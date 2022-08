Alex Jones asks for donations after being ordered to pay $4.1M to Sandy Hook parents

De conservatieve samenzweringstheoreticus Alex Jones smeekte zijn kijkers donderdag om hem te doneren nadat hij de opdracht had gekregen om meer dan $ 4 miljoen te betalen aan de ouders van een kind dat was omgekomen bij het bloedbad van Sandy Hook, waarvan hij ooit beweerde dat het een hoax was, zoals een econoom getuigt in rechtbank dat hij en zijn bedrijf $ 270 miljoen waard zijn.

In een video die donderdag op Infowars.com werd gepost, zei Jones dat het bedrag dat hij moet betalen ‘meer is dan mijn bedrijf heeft’ [and] meer dan ik persoonlijk heb,’ bewerend ‘we zijn zo blut’.

Jones vertelde kijkers dat het hun verantwoordelijkheid is om hem en zijn bedrijf overeind te houden, door in de video te zeggen ‘als je ons niet financiert… zullen we sluiten’ en zei hij ‘het is jouw beslissing’ of Infowars sluit.

Hij voegde eraan toe dat het bedrijf ‘de bemanning nauwelijks aan het werk kan houden’ vanwege hun financiële problemen, maar zijn website bleek tijdens hun piek in 2017 meer dan $ 800.000 per dag te hebben verdiend, hoewel Jones dat hun beste dag ooit noemde.

Alex Jones bracht een video uit waarin hij zijn kijkers vroeg om hem te helpen financieren, en zei dat het hun verantwoordelijkheid is om hem en zijn bedrijf overeind te houden.

Jones gaf tijdens het proces en aan de families van de slachtoffers toe dat hij het bij het verkeerde eind had om de schietpartij een hoax te noemen en gaf toe dat het inderdaad gebeurde, een gevoel dat hij in de video herhaalde.

Maar Bernard Pettingill, een econoom die door de eisers was ingehuurd om het vermogen van Jones te bestuderen, getuigde vrijdag dat Jones tot $ 270 miljoen waard is. Hij zei dat uit gegevens blijkt dat Jones in 2021 62 miljoen dollar voor zichzelf opnam, toen verstekvonnissen werden uitgevaardigd in rechtszaken tegen hem.

‘Dat aantal vertegenwoordigt, naar mijn mening, een waarde van een vermogen’, zei Pettingill. ‘Hij heeft ergens geld op een bankrekening staan.’

Het geld dat de bedrijven van Jones binnenstroomt, komt uiteindelijk bij hem terecht, zei Pettingill, die eraan toevoegde dat hij tijdens zijn carrière in ongeveer 1.500 gevallen heeft getuigd.

‘Hij is een zeer succesvolle man,’ zei Pettingill, die Jones een ‘buitenbeentje’ en ‘revolutionair’ noemde voor het vinden van manieren om geld te verdienen met zijn online berichten.

Meerdere faillissementsaanvragen onthulden echter dat Jones de afgelopen 17 maanden ongeveer $ 22 miljoen heeft geprofiteerd en $ 9 miljoen aan cryptocurrency-donaties heeft ontvangen.

Jones is mogelijk nog meer geld verschuldigd, aangezien de punitieve schadevergoedingsfase van het proces vandaag begint. Hij heeft ook andere lasterrechtszaken tegen hem lopen.

Tijdens het proces vroeg Jones’ belangrijkste bedrijf, Free Speech Systems, faillissement aan als een klein bedrijf in een poging om Jones en het bedrijf te beschermen tegen onoplettendheid die zou optreden als ze als een grotere onderneming zouden indienen.

‘Ik gaf toe dat ik ongelijk had, ik gaf toe dat ik een fout had gemaakt’, zei Jones terwijl hij om hulp smeekte. ‘Wat ik die families heb aangedaan was verkeerd, maar ik heb het niet met opzet gedaan.’

De sombere video komt als Jones’ ex-vrouw, Kelly Nichols, zei dat de controversiële mediafiguur ‘geestesziek’ is en ‘beschermd moet worden tegen zichzelf en anderen’.

‘Hij heeft geen moreel kompas. Hij leeft in zijn eigen universum. Hij is een man met veel waanideeën’, voegde ze eraan toe in een interview met Inside Edition.

Jones kreeg donderdag de opdracht om $ 4,1 miljoen te betalen aan de ouders van Sandy Hook-slachtoffer Jesse Lewis, nadat hij beweerde dat het bloedbad een hoax was en dat hij niets meer dan $ 2 miljoen kon betalen.

‘Uiteindelijk heb ik niet al die miljoenen dollars die ze beweren te hebben, dus ik heb vrede’, zei Jones in de video.

Maar zijn ex-vrouw zegt anders: ‘Ik weet dat hij geld had verstopt. Ik denk dat hij veel emmers onder veel schelpen heeft.’

De ouders eisten ten minste $ 150 miljoen dollar als compensatie voor laster en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed voor alle schade en schade die zijn leugens hen in de loop van een decennium hebben aangericht.

