zal de tweede wedstrijd van het toernooi zijn op maandag 21 november voordat AFCON-kampioenen Senegal het opnemen tegen Nederland en de VS tegen Wales.

De groepsfase loopt tot en met vrijdag 2 december, met elke dag vier wedstrijden na de opening van twee dagen.

De eerste van de knock-outwedstrijden begint dan de volgende dag op zaterdag 3 december.

De finale wordt gehouden in het Lusail Iconic Stadium met 80.000 zitplaatsen zondag 18 dec.

20 november: start WK

3/6 december: Ronde van 16

9/10 december: Kwartfinales

13/14 december: Halve finales

18 december: WK-finale

Senegal v Nederland zou de openingswedstrijd zijn, maar de FIFA veranderde het medio augustus in Qatar v Ecuador.

De verandering was in lijn met de lange traditie van openingswedstrijden waarbij gastheren of regerende kampioenen betrokken waren.

Getty De Braziliaanse legende Cafu haalde Engeland uit de pot

Wereldbeker 2022: bevestigde groepsfaseschema’s

Engeland zal een allereerste ‘Battle of Britain’ tegenkomen tijdens een WK-finale.

De Three Lions nemen het in de groepsfase op tegen Wales nadat ze Oekraïne hebben verslagen in hun play-off.

De mannen van Gareth Southgate zullen Groep B aftrappen tegen Iran, een kant die ze nog nooit hebben ontmoet in een senior competitieve international.

Ze nemen het ook op tegen de Verenigde Staten, die ze twee keer hebben ontmoet in de WK-finale – in 1950 en 2010 – maar nooit hebben verslagen.

Als ze door hun poule komen, moet Engeland het bij de laatste 16 opnemen tegen een van de gastheren Qatar, Nederland, Ecuador of Senegal.

Elders nam Groep E het tegen elkaar op tegen voormalig wereldkampioenen Spanje en Duitsland.

België neemt het op tegen Kroatië, de halve finalist van het WK 2018 in Groep F, terwijl regerend kampioen Frankrijk het opneemt tegen Denemarken, Tunesië en Australië.

Groep A: Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland

Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland Groep B: Engeland, Iran, VS, Wales

Engeland, Iran, VS, Wales Groep C: Argentinië, Saoedi-Arabië, Mexico, Polen

Argentinië, Saoedi-Arabië, Mexico, Polen Groep D: Frankrijk, Australië, Denemarken, Tunesië

Frankrijk, Australië, Denemarken, Tunesië Groep E: Spanje, Costa Rica, Duitsland, Japan

Spanje, Costa Rica, Duitsland, Japan Groep F: België, Canada, Marokko, Kroatië

België, Canada, Marokko, Kroatië Groep G: Brazilië, Servië, Zwitserland, Kameroen

Brazilië, Servië, Zwitserland, Kameroen Groep H: Portugal, Ghana, Uruguay, Zuid-Korea

Getty Southgate’s Engeland zal op zoek zijn naar glorie op het WK 2022

WK 2022: Aftraptijden

De tijd in Qatar loopt drie uur voor op Greenwich Mean Time.

FIFA heeft bevestigd dat de eerste twee wedstrijdrondes om 13:00, 16:00, 19:00 en 22:00 lokale tijd (10:00, 13:00, 16:00 en 19:00 in het VK) beginnen.

De aftraptijden in de laatste ronde van groepswedstrijden en wedstrijden in de knock-outronde zijn om 18.00 uur en 22.00 uur lokale tijd (15.00 uur en 19.00 uur Britse tijd).

En de finale begint om 18.00 uur lokale tijd (15.00 uur Britse tijd).

getty Het Khalifa International Stadium zal worden gebruikt tijdens het WK 2022

Wereldbeker 2022: het programma van Engeland

Hier zijn de bevestigde data en tijden van de mogelijke wedstrijden van Engeland…

Groepsfasen

Engeland v Iran – 16:00 uur lokaal / 13:00 uur VK – ma 22/11

Engeland v VS – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – vr 25/11

Wales v Engeland – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – di 29/11

Als Engeland als eerste eindigt

Ronde van 16 – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – zo 4/12 (mogelijk Ecuador of Senegal)

Kwartfinale – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – za 10/12 (mogelijk Frankrijk of Argentinië)

Halve finale – 22u lokaal / 19u VK – wo 14/12 (mogelijk België, Duitsland, Portugal of Spanje)

Als Engeland 2e wordt

Ronde van 16 – 18:00 uur lokaal / 15:00 uur VK – za 3/12 (mogelijk Nederland)

Kwartfinale – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – vr 9/12 (mogelijk Argentinië of Denemarken)

Halve finale – 22:00 uur lokaal / 19:00 uur VK – di 13/12 (mogelijk Spanje of Kroatië)

Laatste

3e plaats play-off – 18:00 uur lokaal / 15:00 uur VK – za 17/12

Laatste – 18:00 uur lokaal / 15:00 uur VK – zo 18/12

AFP of licentiegevers Het WK vindt deze winter plaats nadat de FIFA besefte dat de zomer te warm zou zijn

WK 2022: Het weer

Het weer is een hot topic sinds het WK werd toegekend aan de Golfstaat Qatar.

