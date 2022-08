ALISON BOSHOFF: Watch out, JK Rowling! Here comes £60m author Alice Oseman

Vergeet JK Rowling, Sally Rooney en David Walliams, er is een nieuw publicatiefenomeen in de stad.

Alice Oseman, 27, heeft elke maand bijna een miljoen pond aan boeken verkocht – en is op weg om wereldwijd £ 60 miljoen in te zamelen – alleen al in 2022.

Het geheim van het duizelingwekkende succes van de auteur? De Heartstopper-serie, die begon als een door crowdfunding gefinancierde, in eigen beheer uitgegeven graphic novel voor tieners, gaat over een verlegen 15-jarige jongen genaamd Charlie die verliefd wordt op een rugbyspeler in zijn klas, Nick genaamd.

De boeken waren al een grote hit bij jonge volwassenen, maar zijn, na te zijn aangepast voor tv door Netflix, van cultstatus naar wereldwijd merk gegaan.

Alice Oseman, 27, heeft elke maand bijna een miljoen pond aan boeken verkocht – en is op weg om wereldwijd £ 60 miljoen in te zamelen – alleen al in 2022.

De Netflix-show, simpelweg Heartstopper genaamd, werd in april gelanceerd en schittert een groep tieners, van wie de meesten hun eerste acteerbaan hebben.

Desondanks heeft het de Top 10 van de streaminggigant in meer dan 50 landen gehaald en zijn er nog twee series in gebruik genomen, waarvan de tweede later dit jaar in productie gaat. Ongebruikelijk bewerkte Oseman haar eigen romans voor het scherm.

Oscar-winnaar Olivia Colman speelt de schermmoeder van Nick (Kit Connor, die net getekend heeft bij het A-lijsttalentbureau WME). TikTok-ster Yasmin Finney — de nieuwe metgezel van Doctor Who — zit ook in de cast.

Gesteund door de show, is de verkoop van de graphic novels (en zelfs het kleurboek) door het dak gegaan. De Heartstopper-serie alleen al heeft wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht en is een Top 10 bestseller in 10 markten, waaronder de VS – met publicatierechten tot nu toe in 33 landen.

In het Verenigd Koninkrijk leverden de titels van Oseman van januari tot juni £ 5,5 miljoen op. Dat geeft haar een voorsprong op David Walliams (£ 4,7 miljoen), JK Rowling (£ 3,8 miljoen), Lee Child (£ 2,1 miljoen) en Sally Rooney (£ 1,3 miljoen).

Ze lijkt in eigen land meer dan £ 10 miljoen te verdienen; en de populariteit in het buitenland, met name in Amerika, suggereert dat ze wereldwijd wel 60 miljoen pond zou kunnen verdienen.

De Netflix-show, simpelweg Heartstopper genaamd, werd in april gelanceerd en schittert een groep tieners, van wie de meesten hun eerste acteerbaan hebben

Critici zijn enthousiast over de heilzame en emotionele impact van de opbeurende boeken, die het verhaal vertellen van een lieve, ongemakkelijke eerste liefde en zich afspelen in een school naar het voorbeeld van Rochester Grammar, waar de auteur naar toe ging.

Oseman schreef de eerste van de serie in 2016, hoewel de helden Charlie en Nick in een eerder boek verschenen, Solitaire (waarmee ze op 17-jarige leeftijd een publicatiedeal kreeg en vergelijkingen trok met The Catcher In The Rye).

Charlie is al uit de kast gekomen als homo, maar lijdt aan homofobie.

Oseman zei: ‘Ik geloof dat de dingen zijn verbeterd, zelfs sinds ik Heartstopper begon te schrijven; maar zeker sinds ik zelf op school zat. Er is echter nog steeds veel homofobie, transfobie en pesten; dus ik weet zeker dat sommige mensen het wel zullen begrijpen.’

Critici zijn enthousiast over de heilzame en emotionele impact van de opbeurende boeken, die het verhaal vertellen van een lieve, ongemakkelijke eerste liefde en zich afspelen in een school naar het voorbeeld van Rochester Grammar, die de auteur bezocht

Heartstopper begon in 2016 als een gratis te lezen webcomic. In 2017 financierde ze een zelfgepubliceerde editie met crowdfunding, waarmee ze £ 58.000 ophaalde en de eerste 2.000 boeken zelf op de post ging. Haar boeken worden nu uitgegeven door Hachette en HarperCollins.

