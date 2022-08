Agustín Carstens: ‘It’s very important central banks let people know what is happening’

Dit is onderdeel van een serie, ‘Economen wisselen uit‘, met gesprekken tussen top FT-commentatoren en vooraanstaande economen

De Bank voor Internationale Betalingen staat bekend als de bank van de centrale bank. Het levert wel bankdiensten aan ‘s werelds centrale banken, maar, belangrijker nog, gebruikt zijn bijeenroepingsbevoegdheden om een ​​forum te bieden voor het bespreken van monetaire en financiële stabiliteit.

Nu de inflatie in zowel de geavanceerde als de opkomende economieën een hoogtepunt van tientallen jaren bereikt, haalde de opvatting van de BIS dat landen een groot risico nemen en de inflatie veel langer hoog blijft dan gehoopt, eerder in de zomer de krantenkoppen.

Algemeen directeur Agustín Carstens zei dat in plaats van te denken dat de inflatie soepel zou kunnen stijgen en dalen, het waarschijnlijker was dat het zou blijven hangen in een gunstige wereld van lage inflatie rond de doelstellingen van de centrale bank van 2 procent of in een gevaarlijk hoge zone.

In deze discussie legt hij uit dat hij denkt dat inflatie lang te hoog kan blijven hangen en wat er nodig is om dit te voorkomen. Een deel van het medicijn is dat het publiek snel stijgende prijzen ervaart, zich realiserend dat ze bijna koste wat kost moeten worden vermeden.

Chris Gilles: Vertel ons over uw idee dat landen kunnen leven in een wereld met lage of hoge inflatie.

Augustin Carstens: Ik vind het heel belangrijk [to note] dat de functie van inflatie niet per se zo duidelijk is. Uiteindelijk is de definitie van inflatie een algemene stijging van het prijspeil. Dat wekt de indruk dat alle prijzen tegelijkertijd en in hetzelfde tempo bewegen, en de realiteit is dat dat nooit gebeurt.

Wanneer u een regime van lage inflatie heeft, ziet u meestal relatieve prijsveranderingen [some prices going up and others coming down]en deze vormen de productie- en consumptiebeslissingen. Deze geven u geen specifieke informatie over de algemene inflatiedruk.

Maar als je op een gegeven moment begint te zien dat meer prijzen stijgen en dat die stijgingen meestal hardnekkiger zijn, betekent dat dat individuele prijsveranderingen meer informatie bevatten. Dat zet een proces in gang waarbij bedrijven hun prijzen vaker gaan herzien, en wordt teruggevoerd in verschillende kringlopen. De kosten worden beïnvloed, de arbeidsmarkten beginnen te reageren. En in plaats van te stabiliseren, wordt de hoge inflatie zelfversterkend.

CG: Als we nu maar bij het lage-inflatieregime zouden kunnen blijven, wat staat dit regime dan toe aan centrale banken, bedrijven en huishoudens? Waarom is dit zo’n fijne wereld om in te leven?

AC: Allereerst kun je inflatie buiten beschouwing laten. U kunt onoplettend zijn voor inflatie. U heeft één ding minder om zich zorgen over te maken.

CG: Vermoedelijk kunnen bedrijven beslissingen voor de langere termijn nemen of ook contracten voor de langere termijn vastleggen.

Agustín Carstens zegt dat de vertraging is begonnen vanuit een sterk punt op de financiële markten, een vrij actieve economie en een zeer hoge werkgelegenheid, wat het proces veerkracht zal geven © Mikael Sjoberg/Bloomberg

AC: Absoluut. De zaken die de uitkomst van uw beslissingen beïnvloeden, hebben u in zekere zin meer in de hand, meer in uw eigen omgeving. Ze hebben meer te maken met uw eigen sector, meer met wat uw markt is. Natuurlijk zijn er algemene marktomstandigheden om je zorgen over te maken, maar als je je in de toekomst echt geen zorgen hoeft te maken over de waarde van geld, is dat enorm.

Dat vertaalt zich in een relatief vlakke Phillips-curve, wat [central banks] een beetje meer speelruimte om een ​​actief monetair beleid te voeren om op de conjunctuurcyclus te reageren zonder bang te hoeven zijn dat het gevolg onmiddellijke of zeer snelle inflatie zal zijn. Daarom versterkt dat de stabiliserende rol van het monetaire beleid, zoals we de afgelopen 10 tot 15 jaar hebben gezien.

CG: Dus als u zich in een stabiele wereld met lage inflatie bevindt, kan de centrale bank bijvoorbeeld olieprijswijzigingen doorzien als ze van een redelijke omvang zijn en relatief kort duren.