In november ligt de gemiddelde temperatuur in Qatar tussen de 22C en 30C, terwijl het in december tussen de 17C en 25C ligt.

In de zomermaanden tussen mei en augustus ligt de gemiddelde temperatuur rond de 37C.

Qatar is een Arabisch schiereiland en ligt in de Perzische Golf. Het grenst aan Saoedi-Arabië en is naaste buren van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Waar Qatar is in de wereld als de beste van het voetbal, maak je klaar om naar het Midden-Oosten te gaan

De stadionkaart voor het WK 2022 in Qatar

World Cup 2022: Hoe het toernooi werkt

Er zullen 32 landen strijden in de Wereldbeker inclusief houders Qatar die hun debuut zullen maken in het paradepaardje-toernooi.

In tegenstelling tot Euro 2020, zullen in de groepsfase alleen de beste twee teams uit de acht groepen vorderen.

De groepswinnaars en runners-up gaan naar de ronde van 16 en het toernooi gaat door de knock-outfase voordat een kampioen wordt gekroond in de finale.

Er zal op zaterdag 17 december een play-offwedstrijd om de derde plaats worden gehouden in het Khalifa International Stadium in Al Rayyan.

WK 2022: De locaties

Het toernooi wordt uitsluitend in Qatar gehouden en de meeste wedstrijden worden gespeeld in de hoofdstad Doha.

De vier stadions in de omgeving van Doha zijn het Ras Abu Aboud Stadium, het Al Thumama Stadium, het Education City Stadium en het Khalifa International Stadium.

Tijdens het toernooi zullen nog vier locaties worden gebruikt, waarvan het Lusail Iconic Stadium in Lusail en het Al Bayt Stadium in Al Khor de grootste zijn.

Het Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan en het Al Janoub Stadium in Al Wakrah zullen ook worden gebruikt.

De terreinen zullen niet ver van elkaar verwijderd zijn, met een langste afstand van ongeveer 65 km van het Al Bayt Stadium naar het Al Janoub Stadium.

WK 2022: De locaties Lusail Iconisch Stadion, Lusail – 80.000 Al Bayt-stadion, Al Khor – 60.000 Stadion 974, Doha – 40.000 Al Thumama-stadion, Doha – 40.000 Education City Stadium, Al Rayyan – 45.000 Ahmed bin Ali Stadion, Al Rayyan – 44.740 Khalifa International Stadium, Al Rayyan – 40.000 Al Janoub-stadion, Al Wakrah – 40.000

In dit stadion wordt de finale van Qatar 2022 gehouden

Het Education City Stadium is erg indrukwekkend

WK 2022: hoe dit het Premier League-seizoen 2022/23 zal beïnvloeden

Het nieuwe Premier League-seizoen begon op 6 augustus en zal zijn laatste speeldag houden op 28 mei 2023.

De Premier League zal na het weekend van 12/13 november worden onderbroken voordat de wedstrijden op tweede kerstdag worden hervat.

Spelers hebben een week van voorbereiding met hun nationale teams voordat ze naar het toernooi in het Midden-Oosten gaan.

Ze hebben dan slechts acht dagen om op tijd te herstellen voor de hervatting van de competitie als ze op 18 december de finale bereiken.

Er zijn slechts zes weekenden zonder Premier League-wedstrijden.

En hoe zit het met het bier?

Alcohol is niet illegaal in Qatar, maar er is nultolerantie voor drinken in het openbaar en dronken zijn in het openbaar is een misdaad.

Er is echter een versoepeling van de regels met fans die tot 19 uur per dag bier kunnen kopen op het Arcadia-festival, evenals op het officiële FIFA-fanfestival.

Klik hier voor een volledige uitleg over regels voor bier.

