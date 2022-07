Against the odds, Jamie Vardy’s Rochester New York is on the rise

Het was Tiger Woods die, toen hij onlangs werd ondervraagd over de uittocht van golfsterren naar de door Saoedi-Arabië gesteunde LIV Golf-serie, zei dat de schoonheid van sport is ‘eruit te gaan om het in de modder te verdienen’.

Het is een uitspraak die klopt met Rochester, een van de meest verse teams in het Amerikaanse voetbal. In feite zijn er de afgelopen 12 maanden momenten geweest waarop sportief directeur Lee Tucker, coach Bruno Baltazar en mede-eigenaar Jamie Vardy zich kniediep in de modder hebben gevoeld – niet dat een vluchtige blik op het klassement in de MLS Next Pro Eastern Conference zou het je vertellen.

Rochester staat momenteel op de tweede plaats en stuwt voort op een verbluffend opwaarts traject in een seizoen waar de kansen er vanaf het begin tegen waren.

Het team is een 23-koppige selectie van spelers die elkaar aan het begin van het seizoen voor het eerst ontmoetten, samengesmolten door een coach die zijn visum pas een week voordat de campagne begon, kreeg. De eerste wedstrijd van Rochester had gemakkelijk in een ramp kunnen eindigen en een annulering (daarover later meer) voordat hij een puntloze eerste maand doormaakte.

Maar zoals Tiger al zei, de schoonheid zit in de strijd. Herrezen uit de as van Rochester Rhinos, een club die sinds 2017 niet meer heeft deelgenomen vanwege een gebrek aan financiering, iedereen in het Amerikaanse voetbal neemt nu kennis van RNY.

‘Er is iets heel unieks en opwindends aan’, zegt Tucker tegen Sportsmail terwijl hij begint met het bouwen van een club vanaf het begin. ‘Op het moment dat het mis gaat denk je ‘dit is hier verschrikkelijk, wat zijn we eigenlijk aan het doen?’ maar het is ook spannend. Als je ziet wat we op dit moment uiteindelijk hebben geproduceerd, maakt dat het de moeite waard.’

Rochester New York FC is een team in opkomst, maar het is niet gemakkelijk geweest sinds de oprichting vorig jaar

Jamie Vardy is mede-eigenaar van het MLS Next Pro-team en heeft toezicht gehouden op de werking van de club

Sportief directeur Lee Tucker vergaderde in een salon in New York om de club van de grond te krijgen

Tucker verhuisde afgelopen oktober vanuit Engeland naar Upstate New York, maar moest vanwege de toenmalige Covid-19-regels de VS binnenkomen via een tussenstop van twee weken in Mexico.

Daarna zou hij vergaderingen houden in een salon in New York van de eigenaren van de club, David en Wendy Dworkin, en gesprekken voeren met Vardy in Engeland, om te bedenken hoe Rochester een team zou worden.

‘We wisten altijd dat het heel moeilijk zou worden om mee te beginnen’, zegt Vardy. ‘We hebben een paar keer gelachen om de situaties waarin Lee zich bevond, maar we wisten altijd dat het na verloop van tijd beter zou worden. David en Wendy hebben het team en de hele club zo goed ondersteund, het is leuk om de resultaten de laatste tijd op het veld te zien en dat is een mooie beloning voor hen.’

De benoeming van Baltazar was de sleutel – een vroege meesterzet van Tucker en Vardy die interviews hielden voor de rol van hoofdcoach.

Maar de 45-jarige overwoog om te stoppen met werken voordat hij zelfs maar was begonnen. Zijn visum arriveerde pas een week voor Rochester’s eerste wedstrijd tegen St. Louis.

’23 nieuwe spelers die elkaar nog nooit hadden gezien’, zegt Baltazar over zijn selectie. ‘Ik heb een paar gesprekken gevoerd met de spelers via zoom, maar een fysieke aanwezigheid maakt een heel verschil.

‘Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat ik me op een gegeven moment begon af te vragen of dit ooit zou gebeuren. Ik heb mezelf in Lee’s schoenen geplaatst en hij had zo snel mogelijk een hoofdcoach nodig.

‘Ik had het gevoel dat ik er klaar voor moest zijn als ze me niet meer wilden. Het was vanwege Covid dat alle processen langzamer werden, maar we zijn er uiteindelijk in geslaagd een oplossing te vinden.

‘Ik sta graag dicht bij de spelers, creëer die persoonlijke band en een week voor het seizoen aankomen was gewoon niet ideaal.’

