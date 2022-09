AFL: Wayne Carey admits ‘bag of white powder’ contents that got him booted from Perth Crown Casino

AFL-grootheid Wayne Carey heeft weer een prominente baan verloren nadat hij uit een Crown-casino was gegooid toen hij werd gepakt met een zak met ritssluiting met wit poeder – waarvan beweerde dat het legale ‘verpletterde ontstekingsremmende medicijnen’ waren.

De 51-jarige legende uit North Melbourne heeft een verbod van twee jaar gekregen op het Crown-terrein nadat de tas donderdagavond uit zijn zak op de speeltafel van het Perth Promenade Hotel van het bedrijf viel.

Toeschouwers keken toe hoe een alarm afging en Carey door de interne beveiliging uit het casino werd gezet.

De AFL Hall-of-Famer is nu teruggetreden uit zijn rol bij Channel Seven en ‘ontheven van zijn on-air taken’ voor Triple M Footy.

Carey verbrak zijn stilzwijgen over de beschuldigingen op maandagavond en vertelde de… De leeftijd de stof in de zak was niet illegaal, maar eerder ‘een ontstekingsremmer die hij bij het avondeten nam’.

‘Het was geen illegale stof, het werd aangeboden aan de beveiliging. De beveiliging pikte het niet’, zei hij.

‘Ze zeiden alleen dat het er niet geweldig uitzag, dat begreep ik, en we vertrokken zonder incidenten.’

AFL-grootheid Wayne Carey werd uit een Crown-casino gegooid nadat hij was betrapt met een ritssluitingszak met niet-geïdentificeerd wit poeder

Carey met zijn partner Jessica Paulke bij de Fashion Aid Twilight Beach Polo op 16 februari 2018 in Melbourne (foto)

Carey was in Perth om de wedstrijd van zaterdag tussen de Western Bulldogs en Fremantle te verslaan.

Een woordvoerder van Crown bevestigde het incident aan The West Australian en zei dat ‘een beschermheer van het pand werd geëscorteerd’ en ‘het incident werd afgehandeld volgens onze standaardprocedures’.

‘Bij Crown Perth blijft onze prioriteit het veilig houden van onze gasten, medewerkers en de gemeenschap’, zei de woordvoerder.

‘Als getrainde professionals is het aan onze medewerkers toevertrouwd om te allen tijde een veilige en plezierige omgeving voor klanten en personeel te handhaven, en zullen ze de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt nageleefd.’

Wayne Carey van de Kangaroos viert feest met de Premiership-trofee na de AFL Grand Final-wedstrijd tussen de North Melbourne Kangaroos en de Sydney Swans op de Melbourne Cricket Ground 1996

Zijn verbod van twee jaar op alle Crown-locaties betekent nu dat de AFL-kampioen de AFL-gesanctioneerde Brownlow-medaille-ceremonie die zal worden gehouden in Crown Palladium in Melbourne, niet meer mag bijwonen.

Toen The Herald Sun contact met hem opnam over het incident, zei Channel Seven-directeur Lewis Martin: ‘Ik heb met Wayne gesproken en hij heeft ermee ingestemd om opzij te gaan, in afwachting van een onderzoek’.

Carey voegde eraan toe dat hij nu een ander hotel heeft gevonden om in Perth te verblijven.

De legende van North Melbourne heeft een verbod van twee jaar gekregen op het Crown-terrein nadat de tas naar verluidt donderdagavond uit zijn zak op de speeltafel van het Perth Promenade Hotel van het bedrijf viel.

DE SCHANDALEN VAN WAYNE CAREY 1996: Carey wordt beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid nadat hij naar verluidt de borst van een vrouw zou hebben vastgepakt. 2000: Carey legde in de rechtbank getuigenis af voor Jason Moran, een in Melbourne georganiseerde kingpin. Moran werd later neergeschoten in 2003. 2002: Tijdens een feestje met zijn teamgenoot en de vrouw van zijn beste vriend moest Carey de North Melbourne Kangaroos verlaten. 2006: Carey maakt bekend dat hij gaat scheiden van zijn zwangere vrouw om een ​​relatie met model Kate Neilson aan te gaan. 2007: Carey wordt gearresteerd voor het ‘glazen’ van zijn nieuwe verloofde Neilson en het aanvallen van de politie. 2008: De politie wordt gedwongen om een ​​spray van paprika te gebruiken om Carey in bedwang te houden nadat hij agenten in Port Melbourne had aangevallen. Hij verlaat dan Channel Nine en 3AW. 2012: Er wordt cocaïne aangetroffen op Carey als hij de Barwon-gevangenis in Victoria binnengaat om met gevangenen te praten. 2017: Er gaan geruchten dat Carey een relatie heeft met Jessie Murphy, de vrouw van ex-Carlton-kapitein Marc Murphy, wat hij ontkent. 2022: Carey wordt door Channel Seven gedegradeerd van Friday Night Footy naar Saturday Nights vanwege kritiek op hem vanwege zijn voortdurende ontkenning van het glazuren van Neilson. 2022: Carey krijgt ruzie met Anthony Stevens in een pub in Yarraville. 2022: Carey wordt verbannen uit alle Crown-locaties nadat hij is gepakt met een zak wit poeder in het casino van het bedrijf in Perth.

