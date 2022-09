ALISON BOSHOFF: Priscilla Presley nets $1m to shoot film about marriage to Elvis 

Ze was tot tranen geroerd door Baz Luhrmanns versie van het levensverhaal van haar overleden echtgenoot, maar nu zet Priscilla Presley zichzelf in de schijnwerpers, nadat ze een deal had gesloten voor een film die het verhaal vanuit haar perspectief vertelt.

De film, Priscilla, zal gebaseerd zijn op haar bestverkopende memoires Elvis And Me uit 1985.

Geregisseerd door Sofia Coppola, zal het vertellen hoe ze Elvis voor het eerst ontmoette toen ze 14 was, en aanvankelijk een ‘penvriend’-romantiek met hem had terwijl ze in Duitsland woonde en hij in Amerika was.

Toen ze 17 was, trok ze bij zijn ouders in. Het paar trouwde – in Vegas – in 1967 toen ze 22 was (foto), en scheidde in 1973. Nu, 50 jaar later, komt het verhaal naar het grote scherm.

Bronnen beschrijven het script, geschreven door Coppola, als ‘intiem’ en zeggen dat het een uitzicht biedt dat niet in de Elvis-film zat. ‘Het is een liefdesverhaal,’ wordt mij verteld. ‘Het begint wanneer ze verliefd worden en eindigt wanneer hun liefdesverhaal eindigt.’

Het paar trouwde – in Vegas – in 1967 toen ze 22 was (foto) en scheidde in 1973. Nu, 50 jaar later, komt het verhaal naar het grote scherm

Priscilla zei dat het huwelijk mislukte omdat de koning, tien jaar ouder dan zij, niet trouw was.

Ze werd uiteindelijk verliefd op een karate-instructeur en verliet hem. De rol van Priscilla wordt ingenomen door nieuwkomer Cailee Spaeny, die alleenstaande moeder Erin speelde in het veelgeprezen tv-drama Mare Of Easttown. Euphoria-ster Jacob Elordi, een Australiër, zal Elvis spelen.

De opnames voor de foto beginnen binnenkort in Toronto. Directeur Coppola produceert het project ook, samen met Lorenzo Miele van The Apartment (een bedrijf uit Fremantle) en A24. Charles Finch, de Britse uitgever en producent, coproduceert ook via zijn Sony-filmbedrijf Standalone.

Presley, 77, zou een deal van $ 1 miljoen hebben gesloten voor de rechten op haar boek.

Verdere inkomsten zullen naar het Presley-landgoed stromen door het in licentie geven van Elvis-nummers. Men denkt dat de recente Warner Bros-film, met Austin Butler en Tom Hanks in de hoofdrollen, alleen al 20 miljoen dollar aan muziekrechten opleverde. (Kolonel Parker, de sluwe manager van Elvis, drong erop aan dat hij en zijn ster de helft van de publicatierechten kregen – en de daaropvolgende royalty’s – op alles wat Presley opnam.)

De dochter van Priscilla en Elvis, Lisa Marie, is de enige overgebleven erfgenaam van de muzieklegende.

Ondertussen komt Elvis binnenkort weer op het scherm… als tekenfilm. Netflix’ animatieaanbod Agent King ziet Presley zijn jumpsuit inruilen voor een jetpack. De serie, gemaakt door Sony Pictures Animation, laat Elvis zien die deelneemt aan een geheim spionageprogramma van de overheid, terwijl hij gewoon doorgaat met zijn dagelijkse werk. Karakterontwerper Rob Valley vertelde in juni op een animatiefestival in Annecy, Frankrijk: ‘Ik wilde dat hij er schattig en gevaarlijk uitzag.’

Priscilla Presley is een uitvoerend producent van de show. Ze zei: ‘Ik maak me zorgen over de scripts, want het is een animatie voor volwassenen. Dus je laat het over aan Sony en Netflix. Soms komt het script binnen en zeg ik: ‘God, Elvis zou dat nooit zeggen!’ ‘

Billie wil graag doorgaan met acteren

Carrie Fisher’s dochter Billie Lourd verschijnt in Ticket To Paradise: de George Clooney/Julia Roberts romcom, waarvan de release is uitgesteld tot volgende week na de dood van de koningin

Lourd speelt Wren, die beste vrienden is met Lily (Kaitlyn Dever), de dochter van het kibbelende gescheiden stel van Clooney en Roberts. De actrice, wiens vader de Amerikaanse talentenagent Bryan Lourd is, omschrijft zichzelf als ‘de ultieme third-wheel queen’.

‘Ik ben opgegroeid met de grappigste vrouw aller tijden – mijn moeder! – en dus niet grappig zijn zou alleen maar betekenen dat ik niet werd geaccepteerd in mijn familie. Dus ik moest grappig zijn om te overleven.’

Lourd, die in verwachting is van haar tweede kind, was eerder te zien in de film Booksmart; en is zojuist aangekondigd als de hoofdrol in een komende komedie genaamd & Mrs, naast Aisling Bea.

Ticket To Paradise draait vanaf dinsdag in de bioscoop.

Ben Kingsley maakt een overtuigende Salvador Dali (foto) in de film Daliland, die morgenavond in première gaat op het Toronto International Film Festival. De film toont de kunstenaar als een oude man, strevend naar relevantie terwijl hij zich voorbereidt op het opzetten van een tentoonstelling.

Hij wordt gesteund door zijn muze en ‘spirituele vrouw’ Amanda Lear, die 15 jaar aan zijn zijde stond – terwijl hij werd geterroriseerd door zijn echte vrouw Gala. Lear – een model, tv-presentator en later popzangeres – wordt gespeeld door model en transvrouw Andreja Pejic, die naar eigen zeggen al haar hele leven fan is van de androgyne Lear.