Coach Bruno Baltazar arriveerde een week voor de eerste wedstrijd vanwege een vertraging bij het verkrijgen van zijn visum

Rochester onderging een nachtmerrieachtige reis naar St. Louis voor zijn eerste wedstrijd, waarbij spelers vertraagde en geannuleerde vluchten moesten doorstaan ​​voordat sommigen helemaal naar de wedstrijd moesten rijden

Nu Baltazar eindelijk op Amerikaanse bodem is, zou het hem en Tucker vergeven zijn te denken dat het moeilijkste deel voorbij was – zelfs als Rochester natuurlijk een beetje onvoldoende was voorbereid op hun eerste wedstrijd tegen St. Louis vanwege de late komst van Baltazar.

Maar er kwam nog een wending. De reis naar St. Louis was ‘een horrorfilm’, zoals Baltazar het uitdrukte en ze haalden het spel bijna niet.

‘Om te beginnen zaten we op twee verschillende vluchten’, zegt Tucker. ‘Er waren vertragingen op de luchthaven van Rochester, drie uur vertraging op een vlucht van 5 uur ‘s ochtends die net langer werd. We gingen naar Rochester-Chicago, Chicago-St. Louis. En dan wordt ons verteld dat we onze aansluitende vlucht gaan missen en dat spelers pas om 23.00 uur arriveren en het diner voor de wedstrijd missen.

‘Dus we nemen een bus, een bus van vijf uur die duur was, maar we zouden er tenminste komen. En toen was ik in Starbucks en mijn telefoon ging af – het was de busmaatschappij die ons annuleerde. Dus moesten we wat auto’s huren – drie auto’s gehuurd voor 13 van ons, vijf uur rijden naar St. Louis. Bruno dacht ‘waar ben ik hier naartoe gekomen!’.’

Rochester verloor met 2-0, maar Baltazar zag die dag hoop in zijn team.

‘Over een paar jaar zul je lachen, maar op dit moment is het helemaal niet grappig’, legt hij uit. ‘De reacties van de spelers lieten me veel zien – zo kalm en ontspannen. Glimlachen, grapjes maken over de situatie. Dat was een goed teken, we maakten ons echt zorgen.

‘Toen we de wedstrijd verloren, was het gevoel niet normaal. Ik realiseerde me dat we veel goed beginwerk hadden gedaan bij het kiezen van de spelers. Niet alleen het tactische aspect, maar we kozen ze voor de mens en de professional. Het was een geweldig teken dat ze ons gaven – dit team wil groeien, wil meer.’

Baltazar schreef vijf wedstrijden af ​​om zijn tactiek duidelijk te maken in een laat ‘voorseizoen’ voor Rochester

Het bleek een meesterzet te zijn, waarbij Rochester steeds sterker werd onder Baltazar

Het begrijpen van tactieken, het goed lezen van het spel en het communiceren van ideeën waren de sleutelwoorden voor Baltazar gedurende zijn hele leven in het spel. Hij kwam pas laat met voetballen – hij begon pas met voetballen toen hij 15 was – en zijn spelerscarrière bracht hem van zijn geboorteland Portugal, naar Duitsland en zelfs een periode bij het Engelse nonleague-team Margate.

Die eerste maand in New York deed hij een groot telefoontje. Baltazar schreef in wezen de volgende vijf-wedstrijden van Rochester af en besloot dat het als een voorseizoen zou dienen.

Hij zou sessies zorgvuldig moeten plannen – zijn ideeën overbrengen op zijn team en tegelijkertijd training plannen om te werken aan de problemen die natuurlijk zouden voortvloeien uit de competitiewedstrijden. Maar zijn ideeën kwamen snel over, zij het met af en toe een onorthodoxe methode.

‘Ik gebruikte golfballen in hotelkamers om tactieken over te brengen’, zegt Baltazar. ‘Na drie wedstrijden in de competitie plus twee in de beker, zei ik tegen de spelers ‘voorseizoen is voorbij, nu zijn er geen excuses. We zijn er klaar voor, we zijn fit”. Ze begrepen het goed, ze begrepen het.’

Het was een overwinning op Motown in de US Open Cup die een katalysator bleek voor de groei van Rochester. Vanaf de 70e minuut waren er nog negen man en de wedstrijd ging de verlenging in, voordat Rochester met 4-3 won na penalty’s.

