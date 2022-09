AI scientist is SLAMMED for ‘fixing’ The Little Mermaid trailer by editing in a white woman

Een AI-wetenschapper is door woedende gebruikers van sociale media bestempeld als ‘racistisch’ nadat hij de Disney-trailer voor de live-action remake van The Little Mermaid had bewerkt en de zwarte actrice Halle Bailey had vervangen door een blanke vrouw – nadat de hoofdrolspeelster werd aangevallen door racistische trollen over haar casting in de film.

Disney is van plan om in 2023 hun live-action bewerking van de animatiefilm uit 1989 uit te brengen, waarin de Grown-achtige actrice Halle, 22, uit Los Angeles, Californië, de iconische rol van Ariel speelt; ondanks de opwinding van toegewijde Disney-fans over de film, kreeg de trailer in slechts enkele dagen tijd meer dan 1,5 miljoen dislikes toen hij op YouTube werd uitgebracht.

Een Twitter-gebruiker escaleerde zelfs de online aanvallen toen hij AI-technologie gebruikte om Halle in een blanke, roodharige vrouw te veranderen als een manier om haar te matchen met de originele geanimeerde Disney-prinses in de film uit 1989.

De Twitter-gebruiker wiens account nu is opgeschort, deelde zijn werk met een zij aan zij van Halle (rechts) als Ariel en de veranderde zeemeermin (links)

De tweet toonde de bewerkte versie van de Disney-prinses en luidde: ‘Credits to our member Artificial Intelligence Scientist @TenGazillioinIQ.’

Hoewel het Twitter-account was opgeschort, deelde een andere gebruiker een foto van de veranderde zeemeermin om het werk van de kunstenaar te promoten.

De tweet van de promotor luidde: ‘Hij repareerde The Little Mermaid en veranderde de wakkere acteur in een gemberwit meisje. Hij zegt dat hij de hele verhuizing kan oplossen met 4x A6000 in 24 uur. Het is voorbij voor wakecels.’

In een vervolgtweet beweerde de gebruiker dat de wijziging ‘puur educatief’ was en vroeg hij gebruikers en het socialemediaplatform om ‘dit niet op een racistische manier verkeerd te interpreteren’.

De gebruiker voegde toe: ‘Ik sta versteld van een vriend met een hoog IQ die werkt met kunstmatige intelligentie en de dingen die hij kan maken, en die mensen zijn vakgebied wilde laten zien.’

En fans waren er snel bij om terug te slaan op de trol voor de ‘racistische’ wijziging.

Een gebruiker zei: ‘Ik ben geen racist, ik heb gewoon een kinderfilm ‘gefixeerd’ door het ras van het hoofdpersonage te veranderen. Totaal niet racistisch.’

Fans reageerden snel op de ‘racistische’ trol vanwege zijn wijziging en vroegen zich af waarom hij de stem van de ster behield maar haar huidskleur veranderde

Andere gebruikers vroegen zich af waarom de AI-wetenschappers Halle’s stem hielden, maar haar huidskleur veranderden en woedende berichten stuurden om de gebruiker te laten weten ‘haar stem niet te gebruiken’.

De gruwelijke wijziging komt slechts enkele dagen nadat de trailer voor Disney’s live-actionversie van The Little Mermaid meer dan 1,5 miljoen antipathieën op YouTube kreeg nadat zijn ster Halle Bailey racistische reacties kreeg van trollen op Twitter nadat hij in de hoofdrol was gecast.

De negatieve reactie op de officiële teaser-trailer van de film – de eerste echte blik op de film – was zo hevig dat YouTube de afkeerteller uitschakelde, maar niet voordat deze meer dan 1,5 miljoen bereikte.

Voor velen was de trailer een opwindende eerste blik op de live-action versie van het iconische Disney-prinsesverhaal, met ouders over de hele wereld die lieve video’s deelden van hun jonge kinderen die vol ontzag toekeken terwijl de clip werd afgespeeld.

Maar onder de opwinding en de lof rond de film, was er ook een bittere golf van racistische reacties over Disney’s beslissing om een ​​zwarte vrouw in de hoofdrol te casten.

De kleine zeemeermin is de live-action bewerking van de populaire geanimeerde Disney-prinsesfilm met in de hoofdrol de volwassen actrice Halle Bailey, 22

De officiële teaser heeft verrassend genoeg 1,5 miljoen dislikes ontvangen op YouTube en heeft er zelfs voor gezorgd dat het videodeelplatform de dislike-teller uitschakelde (telling van niet-likes vanaf 11 september)

En ondanks de honderdduizenden fans die op de teaser voor de film hebben gewacht, is de clip overspoeld met zeer gemengde recensies.

Hoewel YouTube de afkeerteller heeft uitgeschakeld, hebben veel genieën op sociale media een populaire extensie geïnstalleerd die laat zien hoeveel mensen een video niet leuk vonden.

Veel critici hebben Disney bekritiseerd vanwege hun visuals en merkten op dat het niet lijkt alsof de prinses onder water is, terwijl anderen een schommel hebben gemaakt bij Halle en de regisseur Rob Marshall voor het casten van de ster.

