AirPods Pro 2: De complete gids voor de volgende high-end oordopjes van Apple

De originele AirPods Pro werden in oktober 2019, tweeënhalf jaar geleden, geïntroduceerd. Hoe lang zullen we moeten wachten tot Apple de AirPods Pro bijwerkt en zijn tweede generatie premium draadloze oordopjes onthult?

De AirPods zijn enorm populaire producten, dus het lijkt bizar dat Apple het zo lang laat tussen updates. De standaard AirPods gingen ook twee en een half jaar tussen hun tweede editie in maart 2019 en de derde in oktober 2021 (misschien is het interessant om onze 2021 AirPods-recensie te lezen). Kan Apple fans nog langer laten wachten op de nieuwe AirPods Pro?

In dit artikel bekijken we hoe Apple de AirPods Pro-line-up in 2022 zal ontwikkelen en onderzoeken we de releasedatum, prijs, technische specificaties, ontwerpwijzigingen en nieuwe functies van de aankomende modellen die mogelijk een nieuw ontwerp hebben, langer batterijduur, fitness-tracking en ondersteuning voor verliesloos streamen van Apple Music.

Bijgewerkt 22-10-08: Het laatste gerucht zegt dat Apple in 2023 alle AirPods-hoesjes overschakelt naar USB-C, maar het is niet bekend of de nieuwe AirPods Pro Lightning of USB-C zal hebben.

Komen er in 2022 nieuwe AirPods?

Apple introduceerde in 2021 een nieuwe versie van zijn standaard AirPods, maar de AirPods Pro bleef onaangeroerd. Krijgen we in 2022 nieuwe AirPods Pro te zien? Het lijkt er zeker op, en met het driejarige jubileum van de AirPods Pro die snel nadert, wordt het hoog tijd. Zoals Apple-expert Mark Gurman van Bloomberg zei in een nieuwsbrief van mei: “De batterijen zijn waarschijnlijk al in de problemen voor sommige early adopters”, dus zal Apple waarschijnlijk dit najaar een nieuw model uitbrengen, ongeveer twee en een half jaar na het oorspronkelijke model. Dat is ongeveer hetzelfde tijdsbestek tussen AirPods-releases.

AirPods Pro 2022 vermoedelijke releasedatum

We verwachten dat de volgende versie van de AirPods Pro in het najaar van 2022 wordt gelanceerd, waarschijnlijk in september of oktober. Als Apple wacht tot oktober, is het drie jaar geleden dat de originele AirPods Pro werd gelanceerd.

De nieuwe modellen werden al een tijdje verwacht. In 2021 waren er geruchten dat Apple aan nieuwe AirPods Pro werkte, maar door tekorten aan componenten en COVID-gerelateerde vertragingen werden alleen de AirPods van de derde generatie gelanceerd.

In mei 2022 tweette Apple-analist Ming Chi-Kuo het volgende:

(1/4)

1. AirPods Pro 2 zal in 2H22 in massaproductie gaan in Vietnam, een succesvol geval van massaproductie van de belangrijkste producten van Apple buiten China.https://t.co/siWe9HItrd @WSJ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 24 mei 2022

En volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman in mei zal de nieuwe AirPods Pro eindelijk “in de herfst” aankomen.

AirPods Pro 2022 prijs

Qua prijs verwachten we dat de nieuwe AirPods Pro $ 249 kost, wat hetzelfde is als het huidige model (hoewel de AirPods Pro vaak te koop zijn voor minder dan $ 200). De nieuwe Beats Fit Pro kost $ 200, dus het is waarschijnlijk dat Apple de AirPods Pro op $ 249 zal houden om de twee modellen te scheiden.

We konden echter een prijsstijging zien: in een rapport voor iDropNews gaf LeaksApplePro aan dat de nieuwe AirPods Pro een vrij aanzienlijke prijsstijging zal krijgen naar $ 299.

Ter vergelijking, hier zijn de prijzen voor het huidige assortiment AirPods op de Apple Store:

AirPods 2e generatie: $ 129 / £ 119 / AU $ 219

AirPods 3e generatie: $ 179 / £ 169 / AU $ 279

AirPods Pro: $ 249 / £ 239 / AU $ 399

AirPods Max: $ 549 / £ 549 / AU $ 899

Houd er rekening mee dat het huidige AirPods Pro-model waarschijnlijk zal worden stopgezet wanneer de nieuwe uitkomt, in plaats van te blijven hangen met een prijsverlaging. Lezen: AirPods Pro: nu kopen of wachten?

AirPods Pro 2022-ontwerp

Nu de AirPods in 2021 een herontwerp krijgen, gaan we ervan uit dat de AirPods Pro zal veranderen om de verschillen tussen de twee soorten AirPods duidelijk te maken.

De AirPods 3 (links) en AirPods Pro (rechts) lijken erg op elkaar, met als belangrijkste verschil de sponzen.

Er zijn aanwijzingen dat dit het geval zal zijn: Bloomberg’s Mark Gurman, bijvoorbeeld, gelooft dat de nieuwe AirPods Pro geen stelen zal hebben, in een radicale stap. Hij zei in een rapport van mei 2021 dat de nieuwe AirPods Pro mogelijk geen schachten heeft, volgens een vergelijkbaar ontwerp als de Beats Studio Buds of de Beats Fit Pro. waar de AirPods vlak in het oor zouden passen.

