After 10 years causing ‘utter misery’ to Sandy Hook parents Alex Jones admits massacre happened 

Sandy Hooks schiet ontkenner Alex Jones heeft eindelijk toegegeven dat het meest dodelijke bloedbad op school in de Amerikaanse geschiedenis geen hoax was na 10 jaar van ‘totale ellende’ van de ouders van slachtoffers.

De InfoWars-presentator kronkelde en zweette op zijn stoel tijdens het proces nadat hij het ermee eens was dat het onverantwoordelijk van hem was om het bloedbad van Sandy Hook Elementary School als een hoax te verklaren en dat hij nu gelooft dat het ‘100% echt’ was.

Uren nadat in 2012 26 mensen werden doodgeschoten op een school in Newtown, Connecticut, begon Jones valse beweringen te spuien dat de moorden niet hadden plaatsgevonden.

En nu, meer dan 10 jaar later, halen de opmerkingen van de complottheoretici hem in, aangezien hij eindelijk verantwoordelijk zal worden gehouden voor de rechtbank na zijn sensationele bekentenis vandaag.

Een 12-koppige jury zal nu beslissen hoeveel hij de ouders van de verwoeste slachtoffers verschuldigd is voor de schade en de schade die zijn leugens hen in de loop van een decennium hebben veroorzaakt.

Samenzweringstheoreticus Alex Jones stopt eindelijk: na leugens te hebben verspreid over de dodelijkste schietpartij op school in Amerika, Sandy Hooks, gaf hij vandaag in het proces toe dat het ‘100% echt’ was nadat hij bijna tien jaar lang onoverkomelijke stress had veroorzaakt bij de families van de slachtoffers

Neil Heslin, vader van het 6-jarige Sandy Hook-slachtoffer Jesse Lewis, wordt emotioneel tijdens zijn getuigenis voor het proces tegen Alex Jones

Scarlett Lewis, moeder van het 6-jarige Sandy Hook-slachtoffer Jesse Lewis, vertelt Alex Jones terwijl hij in de rechtbank getuigt: ‘je gaat niet stoppen’ in het Travis County Courthouse tijdens het proces tegen Jones

In de nasleep van de dodelijke schietpartij op een school van de 20-jarige schutter Adam Lanza, begon Jones mensen via zijn radioshow en website te vertellen dat de moorden nooit hebben plaatsgevonden – en in sommige gevallen dat de kinderen om wie wordt gerouwd niet bestonden.

Hij beweerde dat de dodelijke schietpartij ‘in scène gezet’ en ‘volledig nep’ was, uitgevoerd door ‘acteurs’ als een ‘gigantische hoax’.

Jones beweerde dat Sandy Hooks een ‘operatie’ was die door de regering was opgezet om de rechten van het tweede amendement weg te nemen en strengere wapenwetten te bevorderen.

Tijdens het proces deze week hebben de ouders van Jesse Heslin, 6, die een van de 26 mensen was die bij de aanslag op de school in Newtown, Connecticut in 2012 zijn gedood, gezegd dat een verontschuldiging niet genoeg zal zijn.

Neil Heslin en Scarlett Lewis zeiden dat Jones verantwoordelijk moest worden gehouden voor het herhaaldelijk verspreiden van onwaarheden over de schietpartij, en eisen ten minste $ 150 miljoen in de vervormingszaak tegen Jones en zijn mediabedrijf Free Speech Systems.

De verwoeste ouders spraken over de aanval van online misbruik, intimidatie en doodsbedreigingen die ze hebben ontvangen vanwege wat Jones op sociale media bazuinde over het bloedbad dat een hoax was.

Na de gruwelijke leugens van Jones werden gedenktekens voor de slachtoffers beklad en verschillende families verhuisden uit het gebied om weg te komen van de pijn.

Jones heeft beweerd dat het proces een manier is voor anderen om zijn vrijheid van meningsuiting aan te vallen. Afgebeeld: Jones arriveerde dinsdag in de rechtbank van Texas voor zijn proces wegens laster met een stukje tape over zijn mond met de tekst ‘Save the 1st’-amendement

Jesse’s moeder, Scarlett Lewis (hierboven) zei dat ze vreesde voor haar leven en confronteerde Jones op de tribune omdat hij zei dat hij niet geloofde dat ze een acteur was

Jones – die de rechtszaak tegen hem heeft afgeschilderd als een aanval op zijn rechten op het Eerste Amendement – vertelde de jury dat elke compensatie van meer dan $ 2 miljoen ‘ons zal doen zinken’, maar voegde eraan toe: ‘Ik denk dat het geschikt is voor wat je ook besluit wat je wilt doen .’

Hij had eerder tijdens de hoorzitting over laster onder ede verklaard dat er geen berichten over Sandy Hook op zijn telefoon stonden – maar kronkelde toen hij ontdekte dat zijn team een ​​digitale kopie stuurde van elke sms en e-mail over de schietpartij op school.

Advocaat Mark Banston, die voor de Sandy Hook-ouders werkt, onthulde dat ze de informatie 12 dagen geleden, verspreid over jaren, hebben ontvangen.

In een aangrijpende uitwisseling sprak Lewis rechtstreeks met Jones, die ongeveer 3 meter verderop zat.

Eerder die dag vertelde Jones in zijn uitzending zijn publiek dat Heslin ‘traag’ is en wordt gemanipuleerd door slechte mensen.

Op een gegeven moment vroeg Lewis aan Jones: ‘Denk je dat ik een acteur ben?’