In de nasleep van Disney’s aankondiging dat Halle de zeemeermin Ariel zou spelen in de aanpassing, was er geen gebrek aan terugslag.

Veel van de online aanvallen zijn getint met racisme, waarbij trollen zich richten op Disney en zijn nieuwe hoofdrolspeler over de beslissing om een ​​zwarte vrouw als het fictieve personage te casten, die grotendeels als blank werd afgeschilderd in eerdere popcultuuraanbiedingen, waaronder Disney’s populaire tekenfilm uit 1989.

Trollen zijn naar Twitter gegaan om racistische aanvallen te verspreiden met de hashtag #NotmyAriel en hebben Disney’s keuze gebeld om een ​​zwarte vrouw in de film #woke te casten.

Een Twitter-gebruiker zei: ‘Als Disney meer diversiteit wil, hadden ze een ander personage moeten creëren… Voordat ze alle andere etniciteiten en culturen respecteren, zouden ze dan niet op zijn minst respect moeten hebben voor de oorsprong ??? #notmyariel.’

Terwijl anderen zeiden dat ‘races ruilen niet oké is’ en beweerden dat de film ‘geldverspilling’ was.

In reactie op de online kritiek vertelde Halle aan: MENSEN dat ze zich heeft gefocust op de betekenis van het spelen van het personage, in plaats van op de haat.

Sinds Disney aankondigde dat Halle de Disney-prinses zou spelen in de aanpassing, was er geen gebrek aan terugslag

Ondanks de reactie van trollen, richt Halle zich op de kinderen van wie de ouders hun geluk hebben gedeeld om een ​​Disney-prinses te zien die op hen lijkt online

Ze zei: ‘Het feit dat het nu door mij wordt gespeeld, een persoon die op mij lijkt, een vrouw van kleur, ik heb zoiets van, wauw, ik ben zo dankbaar voor wat het zal doen voor alle andere kleine zwarte en bruine jongens en meisjes die zichzelf in mij zullen zien.’

‘Omdat ik weet dat als ik mezelf had gezien toen ik jonger was, mijn hele perspectief zou zijn veranderd.’

Ze voegde eraan toe dat ze haar eigen stempel op de prinses had gedrukt en zei: ‘Nou, ik kan alleen mezelf zijn als het gaat om zoiets groots en geweldigs aan te pakken.

‘Soms kan het overweldigend zijn om het personage te nemen waar iedereen al jaren van houdt en kent en het je eigen te maken.

‘Maar ik heb net geluisterd naar het kleine meisje dat in mij is, en ik luister naar haar en maak haar gelukkig en dan weet ik dat als ik alles en mijn passie en alles erin stop, ik het mijn best zal geven. En ik heb het gevoel dat ik dat deed.’

Ze opende ook voor Verscheidenheid en onthulde dat haar grootouders haar steun boden te midden van het trollen door na te denken over hun eigen ervaringen met racisme en discriminatie.

‘Het was inspirerend en mooi om hun bemoedigende woorden te horen, die me zeiden: ‘Je begrijpt niet wat dit voor ons doet, voor onze gemeenschap, voor alle kleine zwarte en bruine meisjes die zichzelf gaan zien. in jou”, zei ze.

De trailer opende met golven die in de zee beukten terwijl zachte muziek speelde terwijl de camera’s de zeemeermin de hele tijd volgden

De trailer toonde toen een oud scheepswrak dat op de oceaanbodem rust, een eerbetoon aan een scène uit de animatie uit 1989 waarin Ariel een verlaten scheepswrak verkende.

Trollen zijn naar Twitter gegaan om racistische aanvallen te verspreiden met de hashtag #NotmyAriel en hebben Disney’s keuze gebeld om een ​​zwarte vrouw in de film #woke te casten

Halle, of Ariel, verscheen op het scherm met haar lange, golvende lokken terwijl haar kleurrijke zeemeerminstaart weerspiegeld werd in het licht.

Halle is prachtig te horen terwijl ze het iconische lied Part of Your World zong terwijl ze snel dichter naar de kustlijn zwom.

‘Uit de zee, ik wou dat ik deel kon uitmaken van die wereld’, zingt ze.

De trailer werd afgesloten met een releasedatum voor volgend jaar in mei 2023.

In de aankomende live-action remake spelen Halle Bailey als Ariel, samen met andere castleden zoals Jonah Hauer-King als Principe Eric en Melissa McCarthy als Ursula.

De plot blijft hetzelfde als het origineel, na Ariel’s deal met zeeheks Ursula om menselijke benen te krijgen in ruil voor haar stem.

Ondanks het verzet ging de teaser eerder viraal om een ​​meer gezonde reden toen een aantal ouders de reactie van hun kinderen begonnen te posten op het zien van een Disney-prinses die op hen leek.

In een video die op TikTok wordt gedeeld, is een klein meisje met grote ogen en een enorme grijns te zien terwijl ze naar de trailer kijkt, gerst die haar opwinding kan bedwingen.

Wanneer Ariel eindelijk wordt onthuld, vraagt ​​het jonge kind op een hartverwarmend moment: ‘Is zij dat? Is dat Ariël?’

Andere kinderen zaten voor de tv en keken naar de Disney-prinses die precies op hen leek en vrolijk glimlachte.