52audio schreef in juni 2022 echter dat het ontwerp toch niet zo veel zal verschillen van het 2019-model. In feite zal het signalen van de AirPods 3 nodig hebben.

Uiteindelijk hebben we hier gewoon nog geen goede informatie over.

Nieuwe zaak

Volgens 52audio zou de grootste upgrade naar de AirPods Pro de oplaadcassette kunnen zijn, die een USB-C-poort krijgt met ondersteuning voor snel opladen en een kleine interne luidspreker om een ​​locatiegeluid voor Find My af te spelen. Dit ondersteunt een Ming-Chi Kuo-claim van januari 2022 dat de AirPods Pro van de tweede generatie zou kunnen worden geleverd met een hoes die een geluid kan uitzenden om hem te helpen lokaliseren wanneer hij zoek is. Er zal blijkbaar een microfoon zijn om te helpen bij hoorhulpfuncties.

Wijzigingen aan de oplaadcassette zou goed nieuws zijn: we hebben wel een paar bedenkingen bij de huidige oplaadcassette: het is moeilijker om de Pro’s eruit te krijgen dan andere AirPods-modellen, en het scharnier voelt minder robuust aan. (Het scharnier zit langs de langere rand omdat de Pro-modellen korter en breder zijn dan voorheen.) Misschien zou Apple het ontwerp van de behuizing kunnen aanpassen in plaats van grote veranderingen aan de oordopjes zelf.

Het meest recente rapport stelt dat alle AirPods naar verwachting ergens in 2023 USB-C-poorten op hun oplaadcassettes zullen krijgen, maar het is nog niet bekend of de AirPods Pro met Lightning of USB-C wordt gelanceerd.

Nieuwe kleuren

Het is mogelijk dat we een nieuwe kleuroptie kunnen zien wanneer de volgende set AirPods Pro wordt gelanceerd. Het zou ongebruikelijk zijn voor Apple om zo ver in een productlijn te komen zonder ten minste twee kleuren aan te bieden. De AirPod Max heeft er inderdaad vijf: Space Gray, Silver, Pink, Green en Sky Blue.

Space Gray (of een andere variant van zwart of donkergrijs) is waarschijnlijk de meest waarschijnlijke – er zijn inderdaad geruchten geweest dat een zwart paar AirPods werd overwogen en er zijn zeker mensen die van zwarte AirPods zouden houden.

Toch is er na al die jaren geen ander AirPods-model beschikbaar in een andere kleur dan het standaard glanzend wit, dus wees niet verbaasd als de nieuwe AirPods Pro dit voorbeeld volgt.

AirPods Pro 2022 nieuwe functies

Bij het overtuigen van klanten om meer uit te geven aan de premium AirPods, zijn functies de sleutel. Wat heeft Apple in petto?

Bediening via gebaren

De AirPods Pro zou in de rij kunnen staan ​​voor op gebaren gebaseerde bedieningselementen. Apple heeft in 2020 een patent aangevraagd met de naam Wearable Voice-Induced Vibration of Silent Gesture Sensor, dat het gebruik van een sensor beschrijft om het gezicht van de gebruiker te scannen en minieme veranderingen in uitdrukking te detecteren, en de spierbewegingen die gepaard gaan met spraak, zelfs als deze niet hardop wordt uitgesproken . Dit kan worden gebruikt om opdrachten te activeren of als een biometrische identificatietool voor verbeterde beveiliging.

Het lijkt er echter op dat Apple vasthoudt aan aanraakbedieningen.

Bluetooth 5.2 en LE-audio

De beperkingen van Bluetooth zijn een van de redenen waarom AirPods Pro 2019 geen Lossless Audio kan ondersteunen (wat we in het onderstaande gedeelte in meer detail zullen bespreken).

Gary Geaves, VP Gary Geaves, besprak de nieuwe technologieën van Apple in een interview in februari 2022: “Er is een addertje onder het gras, voor zover ik het kan zien – een knelpunt dat echte kwalitatieve sprongen in het geluid van draadloze hoofdtelefoons verhindert sinds de introductie van draadloze hoofdtelefoons . Ik heb het natuurlijk over Bluetooth, waar bijna alle draadloze hoofdtelefoons, inclusief AirPods, op vertrouwen en die niet de datasnelheid heeft voor hi-res of zelfs lossless audio.”

Geaves voegde een vleugje optimisme toe over de mogelijkheid van innovatie in deze ruimte. “Het is eerlijk om te zeggen dat we meer bandbreedte willen en… ik stop daar,” zei hij. “We willen meer bandbreedte.”