De loting is gedaan

Wereldbeker 2022: volledige speellijst

Alle tijden zijn GMT

Groepsfase

Zondag 20 november:

Groep A – Qatar v Ecuador, 16.00 uur

Maandag 21 november:

Groep B – Engeland v Iran, 13:00 uur

Groep A – Senegal v Nederland, 16.00 uur

Groep B – VS v Wales, 19.00 uur

Dinsdag 22 november:

Groep C – Argentinië v Saoedi-Arabië, 10.00 uur

Groep D – Denemarken v Tunesië, 13:00 uur

Groep C – Mexico v Polen, 16.00 uur

Groep D – Frankrijk v Australië, 19.00 uur

woensdag 23 november:

Groep F – Marokko v Kroatië, 10u

Groep E – Duitsland v Japan, 13:00 uur

Groep E – Spanje v Costa Rica, 16.00 uur

Groep F – België v Canada, 19.00 uur

Donderdag 24 november:

Groep G – Zwitserland v Kameroen, 10u

Groep H – Uruguay v Zuid-Korea, 13:00 uur

Groep H – Portugal v Ghana, 16.00 uur

Groep G – Brazilië v Servië, 19.00 uur

Vrijdag 25 november:

Groep B – Iran v Wales, 10.00 uur

Groep A – Qatar v Senegal, 13:00 uur

Groep A – Nederland v Ecuador, 16.00 uur

Groep B – Engeland v VS, 19.00 uur

Zaterdag 26 november:

Groep D – Tunesië v Australië, 10.00 uur

Groep C – Polen v Saoedi-Arabië, 13:00 uur

Groep D – Frankrijk v Denemarken, 16.00 uur

Groep C – Argentinië v Mexico, 19.00 uur

Zondag 27 november:

Groep E – Japan v Costa Rica, 10.00 uur

Groep F – België v Marokko, 13u

Groep F – Kroatië v Canada, 16.00 uur

Groep E – Spanje v Duitsland, 19.00 uur

Maandag 28 november:

Groep G – Kameroen v Servië, 10.00 uur

Groep H – Zuid-Korea v Ghana, 13:00 uur

Groep G – Brazilië v Zwitserland, 16.00 uur

Groep H – Portugal – Uruguay, 19.00 uur

Dinsdag 29 november:

Groep A – Nederland v Qatar, 15.00 uur

Groep A – Ecuador v Senegal, 15.00 uur

Groep B – Wales v Engeland, 19.00 uur

Groep B – Iran v VS, 19.00 uur

woensdag 30 november:

Groep D – Tunesië v Frankrijk, 15.00 uur

Groep D – Australië v Denemarken, 15.00 uur

Groep C – Polen v Argentinië, 19.00 uur

Groep C – Saoedi-Arabië – Mexico, 19.00 uur

donderdag 1 december

Groep F – Kroatië v België, 15u

Groep F – Canada v Marokko, 15.00 uur

Groep E – Japan v Spanje, 19.00 uur

Groep E – Costa Rica v Duitsland, 19.00 uur

vrijdag 2 december:

Groep H – Zuid-Korea v Portugal, 15:00 uur

Groep H – Ghana v Uruguay, 15.00 uur

Groep G – Kameroen v Brazilië, 19.00 uur

Groep G – Servië v Zwitserland, 19.00 uur

Ronde-van-16

zaterdag 3 december:

Wedstrijd 49 – 1A v 2B – Khalifa International Stadium, 15.00 uur

Wedstrijd 50 – 1C v 2D – Al Rayyan Stadium, 19.00 uur

zondag 4 december:

Wedstrijd 52 – 1D v 2C – Al Thumama Stadium, 15.00 uur

Wedstrijd 51 – 1B v 2A – Al Bayt Stadium, 19.00 uur

maandag 5 december:

Wedstrijd 53 – 1E v 2F – Al Janoub Stadium, 15.00 uur

Wedstrijd 54 – 1G v 2H – Stadion Ras Abu Aboud, 19.00 uur

Dinsdag 6 dec:

Wedstrijd 55 – 1F v 2E – Education City Stadium, 15.00 uur

Wedstrijd 56 – 1H v 2G – Lusail Stadium, 19.00 uur

Kwartfinales

Vrijdag 9 dec:

Wedstrijd 57 – Winnaar van wedstrijd 49 v Winnaar wedstrijd 50 – Lusail Stadium, 19.00 uur

Wedstrijd 58 – Winnaar van wedstrijd 53 v Winnaar wedstrijd 54 – Education City Stadium, 15.00 uur

Zaterdag 10 december:

Wedstrijd 59 – Winnaar Wedstrijd 51 v Winnaar Wedstrijd 52 – Al Bayt Stadium, 19:00 uur

Wedstrijd 60 – Winnaar Wedstrijd 55 v Winnaar Wedstrijd 56 – Al Thumama Stadium, 15:00 uur

Halve finale

Dinsdag 13 dec:

Wedstrijd 61 – Winnaar Wedstrijd 57 v Winnaar Wedstrijd 58 – Lusail Stadium, 19.00 uur

woensdag 14 dec:

Wedstrijd 62 – Winnaar Wedstrijd 59 v Winnaar Wedstrijd 60 – Al Bayt Stadium, 19:00 uur

Play-off derde plaats:

Zaterdag 17 dec:

Wedstrijd 63 – Khalifa International Stadium, 15.00 uur

Laatste

Zondag 18 dec:

Wedstrijd 64 – Lusail Stadium, 15.00 uur