‘Nee, ik denk niet dat je een acteur bent,’ antwoordde Jones voordat de rechter hem vermaande stil te zijn totdat hij werd geroepen om te getuigen.

Heslin bestempelde Jones als een ‘psychopaat’ en noemde hem ‘laf’ omdat hij de getuigenis van de vader miste – terwijl hij de ontkenner vertelde dat zijn familie in constante angst leeft.

Jones was de enige persoon die in zijn eigen verdediging getuigde. Zijn advocaat vroeg hem of hij nu begrijpt dat het ‘absoluut onverantwoordelijk’ was om de valse beweringen dat het bloedbad niet heeft plaatsgevonden en dat er niemand is overleden, door te drukken.

Jones zei van wel, maar voegde eraan toe: ‘Ze (de media) laten me het niet terugnemen.’

Hij klaagde ook dat hij ‘getypeerd is als iemand die rondrent om over Sandy Hook te praten, geld verdient aan Sandy Hook, geobsedeerd is door Sandy Hook’.

Onder een vernietigend kruisverhoor van advocaat Mark Bankston erkende Jones zijn geschiedenis van het doen van beweringen over samenzwering met betrekking tot andere massale tragedies, van de bomaanslagen in Oklahoma City en de Boston Marathon tot de massale schietpartijen in Las Vegas en Parkland, Florida.

Bankston ging vervolgens achter de geloofwaardigheid van Jones aan en toonde een Infowars-videoclip van vorige week toen een gastheer – niet Jones – beweerde dat het proces was opgetuigd en met een foto van de rechter in vlammen. Toen kwam er nog een clip waarin Jones vroeg of de jury was gekozen uit een groep mensen ‘die niet weten op welke planeet’ ze leven.

Jones zei dat hij dat deel niet letterlijk bedoelde.

Bankston zei dat Jones niet had voldaan aan gerechtelijke bevelen om sms-berichten en e-mails te verstrekken voor het verzamelen van bewijsmateriaal voor het proces.

Jones zei: ‘Ik gebruik geen e-mail’, en er werd iemand getoond die was verzameld uit een andere bron die afkomstig was van zijn e-mailadres. Hij antwoordde: ‘Dat moet ik hebben gedicteerd.’

Jones beweerde herhaaldelijk dat het bloedbad van 2012, waarbij 20 studenten en zes leraren omkwamen, een ‘hoax’ was en in scène was gezet

Jesse, 6, was een van de 26 slachtoffers die werden doodgeschoten op de Sandy Hook Elementary School. Zijn ouders Neil Heslin en Scarlett Lewis hebben beiden tijdens het proces tegen Jones getuigd

Rechter Maya Guerra Gamble instrueerde de jury dat de volledige inhoud van de telefoon ‘niet correct werd omgedraaid wanneer het had moeten zijn’

Alex Jones, vandaag afgebeeld voor de rechtbank, heeft toegegeven dat het bloedbad van Sandy Hook ‘100 procent echt’ was en geen hoax was tijdens zijn proces wegens laster

De rouwende Heslin vertelde de jury over het vasthouden van zijn zoon met een kogelgat door zijn hoofd, en beschreef zelfs de omvang van de schade aan het lichaam van zijn zoon. Een belangrijk onderdeel van de zaak is een uitzending van Infowars uit 2017 waarin werd gezegd dat Heslin zijn zoon niet vasthield.

De jury kreeg een schoolfoto te zien van een lachende Jesse, genomen twee weken voordat hij werd vermoord. De ouders kregen de foto pas na de schietpartij.

Ze beschreven hoe Jesse erom bekend stond dat hij klasgenoten zei ‘rennen!’ die waarschijnlijk levens hebben gered.

Jones nam aanvankelijk de tribune later dinsdag in. Op een gegeven moment stuurde de rechter de jury de rechtszaal uit en schold Jones krachtig uit omdat hij de jury had verteld dat hij zich had gehouden aan het verzamelen van pre-trial bewijsmateriaal, ook al deed hij dat niet en dat hij failliet is, wat niet is vastgesteld.

De advocaten van de aanklagers waren woedend dat Jones zei dat hij failliet is, wat volgens hen de beslissingen van de jury over schadevergoeding zal aantasten.

‘Dit is niet jouw show’, zei rechter Maya Guerra Gamble tegen Jones. ‘Je overtuigingen maken iets niet waar. Je staat onder ede.’

Afgelopen september vermaande de rechter Jones in haar verstekvonnis omdat hij de door de Sandy Hook-families gevraagde documenten niet had overhandigd.

Een rechtbank in Connecticut vaardigde om dezelfde redenen een soortgelijk verstekvonnis uit tegen Jones in een afzonderlijke rechtszaak die was aangespannen door andere Sandy Hook-ouders.

In het proces staat op het spel hoeveel Jones zal betalen. De ouders hebben de jury gevraagd om $ 150 miljoen toe te kennen als compensatie voor laster en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

De jury zal dan overwegen of Jones en zijn bedrijf een punitieve schadevergoeding zullen betalen.

Jones heeft al geprobeerd Free Speech Systems financieel te beschermen. Het bedrijf, het moederbedrijf van Infowars, heeft vorige week federale faillissementsbescherming aangevraagd.

Sandy Hook-families hebben Jones afzonderlijk aangeklaagd wegens zijn financiële claims, met het argument dat het bedrijf miljoenen eigendom van Jones en zijn familie probeert te beschermen door middel van lege entiteiten.