Bluetooth 5.2 bevat een optionele specificatie, LE Audio genaamd, die een aantal belangrijke functies bevat, waaronder een nieuwe verplichte audiocodec. Het is mogelijk dat AirPods Pro het eerste Bluetooth 5.2-apparaat van Apple wordt en LE Audio-functies bevat. Apple kan er ook voor kiezen om een ​​andere draadloze technologie te gebruiken die meer bandbreedte biedt dan Bluetooth, zoals Ultra Wideband. Elke iPhone sinds de iPhone 11 heeft een UWB-radio erin, maar Macs en andere Apple-apparatuur zouden nog steeds Bluetooth moeten gebruiken. Wi-Fi zou natuurlijk veel meer bandbreedte bieden, maar heeft stroomvereisten waardoor het waarschijnlijk uit de hand loopt voor draadloze oordopjes.

Betere levensduur van de batterij

Het gerucht gaat dat de volgende AirPods Pro een langere levensduur van de batterij en sneller opladen krijgen, hoewel het snellere opladen afhankelijk kan zijn van het feit of ze al dan niet worden geleverd met een USB-C-oplaadetui.

H2-chip

Een rapport van 52audio van juni 2022 beweert dat de nieuwe AirPods Pro een verbeterde versie van de H1-chip zal hebben die “zelfadaptieve actieve ruisonderdrukking” ondersteunt, samen met verbeterde Zoek mijn, hartslagmeting, een sterk aangepaste USB-C-oplaadcassette, en hoortoestelfunctionaliteit. We zullen die opwindende verzameling nieuwe functies hieronder bespreken, maar de H2-chip zou een aantal voordelen moeten bieden aan Bluetooth-streaming.

Alle AirPods (AirPods 2, AirPods 3, Pro en Max) zijn voorzien van de H1-chip, dus deze nieuwe verbeterde versie mag best de H2 worden genoemd.

AirPods Pro 2022-audiokwaliteit

Drie jaar na de introductie van de AirPods Pro, welke nieuwe audiofuncties kan Apple toevoegen aan zijn vlaggenschip-oordopjes?

Audio zonder verlies

Apple lanceerde Lossless Audio en Lossless High-Res Audio voor Apple Music in juni 2021, maar vanwege de beperkingen van Bluetooth en de AAC-codec kan geen van de huidige AirPods de hoogwaardigere nummers streamen.

In januari 2022 meldde Ming-Chi Kuo (via 9to5Mac) dat de tweede generatie AirPods Pro “ondersteuning zal bieden voor het Apple Lossless (ALAC)-formaat.”

Als de AirPods Pro Lossless ondersteunen, moet Apple mogelijk ook de Bluetooth-mogelijkheden verbeteren (zie hierboven).

Ruisonderdrukking

LeaksApplePro heeft gesuggereerd dat we naast Lossless Audio “state-of-the-art” ruisonderdrukking kunnen verwachten.

De huidige AirPods Pro bieden al een goede noise-cancelling, maar dat rapport geeft aan dat de techniek flink verbeterd gaat worden.

AirPods Pro 2: De complete gids voor de volgende high-end oordopjes van Apple 4

AirPods Pro 2022 gezondheids- en fitnessfuncties

Er zijn geruchten over enkele verleidelijke nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties voor de AirPods Pro. Een rapport van Mark Gurman van Bloomberg in juli 2022 suggereert echter dat deze nieuwe functies mogelijk pas in de volgende generatie hun weg vinden naar de AirPods Pro.

Fitness-tracking en bewegingssensoren

Volgens Bloomberg (in 2021) zal de volgende AirPods Pro zich meer richten op fitness-tracking en bijgewerkte bewegingssensoren hebben. Ze kunnen zelfs hulp bieden bij het volgen als u ze niet draagt.

Hartslagsensor

Mogelijk komt er ook een hartslagsensor naar de AirPods Pro. Hoewel optische hartslagsensoren in het oor ongemakkelijk kunnen zijn, is het zeer nauwkeurig en sportliefhebbers zweren erbij. Huidige geruchten suggereren dat deze functie mogelijk niet in de AirPods Pro van de tweede generatie terechtkomt.

Lichaamstemperatuur meten

De AirPods Pro heeft mogelijk ook een sensor die de lichaamstemperatuur kan meten, hoewel er enige twijfel was of dit de 2022-modellen zal halen. Er gaan geruchten over een vergelijkbare temperatuursensor voor de Apple Watch Series 8.

Gurman gelooft dat de hartslag- en temperatuursensoren de AirPods Pro 2 niet zullen halen, maar “op een dag zouden kunnen aankomen”.

Waterbestendigheid:

Over gezondheid en fitness gesproken, een verbeterde waterbestendigheid zou gunstig zijn. De IPX4-classificatie van de huidige AirPods Pro laat behoorlijk wat ruimte voor verbetering. De RHA TrueConnect en Creative Outlier Air-hoofdtelefoons, de twee beste keuzes in onze verzameling van de beste draadloze oordopjes, hebben beide een IPX5-classificatie; de JBL UA True Wireless Flash-knoppen zijn geclassificeerd als een ‘stormbestendige’ IPX7. Je zult waarschijnlijk niet kunnen zwemmen met de nieuwe AirPods Pro, maar we zouden graag een betere zweet- en regenbestendigheid zien.

Als je niet wilt wachten op de nieuwe AirPods Pro, lees dan onze samenvatting van de beste draadloze hoofdtelefoons voor iPhone.