‘Ik val niet aan, het is gewoon een feit’, betoogde Jones (woensdag buiten de rechtbank afgebeeld) tijdens zijn show. ‘Het is gewoon zo ongelooflijk ziek dat ik daar zit en die verdomde advocaten alle sms-berichten geef en dan sturen ze het naar Connecticut’

‘Alex is echt geestesziek. Voor mij zou hij beschermd moeten worden tegen zichzelf en anderen’, zei Nichols (foto). ‘Hij heeft geen moreel kompas. Hij leeft in zijn eigen universum. Hij is een zeer misleidende man’

Neil Heslin (afgebeeld in de rechtbank dinsdag), vader van Sandy Hook Slachtoffer Jesse Lewis, 6, zei dat het leven van zijn familie was veranderd in een ‘levende hel’ nadat Alex Jones complottheorieën over het bloedbad verspreidde

Jones’ advocaat vroeg de jury om de schadevergoeding te beperken tot $ 8 – één dollar voor elk van de vergoedingen die ze overwegen – en Jones zelf zei tijdens het proces dat elke prijs van meer dan $ 2 miljoen ‘ons tot zinken zou brengen’.

In een dramatische onthulling in de rechtszaal vertelde de advocaat van de eiser, Mark Bankston, woensdag aan de rechtbank dat de advocaat van Jones hem de afgelopen twee jaar aan sms’jes van Jones’ mobiele telefoon had gestuurd.

‘Wist je dat je advocaten het twaalf dagen geleden hebben verprutst en me een volledige digitale kopie van je hele mobiele telefoon hebben gestuurd bij elk sms-bericht dat je de afgelopen twee jaar hebt verzonden?’ vroeg Bankston tijdens het kruisverhoor.

Jones had eerder getuigd dat hij geen berichten over het bloedbad op school kon vinden en was geschokt toen er een op het scherm aan de rechtbank werd getoond.

De omroep, merkbaar geschokt en in verlegenheid gebracht door de overvloed aan sms-berichten die tijdens de rechtbank werden gepresenteerd, berispte zijn hoofdadvocaat, Andino Reynal, en zei dat hij ‘op dat moment had moeten opstaan’ in het proces en eiste specifiek bewijs van de vermeende meineed te zien.

‘Ik val niet aan, het is gewoon een feit’, betoogde Jones tijdens zijn show. ‘Het is gewoon zo ongelooflijk ziek dat ik daar zit en die verdomde advocaten alle sms-berichten geef en dan sturen ze het naar Connecticut.

Hij voerde aan dat Reynal tussenbeide had moeten komen tijdens het kruisverhoor van Bankston en eiste van de advocaat ‘ons de verklaring te tonen’ waar Jones meineed zou hebben gepleegd.

‘Bankston heeft me afgezet, is het drie of vier keer?’ hij zei. ‘Ik ben vier keer afgezet door Connecticut, maar ik heb nooit met ze gesproken, dus ik ben in gebreke gebleven.’

‘Ze hebben al deze spullen, en ik heb een van mijn telefoons doorzocht, en er zaten geen Sandy Hook-spullen in.’

Hij herinnerde zich dat zijn raadsman zei dat het juridische team van de eiser hem beschuldigde van het verbergen van berichten, dus gaf hij al zijn oude apparaten aan zijn advocaten en instrueerde hen om ‘het te doorzoeken en aan die verdomde advocaten te geven’.

Jones beweerde herhaaldelijk dat het bloedbad van de Sandy Hook Elementary School in 2012, waarbij 20 studenten en zes leraren omkwamen, een ‘hoax’ was en in scène was gezet.

Scarlett Lewis (links) en Neil Heslin (rechts) staan ​​op zodra rechter Maya Guerra Gamble donderdag 28 juli aan de derde dag van het proces begint

Jones heeft beweerd dat het proces een manier is voor anderen om zijn vrijheid van meningsuiting aan te vallen. Afgebeeld: Jones arriveerde dinsdag in de rechtbank van Texas voor zijn proces wegens laster met een stukje tape over zijn mond met de tekst ‘Save the 1st’-amendement

Jones zei dat hij het bewijsmateriaal had overhandigd ‘omdat ik het niet over Sandy Hook had, ik geef niet om Sandy Hook.’

‘We behandelen het niet anders dan wanneer ze ons daartoe dwingen’, legde hij uit, eraan toevoegend dat het ongeluk in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden.

‘Dan zit ik daar, de laatste getuige in een proces waar ik al schuldig ben bevonden door de rechter voor het niet afgeven van spullen, en mijn advocaten geven hun de rauwe sms-berichten van een half jaar vanaf 2019, begin 2020.

‘Dat is de realiteit en dan zie ik een sms van Paul Watson met de tekst ‘dit verhaal klinkt als de stier van Sandy Hook’. Een verhaal over COVID. Hoe is dat zelfs relevant? Hoe is dat liegen over iets?’

Reynal vroeg rechter Maya Guerra Gamble om een ​​nietig geding te verklaren over de verkeerde overdracht van records en zei dat ze hadden moeten worden teruggegeven en dat alle kopieën vernietigd hadden moeten worden. Ze wees het verzoek af.

Bankston zei dat zijn team de burgerlijke bewijsregels van Texas volgde en dat de advocaten van Jones hun kans hebben gemist om de teruggave van de documenten correct te vragen.

‘Dhr. Reynal gebruikt een vijgenblad (om te bedekken) voor zijn eigen wanpraktijken,’ zei Bankston.

Hij zei dat de documenten die hem ten onrechte werden toegestuurd, enkele medische dossiers van eisers in andere rechtszaken tegen Jones bevatten.