‘De kleedkamer daarna was ongelooflijk,’ zei Tucker, terwijl Baltazar het beschouwde als een moment dat de teamgeest in de gelederen van Rochester versterkte.

‘Dit is de magie van voetbal, de speciale momenten die het team verbinden en iets bijzonders creëren. Het was een sleutelmoment. Toen realiseerden we ons dat we een team begonnen te krijgen. Nu hebben we een team, ja.’

Negen overwinningen en drie nederlagen in de laatste 12 wedstrijden hebben Rochester als tweede in het klassement geplaatst en stevig in de strijd voor een plek in de play-offs aan het einde van het eerste seizoen.

Er zijn nog maar twee wedstrijden te gaan in de Eastern Conference en Rochester heeft slechts een punt nodig om zijn plaats in de play-offs te verstevigen. De volgende wedstrijd is op 31 juli vs. Chicago Fire op de achtste plaats.

Dus op de lange termijn, waar ziet Rochester zichzelf? Tucker denkt nog steeds aan de nabije toekomst – stabiliteit en consistentie buiten het veld en hopelijk zo lang mogelijk Baltazar vasthouden.

‘Het is mijn taak om verder te kijken dan Bruno. We weten dat er op een gegeven moment iemand zal komen voor Bruno en Gui, zijn assistent,’ geeft Tucker toe. ‘Hij is een MLS-coach of een van de Engelse competities, Portugese topcompetities.

‘Het is een coup voor ons om hem te hebben, maar ook de spelers onder zijn coaching verbeteren de hele tijd.

Vardy heeft in gloeiende bewoordingen gesproken over de vooruitgang die Rochester in zijn eerste seizoen heeft geboekt

Tucker (rechts) geeft toe dat het geen verrassing zou zijn als er een grotere club zou komen voor coach Baltazar

‘Grotere teams kijken ook naar onze spelers. Het is in sommige opzichten triest, maar het is geweldig om te zien in termen van de ontwikkeling, om hen naar het volgende niveau te helpen. We zullen er met een bron van trots naar kijken als dat gebeurt, met spelers of onze coach.

‘We gaan in die positieve richting en dat is geweldig. Het zou een geweldige bonus zijn om in de play-offs te komen. Als je naar het St. Louis-spel had gekeken en ons had verteld dat dit de situatie is waarin we ons bevinden, hadden we je hand eraf gerukt.’

Tucker werkt het nauwst samen met Vardy om hem op de hoogte te houden van de dagelijkse gebeurtenissen in Rochester.

‘Hij is duidelijk een bron van interesse geweest voor mensen om meer over de club te weten te komen’, zegt Tucker. ‘Voor spelers is de wetenschap dat Jamie erbij betrokken is een boost voor hen en hun interesse om zich bij ons aan te sluiten.

‘Ik spreek hem regelmatig, hij heeft contact met mij om te vragen hoe het gaat met het team. Hij houdt van de rol van eigenaar van het team en is erg blij met de vooruitgang die Bruno met het team heeft gezien.’

Het is een gevoel dat Vardy zelf herhaalt. ‘Het is een geweldige ervaring voor mij om in deze rol te kijken en met een ander perspectief naar een voetbalclub te kijken’, voegt hij eraan toe. ‘Ik heb regelmatig contact met Lee over de dagelijkse dingen en geef af en toe mijn advies.

Vardy heeft genoten van zijn rol in het eigendom van Rochester en houdt nauw contact met de club

‘De staf en spelers hebben fantastisch werk geleverd om ons zo snel zo competitief te maken. Veel van de spelers komen rechtstreeks van de universiteit en nemen het op tegen spelers die al jaren in het MLS-systeem zitten. We konden niet gelukkiger zijn met de vooruitgang op het veld.’

Voor het sterrenstof dat Vardy toevoegt, is het echter de nederigheid rond Rochester die misschien wel het meest vertederende aspect is.

‘Als we dit seizoen iets bereiken, is dat geen wonder – het is hard werken’, zegt Baltazar. ‘Hard werken en mensen die geloven in wat ze doen, bij elkaar blijven en oplossingen proberen te vinden voor problemen.

‘Als je bij sommige stadions komt, heb je vier coaches in de achterkamerstaf en andere MLS-teams hebben 15 mensen in hun achterkamerstaf en klagen dat de middelen niet van het hoogste niveau zijn – we zeggen gewoon ‘geef ons een brancard’ en we zullen zijn OK!’.