In 2020 bracht Oseman de roman Loveless uit, over seksuele identiteit. Ze vertelde een interviewer: ‘Het onderzoekt aseksualiteit en aromanticisme – dat is wat ik ben. Ik ben een aseksuele aromanticus. Het was een soort coming-out-reis, een diepe duik in iets dat me mijn hele leven heeft beïnvloed.’

Ze zou de Heartstopper-serie – acht boeken – hebben voltooid en overweegt over te stappen van tienerfictie naar de volwassen markt.

Waarom Lesley de voorkeur geeft aan vodden boven rijkdom…

Lesley Manville zegt dat het makkelijker was om Ada, een schoonmaakster, te spelen dan om prinses Margaret te spelen in The Crown.

Manville speelt de titelrol in de hartverwarmende film Mrs Harris Goes To Paris, een bewerking van de geliefde roman van Paul Gallico uit 1958.

Manville, 66, zei: ‘Het zit in mijn botten. Dat was het leven dat ik kende, want ik had ouders uit de arbeidersklasse. Ik vond het lastiger als ik iemand als prinses Margaret speelde, want ik kende dat leven niet.’

De film, die volgende maand verschijnt, vertelt het verhaal van de weduwe Ada, een hardwerkende huishoudster die besluit haar spaargeld te besteden aan een Dior-jurk, nadat ze heeft gezien dat een rijke klant er een draagt.

Ze beknibbelt en spaart (en gokt op de hondenrenbaan) om genoeg geld in te zamelen en komt uiteindelijk aan bij Dior’s Avenue Montaigne-hoofdkwartier, waar ze iedereen charmeert.

Lesley Manville zegt dat het makkelijker was om Ada, een schoonmaakster, te spelen dan om prinses Margaret uit te beelden in The Crown

Het sprookje is compleet wanneer ze naar Parijs verhuist en wat veranderingen begint aan te brengen – ten goede – in het modehuis.

Manville reflecteert: ‘Ik kende het boek helemaal niet. Het kwam naar mij toe als een aanbod, dus het was leuk om het te lezen, wetende dat het van mij was als ik het wilde hebben.’

Manville kon het zo goed vinden met mede-ster Isabelle Huppert dat het paar nu overweegt om samen een toneelstuk te gaan spelen. Manville zei: ‘Ze heeft zo’n stijl, die me aanspreekt, want we houden allebei van kleding.’

Ze gaf toe dat ze verschillende regels in de film had gepubliceerd, waaronder het uitroepen van ‘Gordon Bennett!’ en constateren dat de zaken ‘t**s up’ waren – die beide een beetje raadselachtig kunnen zijn voor een internationaal publiek.

Een intrigerend diner in Mayfair, Londen, vorige week met Tom Cruise samen met Jeff Bezos, de voormalige CEO van Amazon, en zijn vriendin Lauren Sanchez. Cruise, zoals bekend, is op een missie om films te redden van de bedreiging die streaming vormt voor de bioscoopervaring.

Bezos blijft ondertussen een grootaandeelhouder van Amazon, dat precies dat biedt, via Prime Video. Zou Bezos Cruise kunnen verzachten voor een project met zijn filmdivisie? Hij zou veel charme nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen.

Waarschijnlijker is dat de twee mannen een connectie hebben via personal trainer Wesley Okerson, belast met het maken van Bezos buff – en die vroeger met Cruise werkte.

Dame Maureen Lipman vindt dat de koningin genomineerd moet worden voor een acteergong, na haar sterretje tegenover Beertje Paddington, compleet met marmeladesandwich, in een korte filmopname voor de viering van het platina jubileum.

‘Ik ga BAFTA voorleggen dat de koningin de prijs voor beste nieuwkomer moet krijgen, voor beste optreden in een korte film’, grapte Lipman. Hoewel ze toegaf dat het geven van een prijs voor beste nieuwkomer hetzelfde was als ‘Dolly Parton een sportbeha geven’.

Kylie houdt zich…

Kylie Minogue’s terugkeer naar Ramsay Street voor de allerlaatste aflevering van Neighbours – met een retro-spijkerbroek en retro-krullen – is een van de geweldige tv-momenten van het jaar.

Maar er is veel gespeculeerd op sociale media over waarom ze haar lippen zo stijf op elkaar hield en alleen maar uitsprak: ‘Home sweet home’!

Er is mij echter verteld dat het probleem een ​​gebrek aan tijd was.

Een vriend zei: ‘Er was maar één halve dag waarop de schema’s van Kylie en Jason overeenkwamen. Ze hadden ook graag scènes met Guy Pearce gefilmd, maar dit was niet mogelijk.