Wayne Carey onthult wat hij tegen Anthony Stevens zei om hun botsing in een pub te beginnen, 20 jaar nadat hij vreemdging met de vrouw van zijn ex-teamgenoot in footy’s grootste seksschandaal

Door Shayne Bugden voor Daily Mail Australia

De premierschaplegende van North Melbourne, Wayne Carey, heeft vastgesteld wat de aanleiding was voor zijn botsing in de pub met Anthony Stevens op zaterdag, toen het slechte bloed tussen het paar aan de oppervlakte kwam, decennia nadat hij zijn ex-teamgenoot had verraden in een van de meest beruchte incidenten van de AFL.

Carey’s affaire met Stevens’ ex Kelli werd het grootste seksschandaal in de Australische sportgeschiedenis toen ze in 2002 samen op een toilet werden betrapt op een huisfeest, wat ertoe leidde dat de tweevoudig aanvoerder van het premierschap de club in schande verliet.

Het paar was zaterdagavond in het Yarraville’s Railway Hotel in de binnenstad van Melbourne voor een reünie van het premierschap in 1996, toen ze een verhitte woordenwisseling hadden.

Carey (links op de foto, met Stevens in 1999) zegt dat de botsing tussen de twee plaatsvond nadat hij zijn ex-partner had verteld dat hij zich zorgen om hem maakte en hem aanspoorde om voor zichzelf te zorgen

De winnaar van het Kangoeroes-premierschap (tweede van rechts tijdens de reünie van het vlagwinnende team van de club op zondag) is onvermurwbaar dat meldt dat de confrontatie bijna fysiek is geworden

Carey heeft de berichten ontkend dat ze fysiek van elkaar moesten worden gescheiden nadat hun rij Kangoeroes-teamgenoten ‘verbluft’ had achtergelaten, maar is nu duidelijk over wat tot de verstopping heeft geleid.

‘Ik wilde een gesprek met Stevo hebben, ik maakte me zorgen om hem’, zei hij woensdag op Triple M-radio.

‘Ik zei: ‘Ik maak me zorgen om je’ en… hij nam duidelijk een beetje aanstoot aan mij door te zeggen dat ik me zorgen om hem maakte.

‘Ik zei dat ik wil dat hij voor zichzelf zorgt zoals mensen willen dat ik voor mezelf zorg.

‘Nu, hij nam daar een beetje aanstoot aan, maar om te zeggen dat het een enorme woordenwisseling was of tot klappen kwam, en toen gingen we daar weg en iedereen was boos op iedereen en het was iets groots, is totaal onjuist.’

Stevens (links, botste met Carey in 2002 nadat hij zich bij de Adelaide Crows had aangesloten) was zondag niet aanwezig bij de reünie – met Carey hintte dat hij afwezig was omdat hij een te kater had

Carey (afgebeeld met zijn zoon op de reünie op zondag in Marvel Stadium) beweert dat hij en Stevens samen dronken na hun ‘stevige gesprek’ – maar rapporten beweren dat het eigenlijk een verhitte confrontatie was die bijna fysiek werd

De speler die ooit bekend stond als ‘The King’ noemde wat op zijn opmerkingen volgde een ‘stevig gesprek’ en beweerde ook dat hij en Stevens daarna samen dronken en samen de zaal verlieten.

Stevens sloot zich niet aan bij zijn voormalige teamgenoten omdat ze hun premierschapsoverwinning in 1996 vierden met een colonne bij de Kangaroos-wedstrijd tegen de Swans de volgende dag, ondanks dat hij een van de organisatoren van het evenement was in zijn rol als bestuurslid van North en hoofd van de vroegere spelersvereniging van het team.

Er werd gemeld dat hij het samenzijn had geboycot nadat hij ‘verpletterd’ was door de verhitte discussie.

Carey liet doorschemeren dat zijn ex-partner niet aanwezig was omdat hij te kater was van de avond ervoor.

‘Stevo was niet lekker,’ beweerde hij.

‘Hij had een redelijke nacht, we kunnen eerlijk zeggen, we hadden allemaal een redelijke dag, Stevo misschien groter dan de anderen, dus hij was er niet op zondag.’

Carey’s affaire met Stevens’ vrouw Kelli (samen afgebeeld) werd het grootste seksschandaal in de geschiedenis van AFL toen het in 2002 werd ontdekt

De speler die ooit bekend stond als ‘The King’ (midden, met Anthony Stevens links, mede-Noord-legende Glenn Archer rechts) deed er meer dan tien jaar over om zich te verontschuldigen voor zijn verraad

Carey’s affaire met Kelli ontstond in 2002, na een ontmoeting op een feest georganiseerd door clubkampioen Glenn Archer, bijgewoond door Kangoeroes-spelers.

Kelli volgde Carey naar een badkamer om hun smerige relatie, die weken eerder was begonnen, te bespreken.

Stevens en Carey speelden van 1989 tot 2001 samen voor North Melbourne voordat het verraad aan het licht kwam.

Nadat hij de club in schande had verlaten, trad Carey in 2003 toe tot de Adelaide Crows en betrad hij het veld tegen zijn voormalige teamgenoten in een vurige botsing waarbij hij oog in oog kwam te staan ​​met Stevens.

In een twist, Stevens werd benoemd tot aanvoerder van de club na het vertrek van Carey.

In een interview met ervaren journalist Mike Sheahan op Fox Footy in 2015 zei Stevens dat hij zijn ex-teamgenoot destijds had gezegd dat hij het moest ‘plakken’, maar ook teleurgesteld was in het gedrag van Carey na het verraad.

‘Het is het enige dat hij nog nooit heeft gedaan,’ zei Stevens, toen hem werd gevraagd door Sheahan of Carey zich heeft verontschuldigd.

‘Hij heeft nooit echt zijn best gedaan om sorry te zeggen – om wat voor reden dan ook.’