Records lijken aan te tonen dat Lear werd geboren als Alain Tap in Saigon; maar ze heeft eerder ontkend als man geboren te zijn. Haar veelbewogen levensverhaal zal op een dag zeker in film worden verteld – haar geliefden waren onder meer David Bowie en Bryan Ferry.

Michael Palin zegt dat hij niet vies is van meer avonturen op gevaarlijke plaatsen. De voormalige Monty Python-ster heeft een bezoek aan Noord-Korea gevolgd met een reis door Irak, voor Channel 5 volgende week.

‘We hebben wel overwogen om naar Syrië te gaan om een ​​serie te maken, voordat het te gevaarlijk werd gevonden’, herinnert Palin zich. Maar voegde eraan toe dat hij het in de toekomst niet zou uitsluiten.

‘Mensen zeiden: ‘Ga niet naar Irak!’ Maar waarom? De oorlog is daar. We kunnen een land niet zomaar afwijzen omdat het ooit een oorlogsgebied was.’

Ford jonger dan ooit op 80

Harrison Ford brak in 1981 voor het eerst die beroemde bullwhip als Indiana Jones, en hij belooft dat de komende – vijfde – aflevering zijn laatste zal zijn.

We weten nog niet wat de titel van de film zal zijn, maar sommigen suggereren dat het Indiana Jones And The Fountain Of Eternal Youth zou moeten heten, omdat de 80-jarige acteur ten minste een deel van de tijd digitaal verouderd is. actie.

De technologie is enorm vooruitgegaan – kijk naar Robert DeNiro in The Irishman – maar voor Indiana Jones lijkt Disney motion capture-technologie te hebben gebruikt waarmee Ford op het scherm kan worden afgebeeld als een man van in de twintig of dertig.

De ster werd vastgeklikt op de set met stippen op zijn gezicht – en een stuntdubbel werd gezien op een paard door een tickertape-parade in ‘New York’ (eigenlijk Glasgow). Op de beelden die afgelopen zaterdag werden getoond op de D23 Expo in Florida, was de man op het paard ‘jonge Indy’ en beschermde hij zijn beatnik-peetdochter Helena (Phoebe Waller-Bridge).

De trailer is nog niet online gezet. Ford leek een beetje geëmotioneerd toen hij zei: ‘Ik ben erg trots om te zeggen dat deze fantastisch is. Indiana Jones-films gaan over fantasie en mysterie, maar ze gaan ook over het hart. We hebben echt een geweldig verhaal te vertellen, evenals een film die je een schop onder je kont geeft.’

Marilyn lookalike vuurt het startschot voor de Oscars

En ze zijn weg! Nu de filmfestivals weer op volle toeren draaien – Venetië en Toronto zijn net afgelopen, de vleugels van Londen gaan volgende maand van start – is het startschot gelost voor het prijsuitreikingsseizoen.

Cate Blanchett wordt al getipt om nog een Oscar voor Beste Actrice in de wacht te slepen voor haar hoofdrol in Tar (ze speelt een dirigent). En er is waarschijnlijk genoeg liefde voor Ana de Armas in de film Blonde om bij haar telefoon te willen staan ​​wanneer de Oscar-nominaties op 24 januari worden aangekondigd.

Sommige critici vonden de film problematisch, maar niemand kibbelde over De Armas’ optreden als legendarische filmgodin Marilyn Monroe.

Voor de jongens won Colin Farrell in Venetië voor The Banshees Of Inisherin – waarvan onze criticus Brian Viner zei dat hij zes van de vijf sterren wilde toekennen. En Brendan Fraser won in Toronto voor zijn beurt als 600 pond Engelse professor in The Whale. Het zou erg van streek zijn als de Academie een van hen negeerde.

Vorig jaar won de Venice Volpi Cup-winnaar Penelope Cruz een Oscar-nominatie.

Niemand kibbelde over de prestaties van de Armas als legendarische schermgodin Marilyn Monroe

Winslet’s titanische duik voor Avatar

Je zou Kate Winslet vergeven dat ze weigerde ooit nog in een watertank te stappen voor regisseur James Cameron. De ster bracht maanden door met het opnemen van scènes voor hem in Titanic – en eindigde met onderkoeling voor haar pijnen.

Toch niet een beetje. De Oscar-winnende actrice floreerde positief toen ze onderwaterscènes fotografeerde voor Camerons Avatar-vervolg The Way Of Water.

Ze speelt Ronal, een van een ras van onderwaterwezens die nauw verwant zijn aan de Na’vi.

Producer Jon Landau was gisteren in Londen om wat beeldmateriaal te vertonen en begon (heel voorzichtig) op de drums te slaan om zijn nieuwe sci-fi blockbuster te promoten. Hij vertelde me: ‘Kate brak een record voor freediving onder de cast. Het was zes minuten 50-iets – maar voor Kate spraken we af om het zeven te noemen. Ze was fenomenaal.’ Winslet was blijkbaar bijzonder verheugd om Tom Cruise te verslaan, die beroemd is geworden met zijn eigen stunts en een gratis duik van zes minuten wist te maken tijdens het maken van Mission Impossible: Rogue Nation in 2015.

De jonge actrice Bailey Bass speelt Tsireya, de dochter van Ronal, in The Way Of Water. Ze zei: ‘Kate heeft het record in handen – ze heeft het tijdens de training neergezet. Het lukte me zes minuten en dertig seconden.’ Alle cast heeft een duiktraining gevolgd om zich voor te bereiden op de foto, die hier op 16 december wordt geopend.