AC: Absoluut, en dat gebeurt zelfs in opkomende markten. Ik heb veel ervaring in Mexico, en natuurlijk was het daar erg moeilijk om met dubbele cijfers om te gaan. Maar als de mensen begrijpen dat dit een tijdelijke verandering is, kun je geen aanpassing forceren in andere prijzen die niet zijn beïnvloed.

CG: Vertel ons nu over de wereld met hoge inflatie. Hoe is dat anders, en hoe gedragen mensen zich dan in een wereld van aanhoudend hoge inflatie? En hoe hoog moet de inflatie in deze wereld worden?

AC: Ik denk dat voor geavanceerde economieën iets hoger dan 5 procent al hoog is, en in opkomende markten is waarschijnlijk 7 procent de bodem.

Ik denk dat het belangrijkste probleem is dat het je als bedrijf en ook als arbeider dwingt om veel bewuster te zijn over je prijsbeslissingen. En je moet er goed over nadenken of en wanneer je de prijzen gaat aanpassen, en met welk bedrag?

Monetair beleid heeft niet de lenigheid om zich snel aan te passen aan de conjunctuur, en daar moeten we rekening mee houden voor de toekomst

Als u zich bijvoorbeeld in een omgeving met lage inflatie bevindt, neemt u die beslissingen op basis van een relatief lange horizon omdat het omstandigheden zijn waarop u kunt anticiperen en die u kunt optimaliseren. Terwijl wanneer je een hoge inflatie hebt, je meerdere ploegen observeert en daarom moet je beginnen te beslissen hoe je je prijs gaat aanpassen. Zeker, het betekent dat u de prijzen vaker en/of met hogere bedragen gaat aanpassen.

CG: En vermoedelijk, in de wereld met hoge inflatie, moeten de lonen uiteindelijk ook de hogere prijzen volgen, dus er is een loon-prijsspiraal.

AC: Ja. Een belangrijk aspect hierbij is dat indexatie en loonafspraken niet zo vaak worden herzien, maar op een gegeven moment komt de toekomst en dan begint ze te werken, en dat kan een nieuwe impuls geven aan de inflatie. En ik geloof dat we dat in sommige economieën beginnen te zien.

Als er meer gecoördineerde onderhandelingen zijn, als er een indexatieproces is, omdat de arbeidsovereenkomsten meer reageren op de algemene inflatievoorwaarden dan zich echt op de sector te concentreren, dan begin je een meer verankerd te raken, zou ik zeggen , inflatoire dynamiek.

CG: Wat is het bewijs dat we deze inflatoire dynamiek zien?

AC: Ik denk dat de financiële omstandigheden die impuls zijn waarom de dagelijkse vraag in stand is gehouden. Dat geeft dus een extra impuls aan de individuele prijswijzigingen. En dat is gekomen met een combinatie van zeer opvallende prijzen die stijgen. Het is deze combinatie die u ook de stijgende prijs geeft.

CG: Ja, waarom zijn we hier gekomen?

AC: Bovenal veranderde de conjunctuurcyclus op een zeer dramatische manier, in een zeer korte tijd.

In 2020 waren we bang voor deflatie en een grote depressie. En regeringen zeiden: laten we alle instrumenten gebruiken die we hebben om de impact te verminderen, laten we de sterftecurve van bedrijven afvlakken, laten we de economie op gang brengen. Nu werden we in eerste instantie verrast door een heel snel herstel, en dat had te maken met de vaccinatie.

En dat bracht ons in een dynamiek die begon te voelen alsof de inflatie aan kracht won, maar dit proces werd opnieuw ondersteund door de grondstoffenschok die het gevolg was van de Russische invasie.

Het monetaire beleid heeft niet de lenigheid om zich snel aan te passen aan de conjunctuur, en daar moeten we ook in de toekomst rekening mee houden.

CG: Hoe zeker bent u dat we ons nu in deze wereld met hoge inflatie bevinden? Zou u de diagnose stellen dat dit in veel landen is gebeurd, of is het een risico dat het zal gebeuren?

AC: Ik denk dat de waarschuwingslampjes hebben geknipperd, en wat voel ik me relatief comfortabel [with] is dat de beleidsreactie snel is geweest. Ik denk dat toen er eenmaal de overtuiging was dat we niet te maken hadden met een paar relatieve prijsveranderingen, de respons sterk was.

De waarschuwingslichten [of high inflation] knipperen, en ik voel me redelijk op mijn gemak dat de beleidsreactie snel is geweest

En daarom denk ik dat dit de mogelijkheid biedt om deze zeer hoge inflatieniveaus niet te verankeren. Sommige inflatieverwachtingen worden naar beneden bijgesteld, en ook de verwachtingen in sommige markten met veel inflatie, dat de beleidsverkrapping die we in de toekomst nodig hebben, niet zo strak zal zijn. Dus ik denk dat de reactie passend was, en het is nog vroeg, maar tot nu toe, denk ik, zo goed.