‘Voor Kylie en Jason ging het minder om een ​​verhaallijn – wat moeilijk zou zijn geweest, gezien de complexiteit van de laatste aflevering – maar gewoon om op straat te zijn, en voor kijkers om de liefde tussen hen te zien. Het was heel emotioneel voor Kylie om weer op de set te zijn. Ze vond het geweldig om deel uit te maken van de finale.’

Clooney neemt het op tegen de Krays?

Is George Clooney van plan een film te maken over de beruchte Londense gangsters Ronnie en Reggie Kray?

De dubbele Oscarwinnaar is momenteel op vakantie in Italië met zijn vrouw Amal en hun vijfjarige tweeling, nadat ze de productie van The Boys In The Boat hebben afgerond, een film over een Amerikaans roeiteam.

Ik begrijp echter dat hij en een oude producervriend Grant Heslov de mogelijkheid overwegen om een ​​film te maken over de gangster-tweeling (foto).

Heslov werd gespot op de set van The Boys In The Boat met een exemplaar van Ron Kray’s My Story, een spook geschreven door tv-legende Fred Dinenage, uit zijn zak stekend.

Het boek werd twee jaar voordat Ronnie stierf gepubliceerd en daarin vertelt hij uitgebreid over zijn biseksualiteit en geestelijke gezondheidsproblemen, evenals zijn geloof (hij vond God terwijl hij in Broadmoor was), en hoe hij telepathische communicatie had met broer Reggie , die in Lewes opgesloten zat.

Sinds 2006 runnen Heslov en Clooney Smokehouse Pictures, dat films heeft gemaakt, waaronder Good Night, And Good Luck, Argo en Ocean’s 8.

De Krays zijn al eerder op het grote scherm verschenen. Tom Hardy speelde beide tweelingen in de film Legend in 2015; en Gary en Martin Kemp waren in de film The Krays uit 1990.

Dinenage, nu 80, vertelt me ​​dat de rechten op het boek nog niet door Clooney zijn gekocht, maar hij zou heel blij zijn als het zou gebeuren.

Hij voegt eraan toe: ‘Ik zou graag een cameo-optreden maken.’

Maigret kan terugkeren – stop dat in je pijp en rook het!

Rowan Atkinson heeft nagedacht over tv-drama Maigret, een zeldzame teleurstelling in een verder schitterende carrière. De show werd gedumpt door ITV na slechts vier afleveringen.

‘Het was niet mijn beslissing om de stekker eruit te trekken’, zei Atkinson over het overlijden van de pijprokende detective.

‘Dat was aan ITV, die een soort van oordeel maakte over wat voor soort shows ze wilden maken en ik vermoed hoe goed – of niet – onze show naar beneden ging. Het was hun voorrecht; en het is niet aan mij om enige verdediging tegen die beslissing op te werpen. Maar zeg nooit nooit. Meer filmen sluit ik niet uit.’

Atkinson speelde hoofdinspecteur Jules Maigret in de whodunnit die zich midden jaren vijftig in Frankrijk afspeelde. Het werd gelanceerd tijdens Kerstmis 2016, maar verdween minder dan een jaar later van onze schermen.

De show was gebaseerd op de boeken van Georges Simenon, gepubliceerd tussen 1931 en 1972.

Harry verbergt zijn slaapkamerscènes

Harry Styles is een knappe en hoffelijke hoofdrolspeler in de film Don’t Worry Darling. Het kostte echter enorm veel werk om hem voor te bereiden op de openhartige liefdesscènes met schermvrouw Florence Pugh (beide afgebeeld, hierboven) – omdat hij zoveel tatoeages heeft.

De voormalige One Direction-ster, die nu een enorme carrière als solo-artiest heeft, heeft er 60: zijn armen, benen en romp bedekken.

Visagisten moesten eerst elk ontwerp op kleur corrigeren door rood pigment over het zwart te sponzen. Daarna werden ze bedekt met groen pigment, gevolgd door poeder om te verzegelen. Als laatste werd er een crème foundation aangebracht om ze te bedekken. Het hele proces duurde ongeveer drie uur.

Jason Collins wordt gecrediteerd met speciale make-up-effecten op de film – hij is ook de man die toezicht hield op de transformatie van Lily James in Pamela Anderson voor Pam & Tommy, met behulp van protheses en cosmetica.

Don’t Worry Darling, geregisseerd door Styles’ vriendin Olivia Wilde, speelt zich af in de jaren vijftig, in een buitenwijk van Utopia waar de mannen aan het ‘Victory Project’ werken en hun vrouwen niet al te veel vragen stellen over wat dat precies is. .

Het gaat later deze maand in première op het filmfestival van Venetië.