CG: Als we het hebben over een overgang terug naar een wereld met lage inflatie, hoe moeilijk is dat dan? Als we in veel delen van de wereld een sterke vraag hebben, die in ieder geval groter is dan de capaciteit, betekent dit dan dat je meer dan een neergang moet creëren?

AC: We zullen noodzakelijkerwijs een vertraging zien. Het is trouwens een gewenste vertraging op korte termijn, omdat dat de voorwaarden zal scheppen voor een veel betere groei op middellange termijn. En ik denk dat het belangrijkste aspect dat echt zal bepalen hoe diep de economie kan gaan, de nexus is tussen de reële sector en de financiële sector.

Tot nu toe hebben de markten zich relatief goed aangepast. Ja, er zijn enkele belangrijke waarderingscorrecties geweest, maar de markten gedragen zich goed en hun bemiddelingsproces verloopt prima. Ik verwacht dus geen grote ineenstorting van de financiële markten. Als dit zou gebeuren, zou de impact op de totale vraag groter zijn, en dat zou de inflatie waarschijnlijk sneller doen dalen, maar vanuit het oogpunt van de output.

Positief is dat we hiermee zijn begonnen vanuit een sterk punt op de financiële markten. Ik denk dat dat het proces veerkracht zal geven. We hebben ook, zoals u zei, een vrij actieve economie, een zeer hoge werkgelegenheid, dus dat zou de veerkracht moeten behouden.

Maar ja, het is onnodig om te zeggen dat er enige vertraging zal optreden, zal moeten gebeuren. Ik denk nog steeds dat we dit voor elkaar kunnen krijgen zonder een grote vertraging in de reële sector.

CG: En waar ben je naar op zoek? Wat zal een teken van succes zijn in termen van het opnieuw inbedden van een omgeving met lage inflatie?

AC: Ik denk dat een heel belangrijk teken bijvoorbeeld zou zijn als het percentage verschillende goederen en diensten dat positieve veranderingen teweegbrengt, plotseling begint af te nemen. Want dan begin je te zien dat de totale component van de inflatie naar beneden gaat, en relatieve prijsveranderingen beginnen weer terug te komen.

Dus om die statistiek te hebben, denk ik dat het erg belangrijk is. In uw CPI kunt u de analyse naar sectoren hebben. Als je ziet dat 90 procent van de sectoren een positieve prijsstijging heeft, en nu is het 85 procent en dan is het 70 procent, en dan ben je weer normaal, dan denk ik dat dat je signalen begint te geven.

We zullen noodzakelijkerwijs een vertraging zien. Het is trouwens een gewenste vertraging, want dat zal de voorwaarden scheppen voor een veel betere groei op middellange termijn

En het is ook belangrijk voor de centrale banken om de informatie daar te verbeteren. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen te laten weten wat er met die prijzen gebeurt, en ze te laten zien dat het aanpassingsproces, zoals je erop anticipeert, plaatsvindt.

Aan het eind van de dag, met de verkrapping van het monetaire beleid, wilt u dat bedrijven en prijscentra zeggen dat als ik vandaag de prijzen verhoog en het monetaire beleid verkrapping, ik misschien een echte prijsstijging heb. Dat kan van invloed zijn op mijn vraag, en daarom kan ik mijn prijsaanpassingen beter vastzetten.

CG: Is het daarom nuttig om af en toe, om de paar decennia of zo, een inflatieperiode te hebben, zodat mensen echt begrijpen wat inflatie is en beseffen dat het een slechte zaak is?

AC: Ik begrijp je punt, niet dat ik het leuk vind. Maar uiteindelijk moeten centrale banken hun bijdrage aan de samenleving laten zien, niet alleen door geld te verstrekken, maar door geld te verstrekken dat zijn waarde behoudt.

En om een ​​staatsinstelling te hebben met het unieke of primaire doel om prijsstabiliteit te behouden, moeten mensen de gevolgen inzien van het niet hebben van prijsstabiliteit.

Als je nog nooit inflatie hebt ervaren, dan heeft de centrale bank het mandaat dat het misschien heel goed schriftelijk is, maar we hebben het niet in actie gezien. Het publieke belang van de centrale bank is dus enorm, en daarom is het belangrijk om het vermogen van de centrale bank te testen, zodat de centrale bank kan laten zien wat ze voor de samenleving oplevert. Ik denk dat dat de sleutel is.

